Панарин громил «Питтсбург», Кузнецов поставил в тупик «Колорадо»

Панарин поучаствовал в разгроме «Питтсбурга»

Тарасенко в погоне за тройкой снайперов

«Вашингтон» продолжает победное шествие

«Королевская» охота на «Калгари»

«Питтсбург» на домашнем льду потерпел сокрушительное поражение от «Чикаго». По-прежнему из-за травмы не может помочь своей команде форвардЧетвёртое поражение подряд «пингвины» потерпели и по этой причине тоже. Такое не может не сказываться. В свою очередь «ястребы» порезвились вдоволь. Во всей красе показала себя знаменитая связка. Россиянин стал автором первого гола гостей, а затем они с Патриком ассистировали Крюгеру. «Питтсбург» провалил первый период — Марк-Андре Флёри пропустил четыре шайбы. Отыграть такой гандикап, естественно, не удалось. С отрицательным показателем полезности закончил матч даже. А вот у Панарина он один из лучших в команде – «+2». «Чикаго» продолжает лидировать в Западной конференции. Помимо Малкина ждём возвращения и травмированного. «Анисимов начнёт кататься в ближайшие дни. Мы ожидаем, что он восстановится к плей-офф. Посмотрим, сможет ли он вернуться в состав раньше», — сказал главный тренер «Блэкхоукс»Российский нападающий «Сент-Луиса»продолжает преследовать Кросби,в списке лучших снайперов НХЛ. Гол в ворота «Аризоны» стал для Тарасенко 35-м в сезоне. Нынешний регулярный чемпионат Владимиру явно удаётся. Матч получился для «блюзменов» довольно тяжёлым, несмотря на то что они играли с одной из худших команд лиги. Причина – голв воротав концовке третьего периода. Счёт стал 2:1, «койоты» почувствовали запах крови и даже заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, чтобы перевести встречу в овертайм. Но сделать это у них не получилось. Перрон поставил жирную точку во встрече, забив в пустые ворота. Нападающий «Аризоны»откатался вхолостую, ничем примечательным не запомнившись. Собственно, как иу гостей.Прошлый матч «Кэпиталз» ознаменовался хет-триком и очередным достижением, вставшего в один ряд с. На сей раз всё получилось скромнее, а капитан «столичных» ушёл со льда без набранных очков. Да ещё и с отрицательным показателем полезности – «-1». Но зато инициативу в свои руки взял, который успел и сам забить, и на партнёра отдать. Своими действиями Кузнецов поставил соперника в тупик. «Колорадо» привычно подводит слабая игра в обороне, так что пять пропущенных шайб мало кого удивили. Но зато хоть немного порадовал, поучаствовавший в голе Ньето. Защитники обеих команд –– сыграли неудачно. Орлов удалялся и получил «-1» в графу «полезность», ну а за Тютина говорит результат. «Вашингтон» выиграл в шестой раз подряд и уверенно возглавляет таблицу регулярного первенства.«Огоньки» дома не смогли ничего противопоставить «Лос-Анджелесу», а ведь как всё хорошо начиналось!вывел командувперёд уже на четвёртой минуте встречи. Однако дальнейшая игра лидеров «Кингз» смешала «Калгари» все карты. Льюс восстановил статус-кво ещё до перерыва, апостарались позднее. Матч получился недисциплинированным, с большим количеством удалений. Вот только реализация у обоих коллективов хромала. Чисто теоретически «Лос-Анджелес» продолжает цепляться за плей-офф, преследуя «Нэшвилл» и «Калгари» на Западе, но разрыв в 10 и 11 очков сократить вряд ли получится. Времени осталось не так много, да и конкуренты не дремлют. Слишком многое было упущено ранее.