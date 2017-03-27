ЧМ – без американцев из НХЛ, Кросби – без дисквалификации и совести

Звёздно-полосатая солидарность
Американские игроки из НХЛ могут не поехать на майский чемпионат мира, который пройдёт в Париже и Кёльне. Причина — солидарность с женской сборной США, которая неожиданно для всех отказалась участвовать в чемпионате мира в Плимуте из-за низкой оплаты своего труда: американские хоккеистки требуют полноценных профессиональных контрактов не только в олимпийские сезоны. Недавняя встреча представителей женской сборной и федерации хоккея США не дала никаких результатов, после чего чиновники стали по всей стране искать хоккеисток для замены тех, кто бунтует.
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Американская трудовая солидарность неожиданно оказалась очень прочной. Очевидно, многочисленные локауты и ожесточённые споры за каждый цент, над которыми откровенно смеялись по эту сторону океана, – штука не такая уж бесполезная. Поддержку женской команде выразили представители профсоюза игроков НХЛ, а также бейсболисты из MLB.
Если соглашение с женской сборной не будет заключено, этот конфликт станет спусковым крючком для бойкота сборной США уже мужских чемпионатов мира. Как известно, на этих турнирах игроков из НХЛ не так много, но именно они в большинстве случаев являются главными звёздами ЧМ и привлекают болельщиков. В понедельник состоится экстренное заседание федерации хоккея США с участием представителей женской сборной, и не исключено, что на нём конфликт хотя бы частично будет погашен. «Для мужчин деньги на чемпионатах мира особого значения не имеют. А вот женщины заслужили, чтобы им платили. Ситуация нуждается в исправлении», — прокомментировал ситуацию известный агент Брайан Лоутон.
Вероятно, что решение данного конфликта будет найдено достаточно быстро и перспективы мужской сборной США выступить на ЧМ вряд ли будут затронуты. А самым интересным во всей этой истории является заокеанский способ решения трудовых и коммерческих споров, особенно в свете громких слов, что выступать за сборную страны – это престиж и честь для любого спортсмена.
Кросби не забил, но ответил
«Если человек травмирует игрока, он должен быть дисквалифицирован. И не на один или два матча. Как насчёт 10? Или целого сезона? Кто-то выводит из строя моего игрока и должен сам пропускать игры и терять свои деньги. И если это элитный игрок, то он не сможет завоевать кубок Стэнли. Мы все знаем, кто это. Он жуткий нытик. Если человек делает подобные вещи, меня не волнует, кто он в этой лиге, пусть даже это лучший игрок НХЛ, за такое он должен быть надолго дисквалифицирован», — заявил на днях владелец «Оттавы» Юджин Мельник, комментируя эпизод, в котором капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби клюшкой раздробил палец защитнику «Сенаторз» Марку Мето. Пострадавшему нанесли швы – его восстановление займёт несколько недель, а вокруг поступка Кросби разгорелась жаркая дискуссия, в которой принял участие и сам Сид.
Сначала Кросби признался, что сожалеет о случившемся и хочет, чтобы с подобными нарушениями лига жёстко боролась. Но после того как прошло несколько дней, тональность слов Сидни резко поменялась. «Слова Мельника лично я пропускаю мимо ушей, я не обращаю на них внимания. Этот человек любит, когда все вокруг говорят о нём. Так что я об этом не говорю и не слушаю. И вообще, это было четыре дня назад», — заявил Кросби.
Возможно, именно эта нервная обстановка помешала Кросби и всему «Питтсбургу» показать свой лучший хоккей в пенсильванском дерби с «Филадельфией». Лишь в первом периоде, завершившемся вничью, «пингвины» смотрелись достойно, а затем активность «лётчиков» дала о себе знать, и два победных очка достались гостям.
Помимо упущенной победы «Питтсбург» потерял ещё одного важного хоккеиста: в первом периоде травму нижней части тела получил форвард Конор Шири. Таким образом, тройка Шири – Кросби – Гюнцель развалилась из-за травм крайних нападающих (у Гюнцеля сотрясение мозга), а повреждения Шири и Малкина (6 матчей подряд в лазарете) вызывают определённую тревогу перед стартом плей-офф. «Будем стараться выиграть с теми, кто остался в строю. Ставки высоки, мы ещё можем выиграть свой дивизион, играть ещё много», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
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«Анахайм» стал лидером дивизиона
«Утки» выиграли 8 матчей из последних 10 и вышли в лидеры Тихоокеанского дивизиона: после выигрыша у «Рейнджерс» преимущество калифорнийцев над врагами-соседями из «Сан-Хосе» составило два очка. Главным героем встречи с «синерубашечниками» стал капитан «Анахайма» Райан Гецлаф, который поучаствовал в четырёх шайбах своей команды и довёл показатель результативных передач до 50 за сезон – в карьере ветерана это уже седьмой чемпионат с ассистентским «полтинником» в кармане. «Рейнджеров» не спасло даже возвращение после травмы бедра Хенрика Лундквиста, который 8 матчей восстанавливался, а выйдя на площадку, пропустил 5 голов после 28 выстрелов.
Победный от Сегина
«Нью-Джерси» потерпел пятое поражение в шести последних матчах, не сумев удержать победный счёт во встрече с «Далласом». Более 40 минут игрового времени «дьяволы» лидировали благодаря ранней шайбе Блейка Коулмэна, но в концовке «Даллас» смог взвинтить обороты и добиться успеха. За семь минут до окончания основного времени Алеш Гемски реализовал большинство и сравнял счёт, а в овертайме «Дэвилз» снова подвело удаление. Мощный выстрел Тайлера Сегина со средней дистанции поставил в тупик вратаря хозяев Кинкейда, но особого турнирного значения для «звёзд» эта победа уже не имела. За семь матчей до конца регулярного чемпионата «Даллас» на 13 очков отстаёт от последней кубковой строчки, не имея реальных шансов продолжить борьбу.
«Мы каждый день приходим на стадион, чтобы играть друг за друга. Конечно, были матчи, в которых мы не приложили достаточного количества усилий. Но мы хотим показать, что у нас есть гордость, хотим выиграть оставшиеся матчи», — заявил Сегин.