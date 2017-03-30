Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Игорь Захаркин, ХК «Югра»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Лев Лукин

Профессор в средней школе. Каковы перспективы Захаркина в «Югре»?

Игорь Захаркин, которого привыкли видеть в топовых командах, принял приглашение аутсайдера КХЛ. Что получится из этого сотрудничества?
30 марта 2017, четверг. 15:00. Хоккей
>>> Захаркин: могло быть – я или Вайсфельд. Воспитание не позволило

Большую часть своей тренерской карьеры Игорь Захаркин работал помощником Вячеслава Быкова. Этот тандем успешно работал как в сборной России, так и в клубах КХЛ, но в последние два года дороги двух соратников разошлись: Захаркин начал сольную карьеру, а Быков взял очередную паузу и отдыхает от большого хоккея в Швейцарии.

После двух лет в «Салавате» Захаркин покинул уфимский клуб, и казалось, что Игорь Владимирович либо возьмёт паузу, следуя примеру Быкова, либо возглавит клуб с большими амбициями, ищущий главного тренера, тем более что сейчас выбор таковых как никогда велик. Но Захаркин удивил и стал наставником ханты-мансийской «Югры». Тренер, получивший в хоккейном мире прозвище Профессор, будет работать в клубе, который, пользуясь школьно-университетской терминологией, можно назвать средней школой. Почему специалист с таким послужным списком согласился возглавить команду, на первый взгляд, не соответствующую его уровню?

Новый вызов Захаркина


Наверняка главной причиной стало огромное желание Захаркина работать. «Югра» первой вышла на тренера с конкретным предложением, и тот моментально согласился, потому что вновь получил возможность заниматься любимым делом. Игорь Владимирович и раньше не любил долго сидеть без работы: когда Быков после триумфа со СКА предпочёл пропасть с радаров, Захаркин стал тренером-консультантом в Уфе. Вот и сейчас своим решением наставник показывает, что для него главное – оставаться в хоккее и работать, при этом не так важно, где и в какой должности.
Для Захаркина главное – оставаться в хоккее и работать, при этом не так важно, где и в какой должности.

Согласие на переход в Ханты-Мансийск говорит о том, что Захаркин – весьма неприхотливый тренер. Впрочем, разве мы не знали об этом? После чемпионства с «Салаватом Юлаевым» в 2011 году Вячеслав Быков привычно ушёл в тень, а Игорь Захаркин стал главным тренером сборной Польши. После такого экзотического опыта работа Захаркина в «Югре» уже не должна казаться чем-то экстраординарным.

>>> Захаркин: мы с Колей Борщевским никогда не боялись трудностей

Наконец, северный клуб подходит для Захаркина ещё по некоторым важным критериям. Во-первых, в «Югре» специалист сможет по-настоящему почувствовать вкус самостоятельной работы. В тандеме с Быковым Захаркин всегда находился за спиной Вячеслава Аркадьевича, а будучи главным тренером в «Салавате», он вынужден был прислушиваться ко мнению генерального менеджера Леонида Вайсфельда. В Ханты-Мансийске Захаркин однозначно будет фигурой номер один, и вряд ли хоть одно решение будет принято без его ведома.

Во-вторых, работа с «Югрой» — прекрасная возможность начать всё с нуля. В «Салавате» у Захаркина всё сложилось не так удачно, и, возможно, для него будет лучше поработать в клубе без больших целей и амбиций, чтобы затем, набравшись опыта, вернуться в пул наставников топ-клубов. Да, как это ни странно, именно опыта работы главным тренером в КХЛ не хватает Захаркину, чтобы увереннее вести команду по длинной дистанции сезона, не допуская затяжных спадов, а к плей-офф подходить в идеальных кондициях. «Югра» — отличная возможность, чтобы накопить такой опыт, не испытывая давления со стороны руководства или требовательных болельщиков.

Захаркин повысит интерес к клубу


Понятно, что для клуба из Ханты-Мансийска привлечение главным тренером такого известного специалиста – огромный шаг вперёд, и на бумаге перспективы «Югры» в будущем сезоне выглядят многообещающими. По крайней мере, можно сказать точно, что фигура Захаркина должна вернуть зрителя на матчи команды. На заре своего выступления в КХЛ, когда «Югра» два года подряд уверенно выходила в плей-офф, трибуны в Ханты-Мансийске заполнялись, и клуб был интересен в регионе. Сейчас всё это должно вернуться, и даже не столько из-за результатов команды, сколько из любопытства – ведь не каждый сезон «Югру» возглавляет двукратный обладатель кубка Гагарина и чемпион мира.
Приглашение Захаркина – первый шаг к тому, чтобы вывести «Югру» на новый уровень, а отказ от моратория на легионеров будет логичным продолжением этой поступи.

Если возрастёт интерес к клубу и о нём будут чаще говорить в прессе, то решится и главный на сегодня вопрос: «Югра» останется в КХЛ. Да, ходят разговоры об урезании количества клубов лиги, и ханты-мансийцы – одни из главных кандидатов на сокращение. Основными причинами называют низкую посещаемость и угасающий интерес к команде. Назначение главным тренером Игоря Захаркина может в лучшую сторону изменить эти параметры и посодействовать сохранению «Югрой» прописки в высшем обществе нашего хоккея.

На что сможет рассчитывать «Югра»?


Но оставить «Югру» в КХЛ – это полдела, надо ещё и сделать клуб интересным и конкурентоспособным. Нет сомнения, что Захаркин приехал в Ханты-Мансийск именно с этой миссией, потому что трудно представить такого тренера в серой и безликой команде. Понятно, что на новом месте работы этот специалист вряд ли станет менять свой стиль, а значит, в следующем сезоне мы должны увидеть атакующую, немного беспечную команду, которая будет делать на льду шоу, а не выполнять тяжёлую работу. По крайней мере, таким был при Захаркине «Салават».
Назначение главным тренером Игоря Захаркина может посодействовать сохранению «Югрой» прописки в высшем обществе нашего хоккея.

Но потянет ли состав ханты-мансийцев требования нового тренера? Наследство Захаркину досталось не такое уж богатое, но кое-что всё-таки есть. Например, новому главному «Югры» должно приглянуться сочетание Евгений Лапенков – Денис Горбунов – Павел Варфоломеев, показывавшее порой в прошлом сезоне весьма симпатичную игру и прекрасное взаимопонимание. Наверняка Захаркину понравится и Артём Булянский – один из самых технически оснащённых хоккеистов в КХЛ. У большинства из этих игроков заканчивается контракт с командой, и, возможно, главному тренеру удастся оставить их в «Югре». Зато точно рассчитывать в следующем сезоне Захаркин может на Антона Курьянова и Константина Панова. У опытных хоккеистов, которые могут стать проводниками идей тренера в раздевалке, ещё год контракта с клубом.

Впрочем, этого очень мало. Игорь Захаркин привык работать с куда более разнообразным и качественным материалом, и в Ханты-Мансийске ему явно придётся поумерить аппетиты. Но Игорь Владимирович наверняка понимал, куда он идёт, и, возможно, его интерес состоит в том, чтобы попробовать добиться успеха, не располагая звёздным составом.

Но без приобретений не обойтись, и вновь фигура главного тренера может существенно помочь ханты-мансийцам на трансферном рынке. Игорь Захаркин имеет репутацию адекватного, интеллигентного, понимающего наставника. Кроме того, тренерская философия этого специалиста предполагает творческий подход, который любят многие хоккеисты. Несомненно, Захаркин – тот тренер, в команду которого пойдут с удовольствием, несмотря на суровый северный климат Ханты-Мансийска и не самый высокий статус команды. Поэтому состав «Югры» в будущем сезоне вполне могут пополнить интересные российские хоккеисты.

>>> Филипенко: легионеры – самый трудный вопрос для «Югры», будет широкое обсуждение


Клубу нужны легионеры


А как быть с легионерами? Это, пожалуй, главный вопрос, который Захаркину и руководителям «Югры» нужно решить летом. Игорь Владимирович, конечно, будет настаивать на приглашении иностранцев, ведь он понимает, что в современном хоккее без помощи из-за рубежа добиться какого-либо результата практически нереально. Собственно, выступления «Югры» в последние два сезона, когда в клубе решили обойтись без легионеров, это прекрасно иллюстрируют. Однозначно, руководству северян стоит отказаться от своей принципиальности. Приглашение Захаркина – первый шаг к тому, чтобы вывести «Югру» на новый уровень, а отказ от моратория на легионеров будет логичным продолжением этой поступи.

Таким образом, успех «Югры» в будущем сезоне зависит от того, насколько большой карт-бланш будет предоставлен главному тренеру. Со стороны руководства северян логично будет дать понять Захаркину, что он – главный человек в клубе. Что именно главный тренер будет принимать решения по комплектованию команды и что он получит возможность пригласить иностранных игроков. Захаркин должен чувствовать полную поддержку и понимание со стороны руководителей клуба, и тогда мы сможем увидеть новую, интересную и авторскую команду с привлекательным стилем, которая будет собирать полные трибуны.

И если все условия для комфортной работы Игоря Владимировича будут выполнены, то в перспективе у профессора Захаркина не только вывести «Югру» в плей-офф, но и превратить среднюю школу из Ханты-Мансийска в высшее хоккейное заведение.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
30 марта 2017, четверг
18:01 Крис Ли: Береглазов способен заиграть в НХЛ, он заслуживает этого
17:38 М. Воробьёв: я из Уфы, и поэтому к «Ак Барсу» у меня особое отношение с детства
17:09 Кросби: «Питтсбург» должен играть лучше, мы способны на большее
16:52 Е. Медведев: Омск — хоккейный город, пора уже что-то выиграть
16:37 Кроуфорд: «Чикаго» много забил, но после этого стал играть даже лучше
16:23 Кадейкин: ожидал от СКА более открытой игры, но они действовали на результат
15:50 Коледов: серию со СКА мы провалили — 0-4 в финале конференции, так нельзя
15:42 Скабелка: готов к давлению в «Авангарде», это серьёзный вызов
15:38 Грубауэр: «Вашингтон» должен приложить все силы, чтобы остаться первым
15:29 Верстиг: у «Калгари» нет повода расстраиваться, мы уверены в себе
15:16 «Колорадо» подписал контракт с 10-м номером драфта-2016 нападающим Джостом
15:00 А. Юдин: в «Магнитке» Мозякину по рукам дать, Зарипова запугать — и всё, их нет
14:54 Кейн: «Чикаго» надо постараться сохранить этот кураж в матчах плей-офф
14:42 Галуцен: игра Игинлы — хороший урок для многих молодых хоккеистов
14:21 Красковский: сезон для «Локомотива» получился хорошим, но хотели большего
14:03 Пачьоретти: новички «Монреаля» сразу говорят: «Хочу играть с Марковым»
13:23 Малыхин будет капитаном «Ак Барса» в четвёртом матче серии с «Магниткой»
13:05 Варицкий: работа по поиску новичков «Витязя» ведётся по всем направлениям
13:03 Дети с синдромом Дауна побывали в гостях у олимпийской сборной России
13:00 А. Юдин: «Локомотив» толкал вратаря в стиле Комарова, им не хватило тафгая Юдина
12:49 Йео: важно, чтобы «Сент-Луис» вышел на высокий уровень к матчам плей-офф
12:47 Хоккеисты «Витязя» Ержабек и Кемпе ждут предложений из НХЛ, с Сятери переговоры
12:33 Головков: в следующем сезоне «Витязь» хочет пройти первый раунд плей-офф
12:27 Уэбер: у Маркова светлая голова, порой кажется, что он одним пасом решает всё
12:12 Овечкин подкрался к ведущим клубного ТВ «Вашингтона» и подшутил над ними в эфире
12:10 Главный тренер «Витязя» Валерий Белов продлил контракт с клубом на два года
12:00 Игинла: не знаю, сколько ещё буду играть, но матч с «Калгари» точно запомню
12:00 Власенков: СКА помастеровитее «Локомотива», исполнители получше, реализация
11:48 Беттмэн: НХЛ хочет помочь Китаю выстроить крепкую хоккейную программу
11:26 Беднар: «Колорадо» не сдался, забил пару голов и сохранил интригу
11:12 Тротц: в первом и третьем периодах «Вашингтон» играл плохо, много терял шайбу
10:49 Овечкин: «Вашингтон» показывает хороший хоккей, так мы и должны играть весной
10:38 Дыбленко: свои шансы сыграть с Латвией никак не оцениваю, просто работаю
10:30 Салливан: некоторых игроков «Питтсбурга» трудно заменить, но мы можем побеждать
10:16 Кенневилль: «Чикаго» играл умно и надёжно, ведя в счёте
10:09 Александр Овечкин выпустил набор собственных эмодзи
09:51 Майоров: в НХЛ сейчас играют чище, чем в КХЛ, это для нас неприятный сюрприз
09:34 Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
09:24 НХЛ опубликует списки защищённых игроков перед драфтом расширения
09:16 «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» проведут предсезонные матчи в Китае
09:13 Нападающий «Чикаго» Анисимов восстановится к началу плей-офф
08:29 Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Аризону»
07:47 «Вашингтон» оказался сильнее «Колорадо», Кузнецов набрал 2 очка, Григоренко — 1
07:30 «Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Калгари»
05:52 Гол Панарина помог «Чикаго» на выезде разгромить «Питтсбург»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским хоккеистом в регулярном чемпионате НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+