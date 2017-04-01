Панарин — как Стэн Микита! Артемий снова добрался до отметки 70 очков

Хлебный день Панарина и Кейна
Связка Артемия Панарина и Патрика Кейна продолжает набирать обороты перед стартом плей-офф: в домашнем матче «Чикаго» с «Коламбусом» двое улыбчивых кучерявых героев обеспечили «чёрным ястребам» нужный результат. Панарин не пощадил своего приятеля по сборной России Сергея Бобровского и уже на первой минуте встречи открыл счёт. На реализацию большинства у «Чикаго» ушло четыре секунды, так что удалённый форвард «мундиров» Дубински едва успел присесть на скамейку штрафников: Тэйвз выиграл вбрасывание в чужой зоне, и шайба транзитом через Кейна пришла на чистый лёд к Артемию, который не стал мешкать с броском.
Ближе к концу периода «Коламбус» отыгрался, когда капитан команды Ник Фолиньо получил отменный пас из-за ворот от Сэма Ганье, но уже через 20 секунд хоккеисты «Блэкхоукс» снова лидировали. Острейшая контратака два в одного завершилась классной передачей Кейна на Мариана Госсу, который обыграл Бобровского и завёл шайбу в пустой угол. Этот гол стал для «чёрных ястребов» победным, а на последней минуте матча Панарин укрепил преимущество, поразив уже опустевшую «рамку». Таким образом, Артемий стал вторым европейцем в клубной истории «Чикаго», который смог два сезона подряд добраться до отметки в 70 набранных очков – первым был легендарный Стэн Микита.
«Сегодня мы обыграли очень хорошую команду с Востока. Приятно увидеть, что мы можем хорошо играть с клубами другой конференции», — отметил Кейн, вышедший на единоличное второе место в списке лучших бомбардиров лиги (отставание от Макдэвида – 4 очка).
Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский потерпел первое поражение в основное время с 19 февраля, но, несмотря на проигрыш, был не в самом плохом настроении. «Соперник не так часто бросал, часто стрелял издали. Вы хотите сказать, что я ничего не делал? У «Чикаго» были хорошие моменты, были выходы один в один в первом периоде. Наши парни играли неплохо, но хоккеисты «Блэкхоукс» действовали остро. Мне нравится атмосфера на стадионе в Чикаго, здесь очень шумно, и именно в такой обстановке придётся играть в плей-офф. Непростой перелёт после матча с «Каролиной»? Это не оправдание, это значения не имеет. Сколько бросков нанёс соперник, а сколько – мы, тоже неважно. Мы проиграли, это говорит обо всём», — сказал Бобровский.
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Бурмистров оформил голевой дубль
Целый месяц пропустил нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров из-за травмы верхней части тела: 28 февраля в матче с «Бостоном» россиянин попал под мощнейший силовой приём защитника Колина Миллера и был увезён со льда на носилках. Несмотря на то что тяжёлых последствий удалось избежать, выздоровление Бурмистрова несколько затянулось, и выйти на лёд в официальном матче форвард смог три матча назад в поединке с «блюзменами». Две игры Александр восстанавливал чутьё и навыки, а в домашнем матче с «Вашингтоном» стал одним из главных действующих лиц, полностью затмив своего знаменитого тёзку Овечкина.
«Койоты» с первых минут ошеломили соперника активностью, и к середине стартового периода в воротах «столичных» побывали уже три шайбы. Первая из них оказалась особенно красивой: сольный проход Кристиана Дворака, который за время этой атаки успел трижды обыграть нападающего «Кэпиталз» Бураковски, стал настоящим украшением.
Бурмистров подключился к голевому пиршеству чуть позже, воспользовавшись удачной передачей ветерана Шейна Доана на пятачок. Бросок россиянина в касание оказался неберущимся для Холтби, после чего звёздный вратарь «столичных» уступил место в «рамке» Филиппу Грубауэру.
В начале второго периода «Вашингтон» активизировался и смог сократить отставание до минимума, но гостей подвели удаления. Дворак и Бурмистров реализовали большинство, закрепив перевес «койотов», которые прервали свою серию из четырёх поражений и завершили шестиматчевый победный «пробег» «Кэпиталз». Что же касается Бурмистрова, то на его счету 11 (3+8) очков в 22 матчах за «Аризону», в которой нападающий обрёл второе дыхание. «Да, мы не попали в этом году в плей-офф, но я думаю, что сейчас играть против нас очень непросто. Соперник просто не знает, чего от нас ожидать», — сказал Бурмистров.
Овечкин получил от Барри Тротца лишь 17 минут игрового времени, за которые отметился тремя бросками в створ, четырьмя силовыми приёмами и показателем полезности «-1». «Первый период был худшим отрезком за все три года, что я тренирую эту команду. Холтби я не виню в пропущенных голах. Он часто выручал нас на протяжении сезона, так что на этот раз мы бы могли выручить его. Но получилось так, что мы сыграли в какой-то мусорный хоккей. Теперь придётся начинать с нуля», — сказал недовольный Тротц.
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Нет Малкина – есть Кросби
Визит «Питтсбурга» в нью-йоркский «Мэдисон Сквер Гарден» оказался удачным для действующего чемпиона: «пингвины» смогли прервать череду из четырёх поражений, победив в серии буллитов. Главным героем стал капитан команды Сидни Кросби, который в середине второго периода забил свой 43-й гол в сезоне, а в серии буллитов удачно исполнил финальную попытку. Евгений Малкин пропустил восьмой матч подряд из-за травмы плеча, хотя, по словам главного тренера Майка Салливана, россиянин идёт на поправку и вернётся в строй в ближайшем будущем.
Клуб Тарасенко попал в плей-офф
«Колорадо» прервал свою серию из семи поражений, сумев на своей площадке обыграть «Сент-Луис» в серии штрафных бросков. Однако этот результат устроил «музыкантов» с точки зрения турнирной ситуации: команда Владимира Тарасенко забронировала место в розыгрыше Кубка Стэнли, и на данный момент её вероятным соперником по первому раунду является «Миннесота». Таким образом, в Западной конференции осталась вакантной лишь одна кубковая строчка – это вторая «уайлд кард», за которую ведут борьбу «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес».