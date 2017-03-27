Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Химик», «Крылья Советов», «Дизель». Где сейчас играют клубы Суперлиги
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Илья Ермаков

«Химик», «Крылья», «Мечел». Где сейчас бывшие участники Суперлиги?

Рассказываем о клубах, которые входили в элиту российского хоккея, а сейчас находятся в низших лигах или на грани исчезновения.
27 марта 2017, понедельник. 13:00. Хоккей
В российском хоккее существует множество знаковых коллективов, которые когда-то были известны всей хоккейной стране, а сейчас на слуху лишь среди местных болельщиков. Вспоминаем клубы, которые когда-то играли в Суперлиге, но в данный момент далеки от элиты отечественного хоккея.

>>> Анисин и ещё 7 бывших игроков КХЛ, докатившихся до ВХЛ

«Химик» (Воскресенск)


Сезоны в Суперлиге: 1996-1999, 2003-2005, 2008/09 (КХЛ)
Где команда играет сейчас?
Воскресенский коллектив – единственный клуб из нашего списка, который успел поиграть даже в КХЛ, в стартовом сезоне лиги. Воскресенцы провели несколько действительно ярких матчей, но в результате заняли последнее место, а на следующий сезон не сумели заявиться по финансовым причинам.
В результате реорганизованный «Химик» пять лет провёл в МХЛ, а в сезоне-2015/16 заявился в ВХЛ. Правда, в нынешний момент клуб пребывает скорее среди аутсайдеров лиги: в прошедшем сезоне воскресенцы заняли 23-е место, набрав 49 очков в 50 матчах «регулярки».

«Кристалл» (Электросталь)


Сезоны в Суперлиге: 1996-1998, 1999/2000
Где команда играет сейчас?
Клуб с богатой историей (отсчёт принято вести с 1949 года) на данный момент фактически прекратил своё существование. В начале 2000-х «Кристалл» выступал в Высшей лиге, периодически испытывая проблемы с финансированием. Постоянные смены руководства мешали клубу развиваться. В 2014 году удалось сыграть в МХЛ-Б, а в сезоне-2015/16 команда собиралась вновь заявиться в МХЛ-Б, однако помешал ремонт ЛДС «Кристалл». Многие хоккеисты разошлись по другим клубам МХЛ и МХЛ-Б.
Возвращение команды в большой хоккей стало возможно в том числе благодаря приходу в клуб Алексея Морозова, который занял должность президента.

ХК «Липецк» (Липецк)


Сезоны в Суперлиге: 1998-2000
Где команда играет сейчас?
История выступлений липецкого коллектива в Суперлиге насчитывает лишь два сезона. В дебютный год «Липецку» удалось попасть в плей-офф, однако затем команда была буквально разобрана на части в межсезонье, а через год перешла в Высшую лигу, где и выступала до 2010 года. Дальше были РХЛ и два года в ВХЛ, причём в сезоне-2014/15 липецкие хоккеисты заняли в «регулярке» высокое 5-е место. Однако отсутствие спонсоров, разрыв между профессиональной командой и спортивной школой, а также недовольство ведением дел в клубе на административном уровне привели к тому, что из ВХЛ клуб исчез. А в соцсетях на странице клуба красуется лозунг-надежда «Мы ещё вернёмся».

«Крылья Советов» (Москва)


Сезоны в Суперлиге: 1996-1999, 2001-2003, 2006/07
Где команда играет сейчас?
«Крылья Советов» — клуб, который находится на слуху у многих любителей хоккея, однако долгое время он обитал лишь на страницах истории. Лучшее достижение «Крылышек» в Суперлиге – 8-е место в регулярном первенстве, но первый раунд плей-офф пройти не удавалось. Последним сезоном на взрослом уровне для команды стал сезон-2010/11, после которого «Крылья» отзаявились из второй по силе лиги отечественного хоккея. Перед нынешним сезоном было объявлено о возрождении сетуньского коллектива, и команда под руководством Юрия Страхова заявилась в МХЛ. В плей-офф с ходу попасть не удалось: «Крылья Советов» одержали 13 побед в 56 играх и заняли предпоследнее место на Западе. Возвращение команды в большой хоккей стало возможно в том числе благодаря приходу в клуб Алексея Морозова, который занял должность президента.

>>> Для богатых и молодых. Что такое хоккейная Премьер-Лига?
В сезоне-2015/16 команда собиралась вновь заявиться в МХЛ-Б, однако помешал ремонт ЛДС «Кристалл».

ЦСК ВВС (Самара)


Сезоны в Суперлиге: 1998-2000
Где команда играет сейчас?
После яркого взлёта в конце 90-х ЦСК ВВС долгое время играл в Высшей лиге, а затем в РХЛ. В 2015 году клуб дошёл до финала РХЛ. В сезоне-2016/17 клуб продолжил выступление в этой лиге, которая теперь называется первенство ВХЛ. Этот год получился для команды менее удачным, чем предыдущий, в 1/4 финала ЦСК ВВС всухую уступил «Славутичу».

«Кристалл» (Саратов)


Сезоны в Суперлиге: 1996-1998
Где команда играет сейчас?
Последние шесть сезонов клуб провёл в ВХЛ, а в элитном дивизионе Самары не было с 1998 года. Однако и в ВХЛ удержаться не удалось, и причины кроются в финансах. По ходу сезона-2016/17 «Кристалл» был вынужден сняться с чемпионата из-за отсутствия средств. В 25 оставшихся играх «регулярки» клубу были засчитаны технические поражения. Продолжила своё существование лишь молодёжная команда «Кристалл-Юниор», выступающая в первенстве ВХЛ.

«Молот-Прикамье» (Пермь)


Сезоны в Суперлиге: 1996-2003, 2004-2006
Где команда играет сейчас?
Выступления пермяков в Суперлиге не были отмечены грандиозными успехами, но тем не менее «Молот-Прикамье» достаточно долго играл в главной на тот момент лиге страны. Однако после сезона-2005/06 команда прочно осела во втором дивизионе отечественного хоккея, а с учреждением ВХЛ каждый год стабильно выступала в плей-офф. В Перми на протяжении пяти сезонов трудился Александр Гулявцев, лучшим достижением которого стал выход команды в 1/2 финала. Однако по итогам нынешнего сезона клуб занял 17-е место и впервые не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Братины. Виной тому в том числе финансовые трудности команды.
В соцсетях на странице клуба красуется лозунг-надежда «Мы ещё вернёмся».

«Дизель» (Пенза)


Сезоны в Суперлиге: 1996-1998
Где команда играет сейчас?
Два сезона в Суперлиге для «Дизеля» были не слишком удачными: в первом они чуть не вылетели, во втором всё-таки опустились рангом ниже. Затем была история с банкротством и реорганизацией клуба, а сейчас «Дизелист» выступает в ВХЛ. Самым успешным в истории команды стал сезон-2009/10, когда под руководством Андрея Сидоренко пензенцы дошли до полуфинала Высшей лиги. А последние два года скромные финансовые возможности не позволяют «Дизелю» претендовать даже на выход в плей-офф.

>>> Коваленко: «Дизель» могут признать банкротом. ВХЛ это отрицает

«Мечел» (Челябинск)


Сезоны в Суперлиге: 1997-2003
Где команда играет сейчас?
Челябинская команда под названием «Мечел» была на рубеже веков стабильным участником Суперлиги. Но вылет в 2003 году оказался поворотным в истории челябинцев, и дороги назад в элиту команда уже не нашла. С таким названием клуб фактически просуществовал до 2012 года, когда от него отказалась одноимённая стальная группа. Команда была переименована в «Челмет». Бренд «Мечел» сохранился, но уже лишь на уровне команды МХЛ-Б.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Хоккей
27 марта 2017, понедельник
15:44 Тянулин отметился голевым пасом в матче плей-офф OHL
15:43 Николишин: финал Восточной конференции не закончится в одночасье, команды равные
15:33 Валиев: важно с «Марлис» пробиться в плей-офф, но главная задача – попасть в НХЛ
15:04 Фетисов: если НХЛ не отпустит игроков на ОИ из-за денег — это глупость какая-то
14:49 Эксперт TSN: теперь я считаю Бобровского фаворитом в борьбе за «Везина Трофи»
14:20 Лисин: «Салават» везде тепло встречают в Башкортостане
14:14 Кравцов: мне очень далеко до Кузнецова и Ничушкина
13:24 Пашков: Гарипов — сильнейший игрок «Ак Барса», у казанцев не много шансов
13:06 Гончаров: мы в «Салавате» понимали, что будет другой тренер
12:59 Юшкевич: в 1-м матче серии «Ак Барс» играл лучше «Магнитки», во 2-м другая игра
12:52 Зыбин: когда приступил к работе, команды в ЖХК «Динамо» практически не было.
12:48 М. Майоров: я с Вестерлундом лично не знаком. Поживём — увидим
12:32 Коротков: даже не знаю, как Вестерлунда охарактеризовать
12:12 Каллен: травмы в «Питтсбурге»? Мы должны быть более требовательны к себе
12:00 Гуськов: «Локомотиву» нужно использовать свой шанс, иначе СКА накажет за ошибки
11:41 Паризе: отрыв «Миннесоты» в таблице практически исчез
11:41 В семье защитника СКА Войнова пополнение — сын Роман
11:38 Михайлов: у ЦСКА были ошибки в селекции, а Быков и Николишин — хорошие тренеры
11:37 Лидер гонки бомбардиров среди новичков пропустил игру с «Кэнакс», скоро вернётся
11:31 Салливан: вскоре некоторые травмированные игроки «Питтсбурга» вернутся в строй
11:31 Карлайл: календарь был в пользу «Анахайма», а Гецлаф воодушевляет нас
11:09 Лазарев признан первой звездой матча OHL, Бабенко — первой звездой матча WHL
10:49 Занковец: сезон работы в «Чикаго» принёс мне больше пользы, чем годы тренерства
10:21 Свечников забил победный гол в игре с «Милуоки» и сравнялся с Каменевым по очкам
10:14 Плющев: в следующем году «Локомотив» будет просто не удержать
10:00 Доун: не всем суждено стать обладателем кубка Стэнли, ничего не поделаешь
09:45 Макдэвид: наслаждаюсь игрой с Драйзайтлем
09:43 Худобин: волнуюсь не потому что плей-офф, а потому что не играю много
09:36 Огурцов: в «Нефтехимике» много молодёжи, способной «выстреливать»
09:36 Победитель МЧМ-2017 Уайт подпишет контракт новичка с «Оттавой»
09:30 Форвард «Питтсбурга» Шири получил травму в матче с «Филадельфией»
09:30 Купер: «Тампа» может контролировать свою судьбу, всё в наших руках
09:24 Обладателей приза имени Леонида Киселёва от «Авангарда» объявят в апреле
09:22 «Сент-Луис» подписал вратаря Фицпатрика из QMJHL
09:19 «Аризона» подписала контракт новичка с чемпионом МЧМ-2017 форвардом Келлером
09:15 Хэйли могут дисквалифицировать за удар Ернкрока по лицу
09:15 Будро: это была лучшая игра «Миннесоты» в этом месяце, мы играли умно
09:10 Калинин забил свой первый гол в АХЛ
09:05 Кречин: «Куньлунь» ни за что не будет говорить о намерении выиграть Кубок
09:00 Гецлаф, Гостисбер и Сегин – звёзды дня в НХЛ
06:57 «Анахайм» выиграл у «Рейнджерс», Ивз оформил дубль, Гецлаф сделал 4 передачи
05:50 «Ванкувер» проиграл в Виннипеге, Трямкин и Голдобин очков не набрали
04:41 «Филадельфия» в гостях разгромила «Питтсбург»
02:39 Гол Сегина в овертайме принёс «Далласу» победу над «Нью-Джерси»
00:55 Драйзайтль: играть с Макдэвидом легко, он хорош и невероятно быстр
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, должен стать новым главным тренером ЦСКА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+