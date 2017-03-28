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175 лет назад 2016
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Удаление Алексея Кудашова
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Бутылка выпала из рук». Почему сорвался Кудашов?

Игроки СКА и «Локомотива» поделились впечатлениями от игры, рассказали о массовой драке и прокомментировали удаление Кудашова.
28 марта 2017, вторник. 08:00. Хоккей
→ А была ли бутылочка? «Локомотив» проиграл из-за удаления Кудашова

«Локомотив» потерпел поражение от СКА и в третьем матче финала Западной конференции. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 1:2 ОТ, а общий счёт в серии стал 0-3. В концовке первого периода Павел Красковский вывел «Локомотив» вперёд, а в третьей двадцатиминутке Никита Гусев отличился в большинстве, сравняв счёт. В первом овертайме победу «армейской» команде принёс Александр Барабанов.

«Бросал ли я бутылку? Она выпала из рук»


Самым обсуждаемым моментом встречи стало удаление главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова, который в середине третьего периода бросил бутылку на лёд. Команда получила малый
двухминутный штраф, а тренер был удалён до конца встречи. Именно в этом большинстве СКА сравнял счёт. Оба тренера на пресс-конференции были предельно лаконичны.

— СКА с победой, готовимся к следующей игре, — сказал Кудашов.

— Бросали ли вы бутылку на лёд?
— Она выпала из рук.

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок не раскрыл всех секретов о состоянии здоровья Микко Коскинена, который был заменён в первом периоде.

— Игра была тяжёлая, нас с победой, готовимся к следующей игре, — отметил Знарок.

— Что с Микко Коскиненом?
— Не знаем.

«Увидел, что все по игроку разобрали, и я тоже не стал стоять»


Один из самых запоминающихся моментов встречи случился в середине второго периода, когда состоялась драка «3 на 3». Со стороны хозяев в ней приняли участие Якуб Накладал, Стаффан Кронвалль и Максим Тальбо, а у «армейцев – Егор Рыков, Илья Каблуков и Александр Хохлачёв.

→ СКА чуть не остался без вратарей. Драка «3 на 3» в Ярославле

«Обычный игровой момент, хорошо подрались, взбодрили команду. Хороший боец попался. Приходилось драться, но не часто, момент не видел, просто увидел, что все по игроку разобрали, — и я тоже не стал стоять. Каждая игра от ножа, два овертайма, „Локомотив“ — хороший соперник», — сказал защитник СКА Егор Рыков.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
27 марта 2017, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Красковский – 17:10 (5x5), 1:1 – Гусев (Белов, Шипачёв) – 51:59 (5x4), 1:2 – Барабанов (Коскиранта) – 65:58 (5x5)

Автором решающей шайбы в матче стал форвард Александр Барабанов, который не забивал с 13 ноября, и тогда он отличился во встрече именно с «Локомотивом».

«Честно говоря, не помню, как получилось забить, просто пошёл вперёд. Нервы на пределе, такие игры, от ножа, вот поэтому драка и произошла. Хотел ли сам принять участие в драке? Да я упал, на меня наступили коньком, славу богу, что без травмы, партнёр за меня заступился. Спасибо ему большое. Потеря Дацюка для СКА, конечно, очень серьёзна», — рассказал Барабанов.

Вторая победа Шестёркина в овертайме


Игорь Шестёркин дебютировал в Кубке Гагарина во время первого матча этой серии. Он вышел на лёд в овертайме вместо Коскинена, когда у того возникли проблемы с амуницией. Пока финн чинил свою форму, «армейцы» забросили шайбу и одержали победу. В третьем матче Коскинена заменили в начале игры, но уже из-за травмы – Шестёркин вышел на лёд и помог команде одержать очередную победу в овертайме.

«Тяжело было входить в такой матч, но ребята подбодрили. Слава богу, что я поймал первый бросок, а дальше команда сделала своё дело. Главное, что мы победили. Готовился к этой игре как к обычным матчам. Просто старался выйти, абстрагироваться и сделать своё дело. Что случилось в моменте с Кадейкиным? Он врезался мне в голову. Было неприятно, но всё обошлось. Главное быть к этому психологически готовым. Кто будет играть в следующем матче — я или Коскинен? Вопрос к тренерскому штабу», — отметил Шестёркин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК СКА Александр Барабанов Алексей Кудашов Егор Рыков Олег Знарок
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