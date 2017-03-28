Захаркин: мы с Колей Борщевским никогда не боялись трудностей!

«Вариант с «Югрой» был самым конкретным, не хотелось долго тянуть»

Мы вживую с руководителями клуба и автономного округа будем обсуждать вопрос появления легионеров в «Югре». Хочется решить в положительную сторону.

«Хочется верить, что вопрос с легионерами в «Югре» решится положительно»

Я и Борщевский видели энтузиазм и желание руководителей клуба сделать хорошую команду. Это вполне соответствует нашим планам.

«Снова поработать с тандеме с Быковым? Всё возможно, всё может быть»

В нынешней ситуации это очень важно, что экономическая и финансовая ситуация работает без сбоев. Так что пусть бюджет маленький, но зато стабильный и чёткий.

Как ранее сообщал «Чемпионат», «Югра» объявила о назначении Игоря Захаркина главным тренером команды. Помогать ему будет Николай Борщевский, с которым Захаркин работал в «Салавате Юлаеве». Тренером вратарей «Югры» остаётся Андрей Зуев. Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год.Сразу после официального объявления Игорь Владимирович дал первое интервью нашему порталу.— После того как я вернулся из Уфы, был в Швеции, со своей семьёй. Конечно, получил большую моральную поддержку. Да и просто вдохновение. Уже думаю о работе и о будущем.— Во-первых, ни я, ни Коля Борщевский никогда не боялись трудностей! Во-вторых, это был самый конкретный вариант, с конкретными предложениями. Нам не хотелось долго размусоливать и затягивать процесс принятия решения. В-третьих, мы видели энтузиазм и желание руководителей клуба сделать хорошую команду. Это вполне соответствует нашим планам.— Да, именно реальная заинтересованность. Совершенно понятные задачи по выстраиванию структуры работы в клубе. В дальнейшем подпитываться своими кадрами. Тем более они есть. Юниорская составляющая клуба работает очень здорово. Я посмотрел – у них два игрока в сборной 16-летних, есть ребята постарше.Очень важно увидеть большую цель и стремиться к ней. Такой энтузиазм и забота о делах клуба меня подкупает.— В нынешней ситуации это очень важно, что экономическая и финансовая ситуация работает без сбоев. Мы знаем о проблемах в других клубах, такие вещи не добавляют уверенности и мотивации. Так что пусть бюджет маленький, но зато стабильный и чёткий.— Нет, не смущает. Я всегда говорю, что выигрывает именно команда. Сейчас самая первая задача – создать хороший коллектив. Где игроки будут понимать тактический рисунок, что от них требуется на льду. Внутри должна быть правильная атмосфера, верная мотивация игроков. Нельзя себя чувствовать командой, которой не по силам решать большие задачи.— Я надеюсь, что эта позиция будет изменена. Предварительно мы об этом говорили. В начале апреля прилечу в Ханты-Мансийск, и мы вживую с руководителями клуба и автономного округа будем обсуждать этот вопрос. Хочется решить в положительную сторону.— Сейчас как раз смотрю на список хоккеистов команды. Безусловно, я их знаю, так как мы с ними играли. Знаком с особенностями некоторых людей.— Всё возможно. Всё может быть.— Пока мы только ударили по рукам с руководством, подписали контракт. Повторюсь, изучаю состав. Будем вместе с генеральным менеджером заниматься формированием команды.— Приедешь — увидишь