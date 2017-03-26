Остров имени Овечкина: 12 раз по 30 голов — и третье место в истории

Овечкин: снова 30!

Бобровский: четвёртый «сухарь» за месяц

Марков: лучший матч в сезоне

Гол Куликова и странная травма Андерсена

вновь вписал своё имя в историю индивидуальных рекордов Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче с «Аризоной» капитан «Вашингтона» забил свой 30-й гол в сезоне и стал третьим хоккеистом за 100-летнее существование НХЛ, кому удавалось добираться до этой отметки в каждом из первой дюжины сезонов. Рекорд по количеству голевых «тридцаток» принадлежит(15 лет подряд), на втором месте(13), которого Овечкин имеет все шансы догнать через год.Шайба, заброшенная Великой восьмёркой, получилась классической, которую нет особого смысла описывать – бросок в касание из левого круга вбрасывания многократно видел любой хоккейный болельщик.Остроумный автор блога «Russian Machine Never Breaks» Ян Оланд даже придумал название той области площадки, откуда Александр забивает львиную долю своих голов. Если местечко за чужими воротами называют офисом или кабинетом Гретцки, то левый круг в чужой зоне – это остров Овечкина. Впервые это интересное определение было дано год назад во время серии плей-офф с «Филадельфией», и остановить канонирскую пальбу с берегов этого острова пока не в силах ни одна защита и вратарь. «Каждый человек на свете знает, что Овечкин будет оттуда бросать. Даже смешно получается. Он получает шайбу на «своём» месте, а никого из соперников и близко рядом нет», — сказал расстроенный вратарь «Аризоны»Гол Овечкина в игре с «койотами» долгое время был единственным, но на последних минутах события засверкали, словно в калейдоскопе. За 7 минут до конца основного времени форвард «Аризоны»счёт сравнял, но усилиямии кубкового зубра«Кэпиталз» переманил удачу на свою сторону. В турнирной таблице своего дивизиона «Вашингтон» по-прежнему идёт первым, имея преимущество в 3 очка над «Коламбусом» и «Питтсбургом».«Атмосфера на стадионе была очень комфортная – всегда здорово выйти на лёд перед друзьями и семьёй. Приятно остаться дома и получить победу.Мы очень неплохо действовали в первом и втором периодах, но у «койотов» есть очень талантливые парни, которые сумели доставить нам неприятности. 30 голов за сезон – это хорошая отметка, здорово стать частью истории. Но я надеюсь, что большая часть истории ещё впереди, сейчас мы фокусируемся на других вещах. У меня бывают то удачные отрезки, то не очень, и нынешний сезон получился очень разным», — сказал Овечкин после матча.«Сразу после матча я сказал Овечкину, что он стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кто забивал 30 голов на протяжении 12 сезонов кряду. Знаете, что он мне ответил? Он сказал: «Это случайно». Так что он очень случаен в некоторых великих делах», — с улыбкой добавил наставник «Вашингтона»Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем приятней для российского болельщика выглядит раздел вратарской статистики лиги. В трёх главных номинациях лидирует голкипер «Коламбуса», который является лучшим стражем ворот по победам (40), проценту отражённых бросков (93,4%) и голам в среднем за матч (1,99). Лишь по количеству «сухих» матчей новокузнечанин пока идёт на втором месте, уступая один «сухарик», но и по этому показателю Сергей вознамерился обойти конкурента: в домашнем матче с «Филадельфией» Бобровский записал на свой счёт четвёртый шат-аут в марте месяце.Для того чтобы «засушить» своих бывших партнёров по «Флайерз», Бобровскому пришлось отразить 36 выстрелов, а добытая победа сделала Сергея первым вратарём в сезоне, кто добрался до отметки в 40 выигрышей. «Бобровский – ключевой игрок нашей команды. Он украл одно очко в матче с «Вашингтоном». Сегодня нагрузка была не такой большой, но ему постоянно мешали. Сергей выглядит очень уверенно, не делает лишних движений. Вратарь – ключевая позиция, и очень здорово, что он играет так стабильно на протяжении большей части сезона», — сказал главный тренер «Коламбуса»Домашняя игра с «Оттавой» стала лучшей в текущем чемпионате для российского защитника «Монреаля». 38-летний ветеран оформил свой первый в сезоне голевой дубль, добавил к нему одну результативную передачу, два силовых приёма, два блокированных броска, малый штраф и показатель полезности «+1». Обе шайбы Марков забросил мощными дальними бросками, поддержав в деле «запуска ракет» партнёра по обороне«Марков известен как распасовщик и хоккеист, который хорошо видит площадку. Но его бросок почему-то многие недооценивают, хотя Андрей великолепно бросает», — отметил россиянина голкипер «канадцев» Кэри Прайс. «Играть с Марковым в паре очень приятно, рядом с ним любой игрок будет действовать лучше. Он действует очень умно, видит партнёров, и в каждом матче есть моменты, когда он помогает парням своими умелыми действиями. Определённо я люблю получать от него передачи», — добавил Уэбер.Домашний матч с «Торонто» стал 500-м в заокеанской карьере 26-летнего российского защитника «Баффало». Свой небольшой юбилей он отметил забитым голом в ворота «кленовых листьев» и неплохим взаимопониманием с лидером «клинков» Джеком Айкелом, который в этом матче набрал 3 (2+1) очка.У «Торонто» не смог доиграть матч до конца основной голкипер команды, у которого была обнаружена странная травма: в первом перерыве доктор соперников (!) сообщило том, что датчанин не сможет продолжить встречу. После этого Андерсен был встречен в подтрибунном помещении, одетый в строгий костюм, без малейших признаков проблем со здоровьем. «Понятия не имею, что случилось. О травме Андерсена мне сообщил врач «Баффало». После того как в воскресенье игрока осмотрят наши врачи, мы будем иметь полную информацию», — мрачно сказал тренер.