Хартикайнен остался в Уфе, а Фаст может покинуть ЦСКА

Матчи финала Кубка Гагарина пройдут в ранее установленные сроки
Континентальная хоккейная лига объявила о решении не переносить даты финальных матчей Кубка Гагарина — 2017 на более ранний срок в связи с тем, что СКА и магнитогорский «Металлург» смогли выиграть свои полуфинальные серии в четырёх встречах.
«КХЛ приняла решение провести финальную серию Кубка Гагарина сезона — 2016/17 в ранее запланированные сроки. Клубы-участники официально не обращались в КХЛ с предложением о переносе дат матчей финала. Также лига приняла во внимание то, что пауза даёт возможность восстановиться травмированным хоккеистам. Это позволит болельщикам увидеть на льду лучших игроков команд-финалистов.
Помимо этого сетка вещания российских и международных телеканалов, транслирующих матчи Кубка Гагарина, свёрстана с учётом запланированных сроков проведения финальной серии. Её изменение приведёт к возникновению логистических и иных проблем, связанных с производством и трансляцией матчей. Таким образом, финальная серия начнётся 8 апреля в Магнитогорске», — было сказано в сообщении лиги.
Таким образом, финальные игры сезона пройдут 8, 10, 12 и 14 апреля. При необходимости, пятый, шестой и седьмой матчи серии между СКА и «Магниткой» состоятся 16, 18 и 20 апреля. Серия начнётся двумя матчами в Магнитогорске.
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КХЛ назвала лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига опубликовала список лучших игроков полуфинальной стадии Кубка Гагарина.
Состав челябинского «Трактора» пополнит 30-летний нападающий Игорь Полыгалов, с которым будет подписан однолетний контракт. Официально о сделке объявят после 30 апреля.
Лучшим вратарём признан Игорь Шестёркин (СКА), одержавший победы в трёх матчах серии с «Локомотивом». Голкипер пропустил одну шайбу. Шестёркин отразил 98,51% бросков при коэффициенте надёжности 0,55 (оба показателя – лучшие по итогам третьего раунда плей-офф).
Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), в четырёх матчах серии с «Локомотивом» одержавший четыре победы и набравший 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4». В первом матче серии на счету Херсли дубль. Шайба в овертайме этого матча принесла СКА победу. Также на счету защитника 15 бросков по воротам.
Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин («Металлург» Мг), одержавший вместе с командой четыре победы в четырёх матчах серии с «Ак Барсом» и набравший в них 7 (3+4) очков при показателе полезности «+5». Его гол в овертайме первого матча серии принёс победу «Металлургу». Шайба Мозякина в четвёртом матче стала 54-й в нынешнем сезоне и позволила нападающему «Магнитки» побить рекорд Вениамина Александрова по количеству голов за один чемпионат, державшийся с сезона-1962/63.
Было достигнуто соглашение о продлении трудового договора с финским нападающим команды Теему Хартикайненом. Новый контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2019 года.
Лучшим новичком признан нападающий Максим Лазарев («Ак Барс»), сыгравший в трёх из четырёх матчей серии с «Металлургом». 21-летний игрок не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности, проводя на льду в среднем 5 минут 56 секунд. На его счету также три силовых приёма.
Игорь Полыгалов продолжит карьеру в «Тракторе»
Как стало известно «Чемпионату», состав челябинского «Трактора» пополнит 30-летний нападающий Игорь Полыгалов, с которым будет подписан однолетний контракт. Официально о сделке объявят после 30 апреля.
Напомним, что по окончании нынешнего регулярного чемпионата Полыгалов стал одним из тех хоккеистов, с которыми в «Нефтехимике» досрочно расторгли соглашения. В клубе началась оптимизация бюджета.
В сезоне-2016/17 Полыгалов отыграл за «Нефтехимик» 57 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Коэффициент полезности "-3".
«Салават» продлил контракт с Теему Хартикайненом
Как сообщил официальный сайт уфимского клуба, было достигнуто соглашение о продлении трудового договора с финским нападающим команды Теему Хартикайненом. Новый контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2019 года.
Финальные игры сезона пройдут 8, 10, 12 и 14 апреля. При необходимости пятый, шестой и седьмой матчи серии между СКА и «Магниткой» состоятся 16, 18 и 20 апреля. Серия начнётся двумя матчами в Магнитогорске.
26-летний финский хоккеист пополнил состав команды в 2013 году. За четыре сезона в КХЛ он провёл 249 матчей, в которых набрал 164 (66+98) очка при показателе полезности «+35».
Фаст может покинуть ЦСКА и перейти в «Векше»
Вратарь Виктор Фаст может перейти в «Векше». Об этом сообщает Expressen.
Последние два сезона голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. В сезоне-2016/17 он провёл за московскую команду 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 1,69 шайбы в среднем за матч и отразив 92,9% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Фаста 2,69 пропущенных шайбы в среднем за матч и процент 89,9% отражённых бросков в четырёх играх.