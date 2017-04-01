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175 лет назад 2016
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Сергей Бобровский
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Русский месяц в НХЛ. Кучеров и Бобровский – лучшие игроки марта

«Нефтехимик» серьёзно обновил вратарскую бригаду, пригласив Ежова и Макарова, а Кучеров и Бобровский стали главными звёздами марта в НХЛ.
1 апреля 2017, суббота. 22:15. Хоккей

Олимпийская сборная России разгромила Латвию


Хоккеисты олимпийской сборной одержали крупную победу в первом из двух товарищеских матчей с основной сборной Латвии. Матч, состоявшийся в Риге, прошёл под диктовку российских игроков: в первом периоде у наших отличился Антон Бурдасов, реализовав выход один на один, и Иван Телегин, удачно поборовшийся перед чужими воротами. После перерыва голевым дублем отметился форвард «Сибири» Сергей Шумаков, а голкипер Андрей Кареев до конца матча сохранил свои ворота в неприкосновенности. 2 апреля подопечные Олега Браташа сыграют повторный матч с латвийской командой.
Товарищеские матчи (сборные)
01 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Латвия
0 : 5 0:2, 0:3, 0:0
Россия (олимп.)
0:1 – Бурдасов – 13:40 (5x5), 0:2 – Телегин (Андронов, Голышев) – 16:06 (5x5), 0:3 – Шумаков (Шалунов) – 31:59 (5x5), 0:4 – Шумаков (Воробьёв, Арзамасцев) – 34:36 (5x5), 0:5 – Голышев (Ничушкин) – 36:20 (5x4)

В «Нефтехимике» — Ежов и Макаров


Нижнекамский «Нефтехимик» обновил вратарскую бригаду. Команда из Татарстана не стала продлевать
соглашение с Иваном Касутиным, который приехал в Нижнекамск из нижегородского «Торпедо» и сыграл за команду Андрея Назарова только один матч. Новыми вратарями «Нефтехимика» стали Андрей Макаров, игравший в сезоне-2016/17 за «Куньлунь Ред Стар», и Илья Ежов, выступавший в тольяттинской «Ладе». Кроме того, нижнекамцы на один год продлили соглашение с защитником Андреем Первышиным. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Первышин сыграл за нижнекамскую команду 13 матчей, набрав 3 (1+2) очка и 6 минут штрафа при показателе полезности «+5».

Первышин начинал нынешний сезон в новокузнецком «Металлурге» (20 матчей, 6 очков, «-5»), но в конце ноября клуб объявил о расторжении контракта с ним и нападающим Михаилом Анисиным.

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«Реактор» и «Кузнецкие Медведи» вышли в полуфинал Кубка Харламова


В Молодёжной хоккейной лиге завершился второй раунд плей-офф, в котором две серии затянулись до максимально возможных пяти матчей. Нижнекамский «Реактор» разгромил на своей площадке «Сибирских Снайперов» в пятой игре и впервые в истории вышел в полуфинал плей-офф МХЛ. Главным героем у «Реактора» стал нападающий Марат Хайруллин, оформивший хет-трик. В полуфинале нижнекамцы встретятся с череповецким «Алмазом».
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
01 апреля 2017, суббота. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
6 : 1 3:0, 2:1, 1:0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 – Порядин (Сорокин, Бикмуллин) – 08:15 (5x4), 2:0 – Шафигуллин – 11:56 (5x5), 3:0 – Хайруллин (Порядин) – 14:59 (5x5), 4:0 – Хайруллин (Порядин, Корчемкин) – 24:27 (5x5), 4:1 – Ткаченко (Гриценко) – 26:21 (5x5), 5:1 – Бикмуллин (Воеводин, Сорокин) – 32:01 (5x5), 6:1 – Хайруллин (Галеев, Порядин) – 46:34 (6x5)

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«Кузнецкие Медведи» в решающем матче серии нанесли поражение казанскому «Ирбису» и впервые с сезона-2009/10 преодолели барьер второго раунда плей-офф. Гол и результативная передача на счету Андрея Караваева. Константин Пархоменко записал на свой счёт три результативных паса. В полуфинале Кубка Харламова новокузнечане встретятся со столичной «Красной Армией».
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч
01 апреля 2017, суббота. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
2 : 4 1:0, 0:3, 1:1
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Редков (Шабанов, Ахметгалиев) – 01:28 (5x5), 1:1 – Лямкин (Караваев, Пархоменко) – 20:49 (5x5), 1:2 – Зиновьев (Хайретдинов) – 22:36 (5x5), 1:3 – Лудцев (Лямкин, Пархоменко) – 30:58 (5x4), 2:3 – Ахметгалиев (Шабанов) – 48:05 (5x5), 2:4 – Караваев (Пархоменко) – 51:01 (5x5)

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Кучеров и Бобровский – главные звёзды марта в НХЛ


Национальная хоккейная лига определила главных звёзд марта, и в тройку главных героев вошли сразу два россиянина: нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский.

Кучеров был признан первой звездой: 86-й номер «молний» стал лучшим бомбардиром месяца, набрав 22 (12+10) очка в 14 матчах, и помог своей команде одержать 10 побед в 15 играх. Восемь раз он набирал более одного очка за матч, а в игре с «Бостон Брюинз» оформил третий в карьере хет-трик.

Бобровский оказался на второй ступени звёздного пьедестала. Новокузнечанин выиграл 9 матчей из 11, отразив 96,7% бросков и пропуская в среднем 1,09 шайбы за игру, оформил три «сухаря» подряд. Сергей продолжает лидировать в лиге по основным вратарским показателям.

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Кошечкин, Гавриков и Зарипов — лучшие игроки марта в КХЛ


В Континентальной хоккейной лиге также подвели итоги завершившегося месяца. Первой звездой среди вратарей стал голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин. Габаритный страж ворот «Металлурга» выиграл все 9 матчей, записал в актив два «сухаря» и отразил практически все броски, летевшие в створ его ворот, – 95,3%. Лучшим защитником признан Владислав Гавриков («Локомотив»), в 11 матчах набравший 3 (1+2) очка. Защитник ярославцев не завершил ни одну из этих игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

Ну а лучшим форвардом признан Данис Зарипов из того же магнитогорского «Металлурга», ставший лучшим снайпером марта с результатом 14 голов, к которым он приплюсовал 4 результативные передачи.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей ХК Нефтехимик Василий Кошечкин Данис Зарипов Никита Кучеров Сергей Бобровский МХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
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