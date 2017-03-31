Тренер по теннису и спортивный босс ЦСКА. Судьба чемпионов «Ак Барса»-1998

Сергей Абрамов

Через год после завоевания золотых медалей Абрамов завершил карьеру, а затем перешёл в клуб на тренерскую работу с вратарями, которой занимается до сих пор.

Дмитрий Ячанов

Олег Грачёв

Артём Анисимов

Дмитрий Балмин

Юрий Гунько

Александр Савицкий

Леонид Лабзов

Владимир Толоконников

Чемпионский сезон стал последним в карьере Толоконникова – в 1997 году в матче с новосибирской «Сибирью» он получил тяжелую травму глаза, бросившись в одном из эпизодов под шайбу.

Рафик Якубов

Александр Завьялов

Халим Нигматуллин

Олег Антоненко

Денис Архипов

Роман Баранов

Алексей Чупин

Чупин переключился на руководящую работу. Трудился директором универсального спортивного комплекса «Ватан» в Казани и директором ДЮСШ «Волна».

Алмаз Гарифуллин

Ильнур Гизатуллин

Кирилл Голубев

Айрат Кадейкин

Ринат Касьянов

Эдуард Кудерметов

Павел Лазарев

Михаил Сарматин

В сезоне-2015/16 Сарматин стал главным тренером «Барса» в ВХЛ, но команда не попала в плей-офф, заняв 23-е место в лиге.

Андрей Сидляров

Сергей Соломатов

Игорь Степанов

Андрей Царёв

Дмитрий Ванясов

Евгений Захаров

Сергей Золотов

Сезон-1997/98 стал единственным за историю российских первенств, где Кубок был разыгран отдельно от чемпионата, и его победитель не становился чемпионом России. Судьба золотых медалей решалась в регулярном чемпионате, победителем которого в упорной борьбе стал казанский «Ак Барс» под руководствомАбрамов сыграл в чемпионском сезоне лишь 7 матчей, но к тому моменту имел за спиной весьма славную карьеру: в его активе было выступление на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере и на чемпионате мира 1995 года, где он провёл по 3 встречи с другим голкипером Алексеем Червяковым. Через год после завоевания золотых медалей Абрамов завершил карьеру, а затем перешёл в клуб на тренерскую работу с вратарями, которой занимается до сих пор.Ячанов – основной вратарь чемпионской команды, пропустивший в «золотой» сезон лишь 56 шайб в 37 матчах. За «Ак Барс» выступал на протяжении 14 лет (1990-2004), после чего на два сезона играл дивизионом ниже, но вместе с «Крыльями Советов» вернулся в хоккейную элиту. Завершил карьеру в Петербурге, в настоящее время является тренером вратарей столичного ЦСКА.В чемпионском сезоне провёл в «Ак Барсе» 6 матчей, а через год, когда Юрия Моисеева на тренерском мостике сменил Владимир Крикунов, вернулся в Нижнекамск, где начинал профессиональную карьеру. Три сезона отыграл в «Гомеле», с которым стал чемпионом Белоруссии (2003). В ноябре 2007-го был отзаявлен волжским клубом «Ариадой-Акпарсом», после чего завершил карьеру.За три года до чемпионства с казанской командой Анисимов выиграл серебро молодёжного чемпионата мира и был задрафтован «Филадельфией Флайерз» (общий 62-й номер), но в НХЛ так и не сыграл. После «Ак Барса» выступал за «Салават Юлаев», «Амур», «Молот-Прикамье» и «Химик». С 2011 года начал тренерскую карьеру в МХЛ, в настоящее время – тренер «Барса» в ВХЛ.Уроженец Казани практически всю карьеру провёл в родном Татарстане – исключением стала лишь парасезонов в самом начале пути хоккеиста. В Казани отыграл 14 сезонов, после чего перешёл в «Нефтехимик», где провёл ещё 4 чемпионата. После окончания карьеры работал помощником главного тренера в Нижнекамске, в настоящее время возглавляет казанский «Ирбис» в МХЛ.Габаритный киевлянин был одним из любимцев казанских болельщиков. В общей сложности отыграл за «Ак Барс» пять сезонов, затем транзитом через «Ганновер» и ХК ЦСКА перебрался на родину в «Сокол». Работал в тренерском штабе сборной Украины, ныне трудится помощником главного тренера «Кривбасса».После чемпионства с «Ак Барсом» успел поиграть и в Словакии, и в Германии, и в Швеции, и даже в Дании. Завершил карьеру в «Соколе», после чего сразу переключился на тренерскую работу с молодёжной сборной. Официальный автор первой шайбы сборной Украины, чемпион мира в дивизионе С и В. В 2013 году был главным тренером юниорской сборной Украины на первенстве мира в первом дивизионе, тренировал киевские «Беркут» и ХК «Подол». В настоящее время – главный тренер сборной Украины и генеральный менеджер ХК «Кременчук».Победный чемпионат завершил выступления Лабзова за «Ак Барс» — после этого он играл за «Нефтехимик», а также альметьевский и лениногорский «Нефтяник». Трудился тренером-преподавателем в СДЮСШ «Ак Барс», нынче является главным тренером клуба Ночной хоккейной лиги «Автомобилист».Чемпионский сезон стал последним в карьере Толоконникова – в 1997 году в матче с новосибирской «Сибирью» он получил тяжелую травму глаза, бросившись в одном из эпизодов под шайбу. Работает с молодыми хоккеистами в СДЮСШ «Ак Барс».После четырёх сезонов в «Ак Барсе» перебрался в нижнекамский «Нефтехимик», где завершил карьеру игрока, а в 2008-м году вошёл в состав руководства, став генеральным менеджером. В сезоне-2014/15 ненадолго встал на тренерский мостик нижнекамской команды, заменив Кари Хейккиля. В настоящее время является генеральным менеджером альметьевского «Нефтяника» и советником по спорту генерального директора «Татнефти».Завьялов провёл в Казани 13 сезонов (570 матчей!), после чего перебрался в Санкт-Петербург, где отыграл два года за СКА. Затем в его карьере было нижегородское «Торпедо» и ханты-мансийская «Югра», а последний командой Александра стала «Ариада-Акпарс», в которой он через вскоре вошёл в тренерский штаб. Четыре сезона Завьялов отработал помощником главного тренера «Торпедо», а с лета 2016 года входит в штаб Зинэтулы Билялетдинова.Большую часть карьеры провёл в альметьевском «Нефтянике», куда перебрался транзитом через «Нефтехимик» после недолгого выступления за «Ак Барс». После завершения карьеры вошёл в тренерский штаб «Спутника», в настоящее время работает в должности начальника команды, выступающей в МХЛ.Белорусский форвард провёл в «Ак Барсе» два сезона, после чего сменил массу команд, в числе которых были чешский «Всетин», нижегородское «Торпедо», «Северсталь», новокузнецкий «Металлург» и ХК МВД. Антоненко трижды участвовал в Олимпийских играх, а после завершения карьеры игрока вошёл в тренерский штаб национальной команды.Чемпионство в «Ак Барсе» дало Денису возможность на хорошей волне уехать в НХЛ, где он провёл четыре неплохих сезона в «Нэшвилле» и один – в «Чикаго». Вернувшись в Россию, играл за «Атлант» и «Нефтехимик», а летом 2012-го года подписал двухлетний контракт с ЦСКА, но уже в начале октября перешёл в «Торпедо», за который провёл лишь 8 матчей. Занимается бизнесом, бывая наездами в Казани и Северной Америке.Так же как и многие другие хоккеисты чемпионского состава, вскоре после завоевания золотых медалей перешёл сначала в «Нефтехимик», а затем – в «Нефтяник». Завязал с профессиональным хоккеем в волжской «Ариаде-Акпарсе» в 2009 году, после этого занимался бизнесом и был капитаном в казанском любительском клубе «Динамо-МВД».Алексей – трёхкратный чемпион России: в сезоне-2004/05 он выиграл золото в составе московского «Динамо», а на следующий год вернулся в Казань, где снова стал обладателем медалей высшей пробы. Завершил карьеру в сезоне-2008/09 игроком новокузнецкого «Металлурга», а затем переключился на руководящую работу. Трудился директором универсального спортивного комплекса «Ватан» в Казани и директором ДЮСШ «Волна».Завоевав золото, трудолюбивый габаритный центрфорвард отыграл за «Ак Барс» ещё четыре сезона, после чего сменил прописку. Выступал за «Магнитку», «Нефтехимик», два сезона провёл в новосибирской «Сибири». Завершив карьеру, работал исполнительным директором федерации хоккея Татарстана, комментировал матчи «Ак Барса» на республиканском телевидении. В настоящее время – спортивный директор ЦСКА.В сезоне-2001/02 сменил «Ак Барс» сначала на «Нефтехимик», а затем на ХК ЦСКА, но затем вернулся в Татарстан. Год спустя Ильнур отметился удивительной командировкой в Словению, где он сыграл 9 матчей за ХК «Блед», набрав в них 10 (8+2) очков. Завершил карьеру в «Ариаде-Акпарс», где постепенно дослужился до главного тренера. Был наставником российской команды на Универсиаде-2013, в настоящее время – помощник главного тренера тольяттинской «Лады».Уроженец Ижевска выступал за казанский клуб с 1992 по 1998 год. После чемпионского сезона к нему проявлял интерес «Торонто Мэйпл Лифс», но переговоры не сложились, и попробовать свои силы в НХЛ Голубеву не удалось. Затем выступал за «Нефтехимик», самарский ЦСК ВВС и столичные «Крылья Советов», завершив карьеру в альметьевском «Нефтянике». После этого переключился на менеджерскую деятельность, работая в «Ак Барсе» и являясь при этом членом правления МХЛ. В настоящее время трудится исполнительным директором Федерации хоккея республики Татарстан.Воспитанник пензенского «Дизеля» все 13 профессиональных сезонов провёл в хоккейных клубах Татарстана. Став тренером, не покинул пределы республики, поработав помощником и главным тренером в «Нефтехимике», «Реакторе» и «Барсе». В нынешнем сезоне «Барс» под руководством Кадейкина не попал в плей-офф, заняв 22-е место в лиге.Воспитанник «Ак Барса» Касьянов дебютировал за СК имени Урицкого ещё в чемпионате СССР и был одним из любимцев местных болельщиков, но за казанский клуб выступал не так долго – 7 сезонов. После чемпионства он перебрался в Нижнекамск, где установил новые личные рекорды результативности. В сезоне-2006/07 провёл свой последний матч, а затем занялся продвижением собственного бизнеса в Казани.Лучший бомбардир чемпионской команды: на счету Кудерметова 35 (18+17) очков в 46 матчах регулярного чемпионата. Отдав родной Казани 10 сезонов, Эдуард перебрался в Магнитогорск, где вторично стал чемпионом страны. Ушел из хоккея в 2008 году — последним клубом казанского снайпера стал столичный «Спартак». Перебравшись в Москву, сменил хоккей на большой теннис: самостоятельно тренировал младшую дочь Полину и добился отменных результатов у старшей Вероники, которая стала победительницей 16 турниров ITF.Воспитанник челябинского хоккея Лазарев сыграл за «Ак Барс» лишь 36 матчей, но этого хватило, чтобы вместе с командой завоевать чемпионский титул. Самым экзотичным клубом в карьере Павла стала команда с мощным названием «Родовре Майти Буллз» из Дании. В составе «могучих быков» Лазарев набрал 31 очко в 34 матчах, но стал лишь третьим россиянином в команде по набранным баллам, уступив Анатолию Чистякову и Борису Быковскому. Завершил карьеру в Челябинске, после чего переключился на тренерскую работу: трудился помощником в курганском «Юниоре», нефтекамском «Батыре» и «Торосе». Его сын Антон Лазарев – нападающий «Салавата Юлаева».Ещё один казанский воспитанник, трёхкратный участник чемпионатов мира. После чемпионского сезона долго курсировал между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», затем выступал за «Магнитку», «Сибирь», «Торпедо» и «Трактор». Завершил карьеру в хабаровском «Амуре», за который провёл три неплохих сезона. На тренерской работе трудился помощником в молодёжном «Барсе», три сезона входил в штаб Билялетдинова в главной казанской команде. В сезоне-2015/16 стал главным тренером «Барса» в ВХЛ, но команда не попала в плей-офф, заняв 23-е место в лиге.Уроженец Электростали Сидляров провёл за «Ак Барс» лишь четыре матча, и попадание в казанскую команду было вершиной его карьеры. После КазаниАндрей поиграл в Тюмени за «Газовик» и «Рубин», а последним профессиональным клубом форварда был «Витязь», за который он выступал в сезоне-1999/2000, набрав 41 очко в 42 матчах. В настоящее время выступает на любительском уровне в Электростальской хоккейной лиге.Челябинец Соломатов провёл за «Ак Барс» 12 матчей, отметившись четырьмя набранными очками, а после того, как завоевал золото, отправился в… «Родовре Майти Буллз». В датском клубе он оказался на год раньше коллеги Лазарева, и тоже был очень результативен (42 очка в 37 матчах, третье место в команде). Завершив карьеру в челябинском «Мечеле», Соломатов долгое время работал тренером в детской школе клуба, пока не принял предложение стать помощником главного тренера ангарского «Ермака».Уроженец Саратова выступал в своей карьере только за две команды: родной «Кристалл» и казанский «Ак Барс». В столице Татарстана он провёл четыре сезона, а в чемпионский год показал очень неплохую результативность, набрав 29 очков в 46 матчах. Завершив карьеру игрока, он долгое время работал помощником Владимира Куплинова в «Кристалле», а затем возглавил «Кристалл-Юниор», выступающий в МХЛ.Полный тёзка известного вратаря большую часть карьеры провёл в «Нефтехимике», периодически делая «вылазки» то в «Ак Барс», то в «Торпедо», то в «Ладу». Три последних сезона он отыграл в «Ариаде-Акпарсе», где выступал под руководством бывшего партнёра Ильнара Гизатуллина, а затем вошёл в тренерский штаб волжской команды, где трудится по сию пору.Воспитанник пензенского хоккея на профессиональном уровне провёл 10 сезонов, завершив карьеру в 2004-м году в составе родного «Дизеля». После этого Ванясов ушёл из хоккейной сферы и занялся бизнесом, возглавив компанию по организации автомобильных перевозок.В составе чемпионского «Ак Барса» Захаров провёл лишь четыре матча, набрав 10 минут штрафа. В высшем российском дивизионе закрепиться не сумел, а затем периодически мелькал в «Нефтянике» и «Соколе» из Новочебоксарска. Завершив карьеру игрока, стал работать инспектором отдела профессиональной подготовки в управлении кадров МВД Республики Татарстан.В 2001 году его в 10-м раунде драфта выбрал «Калгари Флэймз», но стать казанским Дацюком форварду не удалось. Отыграв 7 сезонов за «Ак Барс», Золотов перебрался в ЦСКА, а затем в «Северсталь», «Сибирь» и «Витязь», где умудрился в 42 матчах заработать показатель полезности «-19». Повесив коньки на гвоздь, пробовал себя в амплуа помощника главного тренера молодёжного «Шерифа», но затем сменил тренерскую деятельность на агентскую.