Малкин на фоне легенд и клоны Радулова. Соцсети игроков НХЛ

Советы молодых
Пекке Йормакке всего 26 лет, но в сравнении с Остоном Мэттьюсом и Митчеллом Марнером нападающий «Йокерита» считает себя стариком. «Молодые мальчики пошли в деревню, чтобы дать советы старому», — пошутил Пекка у себя в «инстаграме».
Праздник у Марковых
На днях у сыновей Андрея Маркова был день рождения. По случаю праздника семья устроила большую вечеринку. Близнецы только в этом году переехали жить в Канаду к папе.
Лучший поступок Тарасенко
«Сент-Луис», как и все клубы НХЛ, помогает больным детям. Анне Дуган всего 11 лет, и у неё рак. Девочка обожает хоккей и болеет за «блюзменов». На день рождения Анне посчастливилось побывать в командной раздевалке, а экскурсию для неё проводил Владимир Тарасенко. Теперь же девочка полетела с «Сент-Луисом» на выездной матч. Во время полёта Анна играла в карты с Владимиром. Кажется, все в этот момент были счастливы.
День рождения сына Шоу
Приятное событие случилось в семье хоккеиста «Монреаля». Сыну Эндрю Шоу исполнился годик! «Трудно поверить, что Вилли уже год. С днём рождения, малыш!» — написал канадский нападающий.
Гонки у Якупова
Дела у Наиля Якупова в НХЛ идут с каждым днём всё лучше и лучше. Нападающий «Сент-Луиса» и сестру с ветерком успевает прокатить, и своей команде помочь. В третьем матче подряд Наиль набирает очко за передачу. Скоро и голы пойдут!
Клоны Радулова
Монреальская публика быстро полюбила Александра Радулова. На домашних матчах «Канадиенс» можно встретить болельщиков в масках с лицом российского хоккеиста. Александр поступок фанатов оценил.
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«Вор» Кузнецов
На официальной страничке «Вашингтона» в «инстаграме» появилась забавная фотография Евгения Кузнецова. «Лучшая толстовка…?» — гласила подпись. На кофте россиянина же красовалась надпись «Goal digger», что можно перевести как «человек, который ворует голы».
Команда Нестерова
28 марта защитник «Монреаля» отметил 24-й день рождения. Первыми поздравили Никиту его родные. «Моя команда», — написал Нестеров у себя в «инстаграме».
Малкин на фоне легенд «Питтсбурга»
Евгений Малкин пропустил уже шесть матчей подряд. 30-летний хоккеист из-за травмы по-прежнему не может принимать участие в тренировках команды. Вместо занятий на льду нападающий «Питтсбурга» позирует для фотографов.
Сумасшедшая фанатка Гальченюка
На домашний матч «Монреаля» болельщица пришла с плакатом, на котором написано, что девушка проехала 700 километров, чтобы посмотреть на Гальченюка. Алекс не остался равнодушен и написал в «Инстаграме»: «Лучшие фанаты».