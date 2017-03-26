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175 лет назад 2016
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Финал Востока КХЛ: почему «Ак Барс» пройдёт «Магнитку»
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

«Магнитка» на мушке. 5 причин, почему «Ак Барс» выйдет в финал

«Ак Барс» проиграл первый матч финала Востока «Металлургу». Однако для Казани ещё ничего не потеряно, и на то есть 5 веских причин.
26 марта 2017, воскресенье. 10:45. Хоккей
>>> Мозякин «в огне»! Как капитан «Магнитки» отправил «Ак Барс» в нокдаун

Дисциплинированность


Стоит признать, что «Магнитка» наравне со СКА в этом розыгрыше плей-офф великолепно играет в большинстве. Розыгрыш лишнего у команды Воробьёва работает как часы, однако соперники ничего не могли поделать с быстрыми форвардами «Металлурга» и регулярно нарушали правила, практически обрекая себя на пропущенную шайбу. Так было до того, как уральцы попали на «Ак Барс». Дисциплинированность — отличительная черта команд Билялетдинова, что и показал первый матч серии. Казанцы удалились всего лишь два раза, лишив «Магнитку» множественных шансов на реализацию лишнего.

Спору нет, команде Воробьёва по этому плей-офф даже двух удалений может быть достаточно, чтобы забросить, однако оттолкнёмся в этой ситуации от самого «Ак Барса». Достаточно пересмотреть реализацию хозяевами удаления Батыршина, как сразу становится понятно, что казанцы потрясающе готовы к нейтрализации главного оружия соперника. За те две минуты «сталевары» попробовали сразу четыре разных расстановки, перемещая Мозякина почти на все возможные позиции, а толку — чуть! По-настоящему опасных моментов у ворот Гарипова за это время не было, максимум 2-3 броска с близкого, но не смертельно опасного расстояния.

Темп Воробьёва


Илья Петрович Воробьёв в первой встрече избрал довольно странны темп игры. Последовательной смены звеньев у хозяев не прослеживалось да и выпускать свои сильные сочетания против более слабых у соперника наставник не стал. Всё было намного проще и оттого понятнее «Ак Барсу». Воробьёв по-настоящему измотал своё первое звено, это стоит признать. Чуть только «Металлургу» удавалось заполучить вбрасывание в чужой зоне, как тут же на площадке появлялось звено Коваржа, еле-еле успевшее отдышаться после предыдущей смены. Мысль тренера понятна — Коварж потрясающе играет на вбрасываниях, за счёт чего его команда сразу получала преимущество в чужой зоне за счёт своего сильнейшего звена.

Однако должного движения и опасности из этого почти не получалось, ведь Мозякин и Зарипов в свои 35 не могут показывать максимум смена через смену. Воробьёв выжал из этого звена максимум, ведь все трое отметились результативными действиями, однако не скажется ли такая нагрузка на лидерах в последующих матчах? Да и в целом было ощущение, что «Ак Барс» выглядит попросту свежее соперника. Достаточно посмотреть на Филиппи, который еле волочил ноги уже к середине третьего периода, а в овертаймах и вовсе представил, что он на массовом катании.

>>> «Кроме звена Коваржа, у «Магнитки» никто ничего не показывает»

Умение терпеть


Команды Билялетдинова — это в первую очередь большие труженики, умеющие зубами цепляться за предоставленные шансы и терпеть как никто другой. Из 12 матчей в этом плей-офф разница в 2 и более шайбы между «Ак Барсом» и соперником была зафиксирована лишь три раза. «Ак Барс» перетерпел «Салават», «Ак Барс» перетерпел «Авангард» и затем громко «хлопнул» их в последнем матче.
За те две минуты «сталевары» попробовали сразу четыре разных расстановки, перемещая Мозякина почти на все возможные позиции, а толку — чуть!

Для «Магнитки» было великое счастье забросить ответную шайбу в конце второго периода, иначе в третьем отрезке все старания хозяев были бы как об стенку горох. Третьи периоды — настоящая стихия казанцев в этом плей-офф. Достаточно им было уйти на второй перерыв с преимуществом, как можно было гарантировать, что этот матч останется за Казанью. Да и при ничейном счёте, когда игра идёт уже до одной шайбы, «Ак Барс» умеет выжидать как никто другой. Темп овертаймов был больше на руку гостям, и казанцы явно ждали, когда «подсядет» сам «Металлург». Не дождались — попались на смене и получили выход один на один от маэстро, сдержать которого не смог даже лучший вратарь второго раунда плей-офф.

Нерезультативная игра


Многие эксперты предрекали этой серии статус одной из самых малорезультативных в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Первый матч это отлично доказал, но кому такая игра больше на руку? Конечно, «Ак Барсу». При голевом пиршестве казанцы чувствуют себя явно не в своей тарелке, ибо при большом количестве голов куда сложнее соответствовать чёткому плану на игру. Вынесем за скобки шестой матч серии против обескровленного «Авангарда» и увидим, что во всех матчах плей-офф, где забивалось более трёх шайб, «Ак Барс» неизменно проигрывал. Матч, в котором всего одна заброшенная шайба на вес золота, подходит казанцам как нельзя лучше. «Ак Барс» может полностью отдать весь свободный лёд сопернику, но расположиться в зоне настолько грамотно, что не будет испытывать от регулярных атак на свои ворота никакого дискомфорта. В первом матче с «Магниткой» была пара наглядных примеров, когда хозяева даже при игре в равных составах буквально зажимали соперника в их зоне, однако кроме хождения шайбы по бортам и перепаса между защитниками ничего опасного из этого не выходило. Команде Билялетдинова может быть достаточно и одной заброшенной шайбы. «Металлург» это понимает и наверняка побаивается.
Достаточно посмотреть на Филиппи, который еле волочил ноги уже к середине третьего периода, а в овертаймах и вовсе представил, что он на массовом катании.

>>> «Магнитку» сватают в чемпионы. Фоторепортаж с матча «Металлург» — «Ак Барс»

Атакующий потенциал


Вопреки предположениям, «Ак Барс» ничуть не уступил сопернику в плане атакующих действий. А сыграть наравне с одним из лучших нападений лиги дорогого стоит. 49 бросков в створ за матч для Казани — необычные цифры даже с учётом дополнительных 25 минут игрового времени, ведь в этом плей-офф мы уже видели матчи, где подопечные Билялетдинова вполне комфортно и уверенно чувствовали себя, нанося по 14 бросков. «Ак Барс», к удивлению многих, сыграл с «Металлургом» в хороший, острый и атакующий хоккей, доказав, что клуб из Казани — это не только чопорная игра и уклон исключительно в оборону. «Барсы» перехитовали соперника в чужой зоне, временами включали мощный прессинг и неплохо смотрелись в большинстве, во время одного из которых и забили свой единственный гол. Игроки Билялетдинова показали, что отсиживаться в окопах они не собираются. Да, «Магнитка» будет получать свободный лёд, но только тогда, когда это будет нужно казанской команде. Первый матч явился прямым доказательством того, что команда Воробьёва в этом плей-офф впервые встретилась с равным себе соперником, и вполне возможно, что лёгкие серии с «Куньлунем» и «Барысом» сыграли с уральцами злую шутку.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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