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175 лет назад 2016
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Хоккеисты и тренеры – о втором матче финала Востока «Магнитка» — «Ак Барс»
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Кулак Криса Ли, провокации «Ак Барса». Всё о втором матче в Магнитке

Билялетдинов, Воробьёв, Тимкин, Хабаров, Охтамаа, Азеведу – о втором матче серии «Магнитка» — «Ак Барс».
26 марта 2017, воскресенье. 19:30. Хоккей
«Металлург» выиграл второй матч серии у «Ак Барса» со счётом 2:0 и увеличил своё преимущество над казанцами. После игры в Магнитогорске на вопросы журналистов ответили главные тренеры, а также хоккеисты команд. Казанцы считают, что шансы у них ещё есть, а магнитогорцы говорят о провокациях соперника.

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«48% большинства — нереальные цифры, будем думать»


— Мы должны сделать выводы и готовиться к следующим играм, — Зинэтула Билялетдинов был привычно немногословен.

— В каком состоянии Лукоянов и Голубев?
— Не готов ответить.

— Как прокомментируете эпизод с участием Дениса и Коваржа?
— Я не видел, с чего всё началось. Длинный борт в чужой зоне.

— Что с реализацией?
— Будем решать вопрос относительно реализации моментов.

— Не хотите вернуть Ткачёва в звено к Секачу и Азеведу?
— Мы подумаем.

— Свитов сыграет в Казани?
— Не знаю.

Не слишком многословен был и главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв.

— Хороший хоккей, типичный для плей-офф. Работаем дальше, — сказал Воробьёв.

— Как прокомментируете жест Криса Ли в адрес Голубева?
— А в каком виде он показал Голубеву кулак?

— Что с Дроновым?
— Ничего сказать не могу. Вы вопросы задаёте по травмам, вам самим не смешно? Он потом не играл.

— Почему так слабо идёт игра в большинстве?
— Относительно большинства будем смотреть и думать. Не может продолжаться 48%, нереальные цифры. Команда противника нас разбирает.

Воробьёв: Относительно большинства будем смотреть и думать. Не может продолжаться 48%, нереальные цифры. Команда противника нас разбирает.

«У «Ак Барса» много провокаций, но мы молодцы, не стали удаляться»


Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин заявил о провокациях со стороны соперника, а Ярослав Хабаров пошутил, что Данису Зарипову исполнилось 22 года.

— Выиграли, боремся дальше. Очень тяжёлая игра, надо терпеть. Считаю, что сыграли хорошо, отработали в обороне. Данис Зарипов сам себя поздравил, и мы его поздравим. Получилось удачно, что забили первыми быструю шайбу. На тренировках отрабатываем добивание на пятаке. Соперник снова был хорошо готов, старался и лез на ворота. У «Ак Барса» много провокаций, но мы молодцы, не стали удаляться. Стараемся не давать добивать, ловим шайбы на себя, — сказал Тимкин.

— Эпизод с моей потасовкой? После броска Охтамаа пошёл толкать нашего вратаря, не очень красиво. Я решил заступиться. Это плей-офф, во всех матчах будет такая игра. В принципе, матч был похож на прошлый. «Ак Барс» поактивнее сыграл, поменял тактику. Мы поработали, разобрали, и всё сложилось удачно. Данис Зарипов сам себя поздравил. В раздевалке были аплодисменты, овации. 22 года — хороший возраст, — заявил Хабаров.

«Ак Барс» в полном порядке физически, не может быть никаких оправданий»


У казанцев с журналистами общались иностранные хоккеисты, а форвард Денис Голубев с лангеткой на руке был строг и выглядел недовольным.

Тимкин: Соперник снова был хорошо готов, старался и лез на ворота. У «Ак Барса» много провокаций, но мы молодцы, не стали удаляться.


Защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа считает, что у казанцев есть шансы выиграть серию.

— У нас остаются шансы. Всегда мысли только о следующей игре. С Хабаровым у нас была обычная стычка, характерная для хоккея. Ничего особенного. У нас было много моментов, мы должны использовать их лучше, больше забивать. В следующих играх, надеюсь, будет получше. Конечно, мы обращаем внимание на Мозякина, так как он классный игрок, но у «Магнитки» все звенья хороши. Надо следить за всеми, — сказал Охтамаа.

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу отметил, что поражению не может быть никаких оправданий.

— Кошечкин всегда очень хорошо видит моменты броска. Мы мало создаём помех, отсюда и низкая результативность. Мы в полном порядке физически, не может быть никаких оправданий. Надо выходить и выполнять свою работу от начала и до конца. Голы придут, надо жёстче идти в стыки. Теперь два матча дома, мы можем перевернуть ход серии, чтобы вернуться сюда. Я знаю, что Данис Зарипов раньше играл за «Ак Барс» и для него эта встреча была принципиальной, — заявил Азеведу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Атте Охтамаа Джастин Азеведу Евгений Тимкин Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьёв
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18:43 Азеведу: «Ак Барс» в полном порядке физически, не может быть никаких оправданий
18:38 Охтамаа: у «Ак Барса» остаются шансы, наши мысли только о следующей игре
18:33 Хабаров: после броска Охтамаа пошёл толкать нашего вратаря, не очень красиво
18:23 Тимкин: у «Ак Барса» много провокаций, но мы молодцы, не стали удаляться
18:15 Воробьёв: большинство – 48%, нереальные цифры, так не может продолжаться
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