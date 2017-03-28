Гид по ЧМ-2017. Всё, что нужно знать о мировом форуме в Кёльне и Париже

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Фото: iihfworlds2017.com

Фото: iihfworlds2017.com

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Фото: iihfworlds2017.com

Фото: iihfworlds2017.com

Как добраться до Кёльна и Парижа

Что ещё посмотреть?

Эмблема чемпионата мира

Талисманы

Формула турнира и состав групп

Группа А

Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания, Италия.



Группа В

Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Беларусь, Норвегия, Франция, Словения.

Календарь игр сборной России

Полное расписание:



5 мая, 17:15 (по мск времени). Швеция – Россия (Кёльн)

7 мая, 13:15. Италия – Россия (Кёльн)

8 мая, 17:15. Германия – Россия (Кёльн)

11 мая, 17:15, Россия – Дания (Кёльн)

13 мая, 17:15, Россия – Словакия (Кёльн)

15 мая, 21:15, Россия – Латвия (Кёльн)

16 мая, 17:15, США – Россия (Кёльн)

В рамках совместного проекта с официальным спонсором чемпионата мира по хоккею-2017редакция «Чемпионата» подготовила материал о главном международном турнире, который пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.Вашему вниманию — подробный рассказ о том, как устроен чемпионат мира — 2017, сколько будет стоить поездка и что нужно знать о месте проведения турнира.Сборная Германии и команды её группы, в том числе сборная России, проведут матчи первого этапа на «Ланксесс-Арене», вмещающей 18,5 тыс. зрителей. Эта арена была построена в 1998 году, и на ней проходили матчи чемпионата мира 2010 года, где россияне под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале чехам.Матчи в Париже примет «АккорХотелс-Арена», также известная как дворец спорта «Берси». Это спортсооружение, построенное в 1984 году, сможет принять до 14,5 тыс. зрителей. При должной посещаемости этот чемпионат мира сможет побить рекорд ЧМ-2015 в Чехии: матчи в Праге и Остраве тогда посетило 741 690 зрителей.Как и в предыдущие годы, организаторы предлагают болельщикам различные пакеты билетов на турнир. Так, пакет на все матчи в Кёльне стоит от 45 до 132 тыс. рублей. Если вы приедете на решающую стадию, то полуфиналы с матчем за третье место и финалом обойдутся по цене от 16 до 47 тысяч рублей. Посмотреть все матчи сборной России в группе будет стоить от 8 до 25 тысяч рублей. Отдельно матчи группового этапа продаются по цене от 1100 до 3700 рублей, а на финал от 8600 до 14 000 рублей. Причём самые дешёвые билеты — это стоячие места за воротами. В настоящее время уже нельзя купить билеты на матчи группового этапа Швеция – Россия и Германия – Россия.В Париже цены на билеты гораздо ниже. Чтобы посмотреть все матчи в этом городе, вам придётся заплатить от 29 до 87 тысяч рублей, а билеты на отдельные игры разделены на три категории — например минимальная цена билета на матч Словения – Норвегия составляет всего 550 рублей.Всё меньше и меньше осталось возможностей для жилья в Кёльне. Если вы приедете в этот немецкой городок на весь турнир, то проживание в номере на двоих в отеле обойдётся вам как минимум в 140 тысяч рублей. Снять квартиру будет более удобным вариантом, неплохие апартаменты на двоих рядом с ареной будут стоить от 60 тысяч рублей. Поездка на заключительную часть турнира будет более экономной в плане размещения: остановиться в приличном отеле, возможно, обойдётся за 20 тысяч рублей, а снять квартиру — от 15 тысяч.Поездка в Париж на групповой этап будет стоить от 60 тыс. рублей в отеле, а за 50 тыс. возможно арендовать уютные апартаменты рядом с дворцом «Берси».До Кёльна можно добраться регулярными рейсами Москва-Дюссельдорф, перелёт на весь турнир туда-обратно обойдётся вам в 15-17 тысяч рублей. Из аэропорта Дюссельдорфа можно легко добраться на поезде до Кёльна, время в дороге займёт всего 40 минут, а поездка обойдётся в 1200 рублей.Как вариант можно прилететь во Франкфурт, авиаперелёт будет стоить также в 15-17 тысяч рублей, а поезд отнимет у вас час времени и около 1800 рублей. В Дюссельдорф можно добраться также прямым самолётом из Санкт-Петербурга, билет туда-обратно будет стоить примерно 20 тыс.Если вы захотите посмотреть только французскую часть турнира, то готовьтесь выложить 20 тыс. за авиаперелёт Москва-Париж-Москва, либо около 12-14 тыс. за перелёт с пересадкой. Если во время турнира вы захотите съездить из Кёльна в Париж или наоборот, то билет на поезд обойдётся вам минимум в 2 тыс. рублей в одну сторону.Общая стоимость поездки на двоих человек, если вы собираетесь посмотреть все матчи сборной России в группе и все матчи плей-офф, составит как минимум 150 тысяч рублей, и это без трат на питание и сувенирную продукцию.Все мы привыкли, что Германия – это в первую очередь футбольная страна. Во время чемпионата мира по хоккею будут проходить заключительные матчи сезона Бундеслиги. «Кёльн» проведёт два домашних матча с «Вердером» и «Майнцем». Билеты на матчи команды стоят от 1 тыс. до 8 тыс. рублей. Не стоит забывать, что рядом находится город Дортмунд, местную «Боруссию» также ждут два домашних матча во время чемпионата мира. Если вы всё же окажетесь во Франции, то у вас будет шанс сходить на «ПСЖ».В логотип турнира заложен силуэт экс-голкипера сборной Германии Роберта Мюллера, который скончался от опухоли головного мозга в возрасте 28 лет. Мюллер трижды становился чемпионом Германии, выступал за национальную команду на чемпионатах мира и Олимпиадах. Четыре клуба вывели из обращения 80-й номер Мюллера, впоследствии немецкая лига запретила всем клубам использовать его игровой номер.История талисманов чемпионатов мира взяла новый виток. Два года назад главным персонажами стали зайцы Боб и Бобек из чешских мультфильмов, теперь талисманами турнира во Франции и Германии стали Астерикс и Обеликс, герои всем известного комикса и мультфильма. Два галла жили и воевали с Римской империей, как раз на территории нынешних Франции и Германии, поэтому такой выбор не выглядит случайным.На групповом этапе 16 сборных будут разбиты на две группы по восемь команд каждая. Турнир пройдёт по круговой системе. Состав групп формировался исходя из рейтинга ИИХФ. Сборная Германии на правах команды-хозяйки турнира сыграет в Кёльне, а сборная Франции в Париже.Команды, занявшие первые четыре места в каждой из групп, попадут в четвертьфинал, где сыграют крест-накрест. Команды, которые займут восьмые места в группах, вылетят в первый дивизион чемпионата мира 2018 года (если в группе А 8-е место займёт сборная Дании, то она не вылетит, так как является командой-хозяйкой следующего чемпионата мира, а вместо неё вылету будет подлежать сборная, занявшая 7-е место).На групповом этапе овертайм будет длиться 5 минут в формате 3х3, на стадии плей-офф — 10 минут 4х4, а в финале – 20 минут 5х5. Если овертайма будет недостаточно для выявления победителя, то команды пробьют по три буллита в группе и по пять в плей-офф.Сборная России стартует на чемпионате мира 5 мая в Кёльне матчем с командой Швеции. Всего на групповом этапе наша команда проведёт семь игр.Плей-офф чемпионата мира стартует 18 мая. Кёльн и Париж примут по два четвертьфинальных матча, а начиная с полуфинальной стадии все игры пройдут в Кёльне. Полное расписание:18 мая, четвертьфиналы (Кёльн, Париж)20 мая, полуфиналы (Кёльн)21 мая, финал, матч за 3-е место (Кёльн)Став одним из спонсоров чемпионата мира по хоккею в 2016 году,вновь поддержит это состязание, которое пройдёт в Кёльне и Париже в мае 2017. Спонсорство продлится вплоть до 2021 года. Подготовка, точность, сила и контроль. Вот что помогает нам оставаться на высоте даже в самых суровых условиях, превращая их в идеальное средство самовыражения. Превосходство на зимней дороге дарит истинное удовольствие, которое побудилостать спонсором чемпионата мира по хоккею. В Кёльне и Париже хоккеисты будут бороться за победу на фоне официальных цветов компании.