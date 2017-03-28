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175 лет назад 2016
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Кубок Гагарина. «Ак Барс» — «Металлург» — 2:3
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Уникальность Зарипова. Любимец Казани передал привет «Ак Барсу»

Гол Мозякина и дубль Зарипова помогли «Магнитке» повести в серии с «Ак Барсом» со счётом 3-0.
28 марта 2017, вторник. 21:40. Хоккей
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И снова без Александра Свитова! Несмотря на то что капитан «Ак Барса» и Артём Лукоянов приняли участие в утренней раскатке, в стартовой заявке на матч обоих не оказалось. Собственно говоря, как и Архипова, Голубева и Йордана, которые в своём нынешнем состоянии и кататься-то не могут. Потери коллектив Зинэтулы Билялетдинова понёс существенные: травма на травме, да ещё и счёт в серии с «Магниткой» 0-2.

Тренерский штаб хозяев вернул в первое звено к легионерам форварда Владимира Ткачёва, оказался в составе на игру и форвард Денис Хлыстов. Он стал центром второго звена с Токрановым и Чибисовым по краям.
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
28 марта 2017, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 3 1:0, 0:1, 1:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Азеведу (Секач, Яруллин) – 12:13 (5x4), 1:1 – Мозякин (Ли, Зарипов) – 31:55 (5x4), 2:1 – Глухов – 45:56 (5x5), 2:2 – Зарипов (Ли, Коварж) – 56:08 (5x5), 2:3 – Зарипов (Антипин, Коварж) – 58:38 (5x5)

У «Магнитки» поехал на выезд защитник Алексей Береглазов, но сыграть он снова не смог. Как и другой игрок обороны, Григорий Дронов, получивший травму в предыдущей встрече. Вместо него седьмым защитником поставили Александра Игошева.

На трибунах «Татнефть-Арены» собрался аншлаг, но и болельщиков из Магнитогорска было прилично. Из Челябинской области в сторону Татарстана отправились без малого два автобуса: преданные фанаты всегда стараются находиться рядом с командой.

Первый период третьего матча целиком и полностью остался за казанским клубом. Прежде всего магнитогорцев подвела недисциплинированность — уж больно часто гости удалялись. Трижды «Магнитка» оставалась в меньшинстве, и дважды удаления на себе зарабатывал Дмитрий Обухов. Отметим, что классно действовал на чужом пятаке форвард Фёдор Малыхин — с ним просто не могли ничего поделать.

В первом же большинстве «барсов» Тимкин получил повреждение, поэтому казанцы действовали едва ли не впятером против троих. В результате Секач подкараулил отскок в центре зоны и сделал скидку на Азеведу, который с левого края расстрелял пустой угол ворот. Кошечкин попросту не успел переместиться.
«Ак Барс» продолжал давить, суммарно нанеся 12 бросков в створ соперника. У уральцев оказалось ровно наполовину меньше.

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Было интересно, какие изменения внесёт в игру тренерский штаб «Металлурга». А изменения эти явно напрашивались, так как Казань явно диктовала сопернику свои условия. Но это не входило в планы Ильи Воробьёва.

В начале второго периода Обухов, которого мы хвалили за два заработанных на себе удаления, сфолил сам. Антипин выдал пас на пятак – Коварж каким-то чудом не забил, так как прекрасно сыграл Гарипов.

Хозяева выстояли, а затем наверняка бросал Глинкин – Кошечкин сыграл просто блистательно! Воробьёв, судя по комментариям коллег, работавших у бортиков, постоянно просил помогать центральным форвардам, да и вообще нагружать Гарипова можно было и почаще.

Одновременные удаления Глухова и Коваржа позволили командам поиграть в формате «4 на 4», а затем сфолил Токранов, и Филиппи бросил в перекладину. Казань оказалась в шаге от пропущенной шайбы — и этот шаг сделали магнитогорцы, наконец-то реализовав большинство.

Один из хоккеистов в зелёной форме потерял клюшку, и Мозякин нанёс мощнейший щелчок по воротам – голкипер потерял шайбу из виду, и та оказалась в сетке. Заброшенная шайба стала для Мозякина 53-й в сезоне. Ранее только знаменитому форварду «армейцев» Вениамину Александрову в чемпионате СССР — 1962/63 удавалось забросить 53 шайбы в одном сезоне.
На второй перерыв команды ушли при счёте 1:1. Соотношение бросков в створ – 19:8 в пользу гостей. Значительные изменения.

На старте третьего периода Сёмин, бросая по воротам, разбил клюшкой лицо Охтамаа, получив заслуженные четыре минуты штрафа. Но команды откатались всё это время вхолостую.

Казань поймала свой шанс чуть позднее. Кошечкин не разобрался с собственным защитником, решив не останавливать игру. Глухов сместился ближе воротам, отдал пас на дальнюю штангу на Глинкина, а в итоге шайба от конька Будкина срикошетила в цель.
Счёт незадолго до окончания третьего периода сравнял Зарипов, выскочивший из-за ворот и забросивший 14-ю шайбу в нынешнем плей-офф. Данис повторил клубный рекорд «Магнитки», остановившись в одном голе от форварда СКА Евгения Дадонова в памятном чемпионском сезоне «армейцев».

А за минуту с небольшим Зарипов его догнал. Получив пас на пятаке, Данис с разворота забил третью шайбу «Магнитки», оформив дубль. Нападающий набрал просто потрясающую форму, и остановить его не может даже оборона, выстроенная Билялетдиновым.

Казанцы взяли 30-секундный тайм-аут, но он не помог. «Металлург» выиграл третий матч серии, поставив «Ак Барс» на край пропасти. Всё может решиться уже 30 марта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Данис Зарипов
Новости. Хоккей
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