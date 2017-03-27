Побоище на ярославском льду и серьёзная травма с операцией у Дацюка

Драки, травмы, удаление главного тренера: СКА и «Локомотив» устроили шоу в Ярославле

Нападающий СКА Дацюк прооперирован и, вероятно, пропустит остаток плей-офф

Агент Дацюка: Павёл перенёс успешную операцию на сломанной коленной чашечке. Он надеется вернуться в строй до окончания плей-офф.

«У ЦСКА были ошибки в селекции, а Быков и Николишин — хорошие тренеры»

Михайлов: Дмитрий Квартальнов в прошлом сезоне не выполнил задачу, и в этом тоже. Хотя проделал огромнейшую работу в ЦСКА. Но за что тренера снимают? За то, что нет результата.

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В Ярославле состоялся самый зрелищный на данный момент матч финальной серии Запада между СКА и «Локомотивом». Игра была похожа на легендарное противостояние прошлого между «Детройтом» и «Колорадо», когда команды дрались едва ли не в формате «все на все».Вот и в отчётной встрече при счёте 1:0 в пользу хозяев у ворот ярославской команды случилась массовая драка. В первом периоде вратарь «армейцев»получил травму, а во второй двадцатиминутке нападающийтолкнул на лёд вышедшего на замену. В драке приняли участие игроки «Локомотива». Им противостояли «армейцы». В третьем отрезке встречи с лавки якобы за бросок бутылки удалили главного тренера «Локомотива», авосстановил статус-кво за восемь минут до сирены. Матч дошёл до овертайма, в котором всё решил, продемонстрировавший индивидуальное мастерство. СКА повёл в серии – 3-0.В третьем матче второго раунда с московским «Динамо» Дацюк получил повреждение, из-за которого больше на льду в плей-офф не появлялся. СКА играет в финале Западной конференции с «Локомотивом» и ведёт в серии со счётом 2-0.Однако агент Дацюка Дэн Милстейн настроен оптимистично. «Павёл Дацюк перенёс успешную операцию на сломанной коленной чашечке. Он надеется вернуться в строй до окончания плей-офф», — отметил Милстейн.Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКАпрокомментировал расторжение контракта московских «армейцев» с главным тренероми поделился мнением о кандидатах на пост нового тренера. ЦСКА в этом сезоне во второмраунде плей-офф Кубка Гагарина уступил «Локомотиву» со счётом 2:4.«Дмитрий Квартальнов в прошлом сезоне не выполнил задачу, и в этом тоже. Хотя проделал огромнейшую работу в ЦСКА. Но за что тренера снимают? За то, что нет результата. Квартальнов это прекрасно понимал, когда по окончании последней игры с «Локомотивом» сказал, что тренер всегда должен ждать отставки. К тем словам я бы дописал только: за невыполнение поставленных задач.С таким составом ЦСКА можно и нужно было претендовать на победу в Кубке Гагарина. Комплектованием команды занимались три человека — Фёдоров, Квартальнов и Есмантович. Селекционная работа велась, но, с моей точки зрения, не так, как нужно. Брали игроков, а потом через два месяца освобождались от них. Это значит, что была ошибка в комплектовании команды. Считаю, что Ничушкин может играть намного сильнее. Но он в ЦСКА и не имел постоянных партнёров для себя, а это немаловажный фактор.Быков или Николишин — кандидаты на пост нового главного тренера ЦСКА? Что толку давать им характеристику, если непонятно, кто из них будет тренером и будет ли вообще. Я обоих знаю с положительной стороны, как хороших игроков и тренеров. Когда руководство определится с тренером, тогда и назову сильные и слабые стороны того и другого.Расставаясь с Квартальновым, руководство ЦСКА думало, что нужны перемены в команде. Выбирая нового тренера, они рассчитывают, что перемены произойдут. Перемены необходимы, это ясно», — сказал Михайлов.Вратарь «Коламбус Блю Джекетс»номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеистам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Обладателя трофея выбирают члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.Трофей был учреждён в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, игрока «Миннесоты». Россияне ещё ни разу не становились обладателями этой награды.В текущем сезоне 28-летний Бобровский провёл 58 матчей, отразив 93,4% бросков, коэффициент надёжности — 1,99. Российский хоккеист лидирует в НХЛ по числу побед (40).НХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин набрал семь (5+2) очков в трёх матчах и помог своей команде одержать две победы., вратарь «Даллас Старз». Выиграл три матча из четырёх, отразив 95,9% бросков и пропуская в среднем по 0,98 шайбы за игру. Кроме того, в матче с «Сан-Хосе Шаркс» Лехтонен сыграл на ноль., нападающий «Анахайм Дакс». Сделал семь голевых передач в трёх матчах и помог своей команде одержать три победы.