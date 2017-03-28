Николишин готов возглавить ЦСКА, а Захаркин удивил всех и выбрал «Югру»

Захаркин возглавил «Югру»

Каблуков пропустит четвёртый матч серии с «Локомотивом»

Кудашов оштрафован за бросок бутылки

Александров продлил контракт с «Сочи»

«Магнитка» в шаге от финала Кубка Гагарина

Николишин возглавит ЦСКА

«Югра» объявила о назначенииглавным тренером команды. Помогать ему будет, с которым Захаркин работал в «Салавате Юлаеве». Тренером вратарей «Югры» остаётся. Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год. В клубе до сих пор существует запрет на легионеров, но он может в ближайшее время поменяться.«Я надеюсь, что позиция по легионерам поменяется. Мы говорили об этом. В начале апреля прилечу в Ханты-Мансийск, и мы вживую с руководителями клуба и, возможно, с руководителями автономного округа сможем решить этот вопрос в положительную сторону», — сказал Захаркин «Чемпионату».Будет интересно посмотреть, как изменится состав «Югры» в межсезонье. Уже известно, что вратарьвозвращается в московское «Динамо». Заканчиваются контракты с клубом уи многих других игроков.Нападающий СКАне примет участия в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» в связи с дисквалификацией. СКА в Ярославле в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл в серии 3-0. В середине второго периода Каблуков получил удаление на пять минут за драку. Это второй 5-минутный штраф для нападающего в текущем плей-офф, поэтому он согласно регламенту КХЛ дисквалифицирован на одну игру.Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры «Локомотив» – СКА, состоявшейся 27 марта2017 года. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Локомотив» Алексея Кудашова наказание по правилу 551д («Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды») Правил игры в хоккей сезона-2016/17 – малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 2.3 статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу в размере 50 тыс. рублей.Новый главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прибыл на Черноморское побережье в понедельник, а уже на следующий день стало известно, что клуб продлил соглашение с защитником, который в начале этого сезона был на просмотре в клубе НХЛ «Монреаль». В сезоне-2016/17 Александров набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4». Ранее Александров выступал за «Северсталь», СКА и «Авангард». В КХЛ на его счету 430 матчей, в которых он отметился 109 (35+74) баллами за результативность при суммарном показателе полезности «+84». Кроме того, в сезоне-2014/15 защитник завоевал Кубок Гагарина в составе СКА.Казанский «Ак Барс» впервые в серии был как никогда близок к тому, чтобы выиграть первый матч у магнитогорского «Металлурга», дважды лидируя в счёте. Первый раз положение выровнял, забросив 53-ю шайбу в сезоне и повторив достижение Вениамина Александрова по голам за один сезон. А в концовке встречиоформил дубль и вырвал для своей команды победу. Благодаря этим двум голам Зарипов повторил рекорд Евгения Дадонова сезона-2014/15 по шайбам в плей-офф КХЛ.ЦСКА назначит на пост главного тренера. Официально о сделке должно быть объявлено в среду.Последним местом работы Николишина был хабаровский «Амур». Ранее он возглавлял «Трактор». Напомним, что после вылета из плей-офф ЦСКА расстался с тренером Дмитрием Квартальновым.