Удаление Кудашова и новый вызов Захаркина. Мнение экспертов

>>> «Бутылка выпала из рук». Почему сорвался Кудашов?
— СКА реализовал удаление Кудашова, а затем дожал ярославцев, оставшихся в важный момент матча без главного тренера. Можно сказать, что «Локомотив» проиграл именно из-за несдержанности Кудашова?
Бадюков: Кудашов же сказал, что бутылка выпала из рук. Не знаю, несдержанность ли это была. На бумаге это удаление сказалось, но думаю, что в третьем периоде СКА просто прибавил. «Армейцы» искали возможности для большинства, в итоге нашли, ярославцы предоставили лишний повод. Времени ещё оставалось много, рано или поздно «Локомотив» заработал бы удаление. У ярославцев тоже было большинство, в том числе и в овертайме, возможности забить были, но они не воспользовались.
Вопросы по победной шайбе Барабанова. Неоднозначное мнение у судейского корпуса. Ждём информации. Конечно, всем бы хотелось, чтобы такая серия ещё продолжалась и было бы больше интриг. На мой взгляд, в моменте с голом Ковальчук мешал Судницину. Ковальчук боролся с Кадейкиным, он уезжал уже из ворот, но в этот момент всё равно загораживал видимость Судницину именно во время броска. Вратарь перемещался в то место, где ранее был Ковальчук. Не завидую главному арбитру Гофману, потому что эпизод нужно было оценить за доли секунды. Если бы была возможность у «Локомотива» взять челлендж, то можно было растянуть время и пересмотреть момент. Но в итоге быстро приняли решение и взяли ответственность на себя.
Гомоляко: Думаю, «Локомотив» в следующем сезоне будут претендовать на Кубок Гагарина.
Гомоляко: Я бы не стал заострять внимание на этом эпизоде с удалением Алексея Кудашова. До этого тоже были удаления. Наоборот, уход главного тренера со скамейки мог сплотить команду. У СКА больше мастеров, поэтому им каждый раз удаётся отыгрываться. Думаю, «Локомотив» в следующем сезоне будут претендовать на Кубок Гагарина, в этом году они показывают отличный хоккей, а через год будут ещё сильней.
>>> А была ли бутылочка? «Локомотив» проиграл СКА из-за удаления Кудашова
Кожевников: Не могу сказать, что это повлияло на конечный результат, но момент, безусловно, был переломный. СКА за счёт мастерства удаётся уже в третий раз подряд побеждать «Локомотив». Ярославцы не так много играют в большинстве, поэтому забить не удаётся. «Локомотив» играет больше в меньшинстве, чем «пять на четыре».
Гуськов: Команде оставалось несколько минут продержаться и ярославцам удавалось минимизировать ошибки на льду. Если хоккеисты где-то терпят, то и тренеру нужно быть сдержаннее в таких моментах. Понятно, что это был ещё один шанс СКА забросить шайбу, и «армейцы» этим воспользовались.
— «Авангард» вёл переговоры со Скабелкой, а теперь нацелился на Квартальнова. Какой тренер нужен омскому клубу?
Бадюков: Скабелка и Квартальнов — тренеры одной системы, которые вместе работали. С одной стороны, если придёт Квартальнов, то будет то же самое — такой же стиль игры. Однако, зная Квартальнова, он многих в «Авангарде» оставит за бортом. Команда специфическая, потому что в ней есть много игроков, которые готовы играть по системе Квартальнова и Скабелки, но со временем им всё равно придётся искать замену. Ребята технические, но скорей всего под систему этих тренеров могут не подойти. И тут может начаться проблема поиска игроков. Вроде бы у «Авангарда» была уже договорённость со Скабелкой, а тут Квартальнов ушёл из ЦСКА. Не знаю, кого в итоге выберут в Омске. Квартальнова и в «Сибирь» сватают. Свободных тренеров много, поэтому этими двумя кандидатами я бы не ограничивался.
Бадюков: Однако, зная Квартальнова, полагаю, что он многих в «Авангарде» оставит за бортом.
Гомоляко: Каждой команде нужен хороший тренер. Если Скабелке или Квартальнову дать возможность работать, то оба смогут принести результат. Несмотря на то что система игры у этих тренеров практически одинаковая, Квартальнов поработал в команде с очень большим бюджетом. Тут надо смотреть, как Андрей Скабелка сработается с хоккеистами, у которых большие контракты. Есть разница, когда ты работаешь с молодыми или со звёздами. Нужен авторитет, и важно, как Скабелка себя сможет поставить в коллективе.
Кожевников: Тут должно руководство выбирать, но Скабелка работал вместе с Квартальновым, у них много общего. По большому счёту, разницы, кого из них назначат на пост главного тренера «Авангарда», нет.
Гуськов: Нужно отталкиваться от того, какой хоккей хочет видеть руководство «Авангарда». У каждого тренера своя тактика, своя игра и свои хоккеисты. Наверняка идут переговоры, и мы скоро узнаем имя нового главного тренера. Тянуть больше нельзя, трансферное окно, можно сказать, уже открыто.
Что касается Скабелки, то он поработал с командой с маленьким бюджетом, выжимал из коллектива всё. Думаю, ему нужно дать поработать в команде с большими задачами и амбициями и с тем бюджетом, который позволит заполучить того или иного игрока. У Скабелки может быть большой прогресс. Квартальнов тоже достоин возглавить «Авангард». В одном клубе не получилось, значит надо сменить обстановку и добиться серьёзных результатов с новой командой.
— Игорь Захаркин возглавил «Югру». Вас удивило решение тренера вступить в переговоры с ханты-мансийским клубом, где никогда не было звёзд, с которыми привык работать Захаркин?
Бадюков: В «Югре» быстро расстались с Разиным, который шёл в команду на длительную перспективу. Кандидатов было много. Теперь у Захаркина есть замечательная возможностью проявить себя. Понятно, что «Югра» не ставит перед собой таких задач, как «Салават Юлаев», но зато есть возможность для творчества и проявлений амбиций. Он сможет набирать состав, который нужно, выдумывать с ним что-то. Если это получится у Захаркина, то он сделает огромный шаг вперёд в личностном и тренерском росте.
Гомоляко: Очень удивлён этой новости. Хочется пожелать удачи Игорю Владимировичу, зная как в «Югре» меняют тренеров. Захаркин уже всем доказал, что умеет работать с разными командами. Может быть руководство ханты-мансийского клуба найдут средства, и команда получится очень сильной. Неделю назад «Югру» в Высшую лигу отправляли, а сейчас подписывают контракт с Захаркиным.
Кожевников: Не могу понять, чего хочет руководство ханты-мансийского клуба.
Кожевников: Это будет вызов Игорю Захаркину. Не знаю, есть ли будущее у тандема «Югра» — Захаркин. Удивительно, конечно, это. Не могу понять, чего хочет руководство ханты-мансийского клуба.
Гуськов: Почему бы и нет? Человек хочет работать, так почему бы не возглавить «Югру»? Если это так, то это решение Захаркина.