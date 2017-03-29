Кудашов хочет остаться в «Локомотиве», а СКА — раньше начать финал

«Ключевым в серии стал третий матч»

«Я хочу остаться в команде «Локомотив»

Ковальчук: Если спрашивать меня, то я бы, конечно, сделал так, чтобы финал начался пораньше и не нужно было долго ждать.

«Дорога СКА в финал получилась нелёгкой»

Р. Ротенберг: «Локомотив» действовал очень грамотно, не давал возможности создавать большое количество моментов, всё это приходилось преодолевать.

Петербургский СКА после победы в четвёртом матче серии с ярославским «Локомотивом» (2:1, 4-0 в серии) вышел в финал Кубка Гагарина — 2017. Таким образом, команда Олега Знарка повторила достижение ХК ЦСКА сезона-2015/16, дойдя до финала Кубка Гагарина лишь с одним поражением (от московского «Динамо»).Традиционная послематчевая пресс-конференция с участием главных тренеров команд на этот раз продлилась больше одной минуты.— Очень тяжёлая серия. «Локомотив» — молодцы, а нас – с победой. Вот наши итоги, — сказал— Вы правы, они все были тяжёлые. Ключевым был третий матч.— Решим, это решение ещё впереди.Главный тренер «Локомотива»отметил, что хочет продолжить сотрудничество с ярославским клубом.— Спасибо болельщикам, поддержка была сумасшедшая. Серия состоит из хорошей игры в обороне, игры вратарей, большинства, реализации моментов. Вот отсюда и результат, два последних компонента у нас страдали.— Я хочу остаться в Ярославле.— Соперник хорошо играл.— По поводу работы арбитров вы же знаете, что мы не имеем права этого делать.— СКА – сильная команда. Такова психология, что мы не можем сейчас СКА обыграть.— Черепанова держал на скамейке все предыдущие игры, потому что у нас другие играли.— Когда Козун выходит после сотрясения, мы не имеем возможность получить в первой смене травму. Поэтому мы сажаем 13-го нападающего на случай подстраховки.— Вы меня не понимаете? Может получиться так, что в первой смене только залечившийся игрок может снова получить травму.Нападающий СКАвыразил надежду, что финал Кубка Гагарина начнётся раньше положенного срока. В календаре КХЛ первый финальный матч намечен на 8 апреля.«Хорошо, что выиграли, очень здорово сыграл Шестёркин. В плей-офф игры идут через день, и надеемся, что все успеют восстановиться к старту финала. Удаётся ли посмотреть серию «Магнитки»? Да, они играют здорово. Дай бог, завтра выиграют, может быть, пораньше начнём финал. Если спрашивать меня, то я бы, конечно, сделал так, чтобы финал начался пораньше и не нужно было долго ждать. Болельщику же хочется побыстрее увидеть финальную серию. Игроки не исключение, будем надеяться, что что-то решат.Не попал в пустые ворота? Там шайба на ребро встала, так получилось, ничего страшного. Не важно, кто забивает, главное, что победили. Я помню матчи в «регулярке» с «Магниткой», хорошие были игры. Дома мы выиграли, в Магнитогорске тоже выиграли, но судья гол отменил, поэтому между нами счёт 1-1», — отметил Ковальчук.Вице-президент СКАпрокомментировал итоги финальной серии Западной конференции, не согласившись с тем, что у «армейцев» был лёгкий путь в финал.— Парни в плей-офф уже сыгрались, хотя обе команды молодые. Не играл Паша Дацюк, но другие хоккеисты проявили себя, показали лидерские качества, — сказал Ротенберг.— Отметить могу всю команду, каждого хоккеиста. В каждом матче появлялся разный лидер, забивали разные звенья, очень удачно действовали и защитники. Серия и игра с «Локомотивом» была равная, это очень достойный соперник. Опыт сыграл в нашу польщу— Нет, она не лёгкая. Каждая игра была очень упорной. Все матчи в текущем плей-офф были боевыми, каждый соперник сражался. И «Динамо», и «Локомотив» играли в правильный хоккей, который приносит результат. Могу только поблагодарить соперников. Эта серия придаст СКА дополнительные силы и в эмоциональном, и в игровом плане. «Локомотив» действовал очень грамотно, не давал возможности создавать большое количество моментов, всё это приходилось преодолевать.— Однозначно, нам нужно добавлять к финалу и показывать лучшее качество игры.— Есть шансы, что все сыграют, хотя ситуация у каждого разная.