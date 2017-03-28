Захаркин: мы с Колей Борщевским никогда не боялись трудностей!

Как ранее сообщал «Чемпионат», «Югра» объявила о назначении Игоря Захаркина главным тренером команды. Помогать ему будет Николай Борщевский, с которым Захаркин работал в «Салавате Юлаеве». Тренером вратарей «Югры» остаётся Андрей Зуев. Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год.
Сразу после официального объявления Игорь Владимирович дал первое интервью нашему порталу.
«Вариант с «Югрой» был самым конкретным, не хотелось долго тянуть»
— Успели отдохнуть после ухода из «Салавата Юлаева»?
— После того как я вернулся из Уфы, был в Швеции, со своей семьёй. Конечно, получил большую моральную поддержку. Да и просто вдохновение. Уже думаю о работе и о будущем.
— Многие не верили, что вы можете возглавить «Югру». Как согласились на такое предложение?
— Во-первых, ни я, ни Коля Борщевский никогда не боялись трудностей! Во-вторых, это был самый конкретный вариант, с конкретными предложениями. Нам не хотелось долго размусоливать и затягивать процесс принятия решения. В-третьих, мы видели энтузиазм и желание руководителей клуба сделать хорошую команду. Это вполне соответствует нашим планам.
Мы вживую с руководителями клуба и автономного округа будем обсуждать вопрос появления легионеров в «Югре». Хочется решить в положительную сторону.
— Значит, амбиции руководства сыграли решающую роль?
— Да, именно реальная заинтересованность. Совершенно понятные задачи по выстраиванию структуры работы в клубе. В дальнейшем подпитываться своими кадрами. Тем более они есть. Юниорская составляющая клуба работает очень здорово. Я посмотрел – у них два игрока в сборной 16-летних, есть ребята постарше. Очень важно увидеть большую цель и стремиться к ней. Такой энтузиазм и забота о делах клуба меня подкупает.
«Хочется верить, что вопрос с легионерами в «Югре» решится положительно»
— Может, бюджет «Югры» довольно скромный, но скандалов с задержками зарплат там никогда не было. Это ведь тоже важно?
— В нынешней ситуации это очень важно, что экономическая и финансовая ситуация работает без сбоев. Мы знаем о проблемах в других клубах, такие вещи не добавляют уверенности и мотивации. Так что пусть бюджет маленький, но зато стабильный и чёткий.
— Вас не смущает, что не будет звёзд, как в Питере и Уфе?
— Нет, не смущает. Я всегда говорю, что выигрывает именно команда. Сейчас самая первая задача – создать хороший коллектив. Где игроки будут понимать тактический рисунок, что от них требуется на льду. Внутри должна быть правильная атмосфера, верная мотивация игроков. Нельзя себя чувствовать командой, которой не по силам решать большие задачи.
Я и Борщевский видели энтузиазм и желание руководителей клуба сделать хорошую команду. Это вполне соответствует нашим планам.
— Во время переговоров наверняка поднимался вопрос относительно легионеров, которых в нынешней «Югре» нет?
— Я надеюсь, что эта позиция будет изменена. Предварительно мы об этом говорили. В начале апреля прилечу в Ханты-Мансийск, и мы вживую с руководителями клуба и автономного округа будем обсуждать этот вопрос. Хочется решить в положительную сторону.
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«Снова поработать с тандеме с Быковым? Всё возможно, всё может быть»
— О нынешнем составе что-то знаете, с кем-то знакомы?
— Сейчас как раз смотрю на список хоккеистов команды. Безусловно, я их знаю, так как мы с ними играли. Знаком с особенностями некоторых людей.
— Рассматривали возможность вновь работать в тандеме с Вячеславом Быковым?
— Всё возможно. Всё может быть.
— Кого-то из тех хоккеистов, с кем работали раньше, планируете пригласить в «Югру»?
— Пока мы только ударили по рукам с руководством, подписали контракт. Повторюсь, изучаю состав. Будем вместе с генеральным менеджером заниматься формированием команды.
В нынешней ситуации это очень важно, что экономическая и финансовая ситуация работает без сбоев. Так что пусть бюджет маленький, но зато стабильный и чёткий.
— Вы любитель мини-гольфа. Поставите его в тренерской, как это было в Уфе?
— Приедешь — увидишь (смеётся).