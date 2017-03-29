Скабелка возглавил «Авангард», «Локомотив» закончил сезон

Кирилл Капризов не примет участие в товарищеских матчах против Латвии



Скабелка возглавил «Авангард»

СКА не отдал ни одного матча «Локомотиву»

Следственный комитет проверяет факт отравления молодых хоккеистов в Челябинске

ИИХФ готова оплатить страховки игроков НХЛ и транспортные расходы — $ 7 млн

Нападающийпропустит товарищеские матчи олимпийской сборной против Латвии, которые состоятся 1 и 2 апреля в Риге, из-за небольшого повреждения. Форвард продолжит подготовку в составе сборной России. В ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе под присмотром врачей.«У Капризова была травма в конце серии плей-офф с «Ак Барсом», мы перестраховываемся, отправили его на дополнительное обследование, чтобы удостовериться, что он может получать нагрузки в полной мере», — рассказал после открытой тренировки главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.Омский клуб объявил о подписании контракта с. Сообщается, что контракт заключён на долгосрочной основе. По информации «Чемпионата», «Авангард» также вёл переговоры с, но не договорился с ним по условиям.ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлениемзанял второе место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».СКА обыграл в четвёртой встрече «Локомотив» и второй раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина. Петербуржцы повторили рекорд ЦСКА, дойдя до финала с одним поражением.Встреча в Ярославле завершилась со счётом 1:2. Единственный гол хозяев записал на свой счёт. У СКА заброшенными шайбами сумели отметиться. Командавыиграла серию с общим счётом 4-0, и прошла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары «Металлург» Мг — «Ак Барс».В ходе проведения хоккейного турнира среди детских команд в Челябинске несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. 11-летний подросток доставлен в лечебное учреждение с диагнозом «ротовирусная инфекция», у 18 детей диагностирована лёгкая форма заболевания, им оказана неотложная медицинская помощь по месту пребывания.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Президент ИИХФсообщил, что организация возьмёт на себя оплату страховки игроков НХЛ для их участия в Олимпиаде.«Мы готовы взять на себя оплату страховки хоккеистов и транспортные расходы. На Олимпийских играх в Сочи мы потратили на страховку 7 млн. В этот раз планируем потратить примерно столько же.Сейчас идут переговоры между НХЛ и их профсоюзом об участии игроков. Профсоюз хочет, чтобы хоккеисты участвовали в Олимпиаде. Мы же в данной ситуации являемся наблюдателями. Также внимательно следим за новостями о переговорах», — рассказал Фазель.