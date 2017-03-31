«Мозякин и Зарипов не думали мстить». Эксперты — о финалах конференций КХЛ

Попихин: Если делать молодую команду, то результата не будет, у них нет стабильности, нет опыта.

Кожевников: У «армейцев» любое звено может забросить шайбу, а у «Магнитки» забивает только одна тройка.

Занатта: Если Билялетдинов останется в клубе как консультант или на другой должности, то он поможет Дмитрию стать более гибким тренером.

Мнением об итогах финальных серий в обеих конференциях КХЛ и о возможном назначениина пост главного тренера «Ак Барса» поделились бывший главный тренер петербургского СКА, экс-наставник нижнекамского «Нефтехимика»и двукратный олимпийский чемпионИ да, и нет. Да, потому что обе серии закончились со счётом 4-0, и это очень плохо для всей лиги. Но если вы посмотрите, то было достаточно противостояний, которые могли дойти до седьмой игры. Даже серия СКА – «Локомотив». Выиграй Ярославль первый матч, они бы играли до сих пор. Не скажу, что это плохой плей-офф, потому что никто не ожидал, что «Локомотив» обыграет ЦСКА. Теперь нас ожидает самыйинтересный финал со времён битвы «Магнитка» — «Лев» в 2014 году. Обе команды любят атаковать, созидать, забивать. Если серия решится в третьем овертайме седьмой игры, то никто не будет вспоминать о других раундах.По накалу, по играм скажу, что третьи матчи были очень важные. «Локомотив» и «Ак Барс» выглядели прилично и переигрывали соперника, но в концовке не хватило мастерства. Команды не проиграли ни тактически, ни в желании, не хватило только мастерства. Первое звено «Магнитки» делает результат, ещё есть защитник Крис Ли, пожалуй, лучший в своём амплуа у нас в лиге. У команд были хорошие моменты, но подвела дисциплина и удаления. При счёте 0-3 в серии уже тяжело отыграться, «Локомотив» и «Ак Барс» выглядели немного обречёнными.Два года назад СКА отыгрался со счёта 0-3, но у них были мужики, которые прошли огонь и воду. Такого опыта нет в «Локомотиве», нет в «Ак Барсе», где достаточно молодых ребят. Если делать молодую команду, то результата не будет, у них нет стабильности, нет опыта. Всегда нужны хоккеисты, которые в любой момент могут повести за собой. К тому же многое решила игра вратарей.Финалы получились предсказуемыми по счёту, но если брать весь плей-офф, то во втором раунде «Локомотив» обыграл ЦСКА, и это стало неожиданностью. Не такой уж и предсказуемый плей-офф. Финал будет очень интересным, у «армейцев» первое звено подсело, видно, что они подустали. В отличие от «Магнитки», СКА приходилось вытаскивать матчи, магнитогорцы же больше сами вели игру. С другой стороны, у «армейцев» любое звено может забросить шайбу, а у «Магнитки» забивает только одна тройка.Мозякин и Зарипов уже не раз доказывали, что они отличные хоккеисты. Если говорить о какой-то мести, то они явно не думают об этом. В их возрасте они просто получают удовольствие от каждой игры, каждой победы и каждой заброшенной шайбы.Не думаю, что кто-то из них ещё вспоминает всё это. Тройка «Магнитки» Мозякин – Коварж – Зарипов напоминает мне звено «Ак Барса», когда они выигрывали чемпионаты России: Морозов – Зиновьев – Зарипов. Им тогда тоже было достаточно одного удаления соперника, чтобы забить гол.Не забывайте, что большую роль в действиях их звена играет Ян Коварж, его почти не видно, но он отдал много хороших передач. Ещё незаметный герой – это Крис Ли, без его передач «Магнитка» тоже не играла бы так здорово.Билялетдинов говорил про Мозякина в разрезе Олимпиады, но не сравнивайте её с нашим чемпионатом – другая психология, другие скорости, другие партнёры. Уровень нашего чемпионата не такой высокий. Возьмите четвёртые звенья, мастерства не так много.Если Квартальнов возглавит «Ак Барс», то эта команда будет одной из самых интересных в следующем сезоне. Казанцы играют в системный хоккей, поэтому игроки будут в какой-то мере готовы к другой системе, которая позволит им больше играть в зоне атаки. Ходят разговоры, что хоккеисты не получают удовольствия от хоккея ни при работе с Билялетдиновым, ни с Квартальновым. Но у них сейчас появится возможность почувствовать разницу. Если Билялетдинов останется в клубе как консультант или на другой должности, то он поможет Дмитрию стать более гибким тренером.Комментировать слухи – это неблагодарное дело. Билялетдинов – один из сильнейших тренеров в нашем российском хоккее, мне посчастливилось играть с ним в московском «Динамо», был великим хоккеистом и стал тренером с большой буквы. Что касается Дмитрия Квартальнова, то он успел зарекомендовать себя как хороший специалист.Пока его не назначили, уже и в «Авангарде» он был, а там Скабелку объявили. Как Быков уже в ЦСКА успел побывать.