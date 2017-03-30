История Никиты Киселёва. Главный матч сезона в Нижнем Новгороде

Фото: hctorpedo.ru

Когда счёт не важен

Фото: hctorpedo.ru

Фото: hctorpedo.ru

Праздник для болельщиков

Фото: hctorpedo.ru

Хоккей призван творить добрые дела. Он приносит людям радость, наслаждение, положительные эмоции от общения между болельщиками. А иногда он способен спасти чью-то жизнь. 29 марта в Нижнем Новгороде произошёл именно такой случай.Хоккейный клуб «Торпедо» и нижегородская областная федерация хоккея организовали благотворительный матч под названием «Хоккей во имя добра», в котором приняли участие игроки основной команды. Нижегородские болельщики увидели на льду «Нагорного»и других игроков любимой команды. Помощниктакже вышел на площадку. Помимо этого в мероприятии приняли участие хоккеисты молодёжной команды «Чайка», ветераны нижегородского хоккея, а также ребята из юношеской команды СДЮШОР «Торпедо» 2001 года рождения.Именно в ней играет, который в конце прошлого года впал в кому. Это случилось 27 декабря. На протяжении вот уже нескольких месяцев парень сражается за жизнь. Сначала он находился в городской больнице Нижнего Новгорода, а затем был переведён в Институт мозга имени Л.А. Поленова в Санкт-Петербург. И спустя некоторое время он пришёл в сознание. Сейчас Никита продолжает лечиться, в его состоянии наблюдается положительная динамика. Он открывает глаза, может повернуться набок, но болезнь пока не побеждена. Врачи говорят, что больше всего ему сейчас нужны сильные эмоции. И родители показывают ему хоккей, будь то баталии Кубка Гагарина или его собственные матчи. Воистину хоккей способен исцелять людей.Сам матч прошёл в отличной атмосфере. Все игроки были поделены на две команды – «белых» и «синих». Первых возглавлял, а с их оппонентами работал. Игра, в отличие от официальных встреч, состояла из двух периодов, в которых команды играли по 20 минут грязного времени. Первая половина противостояния закончилась убедительной победой «белых» со счётом 5:1, но во втором периоде «синие» проявили характер, и после сирены на табло горели цифры 6:6. По многочисленным просьбам зрителей была проведена серия буллитов, в которой удачливее оказались «белые».Вся выручка от игры была направлена на оплату лечения молодого хоккеиста. Входной билет стоил всего 100 рублей. Учитывая, что игру посетило 3642 зрителя, для лечения удалось собрать 364 тысячи. А всего на продаже браслетов, атрибутики и пожертвованиях получилось отправить юному хоккеисту более двух миллионов. Также любой желающий может отправить смс со словом «МАРАФОН» на номер 7715, и в этом случае сумма пожертвования составит 45 рублей.Для болельщиков была сделана развлекательная программа. В фойе КРК «Нагорный» после матча прошла автограф-сессия с хоккеистами основного состава «Торпедо». Без росписи и фотографии с кумирами не остался никто. А перед игрой и во время перерыва люди с жаром резвились в настольный хоккей и вкушали бесплатные сладости. Также зрителей развлекал широко известный на местной сцене ВИА «Второе дыхание».Люди находились в очень приподнятом настроении, так как этот матч стал для них поводом ещё раз увидеть любимую команду и встретиться с друзьями.«Мы пришли сюда поддержать мальчишку, а также встретиться и пообщаться с друзьями, с которыми мы болели весь сезон. Мы вновь окунулись в эту атмосферу, и я понял, что чемпионат для нас рано закончился. Всё ещё ёкает, не зарубцевалось. Ну и поддержать пацана надо», — болельщики были едины в своих стремлениях помочь Никите и сделать этот праздник ещё лучше.А в это же время веселье происходило и на льду. Помощник Скудрывместе с болельщиками бросал по воротам, которые защищал маскот нижегородского клуба Торрик. И то, как он пытался отбивать летевшие в него шайбы, выглядело довольно забавно.Вообще, организаторы постарались сделать всё, чтобы эта игра как можно дольше находилась в памяти у болельщиков. Так, например, среди тех людей, которые заранее взяли карточки и записались на лотерею, после матча были разыграны ретросвитера. А ещё люди покупали джерси, в которых выступали игроки обеих команд. Естественно, победители лотереи были очень рады. Но если говорить об акции в целом, то, безусловно, победитель в ней один – это сам Никита Киселёв. О нём лучше всего говорят слова его партнёров по команде.«Никита – очень добрый и весёлый парень. Жизнерадостный. Он очень приятный в общении. Мы с ним с пяти лет вместе, он нам как родной. Желаем ему здоровья, чтобы он быстрее выздоравливал и возвращался в нашу команду, которая уже заняла третье место на чемпионате России. Отправим эту бронзовую медаль Кисе. За него боролись», — по ребятам было видно, что они искренне любят Никиту и желают его скорейшей поправки.Хочется пожелать его семье сил и терпения, а самому парню – полного выздоровления и исполнения его детской мечты, чтобы он однажды вышел на лёд в составе взрослого «Торпедо».