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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Квартальнов, Шумаков, Голышев, Макаров, Панин — в обзоре соцсетей КХЛ
Фото: instagram.com/osalaoskar
Текст: Дарья Тубольцева

Сталевары из «Магнитки» и ответ Панина критикам. Обзор соцсетей игроков КХЛ

Шумаков стал водителем автобуса, Панин ответил «доброжелателям», Квартальнов и Макаров отдыхали в Дубае, а Беспалов ловил рыбу.
26 марта 2017, воскресенье. 12:45. Хоккей
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«Мама, мама, я в Дубае»
Никита Квартальнов отправился на заслуженный отдых. Нападающий «Нефтехимика» для отпуска выбрал популярный среди спортсменов Дубай.


Новый транспорт Шумакова
Пока болельщики гадают, в каком клубе в следующем сезоне окажется Сергей Шумаков, хоккеист попробовал себя в роли водителя автобуса. «В ЦСКА едет», — пошутили в комментариях.


Сорокин дома
Как только закончился второй раунд плей-офф, вратарь ЦСКА улетел домой. В Междуреченске Илья бывает нечасто, поэтому каждый день дома дорог.


Ответ Панина
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Григория Панина на восемь матчей за чрезвычайно грубую игру в шестом матче с «Локомотивом». «Фото для всех «доброжелателей», смотрим и радуемся», — написал у себя в «инстаграме» защитник ЦСКА после объявления решения.


На металлургическом комбинате
Накануне серии с «Ак Барсом» игроки «Магнитки» Оскар Осала, Крис Ли и Томми Сантала посетили Магнитогорский металлургический завод. «Мы отлично провели время на комбинате — одном из крупнейших сталелитейных заводов в мире. Здорово видеть, как сильно здесь болеют за хоккей», — написал Осала в своём «инстаграме».


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Падакин в Нью-Йорке
На прошлой неделе Павел Падакин радовал своих подписчиков яркими фотографиями из Рима, а пару дней назад форвард «Сочи» переместился в Нью-Йорк.


Семья Макаровых
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева отдыхают на море. Кажется, в семье хоккеиста «Салавата» и популярной телеведущей царит полная идиллия.



>>> Вестерлунд: чувствую, что в «Салавате» могу сделать что-то особенное

Летящая походка Голышева
Анатолий Голышев и Сергей Шумаков в составе олимпийской сборной ездили в Южную Корею на товарищеские матчи. Судя по фотографиям, нападающему «Автомобилиста» в стране-хозяйке Олимпийских игр — 2018 понравилось.


Восхищённый Ежов
Илья Ежов тоже оказался в восторге от Южной Кореи. Голкипер «Лады» сделал селфи на фоне дворцового комплекса Кёнбоккун. «А глаза специально прищурил?» — поинтересовались в комментариях. «Чтоб не выделяться», — в шутливой форме ответил Илья.


Науменков с близкими
Сезон для ЦСКА закончился на прошлой неделе, и теперь Михаил Науменков может больше времени проводить с родными. Защитник «армейцев» выставил фотографию с семейного ужина.

Беспалов на зимней рыбалке
Вместо поездки в тёплые страны голкипер «Спартака» решил отправиться в Нижегородскую область. В посёлке Сокольское Никита устроил себе настоящую зимнюю рыбалку.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анатолий Голышев Григорий Панин Игорь Макаров Илья Сорокин Никита Беспалов Никита Квартальнов Сергей Шумаков
Новости. Хоккей
26 марта 2017, воскресенье
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