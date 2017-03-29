Кудашов хочет остаться в «Локомотиве», а СКА — раньше начать финал

>>> Короткий путь Знарка в финал. СКА в четвёртый раз обыграл «Локомотив»
«Ключевым в серии стал третий матч»
Традиционная послематчевая пресс-конференция с участием главных тренеров команд на этот раз продлилась больше одной минуты.
— Очень тяжёлая серия. «Локомотив» — молодцы, а нас – с победой. Вот наши итоги, — сказал Олег Знарок.
— Все четыре матча были эмоционально очень сложными. Какой из них был наиболее труден?
— Вы правы, они все были тяжёлые. Ключевым был третий матч.
— После «Витязя», который вы обыграли 4-0, вы дали несколько выходных, а потом проиграли первую игру «Динамо». После «Динамо» выходных было уже меньше. Как сейчас поступите?
— Решим, это решение ещё впереди.
«Я хочу остаться в команде «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов отметил, что хочет продолжить сотрудничество с ярославским клубом.
— Спасибо болельщикам, поддержка была сумасшедшая. Серия состоит из хорошей игры в обороне, игры вратарей, большинства, реализации моментов. Вот отсюда и результат, два последних компонента у нас страдали.
— У вас заканчивается контракт, хотите ли вы остаться в Ярославле?
— Я хочу остаться в Ярославле.
— Что случилось в большинстве?
— Соперник хорошо играл.
— Как отработали арбитры?
— По поводу работы арбитров вы же знаете, что мы не имеем права этого делать.
Ковальчук: Если спрашивать меня, то я бы, конечно, сделал так, чтобы финал начался пораньше и не нужно было долго ждать.
— «Локомотив» проиграл в плей-офф СКА восемь матчей подряд. Это неудобный соперник?
— СКА – сильная команда. Такова психология, что мы не можем сейчас СКА обыграть.
— Почему сегодня здорово сыграл Черепанов, которого вы всю серию со СКА держали на скамейке?
— Черепанова держал на скамейке все предыдущие игры, потому что у нас другие играли.
— Зато Галимов играл 13-м нападающим при нулевом коэффициенте!
— Когда Козун выходит после сотрясения, мы не имеем возможность получить в первой смене травму. Поэтому мы сажаем 13-го нападающего на случай подстраховки.
— Значит, это ваша недоработка?
— Вы меня не понимаете? Может получиться так, что в первой смене только залечившийся игрок может снова получить травму.
«Если «Магнитка» выиграет в четырёх играх, хочется, чтобы финал начался раньше»
Нападающий СКА Илья Ковальчук выразил надежду, что финал Кубка Гагарина начнётся раньше положенного срока. В календаре КХЛ первый финальный матч намечен на 8 апреля.
«Хорошо, что выиграли, очень здорово сыграл Шестёркин. В плей-офф игры идут через день, и надеемся, что все успеют восстановиться к старту финала. Удаётся ли посмотреть серию «Магнитки»? Да, они играют здорово. Дай бог, завтра выиграют, может быть, пораньше начнём финал. Если спрашивать меня, то я бы, конечно, сделал так, чтобы финал начался пораньше и не нужно было долго ждать. Болельщику же хочется побыстрее увидеть финальную серию. Игроки не исключение, будем надеяться, что что-то решат.
Не попал в пустые ворота? Там шайба на ребро встала, так получилось, ничего страшного. Не важно, кто забивает, главное, что победили. Я помню матчи в «регулярке» с «Магниткой», хорошие были игры. Дома мы выиграли, в Магнитогорске тоже выиграли, но судья гол отменил, поэтому между нами счёт 1-1», — отметил Ковальчук.
«Дорога СКА в финал получилась нелёгкой»
Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги финальной серии Западной конференции, не согласившись с тем, что у «армейцев» был лёгкий путь в финал.
— Парни в плей-офф уже сыгрались, хотя обе команды молодые. Не играл Паша Дацюк, но другие хоккеисты проявили себя, показали лидерские качества, — сказал Ротенберг.
— Кого можете особенно отметить?
— Отметить могу всю команду, каждого хоккеиста. В каждом матче появлялся разный лидер, забивали разные звенья, очень удачно действовали и защитники. Серия и игра с «Локомотивом» была равная, это очень достойный соперник. Опыт сыграл в нашу польщу
Р. Ротенберг: «Локомотив» действовал очень грамотно, не давал возможности создавать большое количество моментов, всё это приходилось преодолевать.
— В прошлом году СКА так же дошёл до финала, потерпев лишь одно поражение. Возможно, эта лёгкая дорога к финалу Кубка Гагарина может расслабить команду?
— Нет, она не лёгкая. Каждая игра была очень упорной. Все матчи в текущем плей-офф были боевыми, каждый соперник сражался. И «Динамо», и «Локомотив» играли в правильный хоккей, который приносит результат. Могу только поблагодарить соперников. Эта серия придаст СКА дополнительные силы и в эмоциональном, и в игровом плане. «Локомотив» действовал очень грамотно, не давал возможности создавать большое количество моментов, всё это приходилось преодолевать.
— Можно ли сказать, что СКА не выложился на 110%?
— Однозначно, нам нужно добавлять к финалу и показывать лучшее качество игры.
— Будут ли играть в финале Коскинен и Войнов?
— Есть шансы, что все сыграют, хотя ситуация у каждого разная.