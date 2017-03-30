История Никиты Киселёва. Главный матч сезона в Нижнем Новгороде

Хоккейный клуб «Торпедо» и нижегородская областная федерация хоккея организовали благотворительный матч под названием «Хоккей во имя добра», в котором приняли участие игроки основной команды. Нижегородские болельщики увидели на льду «Нагорного» Артёма Аляева, Кирилла Уракова, Вячеслава Кулёмина, Евгения Мозера, Дениса Шуракова и других игроков любимой команды. Помощник Петериса Скудры Артём Чубаров также вышел на площадку. Помимо этого в мероприятии приняли участие хоккеисты молодёжной команды «Чайка», ветераны нижегородского хоккея, а также ребята из юношеской команды СДЮШОР «Торпедо» 2001 года рождения.
Фото: hctorpedo.ru
Именно в ней играет Никита Киселёв, который в конце прошлого года впал в кому. Это случилось 27 декабря. На протяжении вот уже нескольких месяцев парень сражается за жизнь. Сначала он находился в городской больнице Нижнего Новгорода, а затем был переведён в Институт мозга имени Л.А. Поленова в Санкт-Петербург. И спустя некоторое время он пришёл в сознание. Сейчас Никита продолжает лечиться, в его состоянии наблюдается положительная динамика. Он открывает глаза, может повернуться набок, но болезнь пока не побеждена. Врачи говорят, что больше всего ему сейчас нужны сильные эмоции. И родители показывают ему хоккей, будь то баталии Кубка Гагарина или его собственные матчи. Воистину хоккей способен исцелять людей.
Когда счёт не важен
Сам матч прошёл в отличной атмосфере. Все игроки были поделены на две команды – «белых» и «синих». Первых возглавлял Вячеслав Рьянов, а с их оппонентами работал Петерис Скудра. Игра, в отличие от официальных встреч, состояла из двух периодов, в которых команды играли по 20 минут грязного времени. Первая половина противостояния закончилась убедительной победой «белых» со счётом 5:1, но во втором периоде «синие» проявили характер, и после сирены на табло горели цифры 6:6. По многочисленным просьбам зрителей была проведена серия буллитов, в которой удачливее оказались «белые».
Фото: hctorpedo.ru
Вся выручка от игры была направлена на оплату лечения молодого хоккеиста. Входной билет стоил всего 100 рублей. Учитывая, что игру посетило 3642 зрителя, для лечения удалось собрать 364 тысячи. А всего на продаже браслетов, атрибутики и пожертвованиях получилось отправить юному хоккеисту более двух миллионов. Также любой желающий может отправить смс со словом «МАРАФОН» на номер 7715, и в этом случае сумма пожертвования составит 45 рублей.
Фото: hctorpedo.ru
Праздник для болельщиков
Для болельщиков была сделана развлекательная программа. В фойе КРК «Нагорный» после матча прошла автограф-сессия с хоккеистами основного состава «Торпедо». Без росписи и фотографии с кумирами не остался никто. А перед игрой и во время перерыва люди с жаром резвились в настольный хоккей и вкушали бесплатные сладости. Также зрителей развлекал широко известный на местной сцене ВИА «Второе дыхание».
Люди находились в очень приподнятом настроении, так как этот матч стал для них поводом ещё раз увидеть любимую команду и встретиться с друзьями.
Фото: hctorpedo.ru
«Мы пришли сюда поддержать мальчишку, а также встретиться и пообщаться с друзьями, с которыми мы болели весь сезон. Мы вновь окунулись в эту атмосферу, и я понял, что чемпионат для нас рано закончился. Всё ещё ёкает, не зарубцевалось. Ну и поддержать пацана надо», — болельщики были едины в своих стремлениях помочь Никите и сделать этот праздник ещё лучше.
А в это же время веселье происходило и на льду. Помощник Скудры Гиртс Анкипанс вместе с болельщиками бросал по воротам, которые защищал маскот нижегородского клуба Торрик. И то, как он пытался отбивать летевшие в него шайбы, выглядело довольно забавно.
Вообще, организаторы постарались сделать всё, чтобы эта игра как можно дольше находилась в памяти у болельщиков. Так, например, среди тех людей, которые заранее взяли карточки и записались на лотерею, после матча были разыграны ретросвитера. А ещё люди покупали джерси, в которых выступали игроки обеих команд. Естественно, победители лотереи были очень рады. Но если говорить об акции в целом, то, безусловно, победитель в ней один – это сам Никита Киселёв. О нём лучше всего говорят слова его партнёров по команде.
«Никита – очень добрый и весёлый парень. Жизнерадостный. Он очень приятный в общении. Мы с ним с пяти лет вместе, он нам как родной. Желаем ему здоровья, чтобы он быстрее выздоравливал и возвращался в нашу команду, которая уже заняла третье место на чемпионате России. Отправим эту бронзовую медаль Кисе. За него боролись», — по ребятам было видно, что они искренне любят Никиту и желают его скорейшей поправки.
Хочется пожелать его семье сил и терпения, а самому парню – полного выздоровления и исполнения его детской мечты, чтобы он однажды вышел на лёд в составе взрослого «Торпедо».