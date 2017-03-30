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175 лет назад 2016
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«Ак Барс» — «Металлург» — 1:4
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Дать по рукам Мозякину? Дотянись! Капитан вывел «Магнитку» на СКА

В день своего 36-летия Сергей Мозякин побил рекорд Вениамина Александрова и вывел «Магнитку» в финал Кубка Гагарина на встречу со СКА.
30 марта 2017, четверг. 21:35. Хоккей
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КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
30 марта 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 4 1:2, 0:1, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Коварж (Мозякин, Ли) – 05:30 (5x4), 0:2 – Антипин (Мозякин, Коварж) – 10:18 (5x4), 1:2 – Секач (Яруллин, Азеведу) – 18:10 (5x5), 1:3 – Мозякин – 26:24 (5x5), 1:4 – Платонов (Казионов) – 45:20 (5x5)

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, лучший снайпер и бомбардир прошедшей «регулярки», впервые сыграл в матче плей-офф в день рожденья. В своё 36-летние Мозякин мог побить вечный рекорд Вениамина Александрова, а заодно помочь команде выйти в финал турнира, где своего соперника уже поджидает СКА. Не секрет, что именно Мозякина и Зарипова больше всего боятся оппоненты уральцев.

«Понимаете, там Мозякину по рукам дать, а Зарипова запугать. И всё. И «Магнитки» нет. Я с Мозякиным дружу, но к нему подъехали, дали тихонько по рукам и говорят: «Готовься к чемпионату мира». И то если возьмут, а то не берут парня. Лучший, но не берут. А кто-то пас отдать не может, а его берут. Зарипов хорошо играет. И Мозякин. Значит, что нужно с ними сделать? Логично?» — заявил до игры известный хоккеист и тренер, бывший защитник СКА Александр Юдин. Что ж, Сергей должен ответить достойно.

Тест. Неудержимые. Кто ты из тройки Мозякин – Коварж – Зарипов?

Интересные новости поступали и из стана «Ак Барса». Так, нападающий команды Фёдор Малыхин вывел команду на лёд в качестве капитана. В предыдущих трёх встречах почётную нашивку носил Михаил Варнаков, капитан казанцев Александр Свитов не сыграл ни одного матча серии из-за травмы. Свитов, к слову, в итоге стал 13-м нападающим, а вот Варнакова в заявке не оказалось.

В первом периоде у гостей пошло большинство, а это смерти подобно для соперников. К примеру, фолом Коваржа «барсы» не воспользовались, а вот нарушение численного состава и опасную игру клюшкой со стороны Глухова были наказаны. Сперва Мозякин сделал скидку на Криса Ли. Защитник от синей линии вырезал диагональ на свободного Коваржа, который без проблем поразил пустой угол ворот Гарипова.


А затем снова не обошлось без капитана. Именинник доставил шайбу на пятак — Галимов среагировал на бросок Коваржа. Антипин первым успел на отскок и поразил ворота «Ак Барса». Зинэтула Билялетдинов не понимал, что происходит, а на болельщиков на трибуне было жалко смотреть.


По броскам преимущество было за казанцами, вот только толку от этого до поры до времени не было видно. Кошечкин выглядел уверенно, в нужный момент выручая команду. Но в эпизоде с голом Секача не выручил и он. Яруллин щёлкнул от синей линии. Азеведу и Иржи поборолись на пятаке, а чеху удалось переправить шайбу в ворота «Металлурга». В концовке гости дотерпели, уйдя на перерыв при комфортном для себя счёте. Хотя 2:0, конечно, было бы приятнее.


Во второй двадцатиминутке чудом не отличился Ли, бросивший с передачи Филиппи в перекладину. С убойной позиции не забил Мозякин, после паса Коваржа попавший в щитки Гарипову. Но на свой гол в день рождения Мозякин заработал. Сергей отобрал шайбу в чужой зоне у Мусина, выкатился на свободное пространство и с кистей зарядил в дальнюю девятку.

Таким образом, форвард «Магнитки» преодолел рекорд чемпионатов страны по количеству шайб, заброшенных в одном чемпионате. Шайба Мозякина стала 54-й в сезоне, ранее рекорд принадлежал нападающему ЦСКА Вениамину Александрову, который в чемпионате СССР-1962/63 записал в свой актив 53 гола.


«Нужно аккуратно действовать в защите и побольше играть в чужой зоне», — говорил у бортика тренер «Металлурга» Виктор Козлов. Счёт позволял уральцам строго придерживаться запланированной тактики, лезть на рожон смысла не было.

Опасно атаковал Платонова Захарчук, возивший соперника в борт и схлопотавший две минуты. Попал по ноге Мозякину Попов, также отправившийся на скамейку для штрафников. Правда, после отбытого наказания сам Захарчук заработал фол на себе – ошибся Ли. 3:1 в пользу «Магнитки» – при таком счёте хоккеисты отправились отдыхать.

В третьем периоде «Ак Барсу» нужно было совершить чудо. Только оно могло помочь татарстанскому клубу зацепиться за серию. Увы и ах для местной публики, ничего подобного не произошло. Казионов попал под силовой приём Попова, шайба отскочила к Платонову, а тот хлёстким броском поразил цель – 4:1.


Оставил осадок неприятный баннер на трибунах, адресованный Данису Зарипову. «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь», — гласила надпись, взятая из знаменитого мультика «Простоквашино». Так себя вести просто некрасиво.

Впервые в истории Кубка Гагарина финалы конференций завершились со счётом 4-0. «Металлург», как и СКА, вчистую выиграл противостояние, и теперь уральцы и «армейцы» разыграют между собой главный трофей КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Сергей Мозякин Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
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