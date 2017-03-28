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175 лет назад 2016
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Андрей Николишин
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Николишин – в ЦСКА? Когда «Гелик» меняют на «Уазик»

Не сумев договориться с Вячеславом Быковым, ЦСКА может назначить на пост главного тренера Андрея Николишина. Почему это решение – странное?
28 марта 2017, вторник. 16:15. Хоккей
Перемены ради перемен – жанр особый. Для того чтобы пойти на них, нужно достичь определённой точки кипения. Отказываться от настоящего, не имея при этом чёткого плана на будущее, можно лишь в том случае, если терпеть больше нельзя ни минуты. В таком ли безвыходном положении находился ЦСКА, вылетевший во втором раунде Кубка Гагарина?

На первый взгляд, всё было весьма складно. ЦСКА увольняет Дмитрия Квартальнова, так и не сумевшего взять кубок за отведённые ему три года, и приглашает на его место Вячеслава Быкова. Один топ-тренер сменяет другого, чемпионская концепция приходит на смену той, что завела «армейцев» в тупик. Даже игроков, кажется, руководство ЦСКА подбирала специально под Быкова.

Не укладывалось в голове, что такой клуб, как ЦСКА, может добровольно отказаться от Квартальнова, не имея чёткого плана действий. Тем более что разговоры о возвращении Быкова в родной для него клуб шли ещё с февраля, когда об «армейском» провале можно было рассуждать лишь гипотетически. Вот он – готовый «план Б», который нужно лишь активировать в подходящий момент.
Москвичи близки к тому, чтобы вместо Квартальнова назначить тренера примерно тех же взглядов, но с куда меньшим опытом и отсутствием каких-либо достижений.

Вячеслав Быков действительно возглавлял шорт-лист ЦСКА, но никаких договорённостей и, тем более, заранее подписанных документов с ним не было. Так стоит ли удивляться, что самый оптимальный вариант сменщика Квартальнова ускользает у москвичей из рук? Вячеслав Аркадьевич – не самый удобный для переговоров человек. У него есть требования по составу и помощникам, а главное – он не ищет работу во что бы то ни стало. Его и в тихой Швейцарии неплохо кормят.

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Нам доподлинно неизвестно, что стало шлагбаумом на пути Быкова в ЦСКА. Поговаривают, что главной причиной, почему переговоры затормозились, стала персона Игоря Захаркина. Не секрет, что верный помощник Быкова – важный элемент их тандема, мозг тренерского штаба. Также не секрет и то, что Захаркина в хоккейном мире недолюбливают. И приглашают Быкова в ЦСКА как самостоятельную единицу, без тренера, недавно уволенного из «Салавата Юлаева». Излишняя принципиальность ещё никогда не способствовала сближению материков.

Как бы то ни было, на сегодняшний день кандидат №1 на пост главного тренера ЦСКА – Андрей Николишин. Помимо него и Быкова в качестве альтернативы Квартальнову рассматривался Вячеслав Буцаев, но тренер, уже работавший с «армейцами», изначально являлся аутсайдером в этой гонке. За Николишина, даром что он динамовец по крови, выступают ветераны ЦСКА.
В частности, Борис Михайлов, у которого ещё молодой Николишин играл в сборной России. Впрочем, раз самый титулованный клуб страны сумел пережить приход тренера-иностранца, то и динамовца на посту рулевого переживёт.

Удивляет во всей этой истории не родословная потенциального главного тренера. И даже не то, как Николишин может заполучить этот пост. Просто напомним, что помимо лобби со стороны Михайлова сам Николишин часто бывал на матчах ЦСКА в качестве скаута «Чикаго», а его сын Иван играет в системе клуба. Самое странное в этом возможном назначении – банальная перемена мест слагаемых, от которых, как известно, сумма не меняется. Москвичи близки к тому, чтобы вместо Квартальнова назначить тренера примерно тех же взглядов, но с куда меньшим опытом и отсутствием каких-либо достижений.

Вся суть смены Квартальнова на Быкова сводилась к тому, что ЦСКА вместе с тренером изменит и вектор развития. Состав «армейцев» должен был стать более игровым, созидательным, а игра – зрелищной, способной не только привести команду к кубку, но и привлечь на трибуны зрителей. Если хотите, сменить Geländewagen, известный в народе как «Гелик», на автомобиль S-класса. Но вместо того чтобы пересаживаться с элитного внедорожника на представительское авто, руководство ЦСКА выбирает те же 4х4, но попроще. Условно говоря, отечественный «УАЗ-Патриот».

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Николишин – тот же Квартальнов, только в профиль. Никто не ставит под сомнение его заслуги в качестве игрока. Пожалуй, Андрей Васильевич добился на этом поприще даже больше, чем Дмитрий Вячеславович. О его авторитете лучше всего говорит прозвище Батя, которое он получил в Челябинске, когда на закате карьеры был примером для молодых игроков «Трактора». В частности, для Евгения Кузнецова, который и после отъезда за океан поддерживал отношения с Николишиным. Однако далеко не для всех он стал вторым отцом.
Вся суть смены Квартальнова на Быкова сводилась к тому, что ЦСКА вместе с тренером изменит и вектор развития.

Когда Николишин работал с «Трактором», он так и не смог найти общий язык с Глинкиным и Поповым. Казалось бы, кто они такие в масштабе мирового или хотя бы российского хоккея? Но для «Трактора» эти двое были воспитанниками-старожилами, а возможно, и главными звёздами команды. Николишин же так и не смог достучаться до этой парочки. Прежде всего он пытался переделать их, заставить играть в другой хоккей, а те сопротивлялись, не желая входить в зону со вброса со всеми вытекающими последствиями. Общего языка они так и не нашли. Вам это ничего не напоминает?

За время работы в «Тракторе» и «Амуре» Николишин не показал себя гибким тренером. Его стиль игры – классический динамовский, не предполагающий того глотка свободы, который так нужен сегодняшнему ЦСКА. Чем был хорош Квартальнов? Прежде всего он ставил своей команде безупречную физику, за счёт которой был готов перебегать любого соперника. Николишин перед тем, как завершить карьеру игрока, прошёл с «Динамо» сборы в Пинске, но как тренер свою единственную предсезонку провалил. То, что летом 2015 года челябинцев перегрузили, признали, кажется, все. Кроме Николишина.

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Упрямость, или если хотите – упёртость, свойственна как Квартальнову, так и Николишину. Это качество помогало им на льду, но делает оно их успешными тренерами? Экс-главный тренер ЦСКА погорел на том, что до последнего не отступал от своей модели игры и гнул свою линию до последнего. Николишин, когда рассуждал о причинах своего увольнения из «Трактора», так толком и не признал собственных ошибок. У него были виноваты руководители, которые вмешивались в тренерские дела, игроки, не знающие, что такое профессиональное отношение к делу, тогда как сам Николишин не соглашался с тем, что ему банально не хватило опыта. Мол, того, что он тренировал собственных детей, вполне достаточно, чтобы принять команду КХЛ.

«Трактор» был для Николишина пробой пера. «Амур» – ненужной и даже вредной авантюрой для тренера, которому нужно было взять паузу и переосмыслить первый тренерский опыт. ЦСКА – организация совершенно другого уровня. Для Николишина подготовлена база, которую по аналогии с «багажом Аленичева» в футбольном «Спартаке» можно назвать «багажом Квартальнова». На фоне предшественника требования Николишина могут показаться игрокам вполне приемлемыми. К тому же за потенциального главного тренера ЦСКА может сыграть эффект новизны. Говоря о причине провала «армейцев», прежде всего подчёркивают, что хоккеисты морально устали от Квартальнова. Любое новое лицо способно дать положительный эффект. Пусть и временный.
Упрямость, или если хотите – упёртость, свойственна как Квартальнову, так и Николишину.

Назначение Николишина, к которому всё идёт, вовсе не означает немедленный крах ЦСКА. Практически неограниченные финансовые возможности, безразмерный состав и тот самый «багаж Квартальнова» вполне могут обеспечить безбедную жизнь на дистанции регулярного чемпионата. Но не наступят ли «армейцы» на те же кубковые грабли, по которым топтался Квартальнов? Не упрутся ли снова в потолок «рельсового» хоккея, который уже нащупал предшественник Николишина? Не запаникует ли под грузом ответственности тренер, за плечами у которого одна-единственная серия плей-офф, да и та проигранная? А если в этом нет уверенности, то зачем менять «Гелик» на «Уазик»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК ЦСКА Андрей Николишин Вячеслав Быков Дмитрий Квартальнов
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