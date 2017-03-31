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175 лет назад 2016
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Эксперты Занатта, Попихин, Кожевников – о финалах конференций КХЛ
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Мозякин и Зарипов не думали мстить». Эксперты — о финалах конференций КХЛ

Занатта, Попихин и Кожевников рассуждают об итогах финалов конференций КХЛ и перспективах Квартальнова в «Ак Барсе».
31 марта 2017, пятница. 13:30. Хоккей
Мнением об итогах финальных серий в обеих конференциях КХЛ и о возможном назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Ак Барса» поделились бывший главный тренер петербургского СКА Айван Занатта, экс-наставник нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Попихин и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Ни одной семиматчевой серии в плей-офф, оба финала конференций завершились со счётом 4-0. Это самый предсказуемый плей-офф в истории КХЛ?

Занатта: И да, и нет. Да, потому что обе серии закончились со счётом 4-0, и это очень плохо для всей лиги. Но если вы посмотрите, то было достаточно противостояний, которые могли дойти до седьмой игры. Даже серия СКА – «Локомотив». Выиграй Ярославль первый матч, они бы играли до сих пор. Не скажу, что это плохой плей-офф, потому что никто не ожидал, что «Локомотив» обыграет ЦСКА. Теперь нас ожидает самый
интересный финал со времён битвы «Магнитка» — «Лев» в 2014 году. Обе команды любят атаковать, созидать, забивать. Если серия решится в третьем овертайме седьмой игры, то никто не будет вспоминать о других раундах.

Попихин: По накалу, по играм скажу, что третьи матчи были очень важные. «Локомотив» и «Ак Барс» выглядели прилично и переигрывали соперника, но в концовке не хватило мастерства. Команды не проиграли ни тактически, ни в желании, не хватило только мастерства. Первое звено «Магнитки» делает результат, ещё есть защитник Крис Ли, пожалуй, лучший в своём амплуа у нас в лиге. У команд были хорошие моменты, но подвела дисциплина и удаления. При счёте 0-3 в серии уже тяжело отыграться, «Локомотив» и «Ак Барс» выглядели немного обречёнными.

Два года назад СКА отыгрался со счёта 0-3, но у них были мужики, которые прошли огонь и воду. Такого опыта нет в «Локомотиве», нет в «Ак Барсе», где достаточно молодых ребят. Если делать молодую команду, то результата не будет, у них нет стабильности, нет опыта. Всегда нужны хоккеисты, которые в любой момент могут повести за собой. К тому же многое решила игра вратарей.
Попихин: Если делать молодую команду, то результата не будет, у них нет стабильности, нет опыта.
Кожевников: Финалы получились предсказуемыми по счёту, но если брать весь плей-офф, то во втором раунде «Локомотив» обыграл ЦСКА, и это стало неожиданностью. Не такой уж и предсказуемый плей-офф. Финал будет очень интересным, у «армейцев» первое звено подсело, видно, что они подустали. В отличие от «Магнитки», СКА приходилось вытаскивать матчи, магнитогорцы же больше сами вели игру. С другой стороны, у «армейцев» любое звено может забросить шайбу, а у «Магнитки» забивает только одна тройка.

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— В серии с «Ак Барсом» Мозякин и Зарипов ещё раз доказали Билялетдинову, что в своё время он был не прав в оценке их мастерства?

Занатта: Мозякин и Зарипов уже не раз доказывали, что они отличные хоккеисты. Если говорить о какой-то мести, то они явно не думают об этом. В их возрасте они просто получают удовольствие от каждой игры, каждой победы и каждой заброшенной шайбы.

Попихин: Не думаю, что кто-то из них ещё вспоминает всё это. Тройка «Магнитки» Мозякин – Коварж – Зарипов напоминает мне звено «Ак Барса», когда они выигрывали чемпионаты России: Морозов – Зиновьев – Зарипов. Им тогда тоже было достаточно одного удаления соперника, чтобы забить гол.

Кожевников: Не забывайте, что большую роль в действиях их звена играет Ян Коварж, его почти не видно, но он отдал много хороших передач. Ещё незаметный герой – это Крис Ли, без его передач «Магнитка» тоже не играла бы так здорово.
Кожевников: У «армейцев» любое звено может забросить шайбу, а у «Магнитки» забивает только одна тройка.
Билялетдинов говорил про Мозякина в разрезе Олимпиады, но не сравнивайте её с нашим чемпионатом – другая психология, другие скорости, другие партнёры. Уровень нашего чемпионата не такой высокий. Возьмите четвёртые звенья, мастерства не так много.

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— Дмитрий Квартальнов может возглавить «Ак Барс», его приход может стать глотком свежего воздуха как для команды, так и для тренера?

Занатта: Если Квартальнов возглавит «Ак Барс», то эта команда будет одной из самых интересных в следующем сезоне. Казанцы играют в системный хоккей, поэтому игроки будут в какой-то мере готовы к другой системе, которая позволит им больше играть в зоне атаки. Ходят разговоры, что хоккеисты не получают удовольствия от хоккея ни при работе с Билялетдиновым, ни с Квартальновым. Но у них сейчас появится возможность почувствовать разницу. Если Билялетдинов останется в клубе как консультант или на другой должности, то он поможет Дмитрию стать более гибким тренером.
Занатта: Если Билялетдинов останется в клубе как консультант или на другой должности, то он поможет Дмитрию стать более гибким тренером.
Попихин: Комментировать слухи – это неблагодарное дело. Билялетдинов – один из сильнейших тренеров в нашем российском хоккее, мне посчастливилось играть с ним в московском «Динамо», был великим хоккеистом и стал тренером с большой буквы. Что касается Дмитрия Квартальнова, то он успел зарекомендовать себя как хороший специалист.

Кожевников: Пока его не назначили, уже и в «Авангарде» он был, а там Скабелку объявили. Как Быков уже в ЦСКА успел побывать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА Айван Занатта Александр Кожевников Евгений Попихин
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