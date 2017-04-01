Итоги сезона. «Локомотив»: команда Кудашова – будущий чемпион КХЛ?

Регулярный чемпионат

47 матчей из 60 в «регулярке» клуб завершил с разрывом от соперника в 1-2 шайбы. Голевых пиршеств игроки Кудашова не устраивали, полных провалов — тоже, всё на зубах, на характере, по рабоче-крестьянски.

Минская разминка и унижение Москвы

За тот «Локомотив» было обидно всем, ведь кто знает, что было бы дальше, если бы клуб выстоял те злополучные 10 секунд до гола Коскиранты.

Как всухую проиграть лучшую серию плей-офф

Что дальше?

Не зацепились за третье место в «регулярке»? Да и к лучшему, иначе вылетели бы от СКА на стадии полуфинала.

В «регулярку» болельщики «Локомотива» вступали с хорошим настроением. Поражение от СКА в четвертьфинале конференции осталось в прошлом, а сезон-2016/17 обещал быть более успешным. Начали ярославцы за здравие, ничего не скажешь. В восьми первых матчах «Локомотив» сразу обозначил свои намерения на высокое положение в таблице Запада, а по ходу сезона не скатился ниже, заняв четвёртое место в конференции. Задача бороться с «армейскими» клубами не стояла, а потому «Локомотив» спокойно предоставил возможность сражаться за Кубок Континента клубам, с которыми впоследствии имел честь встретиться лично.Пожалуй, первый тревожный звонок для «железнодорожников» прозвучал в ноябре, когда на «Арене-2000» клуб уступил СКА со счётом 1:7. Нет, тогда подопечные Кудашова не играли спустя рукава, просто не получалось ничего. Пропустили гол на первой же минуте матча, вдобавок ещё парочку — до конца периода, а затем и ещё четыре шайбы к 46-й минуте матча. Благо, гол престижа тогда забросил Гавриков, ибо болельщики ярославцев начали недовольно посвистывать с начала третьего периода. Больше с «Локомотивом» таких конфузов не случалось.Ярославцы стали одной из самых «домашних» команд Лиги, регулярно выдавая победные серии на родной арене, чем и привлекали болельщиков. Средний показатель посещаемости «Арены-2000» в этом регулярном чемпионате составил 92% от вместимости всей арены — это ли не фанатская любовь? Ярославцы стабильно дарили болельщикам результат, но и нервы трепали порядочно. 47 матчей из 60 в «регулярке» клуб завершил с разрывом от соперника в 1-2 шайбы. Голевых пиршеств игроки Кудашова не устраивали, полных провалов — тоже, всё на зубах, на характере, по рабоче-крестьянски.Этими самыми зубами «Локомотив» и цеплялся за третью строчку Запада, однако на финишной прямой всё же уступил ее московскому «Динамо». Как выяснилось, на благо.Согласитесь, представить такую лёгкую прогулку ярославцев по первому раунду плей-офф было непросто. Минск к концу сезона набрал неплохой ход, выиграв дуэль у «Торпедо», с которыми сражался за пятую строчку весь февраль. Однако уже первый матч расставил всё на свои места: у хозяев отличились те, от кого этого больше всего ждали — молодёжное звено Красковского и легионерское Контиолы. К тому же подопечные Кудашова уверенно сыграли в концовке, когда минчане полетели отыгрывать своё отставание. Последующие два матча были полной деквалификацией минской обороны во главе с одним из лучших защитников лиги этого сезона Граньяни и хвалёным Беном Скривенсом. 12 шайб за два матча — подопечных Кудашова прорвало после напряжённой «регулярки». Шесть шайб в большинстве, две шайбы в меньшинстве за две минуты от Андрея Локтионова, три шайбы легионерского звена за один период — чего там только не было!Конечно, минчане при родных трибунах проигрывать серию всухую не хотели, однако, честно сказать, даже на одну победу подопечные Вудфкрофта наиграли с большим трудом. Казалось, что всё свое невезение «Локомотив» оставил именно в четвёртом матче с минчанами, когда у «железнодорожников» не получалось ровным счётом ничего. Игроки Кудашова перебросали минчан в два раза, играли куда активнее и напористее, однако пропущенная шайба в меньшинстве надломила ярославцев, в ворота которых в тот день залетало почти всё. «Динамо», впрочем, стоит отдать должное: ведя в счёте перед третьим периодом и понимая, что «Локомотив» наверняка постарается отквитать хотя бы одну шайбу, игроки Вудкрофта очень умело превратили заключительный отрезок матча в сплошную силовую борьбу, на которую соперники потратили все силы и, кажется, забыли о том, что им нужно отыгрываться. Впрочем, дома «Локомотив» сбоя не дал и уже окончательно задавил беспомощных минчан. 4-1, и дальше на пути «ярославского бронепоезда» встал настоящий «армейский танк».Победитель регулярного чемпионата, обладатель самой надёжной обороны лиги, палач «Йокерита» и просто один из главных фаворитов сезона, ЦСКА поначалу наглядно показал команде Кудашова, в чём разница между просто мотивированным клубом и клубом, нацеленным на чемпионство. Быстрый гол, чётко реализованное большинство, и ярославцы уже в нокдауне к 12-й минуте матча. И даже то, что «Локомотив» отыгрался, мало кто воспринимал как символ того, что Ярославль так же зацепится и за всю серию. Ещё одно реализованное большинство и шайба в формате «4 на 4» от Андронова не оставили «Локомотиву» ни шансов, ни времени. Довольно жёсткая и грубая игра продолжилась и через день, и здесь ярославцы победили за счёт одного очень важного компонента — плей-офф не выигрывается на одном звене, а потому для «Локомотива» голы Апалькова и Аверина были великим счастьем. Не пошла тогда игра у молодёжи, не было шансов у первой легионерской спецбригады большинства, и именно здесь к лидерам так вовремя подтянулись 3-4-е звенья.Очередной урок «Локомотиву» преподали уже дома, в третьем матче, когда ЦСКА сыграл настолько академично, насколько это вообще возможно в современном хоккее. Сначала реализовали первое же удаление хозяев, в третьем периоде без нервов раскатали «5 на 3» и забрали лидерство в серии. Если говорить без прикрас, то этот матч «армейцев» был едва ли не лучшим за весь плей-офф. Настолько спокойно, уверенно, с толком и расстановкой играли подопечные Квартальнова, что такого ЦСКА можно было опасаться. Перевернула всё с ног на голову вторая встреча в Ярославле. «Локомотив» много критиковали за неудовлетворительную игру в большинстве в этой серии, и критика была по делу. Кудашов почти все две минуты численного преимущества доверял только одной спецбригаде, у которой, казалось, уже иссяк весь креатив. Однако в четвёртом матче всё получалось с самого начала: три шайбы от иностранной бригады большинства лишили ЦСКА шансов закончить серию в Москве. Произошло в том матче и ещё одно немаловажное событие — травма Алексея Мурыгина. Тогда никто не мог предположить, надолго это или нет, однако место в воротах занял некубковый Александр Судницин. И довёл тот матч до победы.И надломился ЦСКА именно тогда, во втором ярославском матче. Чехарда с Фастом и Сорокиным в воротах была плохим знаком, ведь не делают так в плей-офф! Столкнувшись с «Локомотивом», готовым играть на пределе, ЦСКА дрогнул, что подтвердил следующий матч в Москве, который «армейцы» не имели права проигрывать. Но проиграли же! А дальше в Ярославль, как на эшафот: забивает молодёжное звено, легионеры реализуют два большинства, Сорокин с Фастом меняются местами два раза за матч, Панин психует…Финалы конференций в этом году подарили нам две «баранки», что удивило всех без исключения. Хотя в том году ведь было почти так же, разве что «Салават Юлаев» зацепил у «Магнитки» один матч. И обидно ведь даже не потому, что один из соперников повержен полностью, а потому, что на такой хоккей хотелось смотреть ещё и ещё. И к серии Запада это относится, пожалуй, даже больше. Не было здесь такого матча, где вера в «Локомотив» умирала бы уже к середине встречи. Да, была вторая игра, немного не вписывающаяся в общее содержание серии, но даже там Ярославль крепко стоял под натиском СКА до дубля звена Прохоркина в третьем периоде. Смотришь на результат и думаешь, что было бы, зацепи Ярославль тот сумасшедший первый матч… И ведь ситуация, как в серии с ЦСКА, почти повторилась. На протяжении двух периодов игра не шла у всего «Локомотива», матч превращался в подобие мясорубки, что было на руку СКА, забросившему первую шайбу. И кто бы мог подумать — четвёртое звено «Локомотива» посадит «армейцев» «в лужу» за две с половиной минуты. И не успевает Херсли счёт сравнять, как СКА меньше чем за минуту получает ещё две шайбы! За тот «Локомотив» было обидно всем, ведь кто знает, что было бы дальше, если бы клуб выстоял те злополучные 10 секунд до гола Коскиранты. «Армейцы» же затем традиционно провели второй матч мощнее первого, уверенно повели в серии и переехали в Ярославль, где нас ждали, без сомнения, пока лучшие матчи этого плей-офф.Близок локоток, да не укусишь, как говорится. «Локомотив» был к этому невероятно близок, оттого клуб вызывал такое уважение. «Изюминка на торте» в этой серии — третий матч. «Локомотив» повёл в счёте, благодаря голу-красавцу Красковского, а дальше наступила настоящая бойня. 82 минуты штрафа на двоих наглядно показывают, что творилось на площадке. Казалось, вот-вот и «Локомотив» дотянет до момента, когда СКА уже снимет вратаря и пойдёт в финальный штурм, однако игру в спокойное русло вернул Никита Гусев, реализовавший большинство. А уже в овертайме Александр Барабанов забросил свою первую шайбу за 37 матчей. Было ли ощущение, что «Локомотив» на этом закончился? Отнюдь. Да, 0-3 в серии, но по игре было видно, что ярославцы действительно верят в то, что всё можно спасти. Однако одно дело — верить, а другое — делать. СКА дождался своего верного шанса в большинстве, спустя шесть минут удвоил преимущество и довёл до победы. Не смутил петербуржцев даже гол Кадейкина в меньшинстве, а финальный штурм ярославцев хоть и выглядел грозно, но на деле никакой серьёзной опасности для ворот Шестёркина не представлял.«Локомотив» этого сезона и этого плей-офф запомнился прежде всего как образец неуступчивости, команда с железным характером, сплоченная и со слаженной работой на льду. В «Локомотиве», в отличие от того же СКА, достаточно легионеров. Более того, из них составлена целая пятёрка, которая набрала в этом регулярном чемпионате 156 очков, с учётом того, что Накладал провёл в всего 24 игры. У команды невероятно полезные легионеры, и это плюс. Молодёжь Кудашова на данный момент приковывает к себе всё больше взглядов. По крайней мере, отсутствие Капризова на поздних стадиях точно привлекло к тройке Павла Красковского повышенное внимание со стороны общественности. И для молодёжи «железнодорожников» этот сезон сложился как нельзя лучше: да, очков у Красковского, Коршкова и Полунина на троих едва ли больше, чем у одного Козуна, однако вызов в сборную для первых двух — достижение невероятное, а третий так и вовсе в этом году успел поиграть на МЧМ. Молодёжь у «Локомотива» прекрасная, и это плюс. Да и весь сезон клуб явно может занести себе в актив. Не зацепились за третье место в «регулярке»? Да и к лучшему, иначе вылетели бы от СКА на стадии полуфинала.Алексей Кудашов за два сезона совершил огромный прорыв. В прошлом году поднял команду с шестого места Запада на третье (и второе по всей лиге) и вылетел от СКА в четвертьфинале конференции. В этом — уверенно сыграл в «регулярке» и дошёл уже до финала Запада. Прогресс на лицо. Но вот вопрос: потолок ли это для нынешнего «Локомотива»? Однозначно, нет. Если клубу удастся сохранить всех своих лидеров, поднатаскать за межсезонье молодых и прикупить хотя бы одного чистого разрушителя, которого клубу порой так не хватало среди нескольких созидателей, то, возможно, Кудашову покорится и финал Кубка Гагарина. А пока же «Локомотив» покидает сезон с чувством хорошо выполненной работы.