Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

12 тренеров, которые активно ищут работу в КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина в самом разгаре, однако для некоторых команд и тренеров давно началось межсезонье, а кто-то активно ищет работу.