Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От СКА до «Магнитки»

СКА – «Локомотив»

«Металлург» Мг – «Ак Барс»

В розыгрыше Кубка Гагарина стартовали финалы конференций. На Западе СКА в родных стенах дважды оказался сильнее «Локомотива». Если в первой игре питерцы вырвали победу только в овертайме, то вторую встречу подопечные Олега Знарка провели куда увереннее – 4:1. На Востоке «Магнитка» также одержала две домашние победы – 2:1 ОТ, 2:0. Теперь серии переезжают в Ярославль и Казань, а мы предлагаем вам посмотреть на обворожительных болельщиц, поддерживающих свои любимые команды в первых матчах финала конференций.