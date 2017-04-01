Шумаков и Санников хотят на ЧМ. Олимпийская сборная разгромила Латвию — 5:0

Вынужденный перерыв в КХЛ – самое время обратить внимание на дела национальных команд: до чемпионата мира осталось чуть больше месяца. До сбора основной команды ещё далеко, а вот олимпийская сборная под руководством Олега Браташа вовсю тренируется и проводит матчи. На этот вечер выпал выставочный матч с Латвией в Риге.
Состав у олимпийской сборной хоть куда, чему поспособствовали в том числе вылет ЦСКА и «Авангарда» во втором раунде плей-офф. В воротах изначально был заявлен Илья Сорокин, однако по факту на площадку с первых минут вышел Андрей Кареев. У сборной Латвии нельзя было не обратить внимание на молодого человека в костюме, расположившегося на лавке за спинами игроков. Каспарс Даугавиньш, получивший серьёзную травму в серии «Динамо» — «Торпедо», не мог остаться за пределами сборной Латвии и временно заступил на тренерский пост.
Игра началась с достаточно длительной раскачки, соперники не форсировали события. Первый опасный момент у латвийцев возник на 5-й минуте, когда Индрашис совсем немного не попал в дальний угол ворот Кареева. А скоро Антон Бурдасов вышел один на один с Янисом Калниньшем, бросил между щитками голкипера и вывел Россию вперёд. Особенно эффектно повтор гола смотрелся с камеры из-за ворот: четыре человека летят за Бурдасовым, но наш нападающий убегает от этой толпы и забивает. На гол сборной России понадобилось 14 минут в первом периоде.
Латвия попыталась атаковать, но российские защитники в нужный момент всякий раз останавливали нападение соперника, при необходимости применяя силовое воздействие в рамках правил. А вскоре и вторая шайба влетела в ворота Калниньша – Иван Телегин на пятачке замкнул наброс Анатолия Голышева.
Первый действительно опасный момент второго периода состоялся на его экваторе: Михаил Воробьёв и Максим Мамин выходили вдвоём против одного защитника, но Воробьёв не сумел обработать передачу. Уже в следующей смене номинально первое звено россиян всё-таки довело преимущество до трёх шайб: 87-й номер, Максим Шалунов, отдал пас из-за ворот на 88-го номера — Сергея Шумакова, и Шумаков с пятачка в касание переправил снаряд в сетку. В следующий выход на лёд это звено сделало и четвёртый гол, причём в той же последовательности: Шалунов – Шумаков – гол. На этот раз удалась контратака. Каспарс Даугавиньш на скамейке с укоризной посмотрел на партнёров-подопечных. Был бы Каспарс на льду, думается, работы у российских защитников прибавилось бы.
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Наши звенья продолжили состязаться внутри команды, кто больше забьёт. На исходе второго периода Анатолий Голышев и Валерий Ничушкин убежали в контратаку, и форвард ЦСКА уже готов был принять шайбу перед воротами, но пас Голышева попал в ногу Александру Ерофееву, а от ноги латвийца – в ворота. Автогол и 5:0. А шестую шайбу Михаилу Воробьёву не дал забить Калниньш — голкипер спас команду после выхода один на один. Кстати, Виталий Павлов мог «размочить» счёт до перерыва, но на пути шайбы оказалось плечо Андрея Кареева.
В заключительной двадцатиминутке латвийцы всё больше гостили в нашей зоне, а затем и вовсе заработали большинство: Эдуард Одиньш отправил на скамейку Сергея Шумакова. Кстати, до этого Олегу Браташу пришлось вмешиваться в игру и брать тайм-аут, чтобы ввести дозу мотивации подопечным. Две минуты вчетвером прошли без опасных моментов, и игра наконец-то перешла в зону латвийцев. В концовке удалился автор двух голевых передач — Степан Санников. В ворота попал Кареев, но шайбу туда не пустили. А за несколько секунд до сирены удалились уже латвийцы. Олег Браташ снял вратаря: до сирены оставалось всего ничего, а вбрасывание было в чужой зоне. Михаил Науменков попал в штангу, звон которой совпал с сиреной — 5:0. Конец матча, но не конец шоу. Затем команды порадовали болельщиков буллитной серией, где сильнее оказалась Латвия. По-видимому, в этом году Олегу Знарку придётся очень основательно думать над составом национальной команды на чемпионат мира: кандидаты проявляют себя достойно.
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