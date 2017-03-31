«Моё будущее? Без комментариев». Квартальнов заменит Билялетдинова?

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«Магнитка» действующий чемпион? СКА всегда фаворит»
— Спасибо «Ак Барсу» за серию, идём дальше, — главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв по традиции был краток на пресс-конференции.
— Кто будет фаворитом в финале?
— Фаворитом в финале будет СКА.
— Но «Магнитка» действующий чемпион.
— Ну и что, СКА всегда фаворит.
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«Останусь ли я в «Ак Барсе»? Без комментариев»
— Считаю, что команда играла достойно, но были допущены ошибки. Связано это, наверное, с усталостью. Ребята делали всё, что могли, — подвёл итог матча главный тренер «Ак Барса» Зинэута Билялетдинов.
— Полуфинал – потолок «Ак Барса»?
— Не готов сейчас сказать.
— У вас заканчивается контракт. Останетесь ли вы в «Ак Барсе»?
— Без комментариев, давайте вопросы по игре.
— Захарчук закончил матч с показателем полезности «-3». Почему вы ему доверяете?
— Захарчук, считаю, играет стабильно, но бывают вещи, когда нам забивают. Не могу винить, что он сегодня пропустил две-три шайбы. Ошибки могут быть у всех.
— Свитов попал в заявку для поднятия морального духа?
— У Свитова было желание побыть на скамейке, он капитан команды, хотел поддержать ребят.
Квартальнов может сменить Билялетдинова в «Ак Барсе»
Ещё до игры появился слух, что Дмитрий Квартальнов может сменить Зинэтулу Билялетдинова на посту главного тренера «Ак Барса», а сразу после матча в СМИ появилась эта информация.
Экс-главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов с большой долей вероятности станет новым главным тренером «Ак Барса», а нынешний тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов перейдёт на одну из административных должностей в клубе, сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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«С большой долей вероятности в ближайшее время Билялетдинов оставит пост главного тренера «Ак Барса» и перейдёт на одну из руководящих должностей в клубе. Главным претендентом на место главного тренера рассматривается покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов», — сообщил источник.