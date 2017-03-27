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Хоккей. Итоги дня 27 марта 2017 года. Драка в матче «Локомотив» — СКА
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Побоище на ярославском льду и серьёзная травма с операцией у Дацюка

Михайлов прокомментировал отставку Квартальнова, Дацюк перенёс операцию, а «Локомотив» и СКА выдали шоу в Ярославле.
27 марта 2017, понедельник. 23:30. Хоккей
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Драки, травмы, удаление главного тренера: СКА и «Локомотив» устроили шоу в Ярославле


В Ярославле состоялся самый зрелищный на данный момент матч финальной серии Запада между СКА и «Локомотивом». Игра была похожа на легендарное противостояние прошлого между «Детройтом» и «Колорадо», когда команды дрались едва ли не в формате «все на все».
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
27 марта 2017, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Красковский – 17:10 (5x5), 1:1 – Гусев (Белов, Шипачёв) – 51:59 (5x4), 1:2 – Барабанов (Коскиранта) – 65:58 (5x5)

Вот и в отчётной встрече при счёте 1:0 в пользу хозяев у ворот ярославской команды случилась массовая драка. В первом периоде вратарь «армейцев» Микко Коскинен получил травму, а во второй двадцатиминутке нападающий Егор Коршков толкнул на лёд вышедшего на замену Игоря Шестёркина. В драке приняли участие игроки «Локомотива» Максим Тальбо, Стаффан Кронвалль и Якуб Накладал. Им противостояли «армейцы» Александр Хохлачёв, Илья Каблуков и Егор Рыков. В третьем отрезке встречи с лавки якобы за бросок бутылки удалили главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова, а Никита Гусев восстановил статус-кво за восемь минут до сирены. Матч дошёл до овертайма, в котором всё решил Александр Барабанов, продемонстрировавший индивидуальное мастерство. СКА повёл в серии – 3-0.

Нападающий СКА Дацюк прооперирован и, вероятно, пропустит остаток плей-офф


В третьем матче второго раунда с московским «Динамо» Дацюк получил повреждение, из-за которого больше на льду в плей-офф не появлялся. СКА играет в финале Западной конференции с «Локомотивом» и ведёт в серии со счётом 2-0.

Однако агент Дацюка Дэн Милстейн настроен оптимистично. «Павёл Дацюк перенёс успешную операцию на сломанной коленной чашечке. Он надеется вернуться в строй до окончания плей-офф», — отметил Милстейн.
Агент Дацюка: Павёл перенёс успешную операцию на сломанной коленной чашечке. Он надеется вернуться в строй до окончания плей-офф.
→ СКА чуть не остался без вратарей. Драка «3 на 3» в Ярославле

«У ЦСКА были ошибки в селекции, а Быков и Николишин — хорошие тренеры»


Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал расторжение контракта московских «армейцев» с главным тренером Дмитрием Квартальновым и поделился мнением о кандидатах на пост нового тренера. ЦСКА в этом сезоне во втором
раунде плей-офф Кубка Гагарина уступил «Локомотиву» со счётом 2:4.

«Дмитрий Квартальнов в прошлом сезоне не выполнил задачу, и в этом тоже. Хотя проделал огромнейшую работу в ЦСКА. Но за что тренера снимают? За то, что нет результата. Квартальнов это прекрасно понимал, когда по окончании последней игры с «Локомотивом» сказал, что тренер всегда должен ждать отставки. К тем словам я бы дописал только: за невыполнение поставленных задач.

С таким составом ЦСКА можно и нужно было претендовать на победу в Кубке Гагарина. Комплектованием команды занимались три человека — Фёдоров, Квартальнов и Есмантович. Селекционная работа велась, но, с моей точки зрения, не так, как нужно. Брали игроков, а потом через два месяца освобождались от них. Это значит, что была ошибка в комплектовании команды. Считаю, что Ничушкин может играть намного сильнее. Но он в ЦСКА и не имел постоянных партнёров для себя, а это немаловажный фактор.

Быков или Николишин — кандидаты на пост нового главного тренера ЦСКА? Что толку давать им характеристику, если непонятно, кто из них будет тренером и будет ли вообще. Я обоих знаю с положительной стороны, как хороших игроков и тренеров. Когда руководство определится с тренером, тогда и назову сильные и слабые стороны того и другого.
Михайлов: Дмитрий Квартальнов в прошлом сезоне не выполнил задачу, и в этом тоже. Хотя проделал огромнейшую работу в ЦСКА. Но за что тренера снимают? За то, что нет результата.
Расставаясь с Квартальновым, руководство ЦСКА думало, что нужны перемены в команде. Выбирая нового тренера, они рассчитывают, что перемены произойдут. Перемены необходимы, это ясно», — сказал Михайлов.

Бобровский номинирован на «Билл Мастертон Трофи»


Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеистам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Обладателя трофея выбирают члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.

Трофей был учреждён в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, игрока «Миннесоты». Россияне ещё ни разу не становились обладателями этой награды.

В текущем сезоне 28-летний Бобровский провёл 58 матчей, отразив 93,4% бросков, коэффициент надёжности — 1,99. Российский хоккеист лидирует в НХЛ по числу побед (40).

Никита Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ


НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.

1. Никита Кучеров, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин набрал семь (5+2) очков в трёх матчах и помог своей команде одержать две победы.

2. Кари Лехтонен, вратарь «Даллас Старз». Выиграл три матча из четырёх, отразив 95,9% бросков и пропуская в среднем по 0,98 шайбы за игру. Кроме того, в матче с «Сан-Хосе Шаркс» Лехтонен сыграл на ноль.

3. Райан Гецлаф, нападающий «Анахайм Дакс». Сделал семь голевых передач в трёх матчах и помог своей команде одержать три победы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК СКА Борис Михайлов Никита Кучеров Павел Дацюк Сергей Бобровский Обзор главных хоккейных событий дня
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