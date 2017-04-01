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КХЛ
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
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Питер возьмёт качеством и количеством. Почему СКА выиграет у «Магнитки»

СКА и «Магнитка» встретятся в финале Кубка Гагарина. Почему победителями станут «армейцы»? Называем пять причин.
1 апреля 2017, суббота. 12:15. Хоккей
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В финале Кубка Гагарина — 2017 сойдутся магнитогорский «Металлург» и питерский СКА. Эти команды весь сезон шли к очному противостоянию, а в плей-офф и вовсе практически не заметили соперников, сократив свой путь к решающей серии до 13 игр. «Металлург» будет играть в финале в третий раз за последние четыре года, и предыдущие две попытки уральцев были успешны. Но, несмотря на это, фаворитом финальной серии будет питерский клуб, и для этого есть причины.

СКА – базовый клуб сборной


Питерским «армейцам» в этом сезоне удалось собрать практически полный аналог знаменитого советского ЦСКА. В Петербурге работает главный тренер сборной России, а состав переполнен отечественными звёздами разной величины. В СКА сильно не скрывают, что в этом сезоне в Северной столице собрали базовый клуб сборной. Казалось бы, причём здесь финальная серия чемпионата КХЛ против «Магнитки»? А притом, что в последнее время в лиге всё происходит во имя сборной: урезается количество матчей регулярного чемпионата, подбираются паузы в календаре под матчи Евротура. Создание базового клуба – явление из той же оперы, и в успехе этой команды, а значит, и сборной России, заинтересованы многие серьёзные люди. Как раз те, кто заполняет питерскую вип-ложу и по совместительству руководит сборной России. Нет, мы не утверждаем, что СКА будут помогать в высоких кабинетах – у питерцев достаточно возможностей, чтобы добыть победу в честной борьбе, но триумф «армейцев» будет выглядеть логичнее для главной команды страны.
Триумф СКА будет выглядеть логичнее для главной команды страны.

Длинная «скамейка»


Но перейдём к чисто хоккейным параметрам, в которых СКА кажется сильнее «Магнитки». И в первую очередь – это длина «скамейки». Какая ещё команда может похвастать тем, что не заметит потерю Павла Дацюка или основного голкипера Микко Коскинена? Состав «армейцев» — это жесточайшая конкуренция и огромные возможности для ротации. В этих условиях лишь несколько хоккеистов СКА могут чувствовать себя неприкасаемыми, остальные же выкладываются буквально в каждой смене, чтобы заслужить место в составе в следующем матче. Благодаря этому питерский клуб оказывает постоянное давление на ворота соперника, каждое звено нацелено на созидание, а каждый игрок – на улучшение личной статистики.
В этом розыгрыше Кубка Гагарина Олег Знарок может себе позволить посадить на скамейку лучшего снайпера позапрошлого чемпионата КХЛ Стива Мозеса, двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова, триумфаторов Кубка Гагарина Виктора Тихонова и Максима Чудинова. С такой длинной и качественной «скамейкой» СКА будет фаворитом в любом противостоянии.

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Средний уровень игроков


СКА превосходит «Магнитку» не только в числе игроков, способных безболезненно влиться в состав команды. Даже если рассмотреть средний уровень тех хоккеистов, которые застолбили за собой место в основном составе, питерцы будут в выигрыше. Да, у «Магнитки» есть фантастическая пятёрка, а Сергей Мозякин и Данис Зарипов демонстрируют просто космический уровень, но на этом козыри «Металлурга» заканчиваются. На знаменитое магнитогорское звено СКА может ответить своим суперсочетанием: Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов. Эти ребята моложе, динамичнее и, пожалуй, вариативнее звёзд «Магнитки». Но этим активные атакующие опции СКА не ограничиваются. Илья Ковальчук, в отсутствие Дацюка, отлично смотрится с Ярно Коскирантой, который открыл в себе снайперские таланты. Мощно выглядит сочетание Сергей Широков – Николай Прохоркин – Сергей Плотников. Индивидуальными действиями может удивить даже Александр Барабанов! А каковы защитники СКА в этом плей-офф? Великолепен Антон Белов, раздающий умные и тонкие передачи и не забывающий про свой порой убойный бросок. Хорош и Патрик Херсли, который, как выяснилось, может практически в одиночку вытягивать тяжёлые для команды матчи. В нынешнем СКА хоккеисты подобраны таким образом, что опасность может исходить от любого, и даже действующему чемпиону будет очень тяжело справиться с этим.

Опытный тренер


Не в пользу «Магнитки» выглядит и дуэль на тренерском мостике, в которой сойдутся соратники по штабу сборной России. Илья Воробьёв – безумно талантливый молодой специалист, который в своей тренерской карьере не проиграл ещё ни одной серии плей-офф. Но всё же противостоять ему будет опытнейший наставник, поработавший с разными командами, в которых практически всегда добивался успеха. Кстати, для Олега Знарка этот выход в финал Кубка Гагарина стал четвёртым в карьере, и это рекорд лиги. Известно, что Олег Валерьевич умеет создать в команде атмосферу всеобщего единства для достижения высшей цели. Удалось ему это и в СКА, хотя сколотить из индивидуально сильных и звёздных игроков единый коллектив представлялось трудной задачей. Но у Знарка получилось, и весь сезон мы видим на льду в форме СКА не вальяжных миллионеров, а злую и заряженную на победу в каждой смене команду. Но, конечно, главное превосходство Знарка над Воробьёвым — в тренерском опыте. Нынешний рулевой СКА выводил в финал скромный ХК МВД, дважды подряд выигрывал кубок с рабоче-крестьянским «Динамо», а сейчас в клубе и сборной работает с игроками самого высокого уровня. Илья Воробьёв, по сути, только начинает карьеру тренера, и ему ещё предстоит доказать свою дееспособность, когда уйдут с вершины Мозякин и Зарипов.
Задача питерцев упрощается до сдерживания только одной, пусть и невероятного уровня пятёрки.

«Магнитка» играет одним звеном


Да, это не является новостью, и с тех пор как «Магнитка» объединила в одну тройку Зарипова, Мозякина и Яна Коваржа, она захватила лидерство в КХЛ. Но если в 2014 году, когда «Металлург» в финале играл с пражским «Львом», создавалось ощущение, что эти хоккеисты втроём завоевали кубок, то в прошлогоднем розыгрыше это была скорее общекомандная победа. Безусловно, Мозякин и Ко оставались абсолютными лидерами команды, но они получали существенную поддержку от Александра Сёмина, Войтека Вольски, Томаша Филиппи и других игроков. «Металлург» в прошлом плей-офф перестал быть командой только одного звена, и квинтэссенцией этого стал седьмой матч финала, в котором дубль оформил Евгений Тимкин, нападающий оборонительного плана. Но в нынешнем розыгрыше проблема вернулась: начиная со второго раунда в атаке «Металлурга» видно только одно звено. С одной стороны, это прекрасно, ведь Зарипов с Мозякиным бьют всё новые рекорды, да и для результата этого достаточно, но с другой – бороться против СКА одним составом очень тяжело, практически нереально. Задача питерцев, которые и так в статусе фаворитов будут большую часть игр проводить в атаке, упрощается до сдерживания только одной, пусть и невероятного уровня пятёрки. И это по плечу команде Знарка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Данис Зарипов Илья Воробьёв Илья Ковальчук Олег Знарок Павел Дацюк Сергей Мозякин
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