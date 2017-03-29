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175 лет назад 2016
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Олег Знарок и Алексей Кудашов
Фото: РИА Новости
Текст: Роман Соловьёв

Кудашов хочет остаться в «Локомотиве», а СКА — раньше начать финал

Знарок назвал ключевой момент серии, Кудашов хочет остаться в «Локомотиве», а Ковальчук раньше начать финал.
29 марта 2017, среда. 23:15. Хоккей
Петербургский СКА после победы в четвёртом матче серии с ярославским «Локомотивом» (2:1, 4-0 в серии) вышел в финал Кубка Гагарина — 2017. Таким образом, команда Олега Знарка повторила достижение ХК ЦСКА сезона-2015/16, дойдя до финала Кубка Гагарина лишь с одним поражением (от московского «Динамо»).

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«Ключевым в серии стал третий матч»


Традиционная послематчевая пресс-конференция с участием главных тренеров команд на этот раз продлилась больше одной минуты.

— Очень тяжёлая серия. «Локомотив» — молодцы, а нас – с победой. Вот наши итоги, — сказал Олег Знарок.

— Все четыре матча были эмоционально очень сложными. Какой из них был наиболее труден?
— Вы правы, они все были тяжёлые. Ключевым был третий матч.

— После «Витязя», который вы обыграли 4-0, вы дали несколько выходных, а потом проиграли первую игру «Динамо». После «Динамо» выходных было уже меньше. Как сейчас поступите?
— Решим, это решение ещё впереди.

«Я хочу остаться в команде «Локомотив»


Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов отметил, что хочет продолжить сотрудничество с ярославским клубом.

— Спасибо болельщикам, поддержка была сумасшедшая. Серия состоит из хорошей игры в обороне, игры вратарей, большинства, реализации моментов. Вот отсюда и результат, два последних компонента у нас страдали.

— У вас заканчивается контракт, хотите ли вы остаться в Ярославле?
— Я хочу остаться в Ярославле.

— Что случилось в большинстве?
— Соперник хорошо играл.

— Как отработали арбитры?
— По поводу работы арбитров вы же знаете, что мы не имеем права этого делать.
Ковальчук: Если спрашивать меня, то я бы, конечно, сделал так, чтобы финал начался пораньше и не нужно было долго ждать.

— «Локомотив» проиграл в плей-офф СКА восемь матчей подряд. Это неудобный соперник?
— СКА – сильная команда. Такова психология, что мы не можем сейчас СКА обыграть.

— Почему сегодня здорово сыграл Черепанов, которого вы всю серию со СКА держали на скамейке?
— Черепанова держал на скамейке все предыдущие игры, потому что у нас другие играли.

— Зато Галимов играл 13-м нападающим при нулевом коэффициенте!
— Когда Козун выходит после сотрясения, мы не имеем возможность получить в первой смене травму. Поэтому мы сажаем 13-го нападающего на случай подстраховки.

— Значит, это ваша недоработка?
— Вы меня не понимаете? Может получиться так, что в первой смене только залечившийся игрок может снова получить травму.

«Если «Магнитка» выиграет в четырёх играх, хочется, чтобы финал начался раньше»
Нападающий СКА Илья Ковальчук выразил надежду, что финал Кубка Гагарина начнётся раньше положенного срока. В календаре КХЛ первый финальный матч намечен на 8 апреля.

«Хорошо, что выиграли, очень здорово сыграл Шестёркин. В плей-офф игры идут через день, и надеемся, что все успеют восстановиться к старту финала. Удаётся ли посмотреть серию «Магнитки»? Да, они играют здорово. Дай бог, завтра выиграют, может быть, пораньше начнём финал. Если спрашивать меня, то я бы, конечно, сделал так, чтобы финал начался пораньше и не нужно было долго ждать. Болельщику же хочется побыстрее увидеть финальную серию. Игроки не исключение, будем надеяться, что что-то решат.

Не попал в пустые ворота? Там шайба на ребро встала, так получилось, ничего страшного. Не важно, кто забивает, главное, что победили. Я помню матчи в «регулярке» с «Магниткой», хорошие были игры. Дома мы выиграли, в Магнитогорске тоже выиграли, но судья гол отменил, поэтому между нами счёт 1-1», — отметил Ковальчук.

«Дорога СКА в финал получилась нелёгкой»


Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги финальной серии Западной конференции, не согласившись с тем, что у «армейцев» был лёгкий путь в финал.

— Парни в плей-офф уже сыгрались, хотя обе команды молодые. Не играл Паша Дацюк, но другие хоккеисты проявили себя, показали лидерские качества, — сказал Ротенберг.

— Кого можете особенно отметить?
— Отметить могу всю команду, каждого хоккеиста. В каждом матче появлялся разный лидер, забивали разные звенья, очень удачно действовали и защитники. Серия и игра с «Локомотивом» была равная, это очень достойный соперник. Опыт сыграл в нашу польщу
Р. Ротенберг: «Локомотив» действовал очень грамотно, не давал возможности создавать большое количество моментов, всё это приходилось преодолевать.

— В прошлом году СКА так же дошёл до финала, потерпев лишь одно поражение. Возможно, эта лёгкая дорога к финалу Кубка Гагарина может расслабить команду?
— Нет, она не лёгкая. Каждая игра была очень упорной. Все матчи в текущем плей-офф были боевыми, каждый соперник сражался. И «Динамо», и «Локомотив» играли в правильный хоккей, который приносит результат. Могу только поблагодарить соперников. Эта серия придаст СКА дополнительные силы и в эмоциональном, и в игровом плане. «Локомотив» действовал очень грамотно, не давал возможности создавать большое количество моментов, всё это приходилось преодолевать.

— Можно ли сказать, что СКА не выложился на 110%?
— Однозначно, нам нужно добавлять к финалу и показывать лучшее качество игры.

— Будут ли играть в финале Коскинен и Войнов?
— Есть шансы, что все сыграют, хотя ситуация у каждого разная.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Локомотив ХК СКА Алексей Кудашов Илья Ковальчук Олег Знарок Роман Ротенберг Кубок Гагарина
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