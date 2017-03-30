Тест. Неудержимые. Кто ты из тройки Мозякин – Коварж – Зарипов?

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Магнитогорскому «Металлургу» осталось одержать всего одну победу для того, чтобы второй сезон подряд выйти в финал Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате капитан команды Сергей Мозякин побил рекорд результативности, в плей-офф он повторил снайперский рекорд в истории отечественного хоккея по шайбам за сезон. Его партнёр по звену Данис Зарипов после не самой удачной «регулярки» в плей-офф повторил рекорд КХЛ по голам в розыгрыше Кубка Гагарина. На протяжении уже последних четырёх сезонов неизменным подносчиком снарядов для них является чех Ян Коварж. Предлагаем узнать, на кого вы больше всего похожи из игроков этого звена.
Если у вас не отображается тест, то его можно пройти по ссылке «Кто ты из тройки Мозякин – Коварж – Зарипов? Пройди тест и узнай».