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175 лет назад 2016
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Дмитрий Квартальнов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

12 тренеров, которые активно ищут работу в КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина в самом разгаре, однако для некоторых команд и тренеров давно началось межсезонье, а кто-то активно ищет работу.
27 марта 2017, понедельник. 16:45. Хоккей
Сразу несколько отечественных специалистов ищут работу в КХЛ, стремясь заключить выгодный для себя контракт. Андрей Николишин и белорус Андрей Скабелка практически определились с новыми командами, а кто-то, как Андрей Разин, Вячеслав Буцаев или Герман Титов, по-прежнему в поиске.

Андрей Николишин, 44 года


Почти наверняка Андрей Николишин возглавит московский ЦСКА, но официально об этом будет объявлено позднее. Интересно, что Николишин не очень хорошо уходил из «Трактора», да и в Хабаровске у него не получилось. Но именно его – молодого и перспективного – лоббируют ветераны клуба. В частности Борис Михайлов, который входит в наблюдательный совет ЦСКА. Николишин давно искал работу и, похоже, нашёл её. Да сразу в топ-команде, ставящей высокие задачи.
Стереотип, что Игорь Захаркин может работать только помощником Быкова, давно разрушен.

Владимир Юрзинов-младший, 52 года


Для многих стало неожиданностью заявление Владимира Юрзинова после проигрыша с «Куньлунем» серии «Магнитке». Юрзинов здорово себя проявил, поставил китайскую команду на ноги буквально с нуля, но решил уйти, заявив, что привык работать сам и принимать решения без чьих-либо наводок. Сейчас Юрзинов активно ищет работу. Его сватали в «Спартак», но там будет руководить Вадим Епанчинцев.

>>> Юрзинов: ухожу из «Куньлуня», так как хочу сам принимать решения

Герман Титов, 51 год


Титов принял «Спартак» после удачного опыта с «Кузней», где он прививал хоккеистам североамериканское мышление и аналогичную манеру тренировок. Однако с красно-белыми Герман Михайлович ничего добиться не смог, не попал в плей-офф, но здесь вина не только тренера. Откровенно говоря, состав оставлял желать лучшего. Титов вернулся в Калгари, где живёт его семья. Отдохнул, многое переосмыслил, и теперь готов к очередному вызову.

Дмитрий Квартальнов, 51 год


Квартальнов был на контракте с ЦСКА, три раза выиграл с клубом регулярный чемпионат, но застрял на одном месте, так и не сумев завоевать Кубок Гагарина. Именно эта задача стояла перед специалистом. В результате соглашение с Квартальновым было расторгнуто. С одной стороны, Квартальнову нужно активно трудоустраиваться в лиге, а с другой – отдохнуть. Он и сам утомился, и хоккеистов своей методикой работы утомил.
Андрей Скабелка

Андрей Скабелка

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Андрей Скабелка, 46 лет


По похожей с Квартальновым методике работает и Андрей Скабелка, завершивший сотрудничество с «Сибирью». В один момент он потерял контакт с хоккеистами, те перестали биться за него, и команда проехала мимо плей-офф. Скабелка, по всей видимости, возглавит «Авангард». Вопрос почти решённый, осталось дождаться официальной информации. Главное для Скабелки – сделать выводы из допущенных ошибок.
Сейчас Разин активно ищет новый коллектив, являясь одним из кандидатов на пост рулевого в «Сибирь».

Фёдор Канарейкин, 61 год


Канарейкин смог победить тяжёлый недуг, вернулся к тренерской работе и с ходу принял «Авангард», из которого попросили на выход Евгения Корноухова. Канарейкин принял команду в достаточно непростой ситуации, но в целом справился с возложенной на него задачей. Этот сезон можно назвать для Омска переходным, так как сразу было ясно, что в перспективе руководство клуба будет искать более современного наставника. Канарейкин в плане коммуникации тоже далеко не прост: к примеру, он не сработался ни с Дереком Роем, ни с Денисом Паршиным, от которых в итоге отказался.

Андрей Разин, 43 года


Разин начал работу с «Автомобилистом», но по ходу сезона покинул клуб после неудовлетворительных результатов команды. Однако почти сразу нашёл новое место работы – «Югру». С ней Разин и заканчивал «регулярку», не выйдя в плей-офф. Задача была изначально трудной, учитывая подбор игроков в Ханты-Мансийске и отказ от легионеров. Сейчас Разин активно ищет новый коллектив, являясь одним из кандидатов на пост рулевого в «Сибирь».

>>> Разин: матом на судей не орал, стал по-другому к ним относиться

Сергей Орешкин, 54 года


Орешкин получил прекрасный шанс проявить себя в московском «Динамо», из которого уволили Харийса Витолиньша. Сергей Юрьевич известен по удачной и плодотворной работе с молодёжью, вот только в КХЛ совершенно другой хоккей. С поставленной задачей он не справился, вылетел во втором раунде нынешнего плей-офф и покинул систему «Динамо». Орешкину будет сложно найти себе работу в КХЛ, но мысли вернуться у него, безусловно, есть.
С одной стороны, Квартальнову нужно активно трудоустраиваться в лиге, а с другой – отдохнуть.

Игорь Захаркин, 59 лет


Стереотип, что Игорь Захаркин может работать только помощником Быкова, давно разрушен. Захаркин сменил Анатолия Емелина на посту главного тренера «Салавата Юлаева». Емелин остался в штабе, но уже помощником. Игорь Владимирович довольно быстро вжился в новую для себя роль. Однако после нынешнего чемпионата к нему было много претензий. Еле попал в плей-офф, а затем и вовсе вылетел из него, сразу уступив «Ак Барсу». Как итог – ещё год контракта с Уфой доработан не будет. Сейчас Захаркин отдыхает в Швеции, но готов к новому испытанию. Возможно, в знаменитом тандеме. Но, может, и в новой для себя ипостаси главного.
Игорь Захаркин

Игорь Захаркин

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

>>> Захаркин: могло быть — я или Вайсфельд. Воспитание не позволило

Мисхат Фахрутдинов, 58 лет


В прошлой «регулярке» Мисхат Фахрутдинов тренировал «Амур», однако до конца не доработал, уйдя в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас Фахрутдинов является главным кандидатом на посту главного тренера «Югры». Его и Равиля Якубова – тренера из системы «Витязя» — видели в Ханты-Мансийске, где шли переговоры о назначении нового штаба. Так что вполне возможно именно этот тандем мы скоро увидим во главе югорчан.
Николишин давно искал работу и, похоже, нашёл её. Да сразу в топ-команде, ставящей высокие задачи.

Сергей Шепелев, 61 год


Очень активен Сергей Шепелев, с которым было практически всё решено в «Спартаке». Именно ему первоначально сделали предложение, и Шепелев ожидаемо согласился. Однако позднее в руководстве красно-белых решили, что пришло время дать дорогу молодым. Именно поэтому ставка будет сделана на Вадима Епанчинцева. Сергея Михайловича, как и Николая Соловьёва, мы безмерно уважаем за их былые заслуги, но всегда нужно вовремя и красиво уйти. Эра тренеров Соловьёва и Шепелева давно позади, нынче играют совершенно в другой хоккей.

Вячеслав Буцаев, 46 лет


Буцаев стоял у истоков ХК «Сочи», приняв команду в самом начале хоккейного пути «леопардов». Российский наставник получил много власти, по сути являясь и генеральным менеджером южан. Выбирал игроков и выстраивал систему работы. Два первых сезона «Сочи» выходил в плей-офф, уступая в первом раунде, а на третий раз туда не попал. Нужно было что-то менять, искать новый вектор развития. В результате работу в КХЛ нашёл Сергей Зубов, а Буцаев нынче находится в активном поиске, входя в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. Правда, позиции Николишина выглядят солиднее.
Вячеслав Буцаев

Вячеслав Буцаев

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Николишин Андрей Разин Андрей Скабелка Владимир Юрзинов-младший Вячеслав Буцаев Герман Титов Дмитрий Квартальнов Игорь Захаркин Мисхат Фахрутдинов Сергей Орешкин Сергей Шепелев Фёдор Канарейкин КХЛ
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