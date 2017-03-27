СКА чуть не остался без вратарей. Драка «3 на 3» в Ярославле

В середине третьего матча серии финала Западной конференции между ярославским «Локомотивом» и петербургским СКА произошли сразу три эффектные драки. Эмоции начали закипать на льду за несколькоминут до этого, когда форвард хозяевврезался в голкипера петербуржцев. К этому моменту гости уже остались с одним вратарём, так как в первом периоде травму получил. И если тогда удалось избежать конфликта, то через несколько минут зрители всё же стали свидетелями массовой драки.В кулачных поединках сошлись, а также. Со стороны «Локомотива» в драках приняли участие легионеры из первого звена, а СКА грамотно разменялся на игроков своей четвёртой пятёрки. Если ставить оценки, то ярославцы одержали убедительную победу в этом трёхраундовом поединке. Все игроки получили по пять минут большого штрафа, а по итогам инцидента «Локомотив» остался в меньшинстве, так как их капитан Кронвалль получил дополнительные две минуты штрафа за грубость.