«Молнии» не сдаются. 80 очков Кучерова и один балл до зоны плей-офф

Кучерову – победу, Панарину – гол
«Тампа» принимала дома «Чикаго», набрав неплохую форму. Победа над принципиальным соперником за место в плей-офф «Бостоном» и успех во встрече с «Детройтом» придали Кучерову и компании определённый запас уверенности, который позволил южанам дать настоящий бой лидеру Центрального дивизиона. Впрочем, до того момента, когда бой по-настоящему начался, «молниям» пришлось пережить первую классическую часть любого голливудского боевика, когда главному герою прилично достаётся от злодеев.
Начал избиение «Тампы» Артемий Панарин, которого вывели на бросок с чистого льда из левого круга вбрасывания. Выстрел в касание пришёлся прямо в голкипера Андрея Василевского, но шайба предательски проскользнула мимо ловушки и медленно заползла за линию, что стало сюрпризом и для вратаря, и для защитников.
Восемь минут спустя Ондржей Палат при поддержке Кучерова реализовал большинство, и счёт сравнялся, но затем хоккеисты «Лайтнинг» вновь позволили гостям уйти в отрыв. После голов Кейна и Юрчо наставник «Тампы» Джон Купер заменил Василевского на ветерана Петера Будая, но с началом второй двадцатиминутки россиянин вернулся в «рамку». «После первого периода я был не в лучшем настроении, но тренер дал мне второй шанс. Я сделал пару сейвов, это мне помогло, да и партнёры действовали отлично. Впервые мне пришлось дважды выходить на лёд по ходу одного матча. Но получилось неплохо», — сказал Андрей. «Я почувствовал, что мы можем спасти этот матч, можем выиграть. Василевский был нам нужен, просто ему был необходим шестиминутный перерыв», — так объяснил свой манёвр Купер.
Перед тем как «молнии» начали своё «возвращение» в этот матч, Василевский пропустил свой четвёртый и последний гол во встрече, не сумев справиться с Паником в ближнем бою. «Что я чувствовал, когда счёт стал 1:4? То, что это полный отстой», — сказал главный тренер хозяев, но затем началось необъяснимое. Три шайбы, заброшенные «Тампой» во второй половине второго периода, позволили хозяевам восстановить равновесие и перевести встречу в овертайм, где 25-летний новичок Янни Гурд убежал один на один и принёс «молниям» победу. «Тампа» впервые за пять лет смогла преодолеть дефицит в три шайбы и положить в копилку два очка: предыдущий раз случился в ноябре 2011 года, когда со счётом 4:3 были биты соседи из «Флориды».
Две передачи Никиты Кучерова позволили ему добраться до отметки в 80 набранных очков за сезон – от лидера бомбардирской гонки Коннора Макдэвида он отстаёт на 8 баллов. Панарин достиг красивой цифры в 25 голов, Василевский одержал свою 18-ю победу, но самое любопытное заключается в том, что за семь матчей до конца регулярного чемпионата «Тампа» лишь на одно очко отстаёт от кубковой зоны, которую замыкает «Бостон». Час истины для «Лайтнинг» может наступить 5 апреля, когда Кучеров и компания приедут к «мишкам» в гости.
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Тарасенко набирает боевую форму
«Блюзмены» — один из возможных соперников Панарина и компании по первому раунду плей-офф, и перед стартом кубковых битв «Сент-Луис» также старается сыграть как можно более уверенно и мощно. В домашнем матче с «Аризоной» «музыканты» реабилитировались за обидное поражение от «Калгари» (2:3 ОТ), а лучший бомбарддир «Блюз» Владимир Тарасенко вплотную приблизился к своим прошлогодним статистическим показателям. Россиянин пополнил личную копилку на 1 гол и 2 передачи, и от персонального рекорда по очкам, установленного в сезоне-2015/16, его отделяет лишь 6 пунктов.
«Я был потрясён, когда услышал поздравление от Тарасенко. Перед матчем он подъехал и поздравил с первым матчем в родном городе. Это было потрясающе», — сказал новичок «Аризоны» Клейтон Келлер, уроженец Сент-Луиса.
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Травма Лака и поражение «Каролины»
«Детройт» смог в гостях обыграть «ураганов», которые ещё не потеряли шансов на попадание в кубковую зону, но вместе с победой «Каролина» лишилась и своего голкипера Эдди Лака, пострадавшего в эпизоде с решающим голом. На исходе второй минуты дополнительного времени форвард «Ред Уингз» Андреас Атанасью успешно завершил быструю контратаку, но контакт нападающего с вратарём едва не привёл к трагедии. Атанасью на скорости коснулся рукой маски вратаря, после чего Лак упал на лёд, получив травму шеи. После того как на льду появилась медицинская бригада, стало ясно, что повреждение может носить серьёзный характер, и с площадки Лака эвакуировали на носилках.
Чуть позже выяснилось, что Лак избежал сотрясения и чувствительность в конечностях вернулась – об этом вратарь написал сам, находясь в госпитале.
Видео эпизода с травмой Лака доступно на Youtube.
Неудержимый Монахан
«Калгари» готовится к тому, чтобы второй раз за последние шесть сезонов сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли: домашняя победа над «Колорадо» увеличила шансы «огоньков» на сохранение строчки, дающей «уайлд-кард». Главным творцом этой победы стал 22-летний форвард «Флэймз» Шон Монахан, установивший личный рекорд по количеству набранных очков за одну встречу: Монахан забил гол и отдал 3 передачи. «Да, это очень важная победа для нас. Мы сами хотим контролировать свою судьбу, чтобы не оглядываться на соперников. Если мы сможем это сделать, то это будет серьёзный успех для нашей команды», — сказал голкипер «Калгари» Брайан Эллиотт.