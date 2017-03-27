А была ли бутылочка? «Локомотив» проиграл СКА из-за удаления Кудашова

СКА потерял Дацюка до конца сезона
На третий матч серии Олег Знарок и Алексей Кудашов сделали всего одно изменение. Одно на двоих. Что интересно, на перемены пошёл не машинист «Локомотива», уступающего 0-2 в серии, а его коллега. Знарок включил в состав Александра Дергачёва, который после вылета «СКА-Невы» из розыгрыша Братины вернулся в главную команду. Почему Кудашов не меняет звенья – другой вопрос, а вот Знарок никак не может дождаться возвращения в строй травмированных. И если про Вячеслава Войнова известно лишь, что в его семье в день матча родился сын, то насчёт здоровья Павла Дацюка наконец-то наступила ясность. Мало кто мог предположить, что травма, полученная Волшебником в серии с «Динамо», обернётся для него досрочным завершением сезона. Дацюка вроде бы ждали к финалу конференции, а он съездил в Германию, лёг на операцию и выбыл до конца плей-офф. СКА, выйдет в финал или нет, больше не сможет рассчитывать на своего капитана.
Красковский переплюнул Плотникова?
До того как Павел Красковский подхватил шайбу в конце первого периода, автором самой красивой шайбы этой серии был Сергей Плотников. Двумя днями ранее экс-форвард «Локомотива» прошёл всю легионерскую пятёрку ярославцев и заставил сравнивать себя с Дацюком. Молодой «железнодорожник» не стушевался и нанёс Плотникову симметричный удар! Не обошлось, конечно, без ошибки: Никита Гусев на своей синей линии подарил Красковскому шайбу, после чего тот принялся творить шедевр. Первым пострадал Динар Хафизуллин, а по-настоящему поиздевался центр молодёжного звена «Локомотива» над Коскиненом. Под перекладину, да с неудобной руки! Мастер, ничего не скажешь. А ведь до этого выпада на том же Красковском на удивление быстро затухла потенциально острая атака «3 в 2».
За Судницина – штанги, против Коскинена – связки паха
Ярославль всё ещё ждёт возвращения Алексея Мурыгина, но молиться приходится на Александра Судницина. В отсутствие травмированного первого номера «Локомотив» рассчитывает на вратаря без опыта плей-офф. В стартовом периоде по его воротам хоккеисты СКА нанесли всего семь бросков, но что это были за броски! Обязан был забивать Николай Прохоркин, а в одной атаке стопроцентные моменты имели Вадим Шипачёв и Патрик Херсли. И если выстрел шведа Судницин парировал сам, то за мгновение до этого ему помогла ярославская штанга. Дома, как известно, выручают не только стены. А вот для Микко Коскинена этот понедельник стал поистине чёрным. И дело не столько в пропущенной от Красковского шайбе, сколько в травме, которую он получил спустя минуту. Отражая бросок Стаффана Кронвалля, финн потянул пах и резко ушёл в раздевалку, оставив на растерзание ярославцам Игоря Шестёркина – мальчишку, на счету которого в этом плей-офф всего 102 секунды…
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«Локомотив» хотел оставить СКА без вратарей?
То, что Шестёркин вышел на лёд в самом конце первого периода, оградило его от ситуации, при которой нужно «холодным» включаться в игру. Ко второму периоду Игорь подготовился основательно, благо на это у него был целый перерыв. И готовиться действительно было к чему! Лавина накрыла Шестёркина во второй двадцатиминутке. 17 бросков – это не шутки. Тем более что это были не прямолинейные выстрелы с любых позиций, а в основном острые атаки с ходу. В одной из таких атак в Шестёркина на полном ходу врезался Александр Кадейкин. Стокилограммовый форвард «Локомотива» не стал (или не захотел?) тормозить перед вратарём СКА и отправил его в нокдаун. А что если Игорь не сможет продолжить игру? Кто встанет в ворота петербуржцев? Гадать пришлось недолго. Молодой голкипер «армейцев» мужественно вернулся, а через некоторое время получил ещё один удар — на этот раз от Егора Коршкова, после которого на пятачке СКА началась заварушка. Как оказалось, это было только начало.
Знарок разменял первое звено «Локомотива» на своё четвёртое
После столкновений с участием Шестёркина градус напряжения на «Арене-2000» взлетел настолько, что воздух заискрил, а лёд начал закипать. Что ни силовой приём – то взрывоопасная ситуация. Рвануло же ровно в середине второго периода, когда четвёртое звено СКА пошло закапывать шайбу на чужой пятак. Это категорически не понравилось первой пятёрке «Локомотива», что вылилось в массовую потасовку. Не задействованы, кажется, оказались только вратари. Такое и в регулярном чемпионате редко увидишь, не то что в плей-офф, когда принято выходить на лёд с холодной головой! Молодой Рыков схлестнулся с Накладалом, Хохлачёв — с бывшим одноклубником по «Бостону» Тальбо, а Каблуков хоть и уступил Кронваллю, но бился с могучим шведом до конца. Все хоккеисты «Локомотива» в этой битве могут чувствовать себя победителями, но что толку с того, если судьи выписали ярославцам на две минуты больше, а Знарок разменял своё четвёртое звено на первое соперника? Реализуй СКА большинство, этот ход главного тренера гостей можно было бы признать гениальным.
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«Локомотив» терпел, но тут из рук Кудашова выпала бутылка...
Вести в счёте «железнодорожникам» в этой серии было не впервой. В стартовом матче они дважды выходили вперёд, но в итоге пропустили на последней минуте и проиграли в овертайме. Во второй игре Дмитрий Лугин открыл счёт, но его шайба так и осталась для «Локомотива» единственной. Как тут не затрястись коленкам при счёте 1:0? Однако ярославцы продолжали играть от себя, не прижимаясь к воротам и не думая отдавать инициативу. И тут посреди третьего периода арбитры указывают на дверь Кудашову! Тренеру, который даже в самые критические моменты остаётся спокойным и вежливым. Причиной удаления до конца матча стала бутылка, полетевшая на лёд со скамейки «Локомотива». Помощники Кудашова предлагали посмотреть видео, долго апеллировали, но Гофман с Олениным были непреклонны. И именно это удаление надломило ярославцев. СКА реализовал большинство, а автором спасительной шайбы стал Гусев – тот самый, что ошибся в случае с голом Красковского. Даже видеоповтор не дал ответа на вопрос, кто кинул ту злосчастную бутылку, но счёт стал ничейным, а овертайм – неизбежным.
Барабанов не зря ждал 37 игр! СКА повёл в серии 3-0
О том, кто же бросил ту бутылку на лёд и стоило ли за это наказывать «Локомотив», споры утихнут нескоро. Однако даже после того, как Кудашова удалили, а СКА сравнял счёт, у ярославцев была не одна возможность всё исправить. Стоит только взять удаление Прохоркина в овертайме, когда судьи решились удалить форварда «армейцев» за атаку вратаря. Хотя в точно такой же ситуации Кадейкин остался безнаказанным.
Легионерам «Локомотива», которые никак не могут в этой серии реализовать большинство, снова дали такую возможность, но они провели отведённое им время бездарно. Скорее Кетов мог забить в меньшинстве, протащив шайбу по борту, чем тройка Контиолы. Развязка же наступила на 66-й минуте матча, когда Александр Барабанов устроил чумовое соло. Просочившись сквозь пару Рафиков – Пашнин, которая и к первому голу была причастна, воспитанник СКА протолкнул шайбу в ворота! Барабанов, до этого не забивавший в 37 матчах подряд, знал, для чего копил голевую энергию. Благодаря его шайбе петербуржцы повели со счётом 3-0 в серии, и теперь только чудо поможет «Локомотиву» пробиться в финал Кубка Гагарина.