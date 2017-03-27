Кроликовод и тренер женской команды. Что стало с чемпионами «Лады»-1996?

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За опытом и самими кроликами экс-защитник «Лады» ездил во Францию, а теперь уже опытный кроликовод занимается обучением фермеров.

Последние годы Никитин трудился помощником Дмитрия Квартальнова в «Сибири» и ЦСКА, а также параллельно входил в тренерский штаб сборной России.

Нападающие

Ковешников в возрасте 24 лет получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и повесил коньки на гвоздь.

«Ладе», ставшей первым не московским чемпионом в 1994 году, не удалось защитить свой титул. Через год тольяттинцы под руководствомснова добрались до финала, но уступили московскому «Динамо». Однако в сезоне-1995/96, когда в чемпионате МХЛ не был предусмотрен плей-офф, волжане вернули титул, всего на два очка обойдя всё то же «Динамо». Подопечные Цыгурова неважно выступили на первом этапе, заняв лишь 4-е место в Восточной зоне, но на втором потерпели всего три поражения в 26 матчах. Целый ряд игроков «Лады» стали двукратными чемпионами страны, а лучшим бомбардиром турнира оказался тольяттинецБыл самым опытным вратарём чемпионской «Лады», выиграв с Тольятти своё второе золото чемпионата страны. Заканчивал профессиональную карьеру в Липецке, а на тренерском поприще начал заниматься тем, что ему ближе всего – вратарским делом. Болсуновский стал тренером вратарей. Долго оставался верен «Ладе», провёл год в «Сарыарке», а теперь готовит голкиперов для красноярского «Сокола» в тренерском штабе у Александра Титова.Пик карьеры отца Евгения Иванникова прошёл ещё до его перехода в «Ладу», когда он за один сезон съездил на чемпионат мира и Олимпиаду. В Тольятти был третьим вратарём, а после чемпионства перебрался в воскресенский «Химик». Карьеру заканчивал в середине 00-х в Беларуси, где дважды стал чемпионом, а также взял титул лучшему вратарю местной лиги. На тренерском поприще долго работал в системе СКА, занимаясь с вратарями и, в частности, со своим сыном. На сегодняшний день Иванников-старший входит в тренерский штаб питерского «Динамо», выступающего в МХЛ.Перешёл в «Ладу» по ходу сезона из «Химика», но после чемпионства провёл в Тольятти ещё четыре сезона. Николаев немало поиграл в Уфе, заглядывал в четвёртый (!) дивизион чемпионата Германии, выступал за «Сибирь», СКА, «Кузню» и «Северсталь», но запомнился как третий вратарь золотого «Ак Барса». Возрастной вратарь честно сидел за спинами конкурентов, когда команда Зинэтулы Билялетдинова доминировала в КХЛ. В 2011 году завершил карьеру, после чего отошёл от хоккейной жизни, периодически высказываясь в прессе в качестве эксперта.Уроженец Запорожья после чемпионства с «Ладой» ещё пару лет отыграл в Тольятти, засветился в «Витязе» и «Спартаке», но последние сезоны профессиональной карьеры провёл в киевском «Соколе». Там же, на Украине, Бущан занялся бизнесом.Он строил спортивные корты, продавал электропроводку, но нашёл себя в… разведении кроликов. На данный момент бывший хоккеист занимает должность генерального директора компании «Кроликофф». За опытом и самими кроликами экс-защитник «Лады» ездил во Францию, а теперь уже опытный кроликовод занимается обучением фермеров.После пяти сезонов в Тольятти защитник, принимавший участие в Олимпийских играх в Лиллехаммере, отыграл ещё четыре года в Магнитогорске, один сезон провёл в родном Челябинске, а заканчивал в Ярославле. Сделав небольшую паузу, Давыдов взялся за тренерскую деятельность, где уже накопил определённый опыт. В качестве помощника главного тренера он работал с «Трактором», «Челметом» и ханты-мансийской «молодёжкой», а после отставки Сергея Шепелева некоторое время даже руководил «Югрой». Сегодня Давыдов входит в тренерский штаб клуба «Сарматов» из Оренбурга.Родился в Красноярске. Долго играл в СК Урицкого и «Итиле», ещё в советские времена. Затем перебрался в Тольятти и завоевал в «Ладе» два трофея. Был помощником главного тренера в сборной России U18, возглавляет СДЮШОР «Ак Барс». Работал в молодёжной команде «Ирбис» вплоть до 2016 года.Белорусский защитник переехал в Россию в 1995 году и сходу стал чемпионом. Ещё 10 лет выступал в Суперлиге, съездил на две Олимпиады, после чего вернулся на родину. Тренерскую карьеру начал там же, где заканчивал карьеру игрока – в минской «Юности». Для начала, правда, Хмылю-тренеру доверили не первую команду, а молодёжную. Достаточно быстро он пошёл на повышение, а перед этим сезоном сменил «Юность» на «Гомель». С новой командой Хмыль уже выиграл бронзовые медали чемпионата Беларуси.Ещё один белорусский защитник из чемпионского состава «Лады», который после окончания карьеры перешёл на тренерскую работу. После ухода из Тольятти Макрицкий сменил немало клубов, в том числе успел поиграть в Германии, два сезона провёл в КХЛ за минское «Динамо», а заканчивал в «Металлурге» из Жлобина. Отдохнув год от хоккея, он вошёл в тренерский штаб «Динамо-Шинника», а последние два сезона помогает Петерису Скудре в Нижнем Новгороде.Оба чемпионских сезона «Лады» связаны с защитником Игорем Никитиным, но, что любопытно, в 1994 и 1996 годах это были два совершенно разных человека. Игорь Валерьевич уже на следующий сезон покинул Тольятти, сыграл на Олимпиаде в Нагано за сборную Казахстана, а в 2004 году ещё раз стал чемпионом страны в составе «Авангарда». Там же, в Омске, он начинал тренерскую карьеру и даже некоторое время управлял сибирским суперклубом. Последние годы Никитин трудился помощником Дмитрия Квартальнова в «Сибири» и ЦСКА, а также параллельно входил в тренерский штаб сборной России. Квартальнова из ЦСКА уволили, а о расставании с его помощником «армейцы» сообщать не спешат.После ухода из «Лады» поиграл в Чехии и низших лигах Северной Америки. Сразу после окончания карьеры Подрезов стал скаутом «Флориды» и занимает должность европейского скаута южан вот уже больше 15 лет. За время его работы в системе клуба «Пантерз» выбирали на драфте таких российских хоккеистов, как Ярослав Косов, Дмитрий Куликов и Евгений Дадонов. Параллельно Подрезов был тренером-селекционером «Атланта» и спортивным менеджером «Амура».За свою карьеру сменил немало клубов: от родных белорусских до финских и чешских. Регулярно выступал на чемпионатах мира и Олимпиадах за сборную Беларуси. После окончания карьеры игрока в 2007 году два сезона работал помощником главного тренера в «Гомеле», а последнее время тренирует детей в Череповце.Завоевал второе чемпионство с «Ладой», выступал за «Северсталь», СКА и другие команды. Доигрывал в Кемерово и Саратове. С 2011 года работал в СДЮШОР «Лада». До сих пор занимается с молодыми хоккеистами, в тренерском штабе «Лады»-2006. Своих подопечных Тарасов вывел в финал первенства России среди юношей по Поволжью.Первый же сезон молодого защитника в большом хоккее обернулся для него чемпионством. Спустя два сезона уехал за океан и взял серебро чемпионата мира с «молодёжкой». В общей сложности выступал в Северной Америке пять сезонов, после чего вернулся в Россию. Тезиков играл в основном за середняков и аутсайдеров, а заканчивал карьеру в 2015 году в Казахстане. Последнее время работал с детьми в школе «Адмирала».Если убрать за скобки сезоны, проведённые Денисом Цыгуровым в США, Чехии и Финляндии, почти вся его карьера была неразрывно связана с отцом. Он играл под руководством Геннадия Цыгурова в «Ладе», а заканчивал в «Авангарде», где с 2000 по 2002 год также работал известный российский специалист. После окончания карьеры Денис неизменно входил в тренерский штаб отца, где бы тот ни работал. Семейный тандем Цыгуровых был востребован в Нижнекамске, Челябинске, Саратове и Тольятти. В 2015 году Денис скончался от сердечного приступа. По одной из версий к смерти привело употребление таблеток с алкоголем.Долго играл за «Ладу». Впоследствии стал чемпионом не только России, но и Беларуси, в минской «Юности». Является тестем известного российского защитника Алексея Емелина, выступающего в НХЛ за «Монреаль». Работал в СДЮШОР «Лада», тренером тольяттинской «молодёжки», а до недавнего времени – помощником Ришата Гимаева в «Нефтянике». После недавней отставки Гимаева вслед за ним покинул Альметьевск и Волков.Сезон-1995/86 стал первым во взрослой карьере защитника Журикова. За «Ладу» он провёл ещё три сезона, после чего становился чемпионом Суперлиги в составе «Салавата Юлаева» и обладателем Братины в качестве игрока «Рубина». Сергей не спешит вешать коньки на гвоздь и до сих пор играет в хоккей, пусть и в чемпионате Казахстана. Последние полтора сезона он провёл за петропавловский «Кулагер».Поиграв ещё немного в элите, большую часть карьеры защитник Зубов провёл в Высшей лиге. Проведя в 2009 году несколько матчей за «Ермак», он завершил карьеру и сразу же перешёл на тренерскую должность. Долгие годы Зубов трудился в жлобинском «Металлурге» сначала в качестве помощника, а затем и главного тренера. В ноябре 2014 года принял предложение Андрея Скабелки войти в тренерский штаб «Сибири», с которой впоследствии выиграл бронзовые медали. Остался в новосибирском клубе даже после того, как его покинул Скабелка.Настоящий старожил «Лады». В общей сложности отыграл за волжский клуб 14 сезонов, лишь ненадолго отлучаясь в Омск и Уфу. Впрочем, заканчивал Белкин карьеру не в Тольятти, а в Хабаровске, где зацепил первый сезон Континентальной хоккейной лиги. До недавнего времени работал детским тренером. Конечно же, в школе тольяттинской «Лады».Один из главных долгожителей клуба. Родился в Свердловске, а в «Ладу» был приглашён в сезоне-1991/92. Дважды выигрывал золотые медали. Прирождённый бомбардир, постоянно нацеленный на ворота соперника. Впоследствии стал капитаном команды. 4 июля 2001 года во время тренировочных сборов команды в Болгарии при Валерии Постникове неожиданно почувствовал себя плохо. Был госпитализирован, но 10 июля скончался от цирроза печени. Хоккейный клуб «Лада» принял решение увековечить память Вячеслава, учредив ежегодный турнир детских команд разных городов.Долгое время играл в «Ладе», затем доигрывал в «Сибири», «Кузне», Самаре, Челябинске и Кургане, нигде подолгу не задерживаясь. Приступил к тренерской карьере, работал главным тренером «Ладьи», ассистентом главного тренера «Лады», а также на схожей должности в ЦСК ВВС. Ещё недавно возглавлял ХК «Рязань», но 4 декабря 2016 года покинул свой пост, уступив вакантное место бывшему одноклубнику Алексею Алексееву.Будучи профессиональным хоккеистом, являлся любимцем тольяттинских болельщиков. Многое сделал для развития местного хоккея и больших побед «Лады». Затем переехал в Чехию, но достаточно скоро вернулся обратно. Последними клубами Горбачёва стали «Южный Урал» и новополоцкий «Химик». Трудился в «Ладье», а сейчас работает тренером другой в молодёжной команде — «Ирбис» из системы «Ак Барса». Помощник главного тренера Дмитрия Балмина.Уроженец Электростали отыграл пять сезонов за «Ладу», после чего сменил немало клубов, в том числе поиграл за родной «Кристалл». Там же, в местной детской школе, он нашёл себя после окончания карьеры игрока. Иванов не первый год тренирует детскую команду «Кристалла» и только на два сезона отлучался в Санкт-Петербург, чтобы поработать в тренерском штабе команды МХЛ «Динамо».Уроженец Северска начинал карьеру в Киеве и даже выступал за украинскую «молодёжку», а чемпионом России стал после того, как по ходу сезона перебрался из «Сокола» в «Ладу». Несмотря на то что через год он выиграл второе золото с ярославским «Торпедо», карьера у Анатолия не сложилась. Ковешников в возрасте 24 лет получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за чего повесил коньки на гвоздь. Впоследствии пытался тренировать, в том числе в родном городе, работая с «Янтарём».В Тольятти провёл один-единственный сезон, но он обернулся для Лазарева золотой медалью чемпионата России. В дальнейшем играл за «Трактор», «Ак Барс» и другие коллективы, один год провёл в Дании, а завершил карьеру форвард в 2007 году. После небольшой паузы Лазарев приступил к тренерской деятельности, но с командами элитных дивизионов пока не работал. Вот уже второй сезон является ассистентом главного тренера в нефтекамском «Торосе» — фарм-клубе «Салавата Юлаева».Пришёл в «Ладу» достаточно опытным игроком, отыграл в Тольятти ещё один сезон, после чего ещё несколько сезонов выступал в низших лигах. Пробовал себя детским тренером в школе «Лады», работая с 2006 г.р., входил в тренерский штаб молодёжной команды «Крылья Кубани», а с недавних пор занимается с детьми 2008 г.р. в команде «Северские Волки».Родной брат Филиппа Метлюка и отец Даниила Метлюка, который в минувшем сезоне пытался закрепиться в «Адмирале», живёт в Тольятти и занимается бизнесом. Большую часть карьеры нападающий провёл в родном городе, а первое чемпионство «Лады» не застал из-за того, что пытался закрепиться в НХЛ. Впоследствии Метлюк-старший выступал за «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Химик» и «Сибирь». Завершил карьеру чемпион мира среди молодёжи в 2007 году.Омич, отыгравший в «Авангарде» всего год, а затем посвятивший свою хоккейную жизнь «Ладе». Нестеров известен и по тренерской работе в штабе тольяттинцев, где он помогал Петру Воробьёву и Анатолию Емелину. Также работал тренером в Хабаровске, в мытищинском «Атланте». После увольнения Сергея Светлова был исполняющим обязанности главного тренера. Живёт в Тольятти, тренерской работой на данный момент не занимается, решив взять паузу.Очередной белорусский хоккеист в золотом составе «Лады». Сезон-1995/96 стал для Василия Панкова первым после переезда в Россию, а вскоре он покинул Тольятти ради Братиславы, где провёл несколько лет за «Слован». Засветившись в Германии и завершив карьеру игрока на родине, Панков перешёл на тренерскую работу. Он работал со взрослыми и молодёжью, в клубах и сборной Беларуси. Неожиданный поворот в карьере Панкова-тренера случился перед нынешним сезоном, когда он отправился в Курск, чтобы стать наставником местной женской команды «Динамо».Со следующего сезона в НХЛ будет играть новая команда, базирующаяся в Лас-Вегасе. Однако челябинец, ставший чемпионом страны в составе «Лады», в своё время уже поиграл в этом городе. Правда, тогда команда из Вегаса играла в IHL. Туда Перегудов отправился сразу после чемпионского сезона. Константин вскоре вернулся в Россию и почти до окончания карьеры не выезжал из родного Челябинска. Один матч за «Сталь» из Аши в 2005 году можно принять за исключение.Украинец, родился в Житомире. Карьеру заканчивал в немецком чемпионате. Сын играет в хоккей, а сам Свинцицкий поработал в детской школе. По последней информации, испытывает серьёзные проблемы с ногами, которые не позволяют ему в полной мере заниматься любимым делом. Пробовал заниматься бизнесом.Челябинец Татаринцев большую часть карьеры провёл в родном городе. Он и за «Трактор» поиграл, и за «Мечел», а после окончания карьеры долгое время работал детским тренером в школе им. Сергея Макарова, которая также расположена в Челябинске. За «Ладу» нападающий провёл всего два сезона, а один из них увенчался чемпионством.Поиграв в «Ладе», перешёл в ХК «Липецк», а окончательно завязал с большим хоккеем в Воронеже. Также выступал за «Рубин», саратовский «Кристалл» и «Молот». Живёт в Липецке, помогает местной молодёжи, играет за команду ветеранов. Недавно вместе с Игорем Балмочных провёл мастер-класс на одной из местных хоккейных коробок, показав упражнения, которые отрабатывают на тренировках: броски, маневрирование между препятствиями, виражи и торможения, хоккейный бег.Воспитанник омского хоккея перешёл в «Ладу» из «Авангарда» в сезон, когда его родной клуб завоевал бронзу, а новый – золото. За блестящие руки и видение площадки Елакова называли Профессором, а поиграв ещё недолго в родном Омске, он завершил карьеру в 2000 году в Тюмени. Уйдя из большого хоккея, Сергей некоторое время поработал в школе «Авангарда», а последние годы проводит мастер-классы на омском катке «Тополиный».Уфимец Емелин много лет посвятил «Салавату Юлаеву». Уфа и Тольятти – два родных города для Анатолия. Емелин – Свинцицкий – Шайдуллин, какая была тройка! Именно в «Ладе» Емелин начал и тренерскую карьеру, после чего трудился в «Кузне» и «Автомобилисте». Став тренером, он сработался с Леонидом Вайсфельдом, с которым они теперь работают дуэтом. Один на управленческой должности, а другой – на тренерской. Сейчас Анатолий Емелин тренирует уфимский клуб. Главным не получилось, поэтому пришлось уступить место Игорю Захаркину. Однако Захаркин прекратил сотрудничество с «Салаватом», а Емелин по-прежнему в штабе.Заканчивал карьеру в «Крыльях Советов» в начале 2000-х. Работает главным тренером юношей 2005 года рождения в команде «Лада». Недавно его ученики выступали на соревнованиях в Новомосковске, а до этого — на февральском турнире, посвящённом Дню защитника отечества. Памятное сочетание Злов – Безукладников – Горбачёв частенько наводило шороху на льду. Имеет собственный бизнес по производству пилорам.Ещё по ходу чемпионского сезона перешёл в тюменский «Газовик», после чего звёзд с неба не хватал и завершил карьеру в 2004 году. Известен по большей части как хоккейный агент. Представлял интересы Алексея Черепанова, Евгения Кузнецова и Евгения Дадонова. С недавних пор в НХЛ выступает подопечный Зоркина – Никита Трямкин, по поводу будущего которого чемпион в составе «Лады» довольно активно высказывался в прессе.