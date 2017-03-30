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175 лет назад 2016
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Андрей Скабелка
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Скабелка – последняя надежда Омска? «Авангард» ставит на систему

Несмотря на слухи о приходе Дмитрия Квартальнова, главным тренером «Авангарда» стал Андрей Скабелка. Почему он последняя надежда Омска?
30 марта 2017, четверг. 11:45. Хоккей
Когда на официальном сайте «Авангарда» появилась новость о том, что с Андреем Скабелкой подписан долгосрочный контракт, невольно захотелось ухмыльнуться. Нет, кандидатура для омского клуба что надо. Смущает, учитывая репутацию «Авангарда», формулировка «долгосрочный». На самом деле, соглашение со Скабелкой подписано по схеме «2+1». Нормальный и вполне реалистичный срок, но только не для хоккейного Омска, в истории которого тренеров увольняли в разгар предсезонных турниров, между матчами плей-офф и прямо в перерывах. Последним, кто отработал с «Авангардом» больше двух сезонов подряд, был покойный ныне Валерий Белоусов.
А было это ещё во времена, когда Континентальная хоккейная лига находилась в проекте, домашние матчи «ястребы» проводили в СКК им. Блинова, а спонсором сибиряков был не «Газпром», а «Сибнефть». Другими словами, в другой жизни.

Скабелка для «Авангарда» — фигура ни в коем случае не спонтанная. Вполне могло случиться так, что и прошлый сезон омичи провели бы под его руководством. Для Владимира Шалаева его кандидатура шла под первым номером, но белорусский специалист решил остаться в Новосибирске. Тогда Кирилл Фастовский сумел удержать в команде всех лидеров, что убедило Скабелку в том, что большие задачи он может решать с «Сибирью», и для этого вовсе не обязательно переезжать в соседний Омск. Эта ставка в итоге не сыграла, и на то есть масса причин, а в «Авангарде» после долгих раздумий решили оставить Евгения Корноухова, что также вскоре было признано ошибкой. Отсюда и возникла кандидатура Фёдора Канарейкина, которая изначально была временной. Омск ждал Скабелку.

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«Авангард» не был единственным претендентом на самого успешного тренера в истории «Сибири». В конце февраля на Скабелку выходил Леонид Вайсфельд, уже тогда подыскивающий замену Игорю Захаркину. Существовал вариант, при котором он возглавит «Локомотив». В бытность игроком Скабелка не только выигрывал с Ярославлем чемпионство, но и какое-то время даже исполнял обязанности капитана местной команды. Но такое развитие событий было возможно только при условии увольнения или добровольного ухода Алексея Кудашова. Выбив из плей-офф ЦСКА, наставник «железнодорожников» заработал себе иммунитет, а на финальной пресс-конференции сезона заявил, что хочет остаться в команде. Скабелка же отправился туда, где в нём были больше всего заинтересованы.
«Авангард» не был единственным претендентом на самого успешного тренера в истории «Сибири».

В последние дни поползли слухи о том, что новым рулевым «Авангарда» может стать вовсе не Скабелка, а Дмитрий Квартальнов. Якобы решение ЦСКА отправить главного тренера в отставку побудило высшее руководство омского клуба резко поменять планы. Так ли это на самом деле или это всего лишь информационные вбросы, нам остаётся только гадать. Конечно, дыма без огня не бывает, но есть один нюанс: на момент появления слухов о приходе Квартальнова со Скабелкой не просто была достигнута договорённость, а уже подписан контракт. Представить, что владельцы (именно владельцы, а не Шалаевы) всё переиграют, наплевав на подписанные документы, довольно сложно. Это был бы опасный прецедент, который мог бы повлечь за собой непредсказуемые последствия. Да и ради чего идти на такие репутационные и финансовые жертвы? Квартальнов, как показала его работа в ЦСКА, тренер не слишком гибкий и упирающийся во вполне осязаемый потолок.

Сравнивая Скабелку и Квартальнова, что уже было, когда один сменил другого на посту главного тренера «Сибири», между ними можно провести немало параллелей. Общего между этими специалистами действительно больше, чем различий. Прежде всего взгляды на хоккей. И у того, и у другого есть скелеты в шкафу, которые при случае могут достать болельщики «Авангарда». Квартальнов отдавал серию с 0-3 и проигрывал финал, а Скабелка не смог вывести свою команду в плей-офф. Экс-наставник ЦСКА с трудом вписывал в свою модель креативных игроков, а бывший тренер «Сибири» закрепощал молодых лидеров чрезмерным давлением. Недостатки есть у всех, стоит лишь покопаться. А вот что отличает Скабелку и Квартальнова, так это мотивация. Тренер, на которого в итоге сделали ставку в Омске, ещё не работал с большим клубом, и это скорее плюс, чем минус. Желание расти вместе с командой и личные амбиции порой гораздо важнее, чем пресловутый опыт работы со звёздами.
Желание расти вместе с командой и личные амбиции порой гораздо важнее, чем пресловутый опыт работы со звёздами.

Собственно, жажда нового вызова – это основная причина, почему Скабелка покинул «Сибирь» за год до истечения срока контракта. Андрей Владимирович тренер амбициозный, самолюбивый. Сможет ли он реализовать свои амбиции в Омске? «Авангард», несомненно, обладает большими возможностями, чем «Сибирь», но топ-клубом он считается скорее по инерции. Мало того что омичи уже пять лет не могут преодолеть второй раунд плей-офф, так ещё и в борьбе за свободных агентов вчистую проигрывают конкуренцию западным олигархам. То, что «Авангард» не способен финансово доминировать в лиге, может помешать провести столь необходимую перестройку, которую в своё время затеял в Нижнем Новгороде Петерис Скудра. При этом работать в условиях ограниченного бюджета Скабелке не привыкать. В этом смысле он тоже больше подходит сегодняшнему «Авангарду», чем Квартальнов, который за последние три года привык орудовать шестью пятёрками. У Омска нынче нет даже своего фарм-клуба.

Чего ждать от пришествия Скабелки в Омск? Прежде всего при нём «Авангард» должен обрести собственное лицо, которого не было при Фёдоре Канарейкине. Кому-то хоккей Скабелки может не понравиться. Особенно ностальгирующие болельщики «Авангарда» будут даже плеваться при виде схематичного стиля, который максимально далёк от белоусовского хоккея, на котором выросли многие омичи. Но время ли сейчас думать о кружевах? Скабелка призван навести порядок в команде, выстроить систему, которая успешно работала в другом сибирском городе. Новый главный тренер «ястребов» понимает, чего хочет, и знает, как этого добиться. Омску, мечущемуся в последние годы из угла в угол, этого ох как не хватало.

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Помогать Скабелке в «Авангарде» будет омич Сергей Бердников, ради этой работы покинувший Новокузнецк, где занимал должность главного тренера «Металлурга». С вратарями, скорее всего, будет заниматься Николай Мишин – человек, воспитавший Илью Сорокина и Ивана Налимова. Ещё одним ассистентом Скабелки станет его соотечественник Владимир Копать – автор легендарного гола в ворота Томми Сало в четвертьфинале Солт-Лейк-Сити. Последнее время Копать трудился в тренерском штабе белорусской «молодёжки». По плану от прошлого тренерского штаба должен был остаться Дмитрий Рябыкин, но он решил перебраться в столицу, приняв предложение «Спартака». Но куда важнее того, кто станет помощниками Скабелки, готовность омского менеджмента резать по живому, если этого потребует главный тренер.
Кому-то хоккей Скабелки может не понравиться. Особенно ностальгирующие болельщики «Авангарда» будут даже плеваться при виде схематичного стиля.

Рано говорить, каким будет состав «Авангарда» при Скабелке. С большой долей вероятности покинут команду чехи Владимир Соботка и Доминик Фурх, чьи взоры обращены в сторону НХЛ. Туда же может отправиться и Антон Бурдасов – форвард, в котором заинтересован новый главный тренер. Ещё один вариант, имеющийся у Бурдасова, – возвращение в СКА, но в таком случае «Авангард» может получить за него пару игроков, вокруг которых можно строить новую команду. По нашей информации, предложение из Казани уже получил Илья Зубов, который был одним из лучших игроков «ястребов» в минувшем плей-офф. Любопытно проследить за тем, какое решение будет принято в отношении Александра Пережогина – живой легенды клуба, чей резкий спад напоминает закат карьеры Антона Курьянова. У Пережогина ещё год контракта с «Авангардом», но представить, что он впишется в скоростной и физический хоккей Скабелки, решительно невозможно.


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Скабелка для «Авангарда» — это ещё и попытка наконец-то реализовать потенциал омской школы. Новый главный тренер «ястребов» довёл до сборной России целый ряд молодых игроков, тогда как при Канарейкине затухли Артур Лаута и Иван Фищенко, так и не пробились в основу герои МХЛ Артём Манукян и Антон Ковалёв. При этом Скабелка, работая в «Сибири», не раз выражал заинтересованность в Фищенко. Резерв «ястребов» — это та молодёжь, что однажды уехала за океан. Дмитрий Соколов, Дмитрий Жукенов и Максим Мизюрин приедут в Омск уже в начале апреля, когда Скабелка с помощниками откроют тренировочный лагерь, который впору называть ознакомительным. Особое внимание стоит уделить Мизюрину – парню, который, как и Илья Михеев, по фактуре и игровым качествам идеально бы вписался в модель Скабелки. Вот только велика вероятность, что форвард «Вальдора» ещё один сезон проведёт в юниорской лиге Квебека. Зато почти наверняка в родной клуб из скрытой аренды вернётся Кирилл Семёнов, ставший под присмотром Бердникова лучшим бомбардиром «Кузни» в минувшем сезоне.

Все те годы, что «Авангард» топтался на месте, мечтая о финале конференции, командой руководили самые разные тренеры: русские и иностранцы, молодые специалисты и ветераны цеха. Кажется, что омские боссы перебирали даже не личности, а типажи. Раймо Сумманен – эдакий духовный лидер, любимец фанатов. Евгений Корноухов – доморощенный тренер, специалист по работе с молодёжью. Но всё мимо, всё в молоко. Возможно, что Скабелка – это последняя надежда хоккейного Омска на то, что топ-клубом «Авангард» будут называть без усмешек, не по старой памяти и за былые заслуги. Ведь если не получится у него, то руководству клуба останется только развести руками, а спонсору задуматься, стоит ли год из года выбрасывать деньги в трубу? Хоккей в таком городе, как Омск, конечно, не убьют. Никто не захочет войти в историю могильщиком. Но вот сократить финансирование в случае ещё одной грубой осечки «Газпром» имеет полное право.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Андрей Скабелка Дмитрий Квартальнов
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