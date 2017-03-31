Радулову – место в плей-офф, Зайцеву – новый контракт с зарплатой $ 4,5 млн

«Молнии» победили без Кучерова

Раск «засушил» «Даллас»

«Монреаль» забронировал кубковую путёвку

Зайцев: победа, голевая передача и новый контракт

Эпидемия травм, обрушившаяся на «Тампа-Бэй» во второй половине регулярного чемпионата, продолжает удивлять даже болельщиков со стажем. Около месяца назад «молнии» в одной игре потеряли сразу трёх центральных нападающих, но удивительным образом смогли не провалиться в плане результатов и сохранили неплохие шансы на плей-офф. В свете тяжёлой травмы, а также поврежденийроссийский форвардбыл образцом стойкости и мужества: 86-й номер «Лайтнинг» противостоял травмам дольше всех, и не случайно именно его наставник командыназывал кандидатом от «Тампы» на приз MVP.Однако на этот раз беда не миновала и Кучерова: перед стартом домашней игры с «Детройтом» выяснилось, что Никита болен и выйти на лёд не сможет. Характер болезни не сообщался, но, как признался сам Купер, известие получилось чрезвычайно неожиданным. «Мы думали, что он будет в составе. Новость о болезни стала в некотором роде шоком. Надеемся, он сможет сыграть в субботу с «Монреалем», — сказал тренер и выпустил на лёд оставшихся бойцов.«Детройт», хоть и потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, доставил южанам немало хлопот. Уже на пятой минуте Хельм и Нильсен разыграли эффектную «двойку», завершившуюся точным броском датчанина с пятачка, и лишь ценой огромных усилий «Тампа» смогла отыграться. За минуту до перерываудачно завершил прессинг защитников в чужой зоне и воспользовался ошибкой Абделкейдера, а на старте второй двадцатиминутки оборонец «молний»оказался в нужное время на чужом пятачке и вывел хозяев вперёд.10 минут спустя «Детройт» восстановил равновесие, и гол Декайзера от синей линии стал для «Ред Уингз» историческим: капитан «красных крыльев»стал седьмым хоккеистом в истории клуба, кто добрался до отметки в 900 очков. Шведский ветеран – настоящий осколок былого детройтского величия: впереди него в историческом клубном списке бомбардиров лишь Горди Хоу (1809 очков), Стив Айзерман (1755), Алекс Дельвеккио (1281), Никлас Лидстрём (1142), Сергей Фёдоров (954) и Павел Дацюк (918).Переломный момент в матче случился в концовке второго периода, когда с интервалом в две минуты «Тампа» смогла не только снова выйти вперёд, но и закрепить своё преимущество.Защитник «Ред Уингз» Кронвалль после броскаподправил шайбу в свои ворота, а затем удачный сольный проход удался. Отыграть это преимущество «Детройт» уже не сумел, и в результате «молнии» смогли одержать важнейшую победу, продлив успешную серию до четырёх матчей. «Мы потеряли Кучерова перед самой игрой, такого игрока нелегко заменить. Но остальные парни смогли сыграть за тех, кто травмирован, смогли сделать шаг вперёд. Это очень здорово», — отметил защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман.За шесть матчей до окончания «регулярки» «Тампа» отстаёт от зоны плей-офф на три очка, сыграв при этом на одну встречу меньше, чем «Бостон».Главным соперником «Тампы» в борьбе за кубковую позицию является «Бостон», который также не желает уступать свои рубежи без борьбы. В домашнем матче с «Далласом» «мишки» выглядели очень уверенно и смогли продлить победную серию до трёх встреч, а главным творцом успеха стал голкипер. Финн отразил 27 бросков, оформив свой 37-й «сухарь» в карьере, аи защитникобеспечили нужный перевес по голам. В списке лучших снайперов Маршан догнал Никиту Кучерова: оба форварда делят второе место, отставая от лидера Сидни Кросби на 4 шайбы.Прошлогодний позор канадских клубов благополучно преодолён: если год назад впервые за очень долгое время ни одна команда с родины хоккея не пробилась в плей-офф, то за 10 дней до конца регулярного чемпионата уже два клуба из Канады оформили себе кубковую прописку. Вслед за «Эдмонтоном» это сделал «Монреаль», уверенно обыгравший дома бесхарактерную «Флориду», и нынешнее попадание в плей-офф стал для «хабов» четвёртым за последние пять сезонов. Великолепный матч провёл нападающий «Канадиенс», который установил личный рекорд результативности за одну встречу (1 гол, 3 передачи); активно помогал ему и, на счету которого 3 (1+2) очка в двух последних играх.Близок к попаданию в плей-офф и «Торонто». В выездной игре с «Нэшвиллом» «кленовые листья» испортили юбилей наставнику «Предаторз» Питеру Лавиолетту (1000 матчей в НХЛ), одержали пятую победу в шести последних встречах и закрепились на третьем месте в Атлантическом дивизионе. Сам Зайцев отметился голевой передачей, а заодно попал в новостные сводки: в отличие от переговоров «Монреаля» и Радулова, Никита очень близок к подписанию нового договора с «Мэйпл Лифс». Ожидается, что контракт будет семилетним, а среднегодовая зарплата россиянина составит $ 4,5 млн, что сделает Зайцева вторым защитником команды по уровню оклада.