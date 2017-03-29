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175 лет назад 2016
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Олег Знарок
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Ермаков

Короткий путь Знарка в финал. СКА в четвёртый раз победил «Локомотив»

«Локомотив» сумел забить лишь в меньшинстве, а Белов и Хафизуллин порадовали Питер. 4-0 в серии – СКА в финале Кубка Гагарина!
29 марта 2017, среда. 21:45. Хоккей
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В двух из трёх матчей серии с питерским СКА «Локомотив» имел реальные возможности победить соперника в основное время. По разным причинам не удалось, в решающий момент находился фактор, который возвращал «армейцев» с Невы в игру. 0-3 в серии, и четвёртый матч мог стать для ярославцев последним в сезоне.

У гостей до конца сезона выбыл Павел Дацюк, кроме того, Микко Коскинен уступил место в воротах Игорю Шестёркину. У «Локомотива» на последнем рубеже вновь вышел Александр Судницин.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
29 марта 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2 0:0, 1:2, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв) – 28:06 (5x4), 0:2 – Белов (Дадонов, Прохоркин) – 34:21 (5x5), 1:2 – Кадейкин (Черепанов, Локтионов) – 36:39 (4x5)

Игра началась с броска в створ в исполнении «Локомотива», а затем уже Судницина размял Александр Дергачёв. СКА неаккуратно сменился, предоставив сопернику две минуты игры в большинстве. Локтионов и Рафиков бросали по воротам, но Игорь Шестёркин сыграл уверенно и надёжно. Ещё один шанс «Локомотив» получил после удаления Антона Белова. Тальбо был активен на пятачке, дважды получал шайбу, но не сумел даже бросить. Уже в равных составах опасный момент был у Брэндона Козуна, который технично обвёл защитников, но вновь завершение не удалось. А концовка периода прошла уже с перевесом СКА, который получил две минуты игры в большинстве – из них только 46 секунд пришлись на первый игровой отрезок, а остаток предстояло доиграть после перерыва.

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Однако вместо опасных моментов в исполнении СКА мы увидели атаки на ворота со стороны «Локомотива». Сначала игроки хозяев выходили вдвоём против одного защитника, а затем Егор Аверин опасно атаковал ворота Шестёркина, но открыть счёт вновь не удалось. Не реализовывать такое количество шансов – плохая примета в хоккее.

Момент, вызвавший бурные споры со стороны «Локомотива», случился на 5-й минуте второго периода. Хозяева проводили смену, и Максим Тальбо получил шайбу сразу же после появления на льду, за что судьи приняли решение выписать ярославцам две минуты за нарушение численного состава. При этом игроки и тренерский штаб «Локомотива» настаивали, что на площадке было пять игроков. Однако своего решения судьи не изменили. «Локомотив» выстоял, а вскоре Любушкин вновь оставил свою команду в меньшинстве. И на этот раз Динар Хафизуллин наказал хозяев, попав в нижний угол ворот Судницина – 1:0. Впервые в серии СКА открыл счёт в матче. Преимущество гостей могло увеличиться, но Гусев из великолепной позиции не сумел забить. Правда, тут же Антон Белов самонаводящимся броском от синей линии всё-таки сделал счёт 2:0.

Всё свелось к тому, сможет ли «Локомотив» за шесть минут до второго перерыва вернуться в игру. 0:2 в матче со СКА перед третьим периодом – практически гарантированное поражение. И «Локомотив» сумел! Причём вопреки обстоятельствам – в меньшинстве. Александр Кадейкин, бывший игрок СКА, подарил Ярославлю надежду.

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60 минут «последней битвы» для «Локомотива» ужались до двадцати. Хозяева атаковали, но СКА уже не раз в серии показывал, что готов при надобности сыграть с акцентом на оборону. Очередное большинство хозяева не реализовали, а затем Апальков на дальней штанге в выгоднейшей ситуации не сумел забить. Вновь удалился Антон Белов – вновь «Локомотив» не реализовал. Одна шайба за 16 возможностей поиграть в большинстве – с такой статистикой трудно рассчитывать на успех, играя со СКА. Некоторая безнадёжность начала появляться в действиях хозяев: выйдя втроём против одного защитника, хоккеисты «Локомотива» неуклюже распорядились шайбой и не сумели извлечь выгоду из момента. А затем Игорь Шестёркин, чей шлем в этой игре можно смело назвать шлемом пожарного, начал мастерски тушить огонь на своём пятачке, перекрывая весь низ ворот и ловко перехватывая верховые шайбы. Раз за разом ярославцы старались пробить его – безрезультатно.

Замена вратаря – а финального штурма так и не получилось. 17-й номер Ковальчук за 17 секунд до сирены не попал по пустым воротам «Локомотива», но в этом уже не было необходимости. 2:1 в матче, 4-0 в серии – СКА сумел за возможный минимум матчей пробиться в финал Кубка Гагарина. «Локомотив» впервые в КХЛ проиграл серию всухую, однако трудно начинавшийся сезон ярославцам определённо удался.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК СКА Александр Кадейкин Антон Белов Игорь Шестёркин Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
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