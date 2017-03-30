10 самых красивых хоккеисток женского ЧМ-2017

Фото: vk.com/alevtinashtareva4

Нападающая сборной России Элина Митрофанова

Фото: instagram.com/marcepan9

Фото: instagram.com/ludmila_9

31 марта в Плимуте стартует женский чемпионат мира по хоккею. Знакомимся с самыми красивыми участницами турнира.Эвелине всего 21 год, а она уже является одним из лучших вратарей в Финляндии. Как и многие отчаянные хоккеистки, Суонпа несколько лет играла в команде с мужчинами. В 2014 году она приняла участие в Олимпийских играх в Сочи, а также на протяжении года выступала за студенческую команду университета Миннесоты.В 2013 году девушка работала в ИИХФ IT- координатором, а параллельно с этим выступала за мужскую команду «Бюлах». На Олимпиаде в Сочи Флоренс выиграла бронзовые медали и была признана самым ценным игроком турнира.21-летняя Тереза лишь второй год выступает за взрослую сборную Чехии. У девушки уже есть бронзовая медаль с молодёжного первенства, а в Плимуте будет шанс побороться и за медаль среди взрослых. На клубном уровне Ванисова играет за команду университета Мэна в американской студенческой лиге.Пробиться в состав мощной сборной Канады — задача не из лёгких. 19-летняя Сара впервые в своей карьере поедет на взрослое мировое первенство. Девушка учится в институте Миннесоты и играет за студенческую команду. Ранее она выигрывала золото молодёжного чемпионата мира. У Сары по-настоящему спортивная семья — два старших брата и младшая сестра также играют в хоккей, но о таких успехах они только мечтают.Младший брат Фанни Виктор Раск играет за «Каролину» в НХЛ. Сама же девушка пока не пробовала сил за океаном и выступает в шведской женской лиге. За сборную Раск играет давно, вот только добраться до медалей на международных соревнованиях «Тре крунур» всё никак не может.В копилке у Ангелины есть уже бронзовая медаль чемпионата мира — 2016. Также в составе сборной России в 2015 году девушка выиграла Универсиаду. В подростковом возрасте Гончаренко играла за мужскую команду «Белые Медведи», сейчас 22-летняя хоккеистка выступает за «Торнадо» из ЖХЛ. К слову, кумир у Ангелины — Евгений Малкин. Соберёт ли девушка столько золотых наград, сколько есть у нападающего «Питтсбурга»?На молодёжном чемпионате мира в 2015 году, на котором сборная России выиграла бронзовые медали, Анна была капитаном команды. Шохина также является двукратной чемпионкой Универсиады. Недостаёт только медали с мирового первенства.Алевтина два последних сезона выступала за «Торнадо», в этом году девушка в составе сборной России выиграла золото Универсиады. Ещё в прошлом году 20-летняя хоккеиста играла за молодёжную сборную, а теперь отправляется в США на взрослое первенство.Элина обожает водные лыжи и мотоциклы, а ещё мечтает выиграть чемпионат мира по хоккею. Девушка рассказывала, что к 12 годам играла уже лучше многих мальчишек. На прошлогоднем чемпионате мира выиграла бронзовую медаль в составе сборной России.Самая популярная хоккеиста российской сборной в прошлом сезоне подписала контракт с клубом женской НХЛ «Нью-Йорк Риветерс». Правда, спустя год Людмила вернулась в Россию, где стала игроком «Торнадо». У Беляковой уже есть две бронзы мирового первенства, и теперь она совсем не прочь замахнуться на большее.