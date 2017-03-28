«Бутылка выпала из рук». Почему сорвался Кудашов?

«Бросал ли я бутылку? Она выпала из рук»

«Увидел, что все по игроку разобрали, и я тоже не стал стоять»

Вторая победа Шестёркина в овертайме

«Локомотив» потерпел поражение от СКА и в третьем матче финала Западной конференции. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 1:2 ОТ, а общий счёт в серии стал 0-3. В концовке первого периодавывел «Локомотив» вперёд, а в третьей двадцатиминуткеотличился в большинстве, сравняв счёт. В первом овертайме победу «армейской» команде принёсСамым обсуждаемым моментом встречи стало удаление главного тренера «Локомотива», который в середине третьего периода бросил бутылку на лёд. Команда получила малыйдвухминутный штраф, а тренер был удалён до конца встречи. Именно в этом большинстве СКА сравнял счёт. Оба тренера на пресс-конференции были предельно лаконичны.— СКА с победой, готовимся к следующей игре, — сказал Кудашов.— Она выпала из рук.Главный тренер петербургского СКАне раскрыл всех секретов о состоянии здоровья Микко Коскинена, который был заменён в первом периоде.— Игра была тяжёлая, нас с победой, готовимся к следующей игре, — отметил Знарок.— Не знаем.Один из самых запоминающихся моментов встречи случился в середине второго периода, когда состоялась драка «3 на 3». Со стороны хозяев в ней приняли участие, а у «армейцев –«Обычный игровой момент, хорошо подрались, взбодрили команду. Хороший боец попался. Приходилось драться, но не часто, момент не видел, просто увидел, что все по игроку разобрали, — и я тоже не стал стоять. Каждая игра от ножа, два овертайма, „Локомотив“ — хороший соперник», — сказал защитник СКААвтором решающей шайбы в матче стал форвард, который не забивал с 13 ноября, и тогда он отличился во встрече именно с «Локомотивом».«Честно говоря, не помню, как получилось забить, просто пошёл вперёд. Нервы на пределе, такие игры, от ножа, вот поэтому драка и произошла. Хотел ли сам принять участие в драке? Да я упал, на меня наступили коньком, славу богу, что без травмы, партнёр за меня заступился. Спасибо ему большое. Потеря Дацюка для СКА, конечно, очень серьёзна», — рассказал Барабанов.дебютировал в Кубке Гагарина во время первого матча этой серии. Он вышел на лёд в овертайме вместо Коскинена, когда у того возникли проблемы с амуницией. Пока финн чинил свою форму, «армейцы» забросили шайбу и одержали победу. В третьем матче Коскинена заменили в начале игры, но уже из-за травмы – Шестёркин вышел на лёд и помог команде одержать очередную победу в овертайме.«Тяжело было входить в такой матч, но ребята подбодрили. Слава богу, что я поймал первый бросок, а дальше команда сделала своё дело. Главное, что мы победили. Готовился к этой игре как к обычным матчам. Просто старался выйти, абстрагироваться и сделать своё дело. Что случилось в моменте с Кадейкиным? Он врезался мне в голову. Было неприятно, но всё обошлось. Главное быть к этому психологически готовым. Кто будет играть в следующем матче — я или Коскинен? Вопрос к тренерскому штабу», — отметил Шестёркин.