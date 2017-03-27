«Химик», «Крылья», «Мечел». Где сейчас бывшие участники Суперлиги?

«Химик» (Воскресенск)

«Кристалл» (Электросталь)

Возвращение команды в большой хоккей стало возможно в том числе благодаря приходу в клуб Алексея Морозова, который занял должность президента.

ХК «Липецк» (Липецк)

«Крылья Советов» (Москва)

В сезоне-2015/16 команда собиралась вновь заявиться в МХЛ-Б, однако помешал ремонт ЛДС «Кристалл».

ЦСК ВВС (Самара)

«Кристалл» (Саратов)

«Молот-Прикамье» (Пермь)

В соцсетях на странице клуба красуется лозунг-надежда «Мы ещё вернёмся».

«Дизель» (Пенза)

«Мечел» (Челябинск)

В российском хоккее существует множество знаковых коллективов, которые когда-то были известны всей хоккейной стране, а сейчас на слуху лишь среди местных болельщиков. Вспоминаем клубы, которые когда-то играли в Суперлиге, но в данный момент далеки от элиты отечественного хоккея.: 1996-1999, 2003-2005, 2008/09 (КХЛ)Воскресенский коллектив – единственный клуб из нашего списка, который успел поиграть даже в КХЛ, в стартовом сезоне лиги. Воскресенцы провели несколько действительно ярких матчей, но в результате заняли последнее место, а на следующий сезон не сумели заявиться по финансовым причинам.В результате реорганизованный «Химик» пять лет провёл в МХЛ, а в сезоне-2015/16 заявился в ВХЛ. Правда, в нынешний момент клуб пребывает скорее среди аутсайдеров лиги: в прошедшем сезоне воскресенцы заняли 23-е место, набрав 49 очков в 50 матчах «регулярки».: 1996-1998, 1999/2000Клуб с богатой историей (отсчёт принято вести с 1949 года) на данный момент фактически прекратил своё существование. В начале 2000-х «Кристалл» выступал в Высшей лиге, периодически испытывая проблемы с финансированием. Постоянные смены руководства мешали клубу развиваться. В 2014 году удалось сыграть в МХЛ-Б, а в сезоне-2015/16 команда собиралась вновь заявиться в МХЛ-Б, однако помешал ремонт ЛДС «Кристалл». Многие хоккеисты разошлись по другим клубам МХЛ и МХЛ-Б.: 1998-2000История выступлений липецкого коллектива в Суперлиге насчитывает лишь два сезона. В дебютный год «Липецку» удалось попасть в плей-офф, однако затем команда была буквально разобрана на части в межсезонье, а через год перешла в Высшую лигу, где и выступала до 2010 года. Дальше были РХЛ и два года в ВХЛ, причём в сезоне-2014/15 липецкие хоккеисты заняли в «регулярке» высокое 5-е место. Однако отсутствие спонсоров, разрыв между профессиональной командой и спортивной школой, а также недовольство ведением дел в клубе на административном уровне привели к тому, что из ВХЛ клуб исчез. А в соцсетях на странице клуба красуется лозунг-надежда «Мы ещё вернёмся».: 1996-1999, 2001-2003, 2006/07«Крылья Советов» — клуб, который находится на слуху у многих любителей хоккея, однако долгое время он обитал лишь на страницах истории. Лучшее достижение «Крылышек» в Суперлиге – 8-е место в регулярном первенстве, но первый раунд плей-офф пройти не удавалось. Последним сезоном на взрослом уровне для команды стал сезон-2010/11, после которого «Крылья» отзаявились из второй по силе лиги отечественного хоккея. Перед нынешним сезоном было объявлено о возрождении сетуньского коллектива, и команда под руководством Юрия Страхова заявилась в МХЛ. В плей-офф с ходу попасть не удалось: «Крылья Советов» одержали 13 побед в 56 играх и заняли предпоследнее место на Западе. Возвращение команды в большой хоккей стало возможно в том числе благодаря приходу в клуб Алексея Морозова, который занял должность президента.: 1998-2000После яркого взлёта в конце 90-х ЦСК ВВС долгое время играл в Высшей лиге, а затем в РХЛ. В 2015 году клуб дошёл до финала РХЛ. В сезоне-2016/17 клуб продолжил выступление в этой лиге, которая теперь называется первенство ВХЛ. Этот год получился для команды менее удачным, чем предыдущий, в 1/4 финала ЦСК ВВС всухую уступил «Славутичу».: 1996-1998Последние шесть сезонов клуб провёл в ВХЛ, а в элитном дивизионе Самары не было с 1998 года. Однако и в ВХЛ удержаться не удалось, и причины кроются в финансах. По ходу сезона-2016/17 «Кристалл» был вынужден сняться с чемпионата из-за отсутствия средств. В 25 оставшихся играх «регулярки» клубу были засчитаны технические поражения. Продолжила своё существование лишь молодёжная команда «Кристалл-Юниор», выступающая в первенстве ВХЛ.: 1996-2003, 2004-2006Выступления пермяков в Суперлиге не были отмечены грандиозными успехами, но тем не менее «Молот-Прикамье» достаточно долго играл в главной на тот момент лиге страны. Однако после сезона-2005/06 команда прочно осела во втором дивизионе отечественного хоккея, а с учреждением ВХЛ каждый год стабильно выступала в плей-офф. В Перми на протяжении пяти сезонов трудился Александр Гулявцев, лучшим достижением которого стал выход команды в 1/2 финала. Однако по итогам нынешнего сезона клуб занял 17-е место и впервые не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Братины. Виной тому в том числе финансовые трудности команды.: 1996-1998Два сезона в Суперлиге для «Дизеля» были не слишком удачными: в первом они чуть не вылетели, во втором всё-таки опустились рангом ниже. Затем была история с банкротством и реорганизацией клуба, а сейчас «Дизелист» выступает в ВХЛ. Самым успешным в истории команды стал сезон-2009/10, когда под руководством Андрея Сидоренко пензенцы дошли до полуфинала Высшей лиги. А последние два года скромные финансовые возможности не позволяют «Дизелю» претендовать даже на выход в плей-офф.: 1997-2003Челябинская команда под названием «Мечел» была на рубеже веков стабильным участником Суперлиги. Но вылет в 2003 году оказался поворотным в истории челябинцев, и дороги назад в элиту команда уже не нашла. С таким названием клуб фактически просуществовал до 2012 года, когда от него отказалась одноимённая стальная группа. Команда была переименована в «Челмет». Бренд «Мечел» сохранился, но уже лишь на уровне команды МХЛ-Б.