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175 лет назад 2016
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10 памятных событий из 25 кубковых сезонов «Детройт Ред Уингз»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Где твои «крылья»? 10 воспоминаний из 25 кубковых сезонов «Детройта»

25 сезонов подряд «Детройт» попадал в плей-офф, но в этом году серия прервалась. Что осталось в памяти за эту кубковую четверть века?
27 марта 2017, понедельник. 14:50. Хоккей
С 1990 года «Детройт» неизменно выходил в плей-офф – это третья самая длинная серия за всю историю профессионального спорта. Окончание этой фантастической кубковой серии «Ред Уингз» совпало с глубоким кризисом в команде, которая на сегодня занимает предпоследнее место в конференции, а также сменой стадиона. На старенькой «Джо Луис-Арене» осталось сыграть всего четыре матча, прежде чем свет прожекторов потухнет, знаменитый осьминог будет спущен из-под потолка, а клуб переедет на новенький стадион «Литтл Сизарс».

Стартовал этот удивительный «пробег» в сезоне-1990/91, когда Гэри Беттмэн ещё работал в НБА, где восходил на трон Майкл Джордан, а по телевизору вместо спортивных баталий транслировали тревожные вести о ходе перестройки. Но во многом именно благодаря «Детройту» и его искромётной игре в 1990-е годы российские болельщики сохранили любовь и интерес к хоккею. Давайте вспомним те «красные крылья», которые до сих пор занимают прочное место в хоккейных душах.

1. «Русская пятёрка» Скотти Боумэна


Сейчас об этом снимают документальные фильмы, пишут книги и статьи – знаменитая «Русская пятёрка» «Детройта» стала настоящим явлением в тогдашнем заокеанском хоккее. Мудрый и опытный наставник «Ред Уингз» Скотти Боумэн принял логичное решение,
что российским легионерам, коих после прихода Игоря Ларионова в «Детройте» стало пятеро, не нужно мешать играть, внедряя хитроумные схемы и тактики. Боумэн соединил россиян в одно звено и позволил играть так, как они хотели – результатом этого стал искромётный, атакующий, умный, красивый хоккей, который был не похож на обычные действия команды из НХЛ. Даже североамериканцы называли этот хоккей советским, и в данном случае это был настоящий комплимент. “Soviet Re-Union” – так было модно обыгрывать в заголовках детройтское новшество. Для российского болельщика игра Фёдорова, Ларионова, Козлова, Фетисова и Константинова была настоящей отдушиной и сладким воспоминанием о былом величии отечественного хоккея.

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Увы, просуществовал этот заокеанский феномен недолго. Дебют оригинального состава «Русской пятёрки» состоялся 20 апреля 1996 года, а завершилась её история 13 июня 1997, когда в страшной автокатастрофе прервалась хоккейная карьера Владимира Константинова.


2. Соперничество с «Колорадо Эвеланш»


В воскресенье исполнилось 20 лет с тех пор, как родилось принципиальное противостояние конца 1990-х годов, когда «Детройт» и «Колорадо», ныне вяло барахтающиеся на дне турнирной таблицы, бились в кровь. 39 удалений, 148 минут штрафа и 10 драк – такова статистика матча 20-летней давности, после которой этот матч назвали «Кровавой средой», «Дракой в городе хоккея» или «Ночью драк на «Джо».

Предыстория противостояния такова. В шестом матче финала Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли 1996 года нападающий «Колорадо» Клод Лемье атаковал сзади центрального нападающего «крыльев» Криса Дрэйпера. Дрэйпер упал лицом в борт, что привело к целому букету травм: перелому носа, челюсти, глазной кости, лицевой кости, повреждению шеи, выбитым зубам и сотрясению мозга. Дрэйпер перенёс несколько операций и два месяца питался через трубку, а Клод Лемье получил двухматчевую дисквалификацию. После этого инцидента команды провели между собой ещё три матча, которые прошли без особой грубости, на затем началось «мясо», в котором приняли участие даже вратари – Майк Вернон и Патрик Руа.

Видео драк того матча доступно на Youtube.

За 12-летний отрезок «Детройт» и «Колорадо» 6 раз встречались в плей-офф, и каждый раз матчи проходили в атмосфере взрывоопасной напряжённости. «Помимо драк в том матче 26 марта 1997 года была ещё одна вещь. Мы сумели победить «Колорадо» в овертайме, и это дало нам уверенность в том, что мы может обыграть «лавин» в плей-офф. Мы просто знали, что снова встретимся с «Колорадо» в финале конференции. Когда было произведено первое вбрасывание в той серии, тон уже был задан», — вспоминал недавно Дрэйпер.

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3. Кубок Стэнли — 1997


«Крылья» сумели прервать кубковую «засуху», которая длилась 42 года. В финальной серии «Детройт» удивительно легко одолел грозную «Филадельфию» (4-0), в составе которой тогда был смертоносный «Роковой легион» во главе с Эриком Линдросом. Та победа в плей-офф стала первой в череде дальнейших успехов «красных крыльев» и дала повод говорить о рождении новой команды-династии, а сама серебряная Чаша взяла традицию бывать с гостевыми визитами в России.


4. Трагедия Константинова и Мнацаканова


Владиатор, как его прозвали заокеанские болельщики, был одним из немногих российских защитников, которых по-настоящему боялись соперники – конкуренцию в этом ему мог составить разве что Дарюс Каспарайтис. Константинов – олицетворение мужественности и мощи, он крушил оппонентов силовыми приёмами, но не зацикливался только на физическом воздействии. В 1997 году он стал вторым в голосовании на «Норрис Трофи» — приз, который пока так и не покорился российским хоккеистам, и завершил регулярный чемпионат с потрясающим показателем полезности «+38».

Увы, спустя лишь несколько дней после выигрыша Кубка Стэнли — 1997 праздник сменился трагедией, когда лимузин, в котором ехали хоккеисты, на большой скорости врезался в дерево. Водитель автомобиля Ричард Гнайда не имел действующих прав: его лицензия на управление машиной была недействительна из-за вождения в нетрезвом виде. Защитник Вячеслав Фетисов, ехавший в том же автомобиле, получил незначительные травмы и смог продолжить играть в следующем сезоне, а Константинов и массажист «Детройта» Сергей Мнацаканов провели несколько недель в коме. После полученных травм Константинов завершил карьеру и долгое время не мог самостоятельно передвигаться.

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Четыре года назад Владимир начал проходить курс в восстановительном центре в Ливонии, штат Мичиган. Под присмотром тренера Мэтта Дрейка он выполнял специальные упражнения, в результате которых состояние Константинова заметно улучшилось: он постепенно начал ходить и самостоятельно выполнять повседневные домашние дела. Известно, что в последнее время Константинов увлёкся живописью и пишет картины, которые хорошо продаются на аукционах. 19 марта Константинов отпраздновал свой 50-летний юбилей.

Видео силового приёма Константинова против Клода Лемье доступно на Youtube.

5. Кубок Стэнли — 1998


Финал Кубка Стэнли — 1998 до сих пор остаётся клубной вершиной для «Вашингтон Кэпиталз», который никогда больше не доходил до главной серии сезона. Тем не менее для того «Детройта» сопротивление Бондры, Колцига и Ко было сродни жужжанию надоедливой мухи: «крылья» выиграли серию в четырёх матчах и повторили успех годичной давности. Вячеслав Фетисов посвятил тот успех Константинову, и на форме «Детройта» весь сезон были специальные нашивки с надписью «Believe/ Верим».


6. Звёздное восхождение Сергея Фёдорова


В составе легендарного «Детройта» Фёдоров стал, пожалуй, главной российской суперзвездой НХЛ конца ХХ века. 91-й номер «Ред Уингз» стал первым европейцем (не только первым россиянином!), кто выиграл престижнейший приз самому ценному хоккеисту сезона – «Харт Трофи» (1994), а его универсальность поражала даже опытных специалистов. Дошло до того, что Скотти Боумэн не только ставил его с привычной позиции центрфорварда на фланг, но и временами использовал Фёдорова как защитника, когда того требовала ситуация. «Никогда не видел хоккеиста, который бы так доминировал на льду», — так охарактеризовал Фёдорова в декабре 1993-го сам Уэйн Гретцки. В составе «Детройта» Фёдоров отыграл 13 сезонов, стал трёхкратным обладателем кубка Стэнли и завоевал четыре индивидуальных приза.

Видео лучших моментов Фёдорова доступно на Youtube.

7. Феномен Никласа Лидстрёма


Неизвестно, кто бы стал лидером обороны «Детройта», если бы не случилось трагедии с Константиновым, но Лидстрём стал в НХЛ настоящим явлением. Отыграв за «Ред Уингз» 20 сезонов, он 6 лет был капитаном команды, 7 раз становился обладателем приза лучшему защитнику и 12 раз избирался на Матч всех звёзд. Пока Лидстрём был в команде, «Детройт» неизменно попадал в плей-офф и четыре раза становился обладателем кубка Стэнли. Сам швед стал настоящим образцом игры атакующего защитника, а по версии журнала The Hockey News был признан лучшим европейцем, когда-либо игравшим в НХЛ.


8. Павел Дацюк и шестой раунд драфта


На драфте 1998 года знаменитый скаут «Детройта» Хокан Андерссон смог украсть настоящий хоккейный алмаз: в шестом раунде под общим 171-м номером он выбрал человека, которому потом дали прозвище Волшебник. «Никто в НХЛ не владеет шайбой так здорово, как это делает Дацюк. Фёдоров, Айзерман, Шэнахэн? Я же сказал – никто!» — говорил тогда Золотой Бретт, который при помощи передач Дацюка в 39-летнем возрасте наколотил 37 голов за сезон. Свою 700-ю шайбу в карьере Халл забросил именно с передачи Павла. В составе «Ред Уингз» Дацюк дважды выиграл Кубок Стэнли, завоевал 7 индивидуальных трофеев и стал человеком с безупречной репутацией.

Видео гола Дацюка в ворота Марти Турко доступно на Youtube.

9. Кубок Стэнли — 2002


Обыграв в финальной серии «Каролину» (4-1), легендарный Скотти Боумэн завоевал своё девятое чемпионство в карьере и объявил о завершении активной хоккейной деятельности. Самым трудным соперником на пути к Чаше, по традиции, стал «Колорадо», который «крыльям» удалось одолеть лишь в седьмом матче. Счёт той игры (7:0 в пользу «Детройта») ознаменовал завершение пятилетнего отрезка «больших боёв» между этими командами, и постепенно острота противостояния сошла на нет.

10. Метание осьминогов


Традиция бросать осьминоги на лёд детройтского стадиона восходит к 1952 году, когда владелец местного рыбного рынка Питер Кузимано впервые проделал подобный трюк. 8 щупалец осьминога символизировали 8 побед, которые в те годы было необходимо одержать для завоевания Кубка Стэнли. С тех пор осьминог стал настоящим символом «Ред Уингз», и хотя их метание на лёд многократно пытались запретить, традиция жива до сих пор.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Детройт Ред Уингз Вячеслав Козлов Вячеслав Фетисов Игорь Ларионов Сергей Фёдоров Скотти Боумэн
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