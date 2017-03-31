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Обзор игрового дня НХЛ. 30 марта 2017 года. Радулов набрал 2 очка
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Радулову – место в плей-офф, Зайцеву – новый контракт с зарплатой $ 4,5 млн

«Монреаль» при поддержке Радулова забронировал себе место в плей-офф, а «Тампа» из-за болезни потеряла своего лидера Никиту Кучерова.
31 марта 2017, пятница. 09:50. Хоккей

«Молнии» победили без Кучерова


Эпидемия травм, обрушившаяся на «Тампа-Бэй» во второй половине регулярного чемпионата, продолжает удивлять даже болельщиков со стажем. Около месяца назад «молнии» в одной игре потеряли сразу трёх центральных нападающих, но удивительным образом смогли не провалиться в плане результатов и сохранили неплохие шансы на плей-офф. В свете тяжёлой травмы Стивена Стэмкоса, а также повреждений Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта российский форвард Никита Кучеров был образцом стойкости и мужества: 86-й номер «Лайтнинг» противостоял травмам дольше всех, и не случайно именно его наставник команды Джон Купер называл кандидатом от «Тампы» на приз MVP.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 3 1:1, 3:1, 1:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нильсен (Хельм) – 04:22 (5x5), 1:1 – Браун (Дюмон) – 18:58 (5x5), 2:1 – Шустр (Палат) – 22:22 (5x5), 2:2 – Декайзер (Татар, Зеттерберг) – 32:46 (5x5), 3:2 – Киллорн – 36:13 (5x4), 4:2 – Друен (Хедман, Пойнт) – 38:04 (5x4), 5:2 – Гурд (Палат, Шустр) – 46:03 (5x5), 5:3 – Грин (Нильсен, Ларкин) – 48:18 (5x4)

Однако на этот раз беда не миновала и Кучерова: перед стартом домашней игры с «Детройтом» выяснилось, что Никита болен и выйти на лёд не сможет. Характер болезни не сообщался, но, как признался сам Купер, известие получилось чрезвычайно неожиданным. «Мы думали, что он будет в составе. Новость о болезни стала в некотором роде шоком. Надеемся, он сможет сыграть в субботу с «Монреалем», — сказал тренер и выпустил на лёд оставшихся бойцов.

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«Детройт», хоть и потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, доставил южанам немало хлопот. Уже на пятой минуте Хельм и Нильсен разыграли эффектную «двойку», завершившуюся точным броском датчанина с пятачка, и лишь ценой огромных усилий «Тампа» смогла отыграться. За минуту до перерыва Джей Ти Браун удачно завершил прессинг защитников в чужой зоне и воспользовался ошибкой Абделкейдера, а на старте второй двадцатиминутки оборонец «молний» Андрей Шустр оказался в нужное время на чужом пятачке и вывел хозяев вперёд.
10 минут спустя «Детройт» восстановил равновесие, и гол Декайзера от синей линии стал для «Ред Уингз» историческим: капитан «красных крыльев» Хенрик Зеттерберг стал седьмым хоккеистом в истории клуба, кто добрался до отметки в 900 очков. Шведский ветеран – настоящий осколок былого детройтского величия: впереди него в историческом клубном списке бомбардиров лишь Горди Хоу (1809 очков), Стив Айзерман (1755), Алекс Дельвеккио (1281), Никлас Лидстрём (1142), Сергей Фёдоров (954) и Павел Дацюк (918).
Переломный момент в матче случился в концовке второго периода, когда с интервалом в две минуты «Тампа» смогла не только снова выйти вперёд, но и закрепить своё преимущество.
Защитник «Ред Уингз» Кронвалль после броска Алекса Киллорна подправил шайбу в свои ворота, а затем удачный сольный проход удался Джонатану Друену. Отыграть это преимущество «Детройт» уже не сумел, и в результате «молнии» смогли одержать важнейшую победу, продлив успешную серию до четырёх матчей. «Мы потеряли Кучерова перед самой игрой, такого игрока нелегко заменить. Но остальные парни смогли сыграть за тех, кто травмирован, смогли сделать шаг вперёд. Это очень здорово», — отметил защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман.
За шесть матчей до окончания «регулярки» «Тампа» отстаёт от зоны плей-офф на три очка, сыграв при этом на одну встречу меньше, чем «Бостон».

Раск «засушил» «Даллас»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2017, пятница. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 0 1:0, 1:0, 0:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Маршан (Бэйкс) – 15:14 (5x5), 2:0 – Круг (Пастрняк, Маршан) – 21:18 (5x4)

Главным соперником «Тампы» в борьбе за кубковую позицию является «Бостон», который также не желает уступать свои рубежи без борьбы. В домашнем матче с «Далласом» «мишки» выглядели очень уверенно и смогли продлить победную серию до трёх встреч, а главным творцом успеха стал голкипер Туукка Раск. Финн отразил 27 бросков, оформив свой 37-й «сухарь» в карьере, а Брэд Маршан и защитник Тори Круг обеспечили нужный перевес по голам. В списке лучших снайперов Маршан догнал Никиту Кучерова: оба форварда делят второе место, отставая от лидера Сидни Кросби на 4 шайбы.


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«Монреаль» забронировал кубковую путёвку

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2017, пятница. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
6 : 2 3:0, 0:1, 3:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Байрон (Галлахер, Больё) – 07:24 (5x5), 2:0 – Плеканец (Галлахер, Емелин) – 10:04 (5x5), 3:0 – Байрон (Больё, Галлахер) – 13:19 (5x5), 3:1 – Смит (Йокинен) – 30:41 (5x5), 4:1 – Пачьоретти (А. Радулов) – 43:52 (5x5), 4:2 – Мэтисон (Трочек, Писик) – 48:45 (5x5), 5:2 – Галлахер (Дэвидсон, Плеканец) – 52:55 (5x5), 6:2 – Дано (А. Радулов) – 56:49 (5x5)
Прошлогодний позор канадских клубов благополучно преодолён: если год назад впервые за очень долгое время ни одна команда с родины хоккея не пробилась в плей-офф, то за 10 дней до конца регулярного чемпионата уже два клуба из Канады оформили себе кубковую прописку. Вслед за «Эдмонтоном» это сделал «Монреаль», уверенно обыгравший дома бесхарактерную «Флориду», и нынешнее попадание в плей-офф стал для «хабов» четвёртым за последние пять сезонов. Великолепный матч провёл нападающий «Канадиенс» Брендан Галлахер, который установил личный рекорд результативности за одну встречу (1 гол, 3 передачи); активно помогал ему и Александр Радулов, на счету которого 3 (1+2) очка в двух последних играх.

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Зайцев: победа, голевая передача и новый контракт


НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2017, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 : 3 0:1, 0:1, 1:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – ван Римсдайк (Зайцев, Марнер) – 18:42 (5x4), 0:2 – Мэттьюс (Браун, Гардинер) – 38:43 (5x4), 1:2 – Форсберг (Джохансен, Арвидссон) – 49:37 (5x5), 1:3 – Браун (Кадри, Гардинер) – 59:01 (en)
Близок к попаданию в плей-офф и «Торонто» Никиты Зайцева. В выездной игре с «Нэшвиллом» «кленовые листья» испортили юбилей наставнику «Предаторз» Питеру Лавиолетту (1000 матчей в НХЛ), одержали пятую победу в шести последних встречах и закрепились на третьем месте в Атлантическом дивизионе. Сам Зайцев отметился голевой передачей, а заодно попал в новостные сводки: в отличие от переговоров «Монреаля» и Радулова, Никита очень близок к подписанию нового договора с «Мэйпл Лифс». Ожидается, что контракт будет семилетним, а среднегодовая зарплата россиянина составит $ 4,5 млн, что сделает Зайцева вторым защитником команды по уровню оклада.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Детройт Ред Уингз Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Александр Радулов Никита Зайцев Никита Кучеров Хенрик Зеттерберг
Новости. Хоккей
31 марта 2017, пятница
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06:17 Дубль Нидеррайтера помог «Миннесоте» выиграть у «Оттавы»
05:55 «Торонто» увёз победу из Нэшвилла, Зайцев сделал голевую передачу
05:44 Шат-аут Раска помог «Бостону» выиграть у «Далласа»
05:36 «Монреаль» разгромил «Флориду», Радулов набрал 2 очка, Емелин — 1
05:22 «Тампа» оказалась сильнее «Детройта», Василевский сделал 31 сейв
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