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Обзор игрового дня НХЛ. 29 марта 2017 года
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Панарин громил «Питтсбург», Кузнецов поставил в тупик «Колорадо»

Связка Панарин-Кейн помогла «Чикаго» разгромить «Питтсбург», Кузнецов забил за «Вашингтон», а Тарасенко преследует тройку снайперов лиги.
30 марта 2017, четверг. 10:15. Хоккей
>>> Малкин на фоне легенд и клоны Радулова. Соцсети игроков НХЛ

Панарин поучаствовал в разгроме «Питтсбурга»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2017, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 5 0:4, 0:0, 1:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Панарин (Кейн, Керо) – 03:23 (5x5), 0:2 – Паник (Шмальц, Тэйвз) – 14:39 (5x5), 0:3 – Крюгер (Кейн, Панарин) – 19:05 (5x5), 0:4 – Мариан Госса (Хартман) – 19:44 (5x5), 0:5 – Керо – 43:32 (5x5), 1:5 – Раст (Коул, Каллен) – 45:46 (4x4)

«Питтсбург» на домашнем льду потерпел сокрушительное поражение от «Чикаго». По-прежнему из-за травмы не может помочь своей команде форвард Евгений Малкин.
Четвёртое поражение подряд «пингвины» потерпели и по этой причине тоже. Такое не может не сказываться. В свою очередь «ястребы» порезвились вдоволь. Во всей красе показала себя знаменитая связка Панарин-Кейн. Россиянин стал автором первого гола гостей, а затем они с Патриком ассистировали Крюгеру. «Питтсбург» провалил первый период — Марк-Андре Флёри пропустил четыре шайбы. Отыграть такой гандикап, естественно, не удалось. С отрицательным показателем полезности закончил матч даже Сидни Кросби. А вот у Панарина он один из лучших в команде – «+2». «Чикаго» продолжает лидировать в Западной конференции. Помимо Малкина ждём возвращения и травмированного Артёма Анисимова. «Анисимов начнёт кататься в ближайшие дни. Мы ожидаем, что он восстановится к плей-офф. Посмотрим, сможет ли он вернуться в состав раньше», — сказал главный тренер «Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль.

Тарасенко в погоне за тройкой снайперов

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2017, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 3 0:1, 0:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Берглунд (Пяаярви, Парэйко) – 09:16 (5x5), 0:2 – Тарасенко (Шварц, Боумистер) – 22:25 (5x5), 1:2 – Голигоски (Дворак, Келлер) – 54:37 (5x4), 1:3 – Перрон (Берглунд, Пьетранджело) – 59:40 (en)

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает преследовать Кросби, Кучерова и Маршана в списке лучших снайперов НХЛ. Гол в ворота «Аризоны» стал для Тарасенко 35-м в сезоне. Нынешний регулярный чемпионат Владимиру явно удаётся. Матч получился для «блюзменов» довольно тяжёлым, несмотря на то что они играли с одной из худших команд лиги. Причина – гол Голигоски в ворота Хаттона в концовке третьего периода. Счёт стал 2:1, «койоты» почувствовали запах крови и даже заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, чтобы перевести встречу в овертайм. Но сделать это у них не получилось. Перрон поставил жирную точку во встрече, забив в пустые ворота. Нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров откатался вхолостую, ничем примечательным не запомнившись. Собственно, как и Барбашёв с Якуповым у гостей.

«Вашингтон» продолжает победное шествие

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2017, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 5 1:2, 1:2, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Карлсон (Кузнецов, Бураковски) – 04:00 (5x4), 1:1 – Рантанен (Маккиннон, Андригетто) – 11:11 (5x5), 1:2 – Бигл (Шаттенкирк, Уилсон) – 11:48 (5x5), 1:3 – Юханссон (Оши, Шаттенкирк) – 24:57 (5x4), 1:4 – Кузнецов (Юханссон, Уильямс) – 31:03 (5x5), 2:4 – Ньето (Григоренко, Бурк) – 33:50 (5x5), 3:4 – Маккиннон (Бэрри, Андригетто) – 44:29 (5x5), 3:5 – Эллер (Винник) – 58:38 (en)

Прошлый матч «Кэпиталз» ознаменовался хет-триком и очередным достижением Александра Овечкина, вставшего в один ряд с Алексеем Ковалёвым и Александром Могильным. На сей раз всё получилось скромнее, а капитан «столичных» ушёл со льда без набранных очков. Да ещё и с отрицательным показателем полезности – «-1». Но зато инициативу в свои руки взял Евгений Кузнецов, который успел и сам забить, и на партнёра отдать. Своими действиями Кузнецов поставил соперника в тупик. «Колорадо» привычно подводит слабая игра в обороне, так что пять пропущенных шайб мало кого удивили. Но зато хоть немного порадовал Михаил Григоренко, поучаствовавший в голе Ньето. Защитники обеих команд – Фёдор Тютин и Дмитрий Орлов – сыграли неудачно. Орлов удалялся и получил «-1» в графу «полезность», ну а за Тютина говорит результат. «Вашингтон» выиграл в шестой раз подряд и уверенно возглавляет таблицу регулярного первенства.




>>> Из пулемёта по Ковалёву и Могильному. Овечкин – второй русский в НХЛ!

«Королевская» охота на «Калгари»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2017, четверг. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 4 1:1, 0:1, 0:2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Хэмилтон (Монахан, Годро) – 03:04 (5x5), 1:1 – Льюис (Форборт, Копитар) – 12:04 (5x5), 1:2 – Игинла – 39:14 (5x5), 1:3 – Копитар (Маззин, Габорик) – 46:09 (5x5), 1:4 – Картер (Игинла, Габорик) – 52:40 (5x5)

«Огоньки» дома не смогли ничего противопоставить «Лос-Анджелесу», а ведь как всё хорошо начиналось! Дуги Хэмилтон вывел команду Глена Галуцена вперёд уже на четвёртой минуте встречи. Однако дальнейшая игра лидеров «Кингз» смешала «Калгари» все карты. Льюс восстановил статус-кво ещё до перерыва, а Игинла, Копитар и Картер постарались позднее. Матч получился недисциплинированным, с большим количеством удалений. Вот только реализация у обоих коллективов хромала. Чисто теоретически «Лос-Анджелес» продолжает цепляться за плей-офф, преследуя «Нэшвилл» и «Калгари» на Западе, но разрыв в 10 и 11 очков сократить вряд ли получится. Времени осталось не так много, да и конкуренты не дремлют. Слишком многое было упущено ранее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов — хоккей Патрик Кейн
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