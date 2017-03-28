Капризов и Шалунов – в ЦСКА, Бурдасов – в СКА. Кто поедет на Запад?

Кирилл Капризов. «Салават Юлаев» — ЦСКА
Эркка Вестерлунд, недавно назначенный на пост главного тренера «Салавата Юлаева», назвал Кирилла Капризова сильнейшим молодым игроком Европы. А как иначе, когда мы говорим о лучшем форварде минувшего чемпионата мира среди молодёжи? Новокузнечанин наколотил девять шайб на глазах у канадцев, заглянул на Матч звёзд КХЛ, а заодо тащил на своих 19-летних плечах «Салават Юлаев», который бросало то в жар, то в холод. Вестерлунд мог бы потирать руки в ожидании работы с таким талантом, но когда он пришёл в клуб, в отношении будущего Капризова было уже всё решено. Сделка «Башнефти» c другим топливным гигантом «Роснефтью» привела к тому, что хоккейные вопросы между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА стали решаться на ином уровне. Капризов отправится в столицу за те же самые деньги, что год назад уфимцы заплатили новокузнецкому «Металлургу». Желает ли сам Капризов переходить в ЦСКА? Нуждается ли в нём новый главный тренер «армейцев» так, как Вестерлунд или, скажем, Захаркин, под руководством которого Кирилл раскрылся во всей красе? Все эти вопросы носят исключительно риторический характер.
Сделка «Башнефти» с другим топливным гигантом «Роснефтью» привела к тому, что хоккейные вопросы между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА стали решаться на ином уровне.
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Максим Шалунов. «Сибирь» — ЦСКА
Пять лет назад его списали со счетов в родном Челябинске, отдав предпочтение Валерию Ничушкину. Три года назад он приехал в Новосибирске сбитым лётчиком, потрёпанным лигой восточного побережья, и почти сразу познал все прелести Высшей лиги. Теперь он – лучший снайпер и бомбардир «Сибири», обладатель мощнейшего кистевого броска, а по совместительству один из самых перспективных центров страны. Центром, собственно, его также сделали в Новосибирске. Прогрессируя все последние годы, Максим Шалунов пришёл к тому, что оказался перед заманчивой развилкой: СКА, ЦСКА или «Чикаго»? В СКА его хотел видеть Олег Знарок, который регулярно вызывает земляка в сборную России. В «Чикаго» также рассчитывали на своего проспекта, но только при условии, что для него освободится место в ведущих звеньях. Настойчивее других оказался ЦСКА, приоритетом для которого было взять не кого-то из парочки Шалунов – Шумаков, а связку целиком. Крайне важно это было и для самих нападающих, которые за два года игры в одном звене стали единым целом.
Сергей Шумаков. «Сибирь» — ЦСКА
Когда стало известно, что Сергей Шумаков перейдёт в ЦСКА, казалось, что он едет к своему тренеру. Дмитрий Квартальнов – тот человек, который не только запустил Шумакова в основной состав «Сибири», но и через игру в четвёртом звене научил его мужскому хоккею. И это после того как Дмитрий Юшкевич забраковал челябинца, произнеся нетленную фразу «да у него ноги тоньше, чем у меня руки!». Однако Квартальнова в ЦСКА больше нет, а вот Шумаков со стопроцентной вероятностью начнёт следующий сезон на Ленинградском проспекте. Его, как и Шалунова, москвичи хотели выдернуть из «Сибири» ещё в дедлайн, но тогда жёсткую позицию заняли владельцы новосибирского клуба. Теперь форвард, забивавший минимум по 16 шайб последние три сезона, наконец-то попробует себя в топ-клубе. Его ценность ещё и в том, что его крайне тяжело остановить по правилам. Шумаков – лидер всего чемпионата по такому показателю как «фолы против». Если Сергей продолжит в том же духе, ЦСКА не будет испытывать недостатка большинства.
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Константин Окулов. «Сибирь» — ЦСКА
Кто-то называет его сибирским Дацюком, другие сравнивают с Малкиным, но ясно одно: в Новосибирске появился центральный нападающий с незаурядными способностями. Быть может, пока Окулову недостаёт физической массы, а полгода в роли ведущего игрока «Сибири» — это ничтожно мало, чтобы делать далеко идущие выводы, но таких игроков на всю лигу раз-два и обчёлся. Ценность парня, выступающего под №17, в том, что он может сделать гол из ничего, удивив соперника, партнёров и, кажется, даже себя самого. Характерная черта: по итогам прошлого сезона он стал одним из лучших в КХЛ по проценту реализованных буллитов. То есть Окулов проявлял себя там, где нужно схитрить, сыграть нестандартно. Нужен ли такой игрок ЦСКА? Когда прошла информация, что «армейцев» возглавит Вячеслав Быков, казалось, что это его игрок. Дмитрий Квартальнов, в свою очередь, признавался, что Окулов ещё сырой для топ-клуба и ему нужно окрепнуть. Какого мнения о сибирском таланте Андрей Николишин, близкий к подписанию контракта с ЦСКА, пока загадка. Тем не менее его переезд в столицу – дело решённое.
Какого мнения о сибирском таланте Андрей Николишин, близкий к подписанию контракта с ЦСКА, пока загадка. Тем не менее его переезд в столицу – дело решённое.
Антон Бурдасов. «Авангард» — СКА
Сразу после окончания сезона Антон Бурдасов оставил в своём «инстаграме» сообщение, которое до боли напоминало прощание с омскими болельщиками и городом, где он провёл последние полтора года. Куда отправится челябинец с убийственным броском? У него есть несколько вариантов, в том числе в НХЛ, где охоту на европейцев объявил новичок лиги «Вегас». В России же главный претендент на Бурдасова – СКА, в составе которого он уже выигрывал Кубок Гагарина. Однажды петербуржцам прямо в разгар сезона понадобился Сергей Широков, за которого они согласились отдать «Авангарду» не только Бурдасова, но и Петра Хохрякова. Теперь может произойти обратная ситуация. За форварда, который является ограниченно свободным агентом, а значит, не может просто так покинуть Омск, «армейцы» с берегов Невы готовы расплатиться сразу двумя игроками основного состава. В Санкт-Петербурге наконец-то осознали, какого игрока отпустили?
Алексей Береглазов. «Металлург» Мг — СКА
22-летний магнитогорец с этого сезона стал железным игроком основного состава сборной России. Олег Знарок регулярно вызывает Береглазова на игры Евротура, и вряд ли кто-то удивится, если Алексей отправится на чемпионат мира. Он не только успешно поддерживает атаки, как другой ведущий защитник «Магнитки» Виктор Антипин, но и обладает идеальными габаритами для современного защитника. Прошлым летом Береглазов ездил в тренинг-кэмп «Аризоны», а теперь в нём заинтересованы в «Рейнджерс», но, по оценкам некоторых скаутов НХЛ, подписать контракт за океаном ему может помешать далёкое от идеала катание. В таком случае для Береглазова открывается прямая дорога в Санкт-Петербург, где его желает видеть главный тренер СКА и национальной команды.
Для Береглазова открывается прямая дорога в Санкт-Петербург, где его желает видеть главный тренер СКА и национальной команды.
Владислав Гавриков. «Локомотив» — СКА
Ещё один молодой защитник, попавший в поле зрения СКА. Владислав Гавриков на год младше Береглазова, также обладает отменными росто-весовыми показателями, периодически призывается в сборную России, а заокеанские инсайдеры сватают его в «Коламбус». Сценарий, по которому и Гавриков, и Береглазов перейдут в грядущее межсезонье в СКА, выглядит маловероятным. Тем более что за исключением Херсли и Юдина у всех защитников контракты с петербуржским клубом действуют ещё год. Острой необходимости в игроках обороны Знарок не испытывает. Но почему бы не приобрести жёсткого и не по годам зрелого защитника, чей контракт с «Локомотив» заканчивается через месяц? Нельзя исключать повторения истории Егора Яковлева, когда ярославское руководство решило не ввязываться в гонку вооружений и не стало перебивать безумное предложение, которое СКА сделало молодому защитнику.
Хенрик Тёммернес. «Фрёлунда» — ЦСКА
26-летний швед, пожалуй, лучший защитник Европы, выступающий за пределами КХЛ. Глядя на его статистику так сразу и не скажешь, на какой позиции выступает Тёммеренс. 39 очков за «Фрёлунду» в минувшем регулярном чемпионате – восьмой показатель шведской лиги. За последние два сезона Хенрик собрал целую коллекцию трофеев: два золота шведской лиги, два титула победителя Лиги чемпионов, статус самого результативного защитника этого международного клубного турнира, а теперь ещё и «Сальминг Трофи» — титул лучшему защитнику SHL. Шведские СМИ активно отправляют Тёммернеса в зарубежные чемпионаты. Первым претендентом на сверхрезультативного защитника назывался «Сочи», где выступает его друг Оскар Фантенберг, но, по последней информации, он может продолжить карьеру либо в Швейцарии, либо в ЦСКА. Москвичи частично восполнили потерю Никиты Зайцева за счёт прогресса пары Ожиганов – Киселевич, но при этом серьёзно сдал Кутузов, а Денисов с каждым годом не молодеет. Такой легионер в обороне, как Тёммернес, пригодится бы ЦСКА, какой бы специалист ни возглавил команду.
Юлиус Гудачек. «Эребру» — «Северсталь»
Старший из братьев Гудачек уникален сразу по нескольким причинам. Прежде всего это редкий вид праворуких вратарей, к которым непросто приспособиться. Известность же Юлиус получил благодаря своим послематчевым шоу, которые он устраивал в Швеции. В этой же скандинавской стране он сделал себя имя как голкипер высокого класса. По итогам сезона-2014/15 словак был признан не только лучшим вратарём Швеции, но и лучшим игроком местного чемпионата. За плечами 28-летнего голкипера чемпионство в родной Словакии и пять чемпионатов мира. Гудачек – первое приобретение Валерия Зелепукина на посту генерального менеджера «Северстали». Но так ли всё гладко с вратарём, призванным заменить Якуба Коваржа? Четыре года назад он уже приезжал в КХЛ, но покинул «Сибирь» после первого же официального матча. На первый взгляд, решение скоропалительное, но зрело оно всю предсезонную подготовку. У Дмитрия Квартальнова, на тот момент наставника сибиряков, были большие претензии к Гудачеку по части отношения к тренировкам.
>>> Гудачек: мои шоу идут от сердца
Бен Максвелл. ХК «Сочи» — «Спартак»
Ставка на приглашение Тима Стэплтона в «Спартак» не сработала. 34-летний американец, всего несколько лет назад считавшийся по меркам КХЛ видным легионером, не показал былой игры. Алексей Жамнов не только принял решение расстаться со Стэплтоном, но и подыскал ему замену. Ей стал Бен Максвелл – центральный нападающий, известный по выступлениям «Югру» и «Сочи». Шаг ли это вперёд для москвичей? Максвелл на шесть лет моложе Стэплтона, адаптирован к нашей лиге, а на прежнем месте работы даже носил ассистентскую нашивку. Вот только минувший сезон стал для 28-летнего форварда худшим за последние годы. Всего 15 очков за полсотни матчей – это явно не то, чего руководители ждут от легионера. Максвелл – усиление по сравнению со Стэплтоном, но станет ли он лидером «Спартака»?