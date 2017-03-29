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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Пулемётом по Ковалёву и Могильному. Овечкин – второй русский в НХЛ!

Бобровский укрепился в борьбе за «Везину», Овечкин догнал Могильного по очкам в НХЛ, а «Детройт» впервые за 25 лет без плей-офф.
29 марта 2017, среда. 10:15. Хоккей

«Детройт» официально без плей-офф. Впервые за 25 лет


К этому всё шло. «Детройт», расставшийся прошлым летом с Павлом Дацюком, проводил отвратительный сезон. Парочка ветеранов пыталась тащить на себе команду, но в целом было очевидно: того «Детройта», что брал кубки Стэнли и влюблял себя любителей хоккея из России, больше не существует. Когда вы занимаете предпоследнее место, непопадание в плей-офф – всего лишь дело времени. Наверняка и болельщики «Ред Уингз», и сами хоккеисты смирились с мыслью, что кубковые игры впервые за 25 лет пройдут без их участия. Однако официально команда из Города моторов лишилась шансов на плей-офф минувшей ночью, когда проиграла «Каролине». Проиграла безропотно и по делу. На первый перерыв подопечные Джеффа Блашилла ушли, проигрывая 0:2, на второй – 0:3. Усилиями Томаша Носека одну шайбу они отыграли, но последнее слово всё равно осталось за «ураганами». Исторический сезон, который вряд ли будут отмечать в Детройте, по времени совпал с возвращением Волшебника в Россию. Да только уход Дацюка – это не главная причина кризиса «красных крыльев», а скорее последняя капля, которая оставила легендарный клуб за бортом праздника под названием Кубок Стэнли.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2017, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 1 2:0, 1:0, 1:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Стемпняк (Райан, Фолк) – 10:10 (5x5), 2:0 – Нордстрём (Песке, Терявяйнен) – 15:12 (5x5), 3:0 – Стаал (Теннисон, Дальбек) – 33:36 (5x5), 3:1 – Носек (Стрит, Миллер) – 53:33 (5x5), 4:1 – Линдхольм (Ахо, Фолк) – 57:22 (5x4)

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Макдэвид вывел «Эдмонтон» в плей-офф спустя 10 лет


Если «Детройт» впервые за четверть века остался за пределами зоны плей-офф, то «Эдмонтон», напротив, забронировал место в восьмёрке. Случилось это спустя целое десятилетие! Тогда, в далёком 2006-м, «Ойлерз» не прошли вышли в плей-офф, но и добрались до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Команда, ведомая Крисом Пронгером, Сергеем Самсоновым и Алешем Хемски, в решающей серии проиграла «Каролине». Как далеко пройдёт нынешний состав «Эдмонтона», в котором блистает Коннор Макдэвид? Пока об этом рассуждать рано, но без главного хоккейного вундеркинда всея Канады не обошлось и в матче с «Лос-Анджелесом», по итогам которого «нефтяники» официально оформили выход в плей-офф. Ещё в первом периоде Макдэвид открыл счёт, на что ему в сжатые сроки ответил ветеран Джером Игинла. Победным стал бросок Эрика Гибы, но вряд ли кто-то поспорит, что наибольший вклад в промежуточное достижение «Эдмонтона» внёс именно Макдэвид.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2017, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Макдэвид (Драйзайтль) – 14:44 (5x5), 1:1 – Игинла – 17:11 (5x5), 2:1 – Гриба (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 27:03 (5x5)


Овечкин провёл лучший матч в сезоне и догнал Могильного


НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2017, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 5 0:1, 2:2, 2:1, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Оши (Бекстрём, Овечкин) – 11:36 (5x5), 1:1 – Поминвилль (Ганзал, Нидеррайтер) – 22:17 (5x5), 1:2 – Овечкин (Юханссон, Бекстрём) – 27:31 (5x4), 1:3 – Овечкин (Шаттенкирк, Юханссон) – 32:28 (5x4), 2:3 – Ганзал (Поминвилль, Спаржон) – 35:43 (5x5), 2:4 – Овечкин (Бекстрём, Юханссон) – 52:29 (5x4), 3:4 – Спаржон – 55:03 (5x5), 4:4 – Стаал (Спаржон, Койву) – 59:33 (6x5), 4:5 – Оши (Юханссон, Нисканен) – 61:52 (3x3)

Если вам показалось, что Александр Овечкин пребывал в глубоком кризисе или копит силы на поход за Кубком Стэнли, то матч «Вашингтона» с «Миннесотой» вас должен в этом разубедить. Это всё тот же Овечкин, готовый в любой момент зарядить по воротам автоматной очередью. Для начала, правда, он помог отличиться Ти Джею Оши, который и открыл счёт в первом периоде. Он же стал автором победной для «Вашингтоне» шайбы, а вот все остальные голы – имени Овечкина. Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик, который стал для него 17-м в заокеанской карьере. Все три шайбы можно заносить в учебник под названием «типичный Овечкин». Как и свойственно Александру Великому, забивал он исключительно в большинстве бросками из левого круга вбрасываний. Машина по заколачиванию шайб снова заработала. Если рассматривать голую статистику, то матч с «Миннесотой» стал для российской суперзвезды лучшим в этом сезоне. В ноябре он уже забивал три шайбы в ворота «Блюз», но четырёх очков в этой «регулярке» Овечкин ещё не набирал.


За один-единственный матч капитан «Вашингтона» сумел скакнуть с четвёртого места в списке самых результативных россиян в истории НХЛ на второе. Набрав четыре очка, Овечкин разом обошёл Алексея Ковалёва и догнал Александра Могильного. Теперь у форвардов, которых в разное время именовали не иначе как Александр Великий, по 1032 очка. Однако у Овечкина уже сейчас гораздо больше шайб, чем у Могильного. Впереди 31-летнего форварда остался всего один человек – Сергей Фёдоров.
Дистанцию в 147 очков один из лучших снайперов современности способен ликвидировать за пару сезонов. Сомнений в том, что Овечкин войдёт в историю как самый результативный российский хоккеист в истории НХЛ, практически нет.

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Бобровский зарезервировал «Везину»?


Похоже, что этот игровой день стал определяющим в свете борьбы за «Везину». В Сент-Поле встречались Деван Дубник и Брэйден Холтби – главные конкуренты Сергея Бобровского за приз лучшему вратарю сезона. У обоих был отличный шанс в очном противостоянии доказать, что они ничем не хуже российского стража ворот «Коламбуса». Вместо этого Холтби пропустил четыре шайбы, а Дубник – пять, что практически сняло вопросы о том, кому должна достаться «Везина». Но без показательного выступления самого Бобровского картина была бы неполной. На фоне конкурентов Сергей сыграл так, что сомнений насчёт того, кто лучший вратарь мира прямо сейчас, попросту не осталось. Отразив 40 бросков из 41, он привёл «Коламбус» к победе над «Баффало». Да и ту единственную шайбу уроженец Новокузнецка пропустил при игре «4 на 5». Нужны ли ещё какие-то аргументы, чтобы второй раз в карьере отдать «Везину» Бобровскому?
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2017, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 1 2:0, 0:1, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Куинси – 14:47 (5x5), 2:0 – Аткинсон (Джонс, Веннберг) – 17:48 (5x5), 2:1 – Родригес (О'Райлли, Маккейб) – 30:53 (5x4), 3:1 – Саад (Андерсон) – 58:55 (en)


Радулов в матче с «Далласом» прервал безголевую серию


У Александра Радулова есть ряд сильных качеств, за счёт которых он выделяется даже на фоне лучших игроков мира. В их число входит сумасшедший бэкхенд. С неудобной руки Радулов бросает так, как не многие – с удобной. На протяжении последних девяти матчей мы стали забывать не только об этом козыре Александра, но и вообще о том, что он отменный снайпер. Именно столько 47-й номер «Монреаля» не мог поразить ворота соперника. Безголевая серия прервалась в домашней игре с «Далласом». В третьем периоде, когда «Канадиенс» уверенно вели в счёте, Радулов подхватил шайбу в средней зоне, подбил клюшку защитнику и убежал один на один с вратарём. Разобраться с Кари Лехтоненом он решил излюбленным способом — бросив верхом с неудобной руки. Финский вратарь «Далласа» оказался бессилен перед россиянином, так долго копившим голевую энергию.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2017, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 1 0:1, 1:0, 3:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Маккензи – 01:47 (5x5), 1:1 – Пачьоретти (Дано) – 35:49 (5x5), 2:1 – Галлахер (Байрон) – 43:21 (5x5), 3:1 – Лехконен (Марков) – 53:02 (5x5), 4:1 – А. Радулов (Пачьоретти) – 57:58 (5x5)

«Виннипег» переждал бурю и выиграл в Нью-Джерси


В середине марта восточное побережье США накрыла сильная снежная буря, из-за которой были отменены тысячи авиарейсов. Снежный шторм пришёл после аномально тёплой для северо-востока США зимы, когда температура неоднократно поднималась выше 20 °C. В Нью-Йорке и окрестностях ситуация была наиболее напряжённая. Настолько, что матч «Нью-Джерси» — «Виннипег» перенесли с 14 марта на 28-е. Столь долгое ожидание стоило того. Команды устроили увлекательную перестрелку: гости открыли счёт уже на первой минуте, но к середине встречи «Дэвилз» вели со счётом 3:1. Это не смутило подопечных Пола Мориса, которые сначала забили быструю шайбу, в третьем периоде сравняли счёт, а затем и вовсе выиграли в серии буллитов. «Джетс», базирующиеся в городе с не самой благоприятными погодными условиями, не испугались бы и снежней бури, но, переждав её, сумели вытащить почти проигранный матч.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2017, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4 2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Элерс (Уилер, Троуба) – 00:52 (5x5), 1:1 – Беннет (Заха, Праут) – 08:10 (5x5), 2:1 – Холл (Зейджак) – 12:07 (5x5), 3:1 – Ноэсен (Пьетила) – 35:27 (5x5), 3:2 – Уилер (Мелькьори, Шайфли) – 36:36 (5x5), 3:3 – Армиа – 42:40 (4x5), 3:4 – Лайне – 65:00 ( ПБ)

«Анахайм», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс» снова в плей-офф


Вечером вторника выход в плей-офф оформил не только «Эдмонтон», для которого это чувство в новинку, но и ещё три клуба. «Анахайм», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс» — завсегдатаи розыгрыша Кубка Стэнли. Команда из Нью-Йорка, зацепив очко в выездном матче с «Сан-Хосе», вышла в плей-офф седьмой раз подряд. Сами «акулы», одержав победу в овертайме, обеспечили себе 12-ю кубковую весну за последние 13 лет. Другая калифорнийская команда, ведомая бессменной парочкой Гецлаф – Перри, в пятый раз подряд оформила выход в плей-офф НХЛ. Для того чтобы гарантировать себе участие в играх на выбывание, «Анахайму» потребовалась победа над «Ванкувером». Уже ко второй минуте «Дакс» вели со счётом 2:0, и довести дело до победы было делом техники.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Эдмонтон Ойлерз Александр Овечкин Александр Радулов Павел Дацюк Сергей Бобровский
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