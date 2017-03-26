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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Остров имени Овечкина: 12 раз по 30 голов — и третье место в истории

Александр Овечкин в 12-й раз за карьеру выбил голевую «тридцадку», а Сергей Бобровский сыграл на ноль и стал ещё ближе к «Везине».
26 марта 2017, воскресенье. 09:52. Хоккей

Овечкин: снова 30!

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 1 1:0, 0:0, 3:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Овечкин (Бекстрём, Юханссон) – 08:31 (5x4), 1:1 – Холланд (Дюклер) – 52:29 (5x5), 2:1 – Винник (Орлов, Шаттенкирк) – 55:21 (5x5), 3:1 – Уильямс (Шаттенкирк) – 55:53 (5x5), 4:1 – Винник (Бигл, Орпик) – 58:21 (en)

Александр Овечкин вновь вписал своё имя в историю индивидуальных рекордов Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче с «Аризоной» капитан «Вашингтона» забил свой 30-й гол в сезоне и стал третьим хоккеистом за 100-летнее существование НХЛ, кому удавалось добираться до этой отметки в каждом из первой дюжины сезонов. Рекорд по количеству голевых «тридцаток» принадлежит Майку Гартнеру (15 лет подряд), на втором месте Уэйн Гретцки (13), которого Овечкин имеет все шансы догнать через год.

Шайба, заброшенная Великой восьмёркой, получилась классической, которую нет особого смысла описывать – бросок в касание из левого круга вбрасывания многократно видел любой хоккейный болельщик.


Остроумный автор блога «Russian Machine Never Breaks» Ян Оланд даже придумал название той области площадки, откуда Александр забивает львиную долю своих голов. Если местечко за чужими воротами называют офисом или кабинетом Гретцки, то левый круг в чужой зоне – это остров Овечкина. Впервые это интересное определение было дано год назад во время серии плей-офф с «Филадельфией», и остановить канонирскую пальбу с берегов этого острова пока не в силах ни одна защита и вратарь. «Каждый человек на свете знает, что Овечкин будет оттуда бросать. Даже смешно получается. Он получает шайбу на «своём» месте, а никого из соперников и близко рядом нет», — сказал расстроенный вратарь «Аризоны» Майк Смит.


Гол Овечкина в игре с «койотами» долгое время был единственным, но на последних минутах события засверкали, словно в калейдоскопе. За 7 минут до конца основного времени форвард «Аризоны» Холланд счёт сравнял, но усилиями Даниэля Винника и кубкового зубра Джастина Уильямса «Кэпиталз» переманил удачу на свою сторону. В турнирной таблице своего дивизиона «Вашингтон» по-прежнему идёт первым, имея преимущество в 3 очка над «Коламбусом» и «Питтсбургом».


«Атмосфера на стадионе была очень комфортная – всегда здорово выйти на лёд перед друзьями и семьёй. Приятно остаться дома и получить победу.
Мы очень неплохо действовали в первом и втором периодах, но у «койотов» есть очень талантливые парни, которые сумели доставить нам неприятности. 30 голов за сезон – это хорошая отметка, здорово стать частью истории. Но я надеюсь, что большая часть истории ещё впереди, сейчас мы фокусируемся на других вещах. У меня бывают то удачные отрезки, то не очень, и нынешний сезон получился очень разным», — сказал Овечкин после матча.

«Сразу после матча я сказал Овечкину, что он стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кто забивал 30 голов на протяжении 12 сезонов кряду. Знаете, что он мне ответил? Он сказал: «Это случайно». Так что он очень случаен в некоторых великих делах», — с улыбкой добавил наставник «Вашингтона» Барри Тротц.

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Бобровский: четвёртый «сухарь» за месяц

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2017, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Веннберг (Куинси) – 33:11 (5x5)

Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем приятней для российского болельщика выглядит раздел вратарской статистики лиги. В трёх главных номинациях лидирует голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который является лучшим стражем ворот по победам (40), проценту отражённых бросков (93,4%) и голам в среднем за матч (1,99). Лишь по количеству «сухих» матчей новокузнечанин пока идёт на втором месте, уступая один «сухарик» Брэйдену Холтби, но и по этому показателю Сергей вознамерился обойти конкурента: в домашнем матче с «Филадельфией» Бобровский записал на свой счёт четвёртый шат-аут в марте месяце.


Для того чтобы «засушить» своих бывших партнёров по «Флайерз», Бобровскому пришлось отразить 36 выстрелов, а добытая победа сделала Сергея первым вратарём в сезоне, кто добрался до отметки в 40 выигрышей. «Бобровский – ключевой игрок нашей команды. Он украл одно очко в матче с «Вашингтоном». Сегодня нагрузка была не такой большой, но ему постоянно мешали. Сергей выглядит очень уверенно, не делает лишних движений. Вратарь – ключевая позиция, и очень здорово, что он играет так стабильно на протяжении большей части сезона», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

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Марков: лучший матч в сезоне

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 1 1:0, 2:1, 0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Уэбер (Марков, Гальченюк) – 09:28 (5x4), 2:0 – Марков (Пачьоретти, Лехконен) – 21:13 (5x5), 3:0 – Марков – 25:55 (5x4), 3:1 – Пажо (Хоффман) – 32:11 (5x5)

Домашняя игра с «Оттавой» стала лучшей в текущем чемпионате для российского защитника «Монреаля» Андрея Маркова. 38-летний ветеран оформил свой первый в сезоне голевой дубль, добавил к нему одну результативную передачу, два силовых приёма, два блокированных броска, малый штраф и показатель полезности «+1». Обе шайбы Марков забросил мощными дальними бросками, поддержав в деле «запуска ракет» партнёра по обороне Ши Уэбера.


«Марков известен как распасовщик и хоккеист, который хорошо видит площадку. Но его бросок почему-то многие недооценивают, хотя Андрей великолепно бросает», — отметил россиянина голкипер «канадцев» Кэри Прайс. «Играть с Марковым в паре очень приятно, рядом с ним любой игрок будет действовать лучше. Он действует очень умно, видит партнёров, и в каждом матче есть моменты, когда он помогает парням своими умелыми действиями. Определённо я люблю получать от него передачи», — добавил Уэбер.


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Гол Куликова и странная травма Андерсена

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
5 : 2 2:1, 3:1, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – О'Райлли (Эннис, Окпосо) – 07:05 (5x5), 1:1 – Браун – 09:30 (5x5), 2:1 – Кейн (Богосян, О'Райлли) – 09:45 (5x5), 2:2 – Мэттьюс (Ханвик, Нюландер) – 22:22 (5x5), 3:2 – Айкел (Куликов, Окпосо) – 22:47 (5x4), 4:2 – Куликов (Эннис, Айкел) – 25:59 (5x4), 5:2 – Айкел (Райнхарт, Фолк) – 33:12 (5x5)

Домашний матч с «Торонто» стал 500-м в заокеанской карьере 26-летнего российского защитника «Баффало» Дмитрия Куликова. Свой небольшой юбилей он отметил забитым голом в ворота «кленовых листьев» и неплохим взаимопониманием с лидером «клинков» Джеком Айкелом, который в этом матче набрал 3 (2+1) очка.


У «Торонто» не смог доиграть матч до конца основной голкипер команды Фредерик Андерсен, у которого была обнаружена странная травма: в первом перерыве доктор соперников (!) сообщил Майку Бэбкоку о том, что датчанин не сможет продолжить встречу. После этого Андерсен был встречен в подтрибунном помещении, одетый в строгий костюм, без малейших признаков проблем со здоровьем. «Понятия не имею, что случилось. О травме Андерсена мне сообщил врач «Баффало». После того как в воскресенье игрока осмотрят наши врачи, мы будем иметь полную информацию», — мрачно сказал тренер.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Андрей Марков Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
26 марта 2017, воскресенье
11:45 Куликов: здорово забивать и набирать очки
11:36 Марков: «Монреаль» знал, что игра с «Оттавой» будет жёсткой
11:35 Шарп: сложно принять решение закончить сезон, чтобы привести себя в порядок
11:29 Кенневилль: удаление Крюгера — момент, который изменил ход матча с «Флоридой»
11:22 Форвард «Сан-Хосе» Кутюр был госпитализирован после попадания шайбы в лицо
11:20 Дебур: «Сан-Хосе» проходит через тяжёлый отрезок и пытается перестроиться
11:18 Черри: Кросби не рубил Мето клюшкой, он просто задел его по руке
10:59 Ворачек: Бобровский – лучший вратарь НХЛ
10:39 Будро: это было позорно, лично мне было стыдно
10:37 Бобровский — первая звезда дня в НХЛ, Марков – третья
10:09 «Миннесота» в 5-й раз подряд вышла в плей-офф и 8-й раз в истории клуба
10:08 Худобин одержал пятую победу подряд, выходя на лёд стартовым вратарём
10:07 Светлов: «Локомотиву» надо возвращать спортивную наглость, держать ритм 60 минут
10:00 Шарп, Грайсс, Литтл и Энди Грин номинированы на «Билл Мастертон Трофи»
09:53 Лебрюн: можно считать, что Бобровский уже завоевал свою вторую «Везину»
09:30 Мэттьюс повторил рекорд для новичков «Торонто» по голам за сезон
09:28 Вратарь «Торонто» Андерсен получил травму, о которой сообщил врач соперников
09:21 Бобровский: невозможно добыть «сухарь» без партнёров по команде
09:15 Куликов провёл свой 500-й матч в НХЛ и прервал 16-матчевую серию без очков
09:00 «Рейнджерс» увёз победу из Лос-Анджелеса, Раанта оформил шат-аут
09:00 Бобровский – 1-й кипер «Коламбуса» и 4-й россиянин в НХЛ с 40 победами за сезон
09:00 «Вашингтон» побил рекорд клуба по количеству побед дома
08:43 Овечкин: приятно стать частью истории, но сейчас мы фокусируемся на другом
08:30 Овечкин – 3-й хоккеист в истории НХЛ, забивший по 30 голов в 12 первых сезонах
07:41 «Эдмонтон» нанёс «Колорадо» пятое поражение подряд
06:59 «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Нил и Сиссонс забросили по две шайбы
05:39 «Баффало» оказался сильнее «Торонто», Куликов отметился голом и передачей
05:02 Гол Барбашёва с передачи Якупова не спас «Сент-Луис» от поражения «Калгари» в ОТ
04:52 Два гола и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Оттаву»
04:46 «Флорида» отправила семь шайб в ворота «Чикаго», Маршессо оформил хет-трик
04:41 Дубль Райли Нэша в матче с «Айлендерс» помог «Бостону» прервать череду поражений
04:38 «Каролина» победила «Нью-Джерси», Ахо оформил дубль
04:34 Гол Овечкина и передача Орлова помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
00:56 «Каролина» заключила контракт с нападающим Куокканеном
00:29 Кречин: Кинэн хочет видеть в тренерском штабе «Куньлуня» Занатту и Кравчука
00:26 Торнтон: я по-прежнему голоден до хоккея и хочу поднять над головой Кубок Стэнли
25 марта 2017, суббота
23:43 Дубль Буше помог «Ванкуверу» одержать победу над «Миннесотой»
23:39 «Сухарь» Бобровского помог «Коламбусу» одолеть «Филадельфию»
23:21 «Калгари» подписал двухлетний контракт с защитником Хейли
22:53 Роу: я виноват, что вернул Экблада в состав так быстро после сотрясения
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