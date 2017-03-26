«Магнитка» на мушке. 5 причин, почему «Ак Барс» выйдет в финал

Дисциплинированность

Темп Воробьёва

Умение терпеть

За те две минуты «сталевары» попробовали сразу четыре разных расстановки, перемещая Мозякина почти на все возможные позиции, а толку — чуть!

Нерезультативная игра

Достаточно посмотреть на Филиппи, который еле волочил ноги уже к середине третьего периода, а в овертаймах и вовсе представил, что он на массовом катании.

Атакующий потенциал

Стоит признать, что «Магнитка» наравне со СКА в этом розыгрыше плей-офф великолепно играет в большинстве. Розыгрыш лишнего у командыработает как часы, однако соперники ничего не могли поделать с быстрыми форвардами «Металлурга» и регулярно нарушали правила, практически обрекая себя на пропущенную шайбу. Так было до того, как уральцы попали на «Ак Барс». Дисциплинированность — отличительная черта команд, что и показал первый матч серии. Казанцы удалились всего лишь два раза, лишив «Магнитку» множественных шансов на реализацию лишнего.Спору нет, команде Воробьёва по этому плей-офф даже двух удалений может быть достаточно, чтобы забросить, однако оттолкнёмся в этой ситуации от самого «Ак Барса». Достаточно пересмотреть реализацию хозяевами удаления, как сразу становится понятно, что казанцы потрясающе готовы к нейтрализации главного оружия соперника. За те две минуты «сталевары» попробовали сразу четыре разных расстановки, перемещаяпочти на все возможные позиции, а толку — чуть! По-настоящему опасных моментов у воротза это время не было, максимум 2-3 броска с близкого, но не смертельно опасного расстояния.Илья Петрович Воробьёв в первой встрече избрал довольно странны темп игры. Последовательной смены звеньев у хозяев не прослеживалось да и выпускать свои сильные сочетания против более слабых у соперника наставник не стал. Всё было намного проще и оттого понятнее «Ак Барсу». Воробьёв по-настоящему измотал своё первое звено, это стоит признать. Чуть только «Металлургу» удавалось заполучить вбрасывание в чужой зоне, как тут же на площадке появлялось звено Коваржа, еле-еле успевшее отдышаться после предыдущей смены. Мысль тренера понятна — Коварж потрясающе играет на вбрасываниях, за счёт чего его команда сразу получала преимущество в чужой зоне за счёт своего сильнейшего звена.Однако должного движения и опасности из этого почти не получалось, ведь Мозякин ив свои 35 не могут показывать максимум смена через смену. Воробьёв выжал из этого звена максимум, ведь все трое отметились результативными действиями, однако не скажется ли такая нагрузка на лидерах в последующих матчах? Да и в целом было ощущение, что «Ак Барс» выглядит попросту свежее соперника. Достаточно посмотреть на Филиппи, который еле волочил ноги уже к середине третьего периода, а в овертаймах и вовсе представил, что он на массовом катании.Команды Билялетдинова — это в первую очередь большие труженики, умеющие зубами цепляться за предоставленные шансы и терпеть как никто другой. Из 12 матчей в этом плей-офф разница в 2 и более шайбы между «Ак Барсом» и соперником была зафиксирована лишь три раза. «Ак Барс» перетерпел «Салават», «Ак Барс» перетерпел «Авангард» и затем громко «хлопнул» их в последнем матче.Для «Магнитки» было великое счастье забросить ответную шайбу в конце второго периода, иначе в третьем отрезке все старания хозяев были бы как об стенку горох. Третьи периоды — настоящая стихия казанцев в этом плей-офф. Достаточно им было уйти на второй перерыв с преимуществом, как можно было гарантировать, что этот матч останется за Казанью. Да и при ничейном счёте, когда игра идёт уже до одной шайбы, «Ак Барс» умеет выжидать как никто другой. Темп овертаймов был больше на руку гостям, и казанцы явно ждали, когда «подсядет» сам «Металлург». Не дождались — попались на смене и получили выход один на один от маэстро, сдержать которого не смог даже лучший вратарь второго раунда плей-офф.Многие эксперты предрекали этой серии статус одной из самых малорезультативных в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Первый матч это отлично доказал, но кому такая игра больше на руку? Конечно, «Ак Барсу». При голевом пиршестве казанцы чувствуют себя явно не в своей тарелке, ибо при большом количестве голов куда сложнее соответствовать чёткому плану на игру. Вынесем за скобки шестой матч серии против обескровленного «Авангарда» и увидим, что во всех матчах плей-офф, где забивалось более трёх шайб, «Ак Барс» неизменно проигрывал. Матч, в котором всего одна заброшенная шайба на вес золота, подходит казанцам как нельзя лучше. «Ак Барс» может полностью отдать весь свободный лёд сопернику, но расположиться в зоне настолько грамотно, что не будет испытывать от регулярных атак на свои ворота никакого дискомфорта. В первом матче с «Магниткой» была пара наглядных примеров, когда хозяева даже при игре в равных составах буквально зажимали соперника в их зоне, однако кроме хождения шайбы по бортам и перепаса между защитниками ничего опасного из этого не выходило. Команде Билялетдинова может быть достаточно и одной заброшенной шайбы. «Металлург» это понимает и наверняка побаивается.Вопреки предположениям, «Ак Барс» ничуть не уступил сопернику в плане атакующих действий. А сыграть наравне с одним из лучших нападений лиги дорогого стоит. 49 бросков в створ за матч для Казани — необычные цифры даже с учётом дополнительных 25 минут игрового времени, ведь в этом плей-офф мы уже видели матчи, где подопечные Билялетдинова вполне комфортно и уверенно чувствовали себя, нанося по 14 бросков. «Ак Барс», к удивлению многих, сыграл с «Металлургом» в хороший, острый и атакующий хоккей, доказав, что клуб из Казани — это не только чопорная игра и уклон исключительно в оборону. «Барсы» перехитовали соперника в чужой зоне, временами включали мощный прессинг и неплохо смотрелись в большинстве, во время одного из которых и забили свой единственный гол. Игроки Билялетдинова показали, что отсиживаться в окопах они не собираются. Да, «Магнитка» будет получать свободный лёд, но только тогда, когда это будет нужно казанской команде. Первый матч явился прямым доказательством того, что команда Воробьёва в этом плей-офф впервые встретилась с равным себе соперником, и вполне возможно, что лёгкие серии с «Куньлунем» и «Барысом» сыграли с уральцами злую шутку.