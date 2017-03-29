Скабелка возглавил «Авангард», «Локомотив» закончил сезон

Кирилл Капризов не примет участие в товарищеских матчах против Латвии
Нападающий Кирилл Капризов пропустит товарищеские матчи олимпийской сборной против Латвии, которые состоятся 1 и 2 апреля в Риге, из-за небольшого повреждения. Форвард продолжит подготовку в составе сборной России. В ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе под присмотром врачей.
«У Капризова была травма в конце серии плей-офф с «Ак Барсом», мы перестраховываемся, отправили его на дополнительное обследование, чтобы удостовериться, что он может получать нагрузки в полной мере», — рассказал после открытой тренировки главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.
Скабелка возглавил «Авангард»
Омский клуб объявил о подписании контракта с Андрем Скабелкой. Сообщается, что контракт заключён на долгосрочной основе. По информации «Чемпионата», «Авангард» также вёл переговоры с Дмитрием Квартальновым, но не договорился с ним по условиям.
Андрей Скабелка ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлением Фёдора Канарейкина занял второе место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».
>>> Олигарх «Автомобилист» и 120 миллионов Ландеру. Кто поедет на Восток?
СКА не отдал ни одного матча «Локомотиву»
СКА обыграл в четвёртой встрече «Локомотив» и второй раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина. Петербуржцы повторили рекорд ЦСКА, дойдя до финала с одним поражением.
Встреча в Ярославле завершилась со счётом 1:2. Единственный гол хозяев записал на свой счёт Александр Кадейкин. У СКА заброшенными шайбами сумели отметиться Динар Хафизуллин и Антон Белов. Команда Олега Знарка выиграла серию с общим счётом 4-0, и прошла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары «Металлург» Мг — «Ак Барс».
Следственный комитет проверяет факт отравления молодых хоккеистов в Челябинске
В ходе проведения хоккейного турнира среди детских команд в Челябинске несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. 11-летний подросток доставлен в лечебное учреждение с диагнозом «ротовирусная инфекция», у 18 детей диагностирована лёгкая форма заболевания, им оказана неотложная медицинская помощь по месту пребывания.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИИХФ готова оплатить страховки игроков НХЛ и транспортные расходы — $ 7 млн
Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация возьмёт на себя оплату страховки игроков НХЛ для их участия в Олимпиаде.
«Мы готовы взять на себя оплату страховки хоккеистов и транспортные расходы. На Олимпийских играх в Сочи мы потратили на страховку 7 млн. В этот раз планируем потратить примерно столько же.
Сейчас идут переговоры между НХЛ и их профсоюзом об участии игроков. Профсоюз хочет, чтобы хоккеисты участвовали в Олимпиаде. Мы же в данной ситуации являемся наблюдателями. Также внимательно следим за новостями о переговорах», — рассказал Фазель.