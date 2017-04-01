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175 лет назад 2016
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Сергей Мозякин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Опыт, хитрый Величкин и гений Мозякин. Почему «Магнитка» выиграет у СКА

«Магнитка» и СКА встретятся в финале Кубка Гагарина. Почему победителями станут уральцы? Называем пять причин.
1 апреля 2017, суббота. 14:00. Хоккей
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Огромный опыт


С учётом чемпионатов России, Магнитогорск в 19-й раз подряд играет в плей-офф. Подобным достижением может похвастать только Казань, а также Ярославль (за исключением сезона-2011/12). «Магнитка» накопила огромный опыт, за время существования КХЛ выиграла два кубка Гагарина и теперь всерьёз замахнётся на третий. СКА, с учётом чемпионатов России, в 12-й раз играет в плей-офф, в активе у «армейцев» есть и один кубок Гагарина, завоёванный при Вячеславе Быкове и Игоре Захаркине. Такие вещи не могут не сказываться на столь серьёзной стадии, поэтому здесь «Магнитка» на ступень выше соперника. И это причина очень весомая.
Вратарь в плей-офф – даже больше чем полкоманды. В этой связи надежды магнитогорских болельщиков связаны с Василием Кошечкиным.

Мозякин и Зарипов – в отличной форме, а Ковальчук и Дацюк?


У «Металлурга» по сравнению с прошлым сезоном почти не поменялся состав, а форварды и лидеры «Магнитки» Сергей Мозякин и Данис Зарипов находятся в отличной форме, показывая именно тот хоккей, которого от них ждут. Мозякин, забросив 54-ю шайбу, и вовсе побил легендарный рекорд Вениамина Александрова, державшийся более полувека. У Зарипова 15 голов в 13 матчах, 36-летний хоккеист и не думает сбавлять темп, явно наигрывая на новый контракт. А капитану СКА Павлу Дацюку прооперировали колено, и в финале он вряд ли сыграет. Да и Илья Ковальчук, есть ощущение, выступает через боль, плюс потерялся без надёжного партнёра. Да, у СКА в целом стабильнее звенья, а у «Металлурга» в основном отличается одна тройка. Но это уже другой разговор. По персоналиям «Металлург» выглядит мощнее.

«Мозякин и Зарипов не думали мстить». Эксперты — о финалах конференций КХЛ
Форварды и лидеры «Магнитки» Сергей Мозякин и Данис Зарипов находятся в отличной форме, показывая именно тот хоккей, которого от них ждут.

Хитрость Геннадия Величкина


Пока первый вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин ведёт себя спокойно. А смысл поднимать шум? Команда за три серии проиграла всего в одной встрече – в Пекине «Куньлуню». «Барыс» и «Ак Барс» пройдены на одном дыхании. Но мы прекрасно знаем, что в случае каких-либо проблем Величкин моментально встанет за клуб горой, а его слово будет очень весомым аргументом. С Геннадием Ивановичем лучше не влезать в информационные войны и не злить его, иначе не поздоровится любому сопернику. Подобного рода хитрость и сноровка, применённые в нужном месте и в нужное время, много раз способствовали общему триумфу уральцев. Это только кажется, что заявления в СМИ можно пропустить мимо ушей. На деле всегда выходит иначе. Особенно в плей-офф.

Гигант Василий Кошечкин


Вратарь в плей-офф – даже больше чем полкоманды. В этой связи надежды магнитогорских болельщиков связаны с Василием Кошечкиным, который довольно успешно выступает в нынешнем плей-офф. Поначалу Кошечкин нервничал, где-то ошибался, но сейчас сильно прибавил и к финалу обещает быть в оптимальной форме. Помогает и защита, не позволяющая расстреливать своего голкипера с разных позиций. У СКА в плане вратарей видится проблема. Травму получил Микко Коскинен, а ведь именно на него решили сделать ставку. Непонятно, восстановится ли он к финалу, а если и восстановится, то в какой форме будет находиться. а сравнивать кубковый опыт Игоря Шестёркина и Василия Кошечкина просто смешно. Психология и мастерство будут на стороне стража ворот уральского клуба.
С Геннадием Величкиным лучше не влезать в информационные войны и не злить его, иначе не поздоровится любому сопернику.

Уникальность Ильи Воробьёва


Майк Кинэн, Пол Морис, отец, сборная, Кубок мира — такого спектра в плане опыта нет ни у одного тренера в КХЛ. Илья Воробьёв – не по годам уникальный специалист, так как поработал бок о бок с мэтрами высокого уровня, многому у них научился, а теперь воплощает знания в жизнь. Конечно, добавляя что-то своё. Не будем забывать, что Воробьёв свободно говорит на английском и немецком языках, прекрасно ладит с лидерами команды и иностранцами. Нельзя принижать заслугу и помощников Воробьёва. Прекрасно выполняет свои обязанности Майкл Пелино, оставшийся в «Магнитке» после ухода Кинэна. Вписался в коллектив и ассистент Виктор Козлов, не понаслышке знакомый с Александром Сёминым и многими другими хоккеистами клуба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Василий Кошечкин Геннадий Величкин Данис Зарипов Илья Воробьёв Илья Ковальчук Олег Знарок Павел Дацюк Сергей Мозякин Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
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