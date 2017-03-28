Уникальность Зарипова. Любимец Казани передал привет «Ак Барсу»

И снова без! Несмотря на то что капитан «Ак Барса» иприняли участие в утренней раскатке, в стартовой заявке на матч обоих не оказалось. Собственно говоря, как и, которые в своём нынешнем состоянии и кататься-то не могут. Потери коллективпонёс существенные: травма на травме, да ещё и счёт в серии с «Магниткой» 0-2.Тренерский штаб хозяев вернул в первое звено к легионерам форварда, оказался в составе на игру и форвард. Он стал центром второго звена с Токрановым и Чибисовым по краям.У «Магнитки» поехал на выезд защитник, но сыграть он снова не смог. Как и другой игрок обороны,, получивший травму в предыдущей встрече. Вместо него седьмым защитником поставилиНа трибунах «Татнефть-Арены» собрался аншлаг, но и болельщиков из Магнитогорска было прилично. Из Челябинской области в сторону Татарстана отправились без малого два автобуса: преданные фанаты всегда стараются находиться рядом с командой.Первый период третьего матча целиком и полностью остался за казанским клубом. Прежде всего магнитогорцев подвела недисциплинированность — уж больно часто гости удалялись. Трижды «Магнитка» оставалась в меньшинстве, и дважды удаления на себе зарабатывалОтметим, что классно действовал на чужом пятаке форвард— с ним просто не могли ничего поделать.В первом же большинстве «барсов» Тимкин получил повреждение, поэтому казанцы действовали едва ли не впятером против троих. В результате Секач подкараулил отскок в центре зоны и сделал скидку на Азеведу, который с левого края расстрелял пустой угол ворот. Кошечкин попросту не успел переместиться.«Ак Барс» продолжал давить, суммарно нанеся 12 бросков в створ соперника. У уральцев оказалось ровно наполовину меньше.Было интересно, какие изменения внесёт в игру тренерский штаб «Металлурга». А изменения эти явно напрашивались, так как Казань явно диктовала сопернику свои условия. Но это не входило в планыВ начале второго периода Обухов, которого мы хвалили за два заработанных на себе удаления, сфолил сам. Антипин выдал пас на пятак – Коварж каким-то чудом не забил, так как прекрасно сыграл Гарипов.Хозяева выстояли, а затем наверняка бросал Глинкин – Кошечкин сыграл просто блистательно! Воробьёв, судя по комментариям коллег, работавших у бортиков, постоянно просил помогать центральным форвардам, да и вообще нагружать Гарипова можно было и почаще.Одновременные удаления Глухова и Коваржа позволили командам поиграть в формате «4 на 4», а затем сфолил Токранов, и Филиппи бросил в перекладину. Казань оказалась в шаге от пропущенной шайбы — и этот шаг сделали магнитогорцы, наконец-то реализовав большинство.Один из хоккеистов в зелёной форме потерял клюшку, и Мозякин нанёс мощнейший щелчок по воротам – голкипер потерял шайбу из виду, и та оказалась в сетке. Заброшенная шайба стала для Мозякина 53-й в сезоне. Ранее только знаменитому форварду «армейцев» Вениамину Александрову в чемпионате СССР — 1962/63 удавалось забросить 53 шайбы в одном сезоне.На второй перерыв команды ушли при счёте 1:1. Соотношение бросков в створ – 19:8 в пользу гостей. Значительные изменения.На старте третьего периода Сёмин, бросая по воротам, разбил клюшкой лицо Охтамаа, получив заслуженные четыре минуты штрафа. Но команды откатались всё это время вхолостую.Казань поймала свой шанс чуть позднее. Кошечкин не разобрался с собственным защитником, решив не останавливать игру. Глухов сместился ближе воротам, отдал пас на дальнюю штангу на Глинкина, а в итоге шайба от конька Будкина срикошетила в цель.Счёт незадолго до окончания третьего периода сравнял Зарипов, выскочивший из-за ворот и забросивший 14-ю шайбу в нынешнем плей-офф. Данис повторил клубный рекорд «Магнитки», остановившись в одном голе от форварда СКАв памятном чемпионском сезоне «армейцев».А за минуту с небольшим Зарипов его догнал. Получив пас на пятаке, Данис с разворота забил третью шайбу «Магнитки», оформив дубль. Нападающий набрал просто потрясающую форму, и остановить его не может даже оборона, выстроенная Билялетдиновым.Казанцы взяли 30-секундный тайм-аут, но он не помог. «Металлург» выиграл третий матч серии, поставив «Ак Барс» на край пропасти. Всё может решиться уже 30 марта.