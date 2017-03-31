Тест. Павлу Буре – 46 лет. Что ты знаешь о Русской Ракете?

31 мартаотмечает свой 46-й день рождения. Легендарный российский форвард провёл 12 сезонов в НХЛ, в 1992 году он был признан лучшим новичком сезона, а затем три раза становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. Всего за свою карьеру в НХЛ Буре провёл 766 матчей, в которых набрал 849 (472+377) очков. В составе сборной России выиграл серебро и бронзу Олимпийских игр. В 2012 году был включён в Зал славы ИИХФ и Зал хоккейной славы в Торонто. Мы решили проверить, насколько хорошо вы знаете биографию Русской Ракеты.Если у вас не отображается тест, то его можно пройти по ссылке