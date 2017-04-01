Русский месяц в НХЛ. Кучеров и Бобровский – лучшие игроки марта

Олимпийская сборная России разгромила Латвию
Хоккеисты олимпийской сборной одержали крупную победу в первом из двух товарищеских матчей с основной сборной Латвии. Матч, состоявшийся в Риге, прошёл под диктовку российских игроков: в первом периоде у наших отличился Антон Бурдасов, реализовав выход один на один, и Иван Телегин, удачно поборовшийся перед чужими воротами. После перерыва голевым дублем отметился форвард «Сибири» Сергей Шумаков, а голкипер Андрей Кареев до конца матча сохранил свои ворота в неприкосновенности. 2 апреля подопечные Олега Браташа сыграют повторный матч с латвийской командой.
В «Нефтехимике» — Ежов и Макаров
Нижнекамский «Нефтехимик» обновил вратарскую бригаду. Команда из Татарстана не стала продлевать соглашение с Иваном Касутиным, который приехал в Нижнекамск из нижегородского «Торпедо» и сыграл за команду Андрея Назарова только один матч. Новыми вратарями «Нефтехимика» стали Андрей Макаров, игравший в сезоне-2016/17 за «Куньлунь Ред Стар», и Илья Ежов, выступавший в тольяттинской «Ладе». Кроме того, нижнекамцы на один год продлили соглашение с защитником Андреем Первышиным. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Первышин сыграл за нижнекамскую команду 13 матчей, набрав 3 (1+2) очка и 6 минут штрафа при показателе полезности «+5».
Первышин начинал нынешний сезон в новокузнецком «Металлурге» (20 матчей, 6 очков, «-5»), но в конце ноября клуб объявил о расторжении контракта с ним и нападающим Михаилом Анисиным.
→ Шумаков и Санников хотят на ЧМ. Олимпийская сборная разгромила Латвию — 5:0
«Реактор» и «Кузнецкие Медведи» вышли в полуфинал Кубка Харламова
В Молодёжной хоккейной лиге завершился второй раунд плей-офф, в котором две серии затянулись до максимально возможных пяти матчей. Нижнекамский «Реактор» разгромил на своей площадке «Сибирских Снайперов» в пятой игре и впервые в истории вышел в полуфинал плей-офф МХЛ. Главным героем у «Реактора» стал нападающий Марат Хайруллин, оформивший хет-трик. В полуфинале нижнекамцы встретятся с череповецким «Алмазом».
→ Опыт, хитрый Величкин и гений Мозякин. Почему «Магнитка» выиграет у СКА
«Кузнецкие Медведи» в решающем матче серии нанесли поражение казанскому «Ирбису» и впервые с сезона-2009/10 преодолели барьер второго раунда плей-офф. Гол и результативная передача на счету Андрея Караваева. Константин Пархоменко записал на свой счёт три результативных паса. В полуфинале Кубка Харламова новокузнечане встретятся со столичной «Красной Армией».
→ Итоги сезона. «Локомотив»: команда Кудашова – будущий чемпион КХЛ?
Кучеров и Бобровский – главные звёзды марта в НХЛ
Национальная хоккейная лига определила главных звёзд марта, и в тройку главных героев вошли сразу два россиянина: нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский.
Кучеров был признан первой звездой: 86-й номер «молний» стал лучшим бомбардиром месяца, набрав 22 (12+10) очка в 14 матчах, и помог своей команде одержать 10 побед в 15 играх. Восемь раз он набирал более одного очка за матч, а в игре с «Бостон Брюинз» оформил третий в карьере хет-трик.
Бобровский оказался на второй ступени звёздного пьедестала. Новокузнечанин выиграл 9 матчей из 11, отразив 96,7% бросков и пропуская в среднем 1,09 шайбы за игру, оформил три «сухаря» подряд. Сергей продолжает лидировать в лиге по основным вратарским показателям.
→ Питер возьмёт качеством и количеством. Почему СКА выиграет у «Магнитки»
Кошечкин, Гавриков и Зарипов — лучшие игроки марта в КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге также подвели итоги завершившегося месяца. Первой звездой среди вратарей стал голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин. Габаритный страж ворот «Металлурга» выиграл все 9 матчей, записал в актив два «сухаря» и отразил практически все броски, летевшие в створ его ворот, – 95,3%. Лучшим защитником признан Владислав Гавриков («Локомотив»), в 11 матчах набравший 3 (1+2) очка. Защитник ярославцев не завершил ни одну из этих игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».
Ну а лучшим форвардом признан Данис Зарипов из того же магнитогорского «Металлурга», ставший лучшим снайпером марта с результатом 14 голов, к которым он приплюсовал 4 результативные передачи.
→ Радулов: лишь из прессы узнал, что я плохой и думаю только о себе