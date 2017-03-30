«Мы тебя на помойке нашли…» Казань, тебе не стыдно за баннер Зарипову?

«Магнитка» присоединилась к СКА в финале Кубка Гагарина
Главное событие дня – выход магнитогорского «Металлурга» в финал Кубка Гагарина. Несмотря на все сопротивления «Ак Барса», уральцы уложились в четыре матча. При счёте 3-0 в серии они не дали слабины и добили раненого соперника. Как и в предыдущих встречах, отличались в основном представители первого звена. Здесь вам и Ян Коварж, и Сергей Мозякин, и примкнувший к ним защитник Виктор Антипин. Разве что Данис Зарипов в этот вечер пощадил бывший клуб и остался без очков. И ведь не скажешь, что итоговый счёт 4:1 не соответствует характеру матча. «Металлург» превосходил «Ак Барс» почти во всех аспектах, а что особенно важно, был на голову выше в реализации моментов. Илья Воробьёв в финале встретится с Олегом Знарком, с которым они вместе входят в тренерский штаб сборной России. Синхронно разобравшись с соперниками, финалисты оказались в равных условиях перед главной серией сезона. Осталось лишь понять, начнётся она в срок или же КХЛ сдвинет даты.
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Мозякин превзошёл полувековой рекорд Александрова
Кажется, что даже самый неистовый поклонник творчества Сергея Мозякина не назовёт без подсказок все рекорды, которые установил капитан «Магнитки» в последние пару сезонов. Мозякин оставлял позади себя и Бориса Михайлова, и других великих предшественников. В матче с «Ак Барсом», который обернулся для уральцев билетом в финал Кубка Гагарина, он превзошёл достижение Вениамина Александрова, которое казалось вечным. Легендарный форвард в сезоне-1962/63 забросил 53 шайбы, но Мозякин сумел этот результат перекрыть. 36-летний форвард «Магнитки» в свой день рождения стал рекордсменом чемпионатов страны по количеству шайб, заброшенных за один сезон. Остались ли в нашем хоккее рекорды, до сих пор не покорённые Мозякину?
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Казани должно быть стыдно за отношение к Зарипову
Серия между «Магниткой» и «Ак Барсом» омрачилась даже не скорой развязкой, а отвратительным отношением казанских болельщиков по отношению к Данису Зарипову. Ещё в первом матче на «Татнефть-Арене» в адрес легенды «Ак Барса» с трибун прозвучал свист. Чем заслужил такой реакции Зарипов – решительно непонятно. Он честно служил татарстанскому хоккею и наряду с Алексеем Морозовым был лицом «Ак Барса», с чьим именем связаны все его знаковые победы. Однако на свисте болельщики казанского клуба не остановились. На трибунах появился баннер со следующим текстом: «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь». Есть соперники, есть плей-офф, есть бывшие игроки, которые по воле судьбы становятся соперниками, но когда такое отношение проскальзывает к одному из лучших хоккеистов в истории клуба – это вызывает недоумение. Если кому и должны предъявлять претензии фанаты «Ак Барса», то не Данису, который обрёл вторую молодость в Магнитогорске, а руководству клуба, поспешившему расстаться с ветераном. До недавнего времени поговаривали, что Зарипов желает закончить карьеру в Казани. После этого случая ему впору хорошенько задуматься, а стоит ли возвращаться туда, где тебя не ценят?
36-летний форвард «Магнитки» в свой день рождения стал рекордсменом чемпионатов страны по количеству шайб, заброшенных за один сезон.
Билялетдинов отказался говорить о своём будущем
После того как «Локомотив» завершил свой поход за Кубком Гагарина, Алексей Кудашов прямо заявил, что хочет остаться в Ярославле. Всё чётко и понятно, теперь слово за руководством клуба в лице президента Юрия Яковлева. Что мешало повторить эти же слова Зинэтуле Билялетдинову? Казанские журналисты задали наставнику «Ак Барса» прямой вопрос о его будущем, но он всячески пытался перевести тему. Несмотря на настойчивость репортёров, Билялетдинов так и не сказал «да» или «нет». А ведь информация о дальнейшей судьбе опытного специалиста ходит самая противоречивая. Кто-то говорит, что Зинэтула Хайдарович планирует взять паузу, а то и вовсе завершить карьеру тренера. Другие уверяют, что с главным тренером казанцев будет подписан новый долгосрочный контракт. Билялетдинов мог одной фразой развеять туман, но, видимо, сам ещё не принял окончательного решения.
«Локомотив» — бронзовый призёр чемпионата России
Ярославцы завершили сезон накануне, но окончательные итоги могут подводить только сегодня. От того, как завершится серия «Магнитка» — «Ак Барс», зависело, какой набор медалей будет у команды Алексея Кудашова. Бронза КХЛ «железнодорожникам», как и другой команде, проигравшей в финале своей конференции, доставалась автоматически. А вот бронзовые медали чемпионата России «Локомотив» получил только после того, как стало известно, что дальше идёт магнитогорский «Металлург». Ярославцы завершили регулярный чемпионат выше казанцев, поэтому и завоевали бронзу в шестой раз в своей истории. Последний раз «Локомотив» занимал третье место в далёком 2004 году.
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Серия между «Магниткой» и «Ак Барсом» омрачилась даже не скорой развязкой, а отвратительным отношением казанских болельщиков по отношению к Данису Зарипову.
Малыхин стал капитаном «Ак Барса»
За этот плей-офф капитан у «Ак Барса» менялся неоднократно. Во многом причина тому в травме Александра Свитова. Постоянный капитан казанцев полностью пропустил серию с «Магниткой», делегировав полномочия Михаилу Варнакову. С Варнаковым-капитаном дела у казанцев в финале конференции особенно не складывались, и Билялетдинов пошёл на перемены. На четвёртый матч серии, ставший в итоге для «Ак Барса» последним в сезоне, гостей в качестве капитана вывел Фёдор Малыхин. Он не смог переломить ход противостояния с «Металлургом» и матч в капитанском статусе провёл безрезультативно, но разве он не заслужил этого шанса? Малыхин, которого только ленивый не критиковал в его первый сезон в составе «Ак Барса», стал лидером команды и проявил себя одним из лучших специалистов в стране по игре на пятаке.
Белов остаётся в Подольске ещё на два года
О том, что Валерий Белов останется в «Витязе», говорилось давно. По сути, мало кто сомневался, что подольский клуб оставит тренера, добившегося лучшего результата в истории, а сам Белов не будет дёргаться и останется там, где его ценят. Тем более что для специалиста, который наконец-то проявил себя в качестве самостоятельного тренера, Подольск – не чужой город. Здесь он в качестве игрока заканчивал профессиональную карьеру. И вот стало известно, что Белов заключил с «Витязем» новый двухлетний контракт. «У нас сложились хорошие отношения, результат пришёл. Я тружусь на благо родного города и региона», — сказал наставник подольской команды.
Ярославцы завершили регулярный чемпионат выше казанцев, поэтому и завоевали бронзу в шестой раз в своей истории.
Ержабек и Кемпе собрались в НХЛ
У того, что «Витязь» почти со 100-процентной вероятностью попадает в легионеров, есть обратная сторона медали. Подмосковный клуб предпочитает иметь дело с молодыми иностранцами, которые ещё не достигли пика карьеры, что чревато их желанием попробовать себя в НХЛ. Уже известно, что Миро Аалтонен продолжит карьеру в «Торонто», но он может стать не единственным игроком «Витязя», который покинет Подольск ради сильнейшей лиги мира. Президент клуба Михаил Головков сообщил, что сразу два легионера ждут предложений из НХЛ. Это не только Якуб Ержабек, об интересе к которому из-за океана говорили и ранее, но и Марио Кемпе. Напомним, что чешский защитник перешёл в «Витязь» в прошлое межсезонье, а шведский нападающий выступает за подмосковный коллектив вот уже три года.