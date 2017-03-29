Роковой выстрел из охотничьего ружья. Судьба чемпионов «Торпедо»-1997

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Чемпионат сезона-1996/97 стал по сути первым первенством России. Именно тогда была образована РХЛ – Российская хоккейная лига, в которой играли только отечественные клубы. Первыми чемпионами новой лиги стали хоккеисты ярославского «Торпедо», ведомые мэтром отечественного тренерского цеха – Петром Ильичом Воробьёвым. Помогали ему Николай Казаков и Валерий Шапошников. Президентом клуба был Юрий Яковлев, который и по сей день оберегает своё хоккейное детище.
ВРАТАРИ
Егор Подомацкий
Один из легендарных голкиперов того времени. Будучи 20-летним парнем, сумел стать основным вратарём команды, выиграв конкуренцию у Олега Браташа, а по результатам чемпионского для «Торпедо» сезона стал лучшим новичком и вратарём чемпионата. Сейчас является тренером вратарей молодёжной команды «Локо», выступающей в МХЛ.
Подомацкий — один из легендарных голкиперов того времени. Будучи 20-летним парнем, сумел стать основным вратарём команды, выиграв конкуренцию у Олега Браташа.
Егор Подомацкий
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Олег Браташ
Перед сезоном-1996/97 Олег Браташ принял приглашение из ярославского «Торпедо». Вратарь внёс весомый вклад в будущее чемпионство, но доиграть тот сезон до конца в форме «автозаводцев» не смог, так как по семейным обстоятельствам вернулся в Москву в «Крылья Советов». Медаль не получил. Сейчас Браташ является главным тренером олимпийской сборной России по хоккею, а также активно сотрудничает с Олегом Знарком при подготовке кадров.
Радмир Фаизов
Был сменщиком Егора Подомацкого после ухода Олега Браташа. Однако, в отличие от него, получил золотую медаль. После чемпионского сезона в основном выступал за команды Высшей лиги. Тренер ХК «Бульдоги» из города Санкт-Петербург. Работает с командой 2003 года рождения.
ЗАЩИТНИКИ
Михаил Доника
Известный атакующий защитник с богатой игровой биографией. Последний раз на профессиональном уровне выступал в казахстанской команде «Алматы». В настоящее время 37-летний Доника находится без клуба, но о завершении карьеры игрока пока не объявлял.
Дмитрий Красоткин
Трёхкратный чемпион России, один из ведущих хоккеистов той команды. Был в том числе и капитаном. Красоткин отдал ярославскому хоккею всю жизнь, а нынче он возглавляет молодёжную команду из системы «Локомотива». Сын Дмитрия – Антон – профессиональный вратарь, уже вовсю привлекающийся к основному составу.
Дмитрий Красоткин отдал ярославскому хоккею всю жизнь, а нынче он возглавляет молодёжную команду из системы «Локомотива».
Андрей Соболев
Никогда не боялся жёсткой борьбы, часто появлялся на льду при повреждениях и травмах, продолжая помогать своей команде. Обладал мужественным характером. Заканчивал с хоккеем в Рыбинске. В настоящее время Андрей Соболев — тренер ДЮСШ.
Алексей Амелин
Большую часть карьеры провёл в Ярославле. Там же повесил коньки на гвоздь. Алексей Амелин живёт в Москве, где и родился. Регулярно посещает выездные матчи «железнодорожников» в столице. Работает в департаменте молодёжи и спорта. Входит в «Клуб Вячеслава Фетисова» для самых результативных защитников отечественного хоккея.
Амелин регулярно посещает выездные матчи «железнодорожников» в столице. Работает в департаменте молодёжи и спорта.
Олег Полковников
Киевлянин, много выступал на родной украинской земле, заканчивал карьеру на родине. Играл за ветеранские команды, а сейчас трудится главным тренером киевской команды «Льдинка», в которой собраны ребята не старше 20 лет.
Илья Горохов
Удивительно, но Горохов до такой степени профессионал, что играл на высоком уровне вплоть до окончания регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Горохову устроили красивые проводы в московском «Динамо» и «Локомотиве», которым он отдал многое. Заканчивал Горохов в хабаровском «Амуре», как раз на родном ярославском льду. Сказал, что хочет остаться в хоккее в роли менеджера.
Илья Горохов
Фото: РИА Новости
Андрей Савенков
Уроженец Усть-Каменогорска после победы с «Торпедо» отправился в сторону Востока. Доигрывал в «Казахмысе» и Павлодаре. В последнее время работает тренером юношеских команд в Новосибирске. В Казахстане, по его собственным словам, оказался никому не нужен.
Сергей Жуков
Трёхкратный чемпион России, родившийся в Новосибирске. Жуков успел поиграть в КХЛ, заканчивая карьеру в 2011 году в «Локомотиве» — главном клубе в своей жизни. Культовая личность для волжан. Трудится в системе «Локомотива» менеджером по работе с молодёжью, заведует молодёжной политикой клуба.
Владимир Копать
Легенда белорусского хоккея. Копать запомнился голом в четвертьфинале Олимпиады 2002 года в ворота шведа Томми Сало. Пожалуй, в главном успехе белорусов на международной арене. Сейчас Копать работает ассистентом главного тренера в сборной Беларуси в возрасте до 20 лет.
Алексей Васильев
Долгожитель клуба, закончивший карьеру в 2015 году в родном Ярославле. Является абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных подряд матчей в чемпионатах страны — 479 встреч. Живёт в Ярославле, играет за команду ветеранов. Профессиональную хоккейную деятельность закончил.
Олег Комиссаров
Играл в «Торпедо» до ноября, в плей-офф не участвовал, медаль не получил. Москвич, заканчивавший карьеру в «Спартаке». Работает главным тренером спартаковской команды 2005 года рождения. Регулярно возит мальчишек на соревнования как городского, так и общероссийского масштаба.
НАПАДАЮЩИЕ
Владимир Антипов
Пятикратный чемпион страны, известнейший российский хоккеист. Многое сделал для «Локомотива», «Трактора», «Салавата Юлаева». В Уфе и Челябинске был капитаном. В «Салавате» выиграл Кубок Гагарина. Последним местом в карьере Антипова стал софийский ЦСКА. Завершив карьеру, посвятил себя семье. Воспитывает четырёх детей. Старшая дочь занимается танцами, сын 2007 года рождения — хоккеем. Близнецы 2011 года тоже встали на лёд. Переехал жить в Москву.
Денис Швидкий
Начинал играть в Харькове, затем перебрался в СДЮШОР Ярославля. Относительно долго играл в Северной Америке, а также в немецком чемпионате. Чемпион мира среди молодёжи образца МЧМ-1998. Заведует собственной хоккейной школой во Флориде. Доиграл в той чемпионской команде до конца, однако в плей-офф не провёл одной игры, медаль не получил, из-за чего сильно обиделся. Чемпион без медали – так многие называют Швидкого.
Алексей Горшков
Долго играл в Ярославле, на закате карьеры доигрывал в другом «Торпедо» — нижегородском. Последним клубом Горшкова стала можайская «Рысь». Воспитывает сына Михаила, который, как и отец, выбрал амплуа нападающего в хоккее. Был директором школы «Локомотив-2004», а нынче играет за ветеранов.
Роман Ляшенко
Отыграл в Ярославле два сезона, капитанил в российской молодёжной сборной образца 1999 года. Отправился покорять Северную Америку. Считался одним из самых талантливых хоккеистов, но закончил трагично. 7 июля 2003 года был найден мёртвым в номере отеля в Анталии, где отдыхал вместе с мамой и сестрой. По официальной версии, сначала Роман Ляшенко пытался перерезать себе вены, а затем повесился. Была найдена предсмертная записка, в которой Роман якобы у кого-то просит прощения и где содержалось его признание о ВИЧ-заболевании. Однако врачи никаких заболеваний не обнаружили, родные факт самоубийства не признали, а само расследование содержит массу невыясненных деталей.
Андрей Скабелка
Известный хоккейный нападающий, один из лидеров команды. Был её капитаном. Стал тренером, долго работал в родной Беларуси. Затем пришёл на работу в КХЛ, где устроился ассистентом главного тренера в «Торпедо». Путь главного тренера начал в «Сибири», где провёл три сезона. После минувшей «регулярки» покинул Новосибирск, находится в активном поиске работы.
Андрей Скабелка
Фото: РИА Новости
Александр Ниживий
Один из сильнейших нападающих Латвии. Старожил сборной страны, постоянный участник чемпионатов мира, немало сил отдавший и ярославскому хоккею. Заканчивал карьеру в рижском «Динамо», затем входил в тренерский штаб. На сегодня является ассистентом главного тренера в молодёжной команде ХК «Рига».
В настоящее время Александр Ниживий является ассистентом главного тренера в молодёжной команде ХК «Рига».
Александр Ардашев
Неизменно выступал за ярославское «Торпедо» в течение 10 сезонов, после чего отправился в «Крылья», а затем снова вернулся в Ярославль. Последние годы играл в Уфе и Челябинске. Сейчас занимает должность спортивного директора «Локомотива», входя в менеджерский состав клуба.
Сергей Горбачёв
Двукратный чемпион России в составе «Динамо» и ярославского «Торпедо». В конце карьеры несколько сезонов играл в саратовском «Кристалле», где и закончил с большим хоккеем. Сейчас возглавляет команду «Атлас» из города Волжский. Вместе с подопечными недавно участвовал в открытом турнире среди любительских команд Волгоградской области.
Сергей Чернявский
Минчанин, после чемпионства с «Торпедо» играл во многих командах. В послужном списке есть белорусские клубы, ЦСК ВВС, «Спартак» и даже голландский «Эйндховен». Сейчас живёт в родной Беларуси, выступает в чемпионате города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд.
Алексей Трасеух
Переехав из Украины в Россию, до конца карьеры играл в «Локомотиве». Центральный нападающий. Тройка Тарасенко — Трасеух – Скабелка в своё время знатно пошумела на ледовых площадках. В 2000-м перешёл на тренерскую работу, а весной 2002 года в тандеме с Владимиром Вуйтеком и при участии Фёдора Канарейкина и Владимира Юрзинова-младшего привёл «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России. Трасеух трагически закончил жизнь: он погиб от выстрела охотничьего ружья 5 января 2003 года. В милиции утверждали, что он застрелился.
Дмитрий Власенков
Начал профессиональную карьеру в 1995 году в составе ярославского «Торпедо». Был задрафтован «Калгари», до переезда в Северную Америку успел выиграть золотые и дважды бронзовые награды российских первенств. Также играл в Мытищах, в омском «Авангарде». Доигрывал в Казахстане и Болгарии. Сейчас играет за ветеранов.
Владимир Самылин
Трёхкратный чемпион России, сейчас — директор СДЮШОР «Локомотив». По окончании выступлений в Ярославле на протяжении одного сезона играл в Суперлиге за «Северсталь» и за нижегородское «Торпедо» в ВХЛ. Весной 2009 года постановлением мэра награждён «Знаком почёта» за заслуги перед Ярославлем.
Виталий Литвиненко
Воспитанник харьковской ДЮСШ, в России играл в Ярославле и Нижнем Новгороде. Заканчивал с хоккеем на Украине, где и работает по сегодняшний день. Возглавляет команду «Витязь» из города Харьков. Вместе с командой играл в первенстве Украины-2016/2017.
Анатолий Ковешников
Уроженец Северска начинал карьеру в Киеве и даже выступал за украинскую «молодёжку», а чемпионом России стал после того, как по ходу сезона перебрался из «Сокола» в «Ладу». Затем выиграл золото и с Ярославлем. В возрасте 24 лет получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за чего повесил коньки на гвоздь. Впоследствии пытался тренировать, в том числе в родном городе, работая с «Янтарём».