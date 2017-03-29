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175 лет назад 2016
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Андрей Скабелка
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Скабелка возглавил «Авангард», «Локомотив» закончил сезон

Капризов не поможет сборной в Латвии, «Авангард» определился с главным тренером, а СКА вышел в финал Кубка Гагарина — в итогах дня.
29 марта 2017, среда. 23:45. Хоккей

Кирилл Капризов не примет участие в товарищеских матчах против Латвии


Нападающий Кирилл Капризов пропустит товарищеские матчи олимпийской сборной против Латвии, которые состоятся 1 и 2 апреля в Риге, из-за небольшого повреждения. Форвард продолжит подготовку в составе сборной России. В ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе под присмотром врачей.

«У Капризова была травма в конце серии плей-офф с «Ак Барсом», мы перестраховываемся, отправили его на дополнительное обследование, чтобы удостовериться, что он может получать нагрузки в полной мере», — рассказал после открытой тренировки главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

Скабелка возглавил «Авангард»


Омский клуб объявил о подписании контракта с Андрем Скабелкой. Сообщается, что контракт заключён на долгосрочной основе. По информации «Чемпионата», «Авангард» также вёл переговоры с Дмитрием Квартальновым, но не договорился с ним по условиям.

Андрей Скабелка ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлением Фёдора Канарейкина занял второе место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».

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СКА не отдал ни одного матча «Локомотиву»


СКА обыграл в четвёртой встрече «Локомотив» и второй раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина. Петербуржцы повторили рекорд ЦСКА, дойдя до финала с одним поражением.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
29 марта 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2 0:0, 1:2, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв) – 28:06 (5x4), 0:2 – Белов (Дадонов, Прохоркин) – 34:21 (5x5), 1:2 – Кадейкин (Черепанов, Локтионов) – 36:39 (4x5)

Встреча в Ярославле завершилась со счётом 1:2. Единственный гол хозяев записал на свой счёт Александр Кадейкин. У СКА заброшенными шайбами сумели отметиться Динар Хафизуллин и Антон Белов. Команда Олега Знарка выиграла серию с общим счётом 4-0, и прошла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары «Металлург» Мг — «Ак Барс».

Следственный комитет проверяет факт отравления молодых хоккеистов в Челябинске


В ходе проведения хоккейного турнира среди детских команд в Челябинске несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. 11-летний подросток доставлен в лечебное учреждение с диагнозом «ротовирусная инфекция», у 18 детей диагностирована лёгкая форма заболевания, им оказана неотложная медицинская помощь по месту пребывания.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИИХФ готова оплатить страховки игроков НХЛ и транспортные расходы — $ 7 млн


Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация возьмёт на себя оплату страховки игроков НХЛ для их участия в Олимпиаде.

«Мы готовы взять на себя оплату страховки хоккеистов и транспортные расходы. На Олимпийских играх в Сочи мы потратили на страховку 7 млн. В этот раз планируем потратить примерно столько же.

Сейчас идут переговоры между НХЛ и их профсоюзом об участии игроков. Профсоюз хочет, чтобы хоккеисты участвовали в Олимпиаде. Мы же в данной ситуации являемся наблюдателями. Также внимательно следим за новостями о переговорах», — рассказал Фазель.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК Авангард ХК Локомотив ХК СКА Андрей Скабелка Кирилл Капризов ОИ-2018 Рене Фазель Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
29 марта 2017, среда
23:51 Коршков: не думаю, что вратари СКА психологически переиграли «Локомотив»
23:41 Шохина: от поддержки Ковальчука я была просто в восторге
23:12 Итоги игрового дня ВХЛ
22:54 Тихонов: серия с «Локомотивом» не была проходной, в первом матче поймали волну
22:49 Плотников: следующие игры покажут, насколько у СКА велики резервы
22:43 А. Медведев: финал СКА — «Магнитка» может стать одним из самых интересных в КХЛ
22:40 Р. Ротенберг: есть шансы, что в финале сыграют и Коскинен, и Войнов
22:33 А. Медведев: счёт 4-0 не отражает борьбы, за «Локомотивом» большое будущее
22:27 Ковальчук: дай бог, «Магнитка» завтра выиграет, тогда начнём финал пораньше
22:17 Судницин: со СКА шансы были, но в горячке не хочется говорить, чего не хватило
22:11 Коскинен: чувствую себя нормально, думаю, смогу сыграть в финале Кубка Гагарина
22:02 Кудашов: такова психология, что мы не можем сейчас обыграть СКА
21:58 Знарок: все матчи с «Локомотивом» были тяжёлые, а ключевым был третий
21:46 Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов хочет остаться в команде
21:38 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после матча «Локомотив» — СКА
21:38 СКА повторил рекорд ЦСКА, дойдя до финала Кубка Гагарина лишь с одним поражением
21:25 СКА одолел «Локомотив», серия завершилась со счётом 4-0 в пользу «армейцев»
21:12 Итоги матчей плей-офф МХЛ
20:47 Д. Марков: рад за Овечкина, думаю, он догонит и Фёдорова
20:25 Хара: стараюсь работать над собой, вне зависимости от того, 20 мне лет или 40
20:02 Блашилл: надо убедиться, что невыход «Детройта» в плей-офф — история одного года
19:39 Салливан: за время моей работы в «Питтсбурге» Шире добился наибольшего прогресса
19:12 Павел Торгаев вошёл в тренерский штаб «Северстали»
19:00 Кого вы считаете лучшим российским хоккеистом в регулярном чемпионате НХЛ?
18:50 Кирилл Капризов не примет участия в товарищеских матчах с командой Латвии
18:45 Будро: тренеры могут кричать на игроков или даже бить, но сами на лёд не выходят
18:17 Дрэйпер: некоторые из ребят в «Детройте» не знают, что такое сезон без плей-офф
18:03 Стали известны составы «Локомотива» и СКА на четвёртый матч серии
18:01 «Авангард» объявил о подписании контракта с Андреем Скабелкой
17:57 Президент «Ак Барса»: та нашумевшая фраза Билялетдинова мотивировала Мозякина
17:36 Следственный комитет проверяет факт отравления молодых хоккеистов в Челябинске
17:30 Эксперт: если игроков НХЛ не отпустят на ОИ, они могут бойкотировать ЧМ-2017
17:06 Воробьёв: полностью сконцентрированы, стараемся завершить серию как можно скорее
16:18 Киселевич: матчи со сборной Латвии – серьёзная проверка, это неприятный соперник
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15:05 Определились финалисты Открытого первенства города Коломны по хоккею
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