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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Куда податься? Радулов, Торнтон и ещё 8 главных свободных агентов в НХЛ

Две недели осталось до завершения «регулярки» НХЛ. Кто из звёзд останется без контракта и сможет выйти на рынок свободных агентов?
29 марта 2017, среда. 13:15. Хоккей
Регулярный чемпионат стремительно близится к своему завершению. Для команд, попавших в плей-офф, впереди самые главные матчи, а неудачникам предстоит проанализировать ошибки, зализать раны и готовиться к лету, которое в этом году будет как никогда жарким из-за появления нового клуба. В НХЛ контракты заключают, учитывая именно регулярный чемпионат и статистику хоккеистов в «гладком» сезоне, поэтому уже сейчас можно очертить круг главных участников рынка неограниченно свободных агентов, который откроется 1 июля.

з. Кевин Шаттенкирк («Вашингтон»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 28 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 4,25 млн.
Козыри: член олимпийской сборной США.

Многие болельщики радовались, когда «Вашингтон» перед дедлайном смог забрать у «Сент-Луиса» Шаттенкирка, который считался лакомым кусочком из числа доступных хоккеистов. Однако летом Кевин может стать неограниченно свободным агентом,
а ситуация со свободными деньгами под потолком зарплат у «Кэпиталз» не слишком радужная: помимо Шаттенкирка необходимо подписать также Евгения Кузнецова (ОСА), Ти Джея Оши, Андре Бураковски, Дмитрия Орлова (ОСА), Бретта Коннолли, Нейта Шмидта и вратаря Грубауэра.

Предоставление Шаттенкирку возможности выйти на рынок будет выглядеть глупо, поскольку компенсация за его приобретение получится напрасной тратой, а в контрактных предложениях этот праворукий «зверь» игры в большинстве недостатка испытывать не будет. По слухам, Кевина очень хочет видеть в своих рядах «Нью-Йорк Рейнджерс». «У нас будет три главных неограниченно свободных агента во всей лиге. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем в плей-офф, после этого будем принимать решения», — сказал генменеджер «столичных» Брайан Маклеллан. Если роман «Кэпиталз» с Шаттенкирком не сложится, то «Торонто» или «Нью-Джерси» также с радостью поборются за талантливого оборонца в самом расцвете сил.

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н. Ти Джей Оши («Вашингтон»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 30 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 4,175 млн.
Козыри: член олимпийской сборной США.

Мучитель Сергея Бобровского в олимпийском Сочи может рассчитывать на серьёзную прибавку к окладу. В нынешнем сезоне он впервые в карьере пробил отметку в 30 заброшенных шайб, чем заслужил дружеский подкол со стороны Александра Овечкина. Год назад Оши набрал 10 очков в 16 кубковых матчах, а ценность Ти Джея при исполнении штрафных бросков известна всем. «Признаюсь, что тревога о новом контракте у меня есть. У меня семья, две маленькие дочки, так что я немного беспокоюсь», — признался форвард. Вероятно, подписание Оши будет означать для «Вашингтона» конец сотрудничества с ветераном Джастином Уильямсом, который на шесть лет старше и который приобретался в качестве опытного кубкового бойца.


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н. Александр Радулов («Монреаль»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 30 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 5,75 млн.
Козыри: один из многолетних лучших бомбардиров КХЛ.

«Внезапный любимец» болельщиков «Канадиенс» провёл очень неплохой сезон, став вторым бомбардиром команды после капитана Макса Пачьоретти. Переговоры о новом контракте для Александра уже наделали много шума: согласно информации от агента, Радулов просил у «Монреаля» аж 8-летний договор, и опровергать столь серьёзные запросы затем пришлось самому россиянину. Многие обозреватели предположили, что агент просто не поставил Радулова в известность, начав разговор с генменеджером Марком Бержевеном со столь высокой отметки, чтобы потом опустить планку до более разумных цифр.

Скрытный Бержевен уже объявил, что никаких официальных новостей по контрактам не будет до окончания плей-офф, но вряд ли «Монреаль» даст Радулову выйти на рынок свободных агентов. В новой сделке в равной степени заинтересованы обе стороны: и клуб, которому нужен стабильный результативный нападающий, и сам Радулов, которому нет смысла уходить из неплохого коллектива с хорошими перспективами.

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н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 37 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 6,75 млн.
Козыри: финалист Кубка Стэнли, обладатель Кубка мира и знаменитой бороды.

Торнтона слишком трудно представить в каком-либо трудом клубе, кроме «Шаркс», где он выступает с сезона-2005/06. Великолепный ассистент, добравшийся до отметки в 1000 передач за карьеру, стал плотью и кровью «Сан-Хосе», может рассчитывать на краткосрочный контракт, загруженный различными индивидуальными бонусами. В январе обозреватель ESPN Пьер Лебрюн сообщал, что Торнтон хочет трёхлетний контракт, в то время как клуб настаивает на договоре в один год. Вероятно, стороны сойдутся на компромиссном варианте в виде двухлетнего соглашения, а пока Джо является образцом стойкости, терпения и спокойствия.

«Я совершенно не беспокоюсь о контракте. Я вообще стараюсь жить без стресса. Единственная моя забота – это здоровье моих детей. Если они не болеют, то я вообще не испытываю волнения. На критику о том, что я стал медленным, что не могу забить, я внимания не обращаю. У меня нет «твиттера», и я часто даже не знаю, что происходит в окружающем мире. Если ли у меня электричество? Да, конечно. Водопровод тоже работает», — пошутил Торнтон в одном из недавних интервью.

н. Патрик Марло («Сан-Хосе»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 37 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 6,67 млн.
Козыри: член клуба «500 голов за карьеру».

Так же как и Торнтону, Марло придётся принимать непростое решение о своей дальнейшей карьере. Вполне вероятно, что Патрик согласится умерить свои финансовые аппетиты и останется на насиженном месте в «Шаркс», поскольку в команде с группой талантливых молодых форвардов (Карлссон, Донской, Тьерни, Гертль) он вполне может быть успешен ещё на протяжении пары лет. С другой стороны, вся эта молодёжь будет в приоритете при подписании новых контрактов, в то время как ветеранам достанутся лишь остатки пирога. Генеральный менеджер «акул» Дуг Уилсон уже заявил, что переговоры с Торнтоном и Марло будут проходить в закрытом режиме, и все усилия «Шаркс» будут сосредоточены на том, чтобы всё-таки выиграть Кубок Стэнли в этом году.

з. Андрей Марков («Монреаль»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 38 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 5,75 млн.
Козыри: защитник первой пары.

Марков заканчивает уже свой 16-й сезон в НХЛ, но, несмотря на солидный возраст, его польза для команды и общая продуктивность остаются на прежнем высоком уровне. Среди всех защитников лиги, которые 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами, Андрей идёт на втором месте по очкам (35) и времени, проведённом на льду (21:44). Марков предан «Монреалю», и в нынешнем регулярном чемпионате вышел на заметные места в клубной истории: россиянин стал шестым по количеству сыгранных за «Канадиенс» матчей (979) и вышел на шестую строчку по голевым передачам (451). Вероятно, «канадцы» сохранят Маркова ещё на пару сезонов, чтобы он помог прогрессировать молодым защитникам команды, в числе которых и 18-летний Михаил Сергачёв.


з. Карл Алзнер («Вашингтон»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 28 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 2, млн.
Козыри: защитник топ-4 с относительно небольшой зарплатой.

Алзнер – настоящий командный боец, который не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата начиная с 2010 года. «Вашингтон» наверняка захочет оставить Карла у себя, но большое количество хоккеистов без контрактов может принести определённые сложности. Евгению Кузнецову (ОСА) наверняка достанется большая часть пирога из свободных денег, а помимо него на повышение рассчитывает и Дмитрий Орлов. Зимой инсайдер Sportsnet Ник Кипреос сообщал, что Алзнер будет начинать торги с отметки $ 5,5-6 млн за сезон, оглядываясь на сделку Брента Бёрнса. Коллега Кипреоса Эллиотт Фридман отметил, что интерес к Алзнеру могут проявить клубы Западной Канады («Калгари», «Ванкувер», «Эдмонтон»), а кроме этого, неожиданным игроком может стать и «Торонто».

н. Сэм Ганье («Коламбус»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 27 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 650 тыс.
Козыри: невероятная результативность для столь маленького контракта.

Ганье, заключивший скромнейший договор на $ 650 тыс., может в нынешнем сезоне установить новый личный рекорд результативности: до показателя в 49 очков, зафиксированного в дебютном чемпионате в НХЛ, ему не хватает всего четырёх баллов. «Коламбусу» с форвардом явно повезло: Ганье усилил большинство «Блю Джекетс» и явно заслужил солидное повышение в деньгах.

з. Дмитрий Куликов («Баффало»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 26 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 4,33 млн.
Козыри: защитник топ-4 с перспективой стать лидером.

У Куликова контрактный год получился просто ужасным. Вернувшись в расположение клуба после Кубка мира, россиянин получил нелепую травму спины, неудачно упав в открытую калитку скамейки запасных. В результате этого половина «регулярки» оказалась пропущена, и за 41 матч Дмитрий набрал лишь 5 (2+3) очков. Ещё более удручает показатель полезности (-19), по которому Куликов входит в тридцатку худших игроков лиги и идёт первым с конца в своей команде. Слухи об обмене россиянина активно появлялись во время дедлайна, но сам Дмитрий отделался туманными фразами о том, что всё решится позднее. «Подождём лета, тогда и поговорим о контракте. А пока я сосредотачиваюсь на игре. Если что-нибудь случится, я буду иметь с этим дело, как с уже свершившимся фактом, не хочу забивать голову посторонними вещами», — говорил Куликов в конце февраля. В плей-офф «клинки» не попадают, но перспектива выступления Дмитрия за сборную России на чемпионате мира в свете всех событий выглядит достаточно неясной. В любом случае Куликов найдёт себе команду в НХЛ, и, возможно, уход из унылого «Баффало» способен дать защитнику необходимый свежий старт.

н. Томас Ванек («Флорида»)


Возраст на 1 июля 2017 года: 33 года.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 2,6 млн.
Козыри: продуктивный неприхотливый форвард, привыкший менять команды.

Ванек, перешедший в дедлайн из «Детройта» во «Флориду», считался одной из главных удач Юрьева дня, но австрийский ветеран не помог «пантерам» взлететь в кубковую восьмёрку. Теоретические шансы у «Флориды» ещё есть, но отыграть 7 очков дефицита за 7 оставшихся матчей – задача чрезвычайно трудная. Сам Ванек в 13 играх за «кошек» набрал 8 (1+7) баллов, что вполне неплохо для парня, играющего по 14 минут за матч. Томас без труда найдёт себе новую команду, поскольку на огромный контракт он не претендует, а пользу приносит большую, умело действуя и в сдерживающем звене, и в атакующих связках в случае травм кого-то из лидеров. Вероятно, лучшее, что может сделать босс «Флориды» Том Роу – это подписать австрийца ещё на один год на зарплату около $ 2 млн.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Радулов Андрей Марков Джо Торнтон Дмитрий Куликов Ти Джей Оши
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