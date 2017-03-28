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Капризов и Шалунов – в ЦСКА, Бурдасов – в СКА. Кто поедет на Запад?

ЦСКА пополнится Капризовым и трио из «Сибири», а СКА – Бурдасовым. Кто может перейти в клубы Западной конференции в межсезонье?