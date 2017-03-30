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Тест. Неудержимые. Кто ты из тройки Мозякин – Коварж – Зарипов?

Первое звено «Металлурга» вновь бьёт все рекорды результативности в плей-офф. Настало время узнать, на кого из них похож ты.