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Где твои «крылья»? 10 воспоминаний из 25 кубковых сезонов «Детройта»

25 сезонов подряд «Детройт» попадал в плей-офф, но в этом году серия прервалась. Что осталось в памяти за эту кубковую четверть века?