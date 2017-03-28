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175 лет назад 2016
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Андрей Николишин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

Николишин готов возглавить ЦСКА, а Захаркин удивил всех и выбрал «Югру»

Захаркин стал главным тренером «Югры», Кудашову выписали штраф, «Магнитка» вновь выиграла у «Ак Барса», а Николишин возглавит ЦСКА.
28 марта 2017, вторник. 23:00. Хоккей

Захаркин возглавил «Югру»


«Югра» объявила о назначении Игоря Захаркина главным тренером команды. Помогать ему будет Николай Борщевский, с которым Захаркин работал в «Салавате Юлаеве». Тренером вратарей «Югры» остаётся Андрей Зуев. Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год. В клубе до сих пор существует запрет на легионеров, но он может в ближайшее время поменяться.

«Я надеюсь, что позиция по легионерам поменяется. Мы говорили об этом. В начале апреля прилечу в Ханты-Мансийск, и мы вживую с руководителями клуба и, возможно, с руководителями автономного округа сможем решить этот вопрос в положительную сторону», — сказал Захаркин «Чемпионату».

→ Захаркин: мы с Колей Борщевским никогда не боялись трудностей!

Будет интересно посмотреть, как изменится состав «Югры» в межсезонье. Уже известно, что вратарь Александр Шарыченков возвращается в московское «Динамо». Заканчиваются контракты с клубом у Романа Людучина, Игоря Фефелова, Никиты Двуреченского и многих других игроков.

Каблуков пропустит четвёртый матч серии с «Локомотивом»


Нападающий СКА Илья Каблуков не примет участия в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в связи с дисквалификацией. СКА в Ярославле в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл в серии 3-0. В середине второго периода Каблуков получил удаление на пять минут за драку. Это второй 5-минутный штраф для нападающего в текущем плей-офф, поэтому он согласно регламенту КХЛ дисквалифицирован на одну игру.

Кудашов оштрафован за бросок бутылки


Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры «Локомотив» – СКА, состоявшейся 27 марта
2017 года. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Локомотив» Алексея Кудашова наказание по правилу 551д («Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды») Правил игры в хоккей сезона-2016/17 – малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 2.3 статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу в размере 50 тыс. рублей.

→ Удаление Кудашова и новый вызов Захаркина. Мнение экспертов

Александров продлил контракт с «Сочи»


Новый главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прибыл на Черноморское побережье в понедельник, а уже на следующий день стало известно, что клуб продлил соглашение с защитником Юрием Александровым, который в начале этого сезона был на просмотре в клубе НХЛ «Монреаль». В сезоне-2016/17 Александров набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4». Ранее Александров выступал за «Северсталь», СКА и «Авангард». В КХЛ на его счету 430 матчей, в которых он отметился 109 (35+74) баллами за результативность при суммарном показателе полезности «+84». Кроме того, в сезоне-2014/15 защитник завоевал Кубок Гагарина в составе СКА.

«Магнитка» в шаге от финала Кубка Гагарина

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
28 марта 2017, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 3 1:0, 0:1, 1:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Азеведу (Секач, Яруллин) – 12:13 (5x4), 1:1 – Мозякин (Ли, Зарипов) – 31:55 (5x4), 2:1 – Глухов – 45:56 (5x5), 2:2 – Зарипов (Ли, Коварж) – 56:08 (5x5), 2:3 – Зарипов (Антипин, Коварж) – 58:38 (5x5)

Казанский «Ак Барс» впервые в серии был как никогда близок к тому, чтобы выиграть первый матч у магнитогорского «Металлурга», дважды лидируя в счёте. Первый раз положение выровнял Сергей Мозякин, забросив 53-ю шайбу в сезоне и повторив достижение Вениамина Александрова по голам за один сезон. А в концовке встречи Данис Зарипов оформил дубль и вырвал для своей команды победу. Благодаря этим двум голам Зарипов повторил рекорд Евгения Дадонова сезона-2014/15 по шайбам в плей-офф КХЛ.

→ Уникальность Зарипова. Любимец Казани передал привет «Ак Барсу»

Видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Николишин возглавит ЦСКА


ЦСКА назначит на пост главного тренера Андрея Николишина. Официально о сделке должно быть объявлено в среду.

Последним местом работы Николишина был хабаровский «Амур». Ранее он возглавлял «Трактор». Напомним, что после вылета из плей-офф ЦСКА расстался с тренером Дмитрием Квартальновым.

→ Николишин в ЦСКА? Когда «гелик» меняют на «уазик»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
МФК ЦСКА ХК Ак Барс ХК Металлург Мг ХК СКА Алексей Кудашов Андрей Николишин Данис Зарипов Игорь Захаркин Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
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