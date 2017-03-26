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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок Гагарина. Второй матч серии. «Металлург» — «Ак Барс» — 2:0
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Подарок Зарипову и разъярённый Голубев. «Магнитка» снова сильнее «Ак Барса»

Голы Тимкина и Зарипова в день рождения помогли «Магнитке» во второй раз обыграть «Ак Барс» и повести в серии – 2-0.
26 марта 2017, воскресенье. 17:26. Хоккей
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Перед второй встречей между «Магниткой» и «Ак Барсом» болельщики обеих команд сыграли в боулинг. Атмосфера вокруг противостояния дружественная, и никаких намёков на негатив нет и близко. Драки и стычки пока только на льду, но здесь никуда не деться – финал конференции, по-другому и быть не может.
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
26 марта 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 0 1:0, 1:0, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Тимкин (Косов, Хабаров) – 01:16 (5x5), 2:0 – Зарипов (Мозякин, Коварж) – 30:57 (5x5)

Напомним, что в первой игре дело дошло до овертайма, где исход схватки решили Крис Ли и Сергей Мозякин. Первый отдал великолепный пас из своей зоны, а второй реализовал выход один на один с голкипером. Забил и Данис Зарипов, отмечавший 26 марта своё 36-летие. Четырёхкратного обладателя кубка Гагарина до сих пор помнят и любят в Казани, для которой он сделал многое.
В день рождения «барсы» подарили Данису коробку чак-чака – национального блюда татар. Может, решили таким образом задобрить Зарипова, чтобы тот больше не огорчал казанский клуб?

Что касается заявки, то в составе хозяев отсутствовали форвард Денис Казионов и защитник Алексей Береглазов, у гостей не сыграли форварды Александр Свитов, Дмитрий Архипов и защитник Михал Йордан. И если возвращения Свитова ждут в казанских матчах, то Архипов и Йордан, по всей видимости, выбыли до конца сезона. Дебютировал в плей-офф Стефан Эллиотт.

Игра началась для гостей обескураживающе. Хабаров получил передачу на синей линии, откуда мощно бросил по воротам — Гарипов вовремя среагировал, но отбил прямо перед собой. Добивание Тимкина оказалось голевым. Отметим, что плохо сыграл защитник казанцев Яруллин, не сумевший помешать сопернику отличиться.


«Ак Барс» постепенно начал прибавлять, а в одном из эпизодов неудачно вышел из ворот Василий Кошечкин, заставивший местных болельщиков схватиться за сердце. Обошлось. Мужественно сыграл Артём Лукоянов, бросившийся под шайбу и получивший травму. Казанскому клубу пришлось отказаться от привычной выжидающей манеры игры, так как надо было отыгрываться.

Незадолго до окончания двадцатиминутки Чибисов как следует приложился в область головы и шеи Дронова, отправив молодого защитника в нокдаун. Григория под руки отвели в раздевалку, а Андрею выписали 2+10, решив не удалять до конца матча.

Второй период начался с атак гостей. «Магнитка» ответила неплохим прорывом Тимкина. Евгений, по всей видимости, решил замахнуться на дубль, однако на сей раз отличиться ему не позволили. Здорово подключался в атаку защитник Сидоров, Кошечкин не дрогнул.

>>> Мозякин «в огне»! Как капитан «Магнитки» отправил «Ак Барс» в нокдаун

С неудобной руки не попал в створ Филиппи, бросивший чуть выше перекладины. А чуть позднее забил Зарипов, сделав себе подарок на день рождения. Коварж отдал роскошный пас на партнёра, а Данису оставалось не промахнуться по воротам. Это 13-й гол Зарипова в 11 матчах, он повторил рекорд Сергея Мозякина.


«Металлург» начал праздновать гол, а Денис Голубев зачем-то набросился на Яна Коваржа, которого провоцировал ещё на вбрасывании. В результате Голубев получил четыре минуты штрафа, который за него отбывал Максим Лазарев. Большинство «Магнитка» не реализовала. Классный шанс забить упустил и Владислав Калетник, с кистей бросивший точно в Гарипова.


Своё большинство не реализовал и «Ак Барс» — две минуты выписали Коваржу. На второй перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу хозяев, а третий отрезок встречи «металлурги» начали в меньшинстве, так как незадолго до сирены клюшкой соперника придержал Мозякин.

«Магнитка» снова выстояла, но с трудом. Ложился под шайбу Калетник, здорово отрабатывал Филиппи. Хозяева старались подсушивать игру, а казанцы давили. Отступать коллективу Зинэтулы Билялетдинова было некуда. В перекладину попал Крис Ли, а Осала после броска Бирюкова так подставил клюшку, что шайба попала в штангу.

Что-то не поделили на точке вбрасывания Сантала и Малыхин, спровоцировав очередную драку. Оба были отправлены в боксы для штрафников остужать свой пыл. Жирную точку в матче мог поставить Осала, но блестяще щитком сыграл Гарипов. Потолкались на пятаке перед воротами Кошечкина Хабаров и Охтамаа, Сёмин попал в штангу, а счёт в итоге так и не изменился.

Победа «Магнитки» со счётом 2:0 помогла ей с таким же счётом повести в серии, теперь коллективы переезжают в Казань. Положение «Ак Барса» становится тяжёлым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Данис Зарипов Кубок Гагарина
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